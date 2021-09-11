Швеция: Суперэттан 2021
1:0
1' ГолБьорндал Эрик
40' Желтая карточкаСаволайнен Никлас
45' Желтая карточкаТроне Филип
45' Желтая карточкаДжобе Бубакарр
45' Желтая карточкаМохамад Аббас
45' Желтая карточкаТкалчич Никола
54' Желтая карточкаЙоханссон Саймон
61' Желтая карточкаПекальски Иво
63' Желтая карточкаЭнгстрём Давид
1:1
72' ГолАрлиг Вильхельм
87' Желтая карточкаГефверт Симон
15
Эдлунд
Олле
14
Спэн
Брайан
10
Троне
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
14 Спэн БрайанПолузащитник
-
10 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ског ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Кавалич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mak Lind
Ход матча
1'
1:0
45'
45'
45'
45'
54'
61'
63'
72'
1:1
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бьорндал Эрик
|4
|0.2
|2.
|Йоханссон Саймон
|3
|0.15
|3.
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.15
|4.
|Проделль Виктор
|3
|0.15
|5.
|Троне Филип
|2
|0.1
|6.
|Dusan Jajic
|2
|0.1
|7.
|Али Таха Абди
|1
|0.05
|8.
|Спэн Брайан
|1
|0.05
|9.
|Эдлунд Олле
|1
|0.05
|10.
|Видхольт Вильям
|1
|0.05
|11.
|Гефверт Симон
|0
|0
|12.
|Ског Эмиль
|0
|0
|13.
|Спорронг Альбин
|0
|0
|14.
|Jacob Lindahl
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вукоевич Диян
|10 (3)
|0.5
|2.
|Джобе Бубакарр
|4
|0.2
|3.
|Стремберг Робин
|3
|0.15
|4.
|Эрквист Расмус
|2
|0.1
|5.
|Арлиг Вильхельм
|1
|0.05
|6.
|Браннефальк Йохан
|1
|0.05
|7.
|Османагич Нино
|1
|0.05
|8.
|Саволайнен Никлас
|1
|0.05
|9.
|Аргудо Луис
|1
|0.05
|10.
|Сало Александр
|1
|0.05
|11.
|Ялдыр Дениз
|1
|0.05
|12.
|Пекальски Иво
|0
|0
|13.
|Берг Виктор
|0
|0
|14.
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Троне Филип
|9
|0
|3.
|Энгстрём Давид
|4
|0
|4.
|Спэн Брайан
|2
|0
|5.
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|6.
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|7.
|Эдлунд Олле
|2
|0
|8.
|Сабах Лоусон
|2
|0
|9.
|Проделль Виктор
|1
|0
|10.
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|11.
|Лагербильке Густав
|1
|0
|12.
|Спорронг Альбин
|1
|0
|13.
|Али Таха Абди
|1
|0
|14.
|Салмон Джастин
|1
|0
|15.
|Гефверт Симон
|1
|0
|16.
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|17.
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|18.
|Jacob Lindahl
|1
|0
|19.
|Daniel Hermansson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пекальски Иво
|7
|0
|2.
|Саволайнен Никлас
|5
|0
|3.
|Османагич Нино
|4
|0
|4.
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|5.
|Эрквист Расмус
|4
|0
|6.
|Стремберг Робин
|3
|0
|7.
|Мохамад Аббас
|3
|0
|8.
|Аргудо Луис
|3
|0
|9.
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|10.
|Вукоевич Диян
|2
|0
|11.
|Джобе Бубакарр
|2
|0
|12.
|Сало Александр
|2
|0
|13.
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|14.
|Берг Виктор
|2
|0
|15.
|Ткалчич Никола
|1
|0
|16.
|Милованович Вилльям
|1
|0
|17.
|Олссон Макс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерос
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|Норрбю
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Вестерос Последние 20 матчей: +4 =7 -9Эстер 1:1 Вестерос Вестерос 1:3 Фалькенберг Браге 3:3 Вестерос Соллентуна 2:1 Вестерос
Ландскруна 1:0 Вестерос Вестерос 2:3 Акрополис Вестерос 3:1 Ландскруна Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна
Норрбю Последние 20 матчей: +9 =5 -6Норрбю 0:0 Васалунд Эргрюте 2:2 Норрбю Норрбю 0:1 Акрополис Энгельхолмс 3:2 Норрбю
Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Норрбю 2:1 Эргрюте Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю
Последние игры между собой
Вестерос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Норрбю: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|22 - 12
|36
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|26 - 19
|35
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 14
|35
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 22
|34
|5.
|Норрбю
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|27 - 20
|33
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 21
|30
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 20
|28
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 22
|26
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 25
|26
|10.
|Браге
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|24 - 29
|21
|11.
|Акрополис
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|12.
|Эстер
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|13 - 17
|21
|13.
|ГАИС
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|18 - 24
|20
|14.
|Вестерос
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|21 - 30
|20
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|16.
|Васалунд
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|24 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 7
|24
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|4.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|7.
|Норрбю
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Вестерос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|10.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|4.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|6.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|9.
|ГАИС
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 11
|10
|10.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|11.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Васалунд
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 19
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|10
|1
|1
|3.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|9
|4
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|7
|0