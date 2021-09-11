Швеция: Суперэттан 2021
Йёнчёпинг
2:0
Второй тайм: 77'
Фалькенберг
1:0
12' ГолФендрих Фредрик
2:0
39' ГолБук Робин
55' Желтая карточкаNsima Peter
67' Желтая карточкаБук Робин
19
Бук
Робин
10
Омонди
Эрик
39
Nsima
Peter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бук РобинНападающий
-
10 Омонди ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Nsima PeterНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Адеми ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
Ход матча
12'
1:0
39'
2:0
55'
67'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бук Робин
|6
|0.33
|2.
|Омонди Эрик
|5 (1)
|0.28
|3.
|Эдквист Адриан
|5
|0.28
|4.
|Страндсатер Даниэль
|2
|0.11
|5.
|Свенссон Йеспер
|1
|0.06
|6.
|Edin Hamidovic
|1
|0.06
|7.
|Зейдан Мустафа
|1
|0.06
|8.
|Дегерлунд Маркус
|1
|0.06
|9.
|Николич Марко
|1
|0.06
|10.
|Фендрих Фредрик
|1
|0.06
|11.
|Бекай Перпарим
|1
|0.06
|12.
|Люнг Даниэль
|1
|0.06
|13.
|Нордстрем Элиас
|1
|0.06
|14.
|Барни Юнес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кизито Кваме
|6
|0.3
|2.
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0.2
|3.
|Веде Антон
|3
|0.15
|4.
|Нильссон Мелькер
|2
|0.1
|5.
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.1
|6.
|Энглунд Тобиас
|1
|0.05
|7.
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.05
|8.
|Эрикссон Адам
|1
|0.05
|9.
|Силисуфай Эди
|1
|0.05
|10.
|Бьерклунд Калле
|1
|0.05
|11.
|Адриан Самуэль
|0
|0
|12.
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|13.
|Nsima Peter
|0
|0
|14.
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|15.
|Ludvig Oehman
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Йеспер
|4
|0
|2.
|Крона Себастьян
|4
|0
|3.
|Фендрих Фредрик
|2
|1
|4.
|Бекай Перпарим
|3
|0
|5.
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|6.
|Дегерлунд Маркус
|0
|1
|7.
|Омонди Эрик
|1
|0
|8.
|Кваква Энок
|1
|0
|9.
|Барни Юнес
|1
|0
|10.
|Бук Робин
|1
|0
|11.
|Эдквист Адриан
|1
|0
|12.
|Ламин Адам Бен
|1
|0
|13.
|Николич Марко
|1
|0
|14.
|Густафсон Элиас
|1
|0
|15.
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|16.
|Родеблад Лове Кевин
|1
|0
|17.
|Фазал Мохаммад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Норен Аксель
|4
|0
|3.
|Карлссон Тобиас II
|4
|0
|4.
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|5.
|Карлссон Кристоффер
|2
|0
|6.
|Веде Антон
|2
|0
|7.
|Энглунд Тобиас
|2
|0
|8.
|Nsima Peter
|2
|0
|9.
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|10.
|Озен Махмут
|1
|0
|11.
|Даль Линус
|1
|0
|12.
|Силисуфай Эди
|1
|0
|13.
|Кизито Кваме
|1
|0
|14.
|Хинтса Оливер
|1
|0
|15.
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|16.
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|17.
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Йёнчёпинг
|16% (4)
|8% (2)
|20% (5)
|20% (5)
|20% (5)
|16% (4)
|Фалькенберг
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +9 =3 -8ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Скильебо 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Эстер Браге 3:2 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг
Фалькенберг Последние 20 матчей: +6 =4 -10Фалькенберг 3:3 Акрополис Вестерос 1:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Треллеборг Оддевольд 2:3 Фалькенберг
Васалунд 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Фалькенберг 1:1 Норрбю Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Фалькенберг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Йёнчёпинг 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 3:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:4 Фалькенберг Суперэттан Йёнчёпинг 2:1 Фалькенберг Суперэттан Йёнчёпинг 1:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:2 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:2 Фалькенберг Суперэттан Йёнчёпинг 1:2 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 4:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:0 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|22 - 12
|36
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|26 - 19
|35
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|4.
|Ландскруна
|2:1 Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 22
|34
|5.
|Норрбю
|0:1 Заявка
|20
|9
|5
|6
|26 - 20
|32
|6.
|Йёнчёпинг
|2:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 20
|28
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 25
|26
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|25 - 20
|25
|10.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 29
|22
|11.
|Браге
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|24 - 29
|21
|12.
|Акрополис
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|13.
|Эстер
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|13 - 17
|21
|14.
|ГАИС
|1:2 Заявка
|19
|6
|2
|11
|18 - 24
|20
|15.
|Фалькенберг
|0:2 Заявка
|20
|5
|4
|11
|22 - 36
|19
|16.
|Васалунд
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|24 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|2:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|4.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|5.
|Йёнчёпинг
|2:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|7.
|Норрбю
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|10.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|13.
|Фалькенберг
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|1:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|4.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|6.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|7.
|Йёнчёпинг
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|9.
|ГАИС
|1:2 Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 11
|10
|10.
|Ландскруна
|2:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|11.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|0:2 Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 18
|7
|14.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Васалунд
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 19
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|9
|4
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Треллеборг
|Блумберг Юхан
|7
|0