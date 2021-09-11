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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сирианска Эскильстуна
2:2
Конец матча
Хельсинборг
0'
26' Желтая карточка
Коффей Эшли
36' Желтая карточка
Веберг Чарли
1:0
42' Гол
Коффей Эшли
45' Желтая карточка
Лупер Вильгельм
1:1
63' Гол
Аль-Хамлави Ассад
1:2
72' Гол
Ван ден Хурк Антони
2:2
90' Гол
Рафаэль Йорк
90'+3
90
Тернквист
Ноэль
5
Редин
Понтус
2
Тихи
Робин
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
15
Форс
Виктор
23
Такахаши
Кадзуки
17
Лушаку
Исмет
14
Линнер
Альбин
19
Хольмстрём
Александр
Аль
9
Коффей
Эшли
11
Якубу
Алию
25
Йоэльссон
Калле
6
Ландгрен
Андреас
2
Цука
Рави
21
Веберг
Чарли
19
Бедварссон
Бедвар
31
Adam
Kaied
10
Йенссон
Расмус
13
Лупер
Вильгельм
39
Ван
ден
Хурк
Антони
7
Люндберг
Виктор
11
Карялайнен
Расмус
Сирианска Эскильстуна
3-4-3
Хельсинборг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольмстрём Александр Аль 9 0.47
2. Коффей Эшли 5 0.26
3. Шауш Абделькарим Маммар 2 0.11
4. Рафаэль Йорк 2 (1) 0.11
5. Гётессон Виктор 2 0.11
6. Алсанати Андре 2 (1) 0.11
7. Якубу Алию 2 0.11
8. Линнер Альбин 1 0.05
9. Ларссон Адам 1 0.05
10. Мишель Феликс 1 0.05
11. Лушаку Исмет 0 0
12. Маннс Йеспер 0 0
13. Форс Виктор 0 0
14. Базе Марван 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 10 (1) 0.53
2. Ольсен Брандур 3 0.16
3. Люндберг Виктор 3 0.16
4. Аль-Хамлави Ассад 3 0.16
5. Йенссон Расмус 2 0.11
6. Adam Kaied 2 0.11
7. Лупер Вильгельм 1 0.05
8. Свенссон Макс 1 0.05
9. Карялайнен Расмус 1 0.05
10. Веберг Чарли 1 0.05
11. Ландгрен Андреас 0 0
12. Бедварссон Бедвар 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Лушаку Исмет 5 1
2. Такахаши Кадзуки 5 0
3. Коффей Эшли 5 0
4. Рафаэль Йорк 4 0
5. Туре Ибрахим 3 0
6. Алсанати Андре 3 0
7. Тихи Робин 3 0
8. Маннс Йеспер 2 0
9. Гётессон Виктор 2 0
10. Форс Виктор 2 0
11. Хольмстрём Александр Аль 2 0
12. Омедже Чиди Дауда 1 0
13. Уикс Джош 1 0
14. Шауш Абделькарим Маммар 1 0
15. Сабах Лоусон 1 0
16. Редин Понтус 1 0
17. Тернквист Ноэль 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Лупер Вильгельм 6 0
2. Ольсен Брандур 5 0
3. Цука Рави 5 0
4. Бедварссон Бедвар 3 1
5. Benjamin Acquah 3 0
6. Люндберг Виктор 2 0
7. Линдегор Андерс 2 0
8. Йенссон Расмус 2 0
9. Веберг Чарли 2 0
10. Гранквист Андреас 1 0
11. Ван ден Хурк Антони 1 0
12. Йоэльссон Калле 1 0
13. Геро Альхаджи 1 0
14. Мбо Ноэль 1 0
15. Карялайнен Расмус 1 0
16. Крейда Владислав 1 0
17. Adam Kaied 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 14.81% (4) 11.11% (3) 14.81% (4) 7.41% (2) 22.22% (6) 29.63% (8)
 Хельсинборг 3.7% (1) 29.63% (8) 18.52% (5) 7.41% (2) 14.81% (4) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Сюрианска 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Эскильстуна Сити Риннинге 6:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге
Худдинге 4:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Арамеиска-Сюрьянска Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сильвия 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Сирианска Эскильстуна 6:1 Тюресё Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:3 Вяермбольс Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Арамеиска-Сюрьянска 1:0 Сирианска Эскильстуна Тюресё 0:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 ИФК Нючепинг United IK 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:5 United IK
Хельсинборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ландскруна 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Васалунд Эскилсминне 3:2 Хельсинборг Акрополис 0:3 Хельсинборг
Хельсинборг 2:1 Ландскруна Васалунд 0:1 Хельсинборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Хельсинборг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Аллсвенскан Сирианска Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Сирианска Эскильстуна 0:0 Хельсинборг Суперэттан
Хельсинборг 0:2 Сирианска Эскильстуна Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 18 11 3 4 22 - 12 36
2. Треллеборг Заявка 19 10 5 4 26 - 19 35
3. Хельсинборг Заявка 19 10 5 4 28 - 14 35
4. Ландскруна Заявка 20 10 4 6 29 - 22 34
5. Норрбю Заявка 20 9 6 5 27 - 20 33
6. Йёнчёпинг Заявка 18 9 3 6 27 - 21 30
7. Сундсвалль Заявка 18 8 4 6 26 - 20 28
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 19 7 5 7 27 - 22 26
9. Эргрюте Заявка 20 6 8 6 22 - 25 26
10. Браге Заявка 20 5 6 9 24 - 29 21
11. Акрополис Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
12. Эстер Заявка 19 5 6 8 13 - 17 21
13. ГАИС Заявка 19 6 2 11 18 - 24 20
14. Вестерос Заявка 20 4 8 8 21 - 30 20
15. Фалькенберг Заявка 20 5 4 11 23 - 36 19
16. Васалунд Заявка 19 5 3 11 24 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 7 3 0 22 - 7 24
3. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
4. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
5. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
6. Сундсвалль Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
7. Норрбю Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
9. Вестерос Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
10. Эстер Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд Заявка 9 4 1 4 14 - 14 13
13. Фалькенберг Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Браге Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
3. Вернаму Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
4. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
5. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
6. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
7. Йёнчёпинг Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
9. ГАИС Заявка 10 3 1 6 8 - 11 10
10. Ландскруна Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
11. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг Заявка 10 2 1 7 10 - 18 7
14. Вестерос Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
15. Васалунд Заявка 10 1 2 7 10 - 19 5
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 10 1 1
3. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
5. Браге Плана Леонард 9 4 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Ландскруна Олссон Филип 6 1
5. Норрбю Пекальски Иво 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Лупер Вильгельм получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Ashley Coffey бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Веберг Чарли получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Хольмстрём Александр Аль уходит с поля. Гётессон Виктор выходит вместо него
  • Желтая карточка
    26'
    Ashley Coffey получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 2:2 Хельсинборг онлайн




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