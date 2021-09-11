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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Вестерос
1:0
Второй тайм: 67'
Норрбю
0'
1:0
1' Гол
Бьорндал Эрик
40' Желтая карточка
Саволайнен Никлас
45' Желтая карточка
Троне Филип
45' Желтая карточка
Джобе Бубакарр
45' Желтая карточка
Мохамад Аббас
45' Желтая карточка
Ткалчич Никола
54' Желтая карточка
Йоханссон Саймон
61' Желтая карточка
Пекальски Иво
63' Желтая карточка
 67'
1
Фагерстрём
Антон
4
Адольфссон
Йеспер
5
Энгстрём
Давид
7
Рибейро
Педро
III
27
Али
Таха
Абди
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
14
Спэн
Брайан
10
Троне
Филип
77
Бьорндал
Эрик
9
Проделль
Виктор
23
Кайтофт
Антон
4
Лундгрен
Фредрик
8
Саволайнен
Никлас
2
Мохамад
Аббас
5
Браннефальк
Йохан
18
Пекальски
Иво
7
Эрквист
Расмус
14
Ткалчич
Никола
20
Джобе
Бубакарр
13
Стремберг
Робин
21
Вукоевич
Диян
Вестерос
3-4-3
Норрбю
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бьорндал Эрик 4 0.2
2. Йоханссон Саймон 3 0.15
3. Лагербильке Густав 3 (2) 0.15
4. Проделль Виктор 3 0.15
5. Троне Филип 2 0.1
6. Dusan Jajic 2 0.1
7. Али Таха Абди 1 0.05
8. Спэн Брайан 1 0.05
9. Эдлунд Олле 1 0.05
10. Видхольт Вильям 1 0.05
11. Гефверт Симон 0 0
12. Ског Эмиль 0 0
13. Спорронг Альбин 0 0
14. Jacob Lindahl 0 0
Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вукоевич Диян 10 (3) 0.5
2. Джобе Бубакарр 4 0.2
3. Стремберг Робин 3 0.15
4. Эрквист Расмус 2 0.1
5. Браннефальк Йохан 1 0.05
6. Османагич Нино 1 0.05
7. Саволайнен Никлас 1 0.05
8. Аргудо Луис 1 0.05
9. Сало Александр 1 0.05
10. Ялдыр Дениз 1 0.05
11. Пекальски Иво 0 0
12. Берг Виктор 0 0
13. Арлиг Вильхельм 0 0
14. Лундгрен Фредрик 0 0

Карточки

Вестерос
# Игрок      
1. Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Троне Филип 9 0
3. Энгстрём Давид 3 0
4. Спэн Брайан 2 0
5. Фагерстрём Антон 2 0
6. Эдлунд Олле 2 0
7. Сабах Лоусон 2 0
8. Проделль Виктор 1 0
9. Йоханссон Саймон 1 0
10. Бьорндал Эрик 1 0
11. Лагербильке Густав 1 0
12. Спорронг Альбин 1 0
13. Али Таха Абди 1 0
14. Салмон Джастин 1 0
15. Сёрман Самуэль 1 0
16. Адольфссон Йеспер 1 0
17. Jacob Lindahl 1 0
18. Daniel Hermansson 1 0
Норрбю
# Игрок      
1. Пекальски Иво 6 0
2. Саволайнен Никлас 5 0
3. Османагич Нино 4 0
4. Браннефальк Йохан 4 0
5. Эрквист Расмус 4 0
6. Стремберг Робин 3 0
7. Мохамад Аббас 3 0
8. Аргудо Луис 3 0
9. Лундгрен Фредрик 2 0
10. Вукоевич Диян 2 0
11. Джобе Бубакарр 2 0
12. Сало Александр 2 0
13. Ялдыр Дениз 2 0
14. Берг Виктор 2 0
15. Ткалчич Никола 1 0
16. Милованович Вилльям 1 0
17. Олссон Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Вестерос 5% (1) 15% (3) 20% (4) 30% (6) 15% (3) 15% (3)
 Норрбю 20% (5) 16% (4) 12% (3) 12% (3) 16% (4) 24% (6)

Предыдущие игры

Вестерос Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Эстер 1:1 Вестерос Вестерос 1:3 Фалькенберг Браге 3:3 Вестерос Соллентуна 2:1 Вестерос
Ландскруна 1:0 Вестерос Вестерос 2:3 Акрополис Вестерос 3:1 Ландскруна Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна
Норрбю Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Норрбю 0:0 Васалунд Эргрюте 2:2 Норрбю Норрбю 0:1 Акрополис Энгельхолмс 3:2 Норрбю
Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Норрбю 2:1 Эргрюте Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю

Последние игры между собой

Вестерос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Норрбю: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Норрбю 4:1 Вестерос Суперэттан Норрбю 3:1 Вестерос Суперэттан Вестерос 1:2 Норрбю Суперэттан Норрбю 1:0 Вестерос Суперэттан
Вестерос 1:3 Норрбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 18 11 3 4 22 - 12 36
2. Треллеборг Заявка 19 10 5 4 26 - 19 35
3. Хельсинборг Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
4. Ландскруна 2:1 Заявка 20 10 4 6 29 - 22 34
5. Норрбю 0:1 Заявка 20 9 5 6 26 - 20 32
6. Йёнчёпинг 2:0 Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
7. Сундсвалль Заявка 18 8 4 6 26 - 20 28
8. Эргрюте Заявка 20 6 8 6 22 - 25 26
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 18 7 4 7 25 - 20 25
10. Вестерос 1:0 Заявка 20 5 7 8 21 - 29 22
11. Браге Заявка 20 5 6 9 24 - 29 21
12. Акрополис Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
13. Эстер Заявка 19 5 6 8 13 - 17 21
14. ГАИС 1:2 Заявка 19 6 2 11 18 - 24 20
15. Фалькенберг 0:2 Заявка 20 5 4 11 22 - 36 19
16. Васалунд Заявка 19 5 3 11 24 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 2:1 Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 7 2 0 20 - 5 23
3. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
4. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
5. Йёнчёпинг 2:0 Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
6. Сундсвалль Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
7. Норрбю 0:1 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Вестерос 1:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
10. Эстер Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд Заявка 9 4 1 4 14 - 14 13
13. Фалькенберг 0:2 Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Браге Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
16. ГАИС 1:2 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 9 5 3 1 12 - 4 18
2. Норрбю 0:1 Заявка 11 4 3 4 13 - 13 15
3. Вернаму Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
4. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
5. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
6. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
7. Йёнчёпинг 2:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
9. ГАИС 1:2 Заявка 10 3 1 6 8 - 11 10
10. Ландскруна 2:1 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
11. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг 0:2 Заявка 10 2 1 7 9 - 18 7
14. Вестерос 1:0 Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
15. Васалунд Заявка 10 1 2 7 10 - 19 5
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
5. Браге Плана Леонард 9 4 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Ландскруна Олссон Филип 6 1
5. Треллеборг Блумберг Юхан 7 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Норрбю
2.56
3.85
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерос 1:0 Норрбю онлайн




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