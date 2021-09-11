Швеция: Суперэттан 2021
Сирианска Эскильстуна
2:2
Конец матча
Хельсинборг
26' Желтая карточкаКоффей Эшли
36' Желтая карточкаВеберг Чарли
1:0
42' ГолКоффей Эшли
45' Желтая карточкаЛупер Вильгельм
1:1
63' ГолАль-Хамлави Ассад
1:2
72' ГолВан ден Хурк Антони
2:2
90' ГолРафаэль Йорк
15
Форс
Виктор
17
Лушаку
Исмет
11
Якубу
Алию
21
Веберг
Чарли
31
Adam
Kaied
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Форс ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Якубу АлиюНападающий
- Запасные игроки
-
31 Уикс ДжошВратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
-
31 Adam KaiedПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Ход матча
26'
36'
42'
45'
63'
72'
90'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.47
|2.
|Коффей Эшли
|5
|0.26
|3.
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.11
|4.
|Рафаэль Йорк
|2 (1)
|0.11
|5.
|Гётессон Виктор
|2
|0.11
|6.
|Алсанати Андре
|2 (1)
|0.11
|7.
|Якубу Алию
|2
|0.11
|8.
|Линнер Альбин
|1
|0.05
|9.
|Ларссон Адам
|1
|0.05
|10.
|Мишель Феликс
|1
|0.05
|11.
|Лушаку Исмет
|0
|0
|12.
|Маннс Йеспер
|0
|0
|13.
|Форс Виктор
|0
|0
|14.
|Базе Марван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|10 (1)
|0.53
|2.
|Ольсен Брандур
|3
|0.16
|3.
|Люндберг Виктор
|3
|0.16
|4.
|Аль-Хамлави Ассад
|3
|0.16
|5.
|Йенссон Расмус
|2
|0.11
|6.
|Adam Kaied
|2
|0.11
|7.
|Лупер Вильгельм
|1
|0.05
|8.
|Свенссон Макс
|1
|0.05
|9.
|Карялайнен Расмус
|1
|0.05
|10.
|Веберг Чарли
|1
|0.05
|11.
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|12.
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лушаку Исмет
|5
|1
|2.
|Такахаши Кадзуки
|5
|0
|3.
|Коффей Эшли
|5
|0
|4.
|Рафаэль Йорк
|4
|0
|5.
|Туре Ибрахим
|3
|0
|6.
|Алсанати Андре
|3
|0
|7.
|Тихи Робин
|3
|0
|8.
|Маннс Йеспер
|2
|0
|9.
|Гётессон Виктор
|2
|0
|10.
|Форс Виктор
|2
|0
|11.
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|12.
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|13.
|Уикс Джош
|1
|0
|14.
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0
|15.
|Сабах Лоусон
|1
|0
|16.
|Редин Понтус
|1
|0
|17.
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лупер Вильгельм
|6
|0
|2.
|Ольсен Брандур
|5
|0
|3.
|Цука Рави
|5
|0
|4.
|Бедварссон Бедвар
|3
|1
|5.
|Benjamin Acquah
|3
|0
|6.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|7.
|Линдегор Андерс
|2
|0
|8.
|Йенссон Расмус
|2
|0
|9.
|Веберг Чарли
|2
|0
|10.
|Гранквист Андреас
|1
|0
|11.
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0
|12.
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|13.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|14.
|Мбо Ноэль
|1
|0
|15.
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|16.
|Крейда Владислав
|1
|0
|17.
|Adam Kaied
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|29.63% (8)
|Хельсинборг
|3.7% (1)
|29.63% (8)
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =2 -10Сюрианска 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Эскильстуна Сити Риннинге 6:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге
Худдинге 4:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Арамеиска-Сюрьянска Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сильвия 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Сирианска Эскильстуна 6:1 Тюресё Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:3 Вяермбольс Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Арамеиска-Сюрьянска 1:0 Сирианска Эскильстуна Тюресё 0:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 ИФК Нючепинг United IK 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:5 United IK
Хельсинборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ландскруна 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Васалунд Эскилсминне 3:2 Хельсинборг Акрополис 0:3 Хельсинборг
Хельсинборг 2:1 Ландскруна Васалунд 0:1 Хельсинборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад
Последние игры между собой
Сирианска Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Хельсинборг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|22 - 12
|36
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|26 - 19
|35
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 14
|35
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 22
|34
|5.
|Норрбю
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|27 - 20
|33
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 21
|30
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 20
|28
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 22
|26
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 25
|26
|10.
|Браге
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|24 - 29
|21
|11.
|Акрополис
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|12.
|Эстер
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|13 - 17
|21
|13.
|ГАИС
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|18 - 24
|20
|14.
|Вестерос
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|21 - 30
|20
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|16.
|Васалунд
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|24 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 7
|24
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|4.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|7.
|Норрбю
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|9.
|Вестерос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|10.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|3.
|Вернаму
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|4.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|6.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|9.
|ГАИС
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 11
|10
|10.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|11.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Васалунд
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 19
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|10
|1
|1
|3.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|9
|4
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|7
|0