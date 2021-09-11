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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Йёнчёпинг
2:0
Второй тайм: 77'
Фалькенберг
0'
1:0
12' Гол
Фендрих Фредрик
2:0
39' Гол
Бук Робин
55' Желтая карточка
Nsima Peter
67' Желтая карточка
Бук Робин
77'
1
Петтерссон
Фрэнк
6
Ламин
Адам
Бен
7
Крона
Себастьян
4
Дегерлунд
Маркус
20
Страндсатер
Даниэль
5
Фендрих
Фредрик
12
Свенссон
Йеспер
8
Барни
Юнес
24
Николич
Марко
19
Бук
Робин
10
Омонди
Эрик
31
Норинг
Виктор
18
Боргстрем
Линус
4
Норен
Аксель
37
Ludvig
Oehman
22
Эрикссон
Адам
45
Бергмарк-Виберг
Адам
28
Нильссон
Мелькер
17
Адриан
Самуэль
6
Веде
Антон
39
Nsima
Peter
3
Кизито
Кваме
Йёнчёпинг
4-1-2-1-2
Фалькенберг
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бук Робин 6 0.33
2. Омонди Эрик 5 (1) 0.28
3. Эдквист Адриан 5 0.28
4. Страндсатер Даниэль 2 0.11
5. Свенссон Йеспер 1 0.06
6. Edin Hamidovic 1 0.06
7. Зейдан Мустафа 1 0.06
8. Дегерлунд Маркус 1 0.06
9. Николич Марко 1 0.06
10. Фендрих Фредрик 1 0.06
11. Бекай Перпарим 1 0.06
12. Люнг Даниэль 1 0.06
13. Нордстрем Элиас 1 0.06
14. Барни Юнес 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кизито Кваме 6 0.3
2. Бергмарк-Виберг Адам 4 0.2
3. Веде Антон 3 0.15
4. Нильссон Мелькер 2 0.1
5. Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.1
6. Энглунд Тобиас 1 0.05
7. Карлссон Тобиас II 1 0.05
8. Эрикссон Адам 1 0.05
9. Силисуфай Эди 1 0.05
10. Бьерклунд Калле 1 0.05
11. Адриан Самуэль 0 0
12. Умар Бала Мохаммед 0 0
13. Nsima Peter 0 0
14. Сёдерстрём Карл 0 0
15. Ludvig Oehman 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Свенссон Йеспер 4 0
2. Крона Себастьян 4 0
3. Фендрих Фредрик 2 1
4. Бекай Перпарим 3 0
5. Зейдан Мустафа 2 0
6. Дегерлунд Маркус 0 1
7. Омонди Эрик 1 0
8. Кваква Энок 1 0
9. Барни Юнес 1 0
10. Бук Робин 1 0
11. Эдквист Адриан 1 0
12. Ламин Адам Бен 1 0
13. Николич Марко 1 0
14. Густафсон Элиас 1 0
15. Страндсатер Даниэль 1 0
16. Родеблад Лове Кевин 1 0
17. Фазал Мохаммад 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Адриан Самуэль 8 1
2. Норен Аксель 4 0
3. Карлссон Тобиас II 4 0
4. Бергмарк-Виберг Адам 3 0
5. Карлссон Кристоффер 2 0
6. Веде Антон 2 0
7. Энглунд Тобиас 2 0
8. Nsima Peter 2 0
9. Гарбетт Мэттью 2 0
10. Озен Махмут 1 0
11. Даль Линус 1 0
12. Силисуфай Эди 1 0
13. Кизито Кваме 1 0
14. Хинтса Оливер 1 0
15. Нильссон Мелькер 1 0
16. Бьерклунд Калле 1 0
17. Умар Бала Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Йёнчёпинг 16% (4) 8% (2) 20% (5) 20% (5) 20% (5) 16% (4)
 Фалькенберг 9.09% (2) 18.18% (4) 18.18% (4) 27.27% (6) 13.64% (3) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Скильебо 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Эстер Браге 3:2 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг
Фалькенберг Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Фалькенберг 3:3 Акрополис Вестерос 1:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Треллеборг Оддевольд 2:3 Фалькенберг
Васалунд 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Фалькенберг 1:1 Норрбю Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС

Последние игры между собой

Йёнчёпинг: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Фалькенберг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Суперэттан Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 0:5 Йёнчёпинг Аллсвенскан
Йёнчёпинг 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 3:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:4 Фалькенберг Суперэттан Йёнчёпинг 2:1 Фалькенберг Суперэттан Йёнчёпинг 1:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:2 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:2 Фалькенберг Суперэттан Йёнчёпинг 1:2 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 4:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:0 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 18 11 3 4 22 - 12 36
2. Треллеборг Заявка 19 10 5 4 26 - 19 35
3. Хельсинборг Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
4. Ландскруна 2:1 Заявка 20 10 4 6 29 - 22 34
5. Норрбю 0:1 Заявка 20 9 5 6 26 - 20 32
6. Йёнчёпинг 2:0 Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
7. Сундсвалль Заявка 18 8 4 6 26 - 20 28
8. Эргрюте Заявка 20 6 8 6 22 - 25 26
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 18 7 4 7 25 - 20 25
10. Вестерос 1:0 Заявка 20 5 7 8 21 - 29 22
11. Браге Заявка 20 5 6 9 24 - 29 21
12. Акрополис Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
13. Эстер Заявка 19 5 6 8 13 - 17 21
14. ГАИС 1:2 Заявка 19 6 2 11 18 - 24 20
15. Фалькенберг 0:2 Заявка 20 5 4 11 22 - 36 19
16. Васалунд Заявка 19 5 3 11 24 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 2:1 Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 7 2 0 20 - 5 23
3. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
4. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
5. Йёнчёпинг 2:0 Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
6. Сундсвалль Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
7. Норрбю 0:1 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Вестерос 1:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
10. Эстер Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд Заявка 9 4 1 4 14 - 14 13
13. Фалькенберг 0:2 Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Браге Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
16. ГАИС 1:2 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 9 5 3 1 12 - 4 18
2. Норрбю 0:1 Заявка 11 4 3 4 13 - 13 15
3. Вернаму Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
4. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
5. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
6. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
7. Йёнчёпинг 2:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
9. ГАИС 1:2 Заявка 10 3 1 6 8 - 11 10
10. Ландскруна 2:1 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
11. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг 0:2 Заявка 10 2 1 7 9 - 18 7
14. Вестерос 1:0 Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
15. Васалунд Заявка 10 1 2 7 10 - 19 5
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
5. Браге Плана Леонард 9 4 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Ландскруна Олссон Филип 6 1
5. Треллеборг Блумберг Юхан 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Бук Робин бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Фендрих Фредрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Фалькенберг
2.29
8.50
3.04
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Йёнчёпинг 2:0 Фалькенберг онлайн




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