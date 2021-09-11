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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стабек
1:3
Конец матча

Стадион:
Викинг
0'
0:1
10' Гол
Бериша Ветон
1:1
15' Гол
Аземи Фитим
34' Желтая карточка
Скютте Саммю
1:2
67' Гол
Веватне Вильяр
71' Желтая карточка
Сольбаккен Маркус
1:3
72' Гол
Бериша Ветон
90' Желтая карточка
Бьёрсхоль Сондре
90'+8
12
Сандберг
Маркус
15
Оттесен
Стурла
4
Вангберг
Симен
2
Педерсен
Каспер
27
Пигнатель-Енссен
Николас
22
Скютте
Саммю
16
Martin
Hoeyland
10
Сольбаккен
Маркус
17
Аземи
Фитим
9
Киркеволд
Пол
11
Хансен
Корнелиус
22
Эстбе
Арилд
17
Себулонсен
Себастьян
3
Веватне
Вильяр
6
Стенснесс
Джанни
23
Викстёль
Рольф
16
Лёкберг
Кристоффер
8
Белл
Джо
21
Танген
Харальд
9
Кабран
Кевин
14
Бериша
Ветон
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
Стабек
4-3-3
Викинг
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдвардсен Оливер 6 0.33
2. Вангберг Симен 3 0.17
3. Нуса Антонио 3 0.17
4. Хансен Корнелиус 2 0.11
5. Геэльмуйден Херман 2 0.11
6. Скютте Саммю 2 (1) 0.11
7. Болли Матис 1 0.06
8. Аземи Фитим 1 0.06
9. Аманква Яу 1 0.06
10. Киносита Косуке 1 0.06
11. Martin Hoeyland 1 0.06
12. Шала Херолинд 0 0
13. Оттесен Стурла 0 0
14. Луманза Тортоль 0 0
15. Киркеволд Пол 0 0
16. Костадинов Калоян 0 0
17. Сабастин Уче 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 12 (2) 0.67
2. Трипич Златко 7 (1) 0.39
3. Танген Харальд 4 0.22
4. Фридйонссон Самуэль 3 0.17
5. Кабран Кевин 2 0.11
6. Белл Джо 1 0.06
7. Паттинама Шейн 1 0.06
8. Викстёль Рольф 1 0.06
9. Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.06
10. Веватне Вильяр 1 0.06
11. Брекало Давид 1 0.06
12. Торстейнбё Фредерик 0 0
13. Лёкберг Кристоффер 0 0
14. Эукленн Сондре 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Скютте Саммю 4 0
2. Оттесен Стурла 4 0
3. Сандберг Маркус 1 1
4. Матс Солхеим 2 0
5. Шала Херолинд 2 0
6. Вернерссон Виктор 2 0
7. Геэльмуйден Херман 2 0
8. Хансен Корнелиус 2 0
9. Мое Еппе 2 0
10. Вангберг Симен 1 0
11. Аманква Яу 1 0
12. Киносита Косуке 1 0
13. Хобленко Алексей 1 0
14. Сольбаккен Маркус 1 0
15. Пигнатель-Енссен Николас 1 0
16. Сабастин Уче 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Трипич Златко 4 0
2. Викстёль Рольф 4 0
3. Фридйонссон Самуэль 4 0
4. Белл Джо 4 0
5. Лёкберг Кристоффер 3 0
6. Бериша Ветон 2 0
7. Веватне Вильяр 2 0
8. Кабран Кевин 2 0
9. Паттинама Шейн 2 0
10. Себулонсен Себастьян 2 0
11. Хеггхейм Хенрик 2 0
12. Эустбё Ивен 1 0
13. Хове Рунар 1 0
14. Бьёрсхоль Сондре 1 0
15. Танген Харальд 1 0
16. Траоре Маи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 21.74% (5) 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5)
 Викинг 5.71% (2) 11.43% (4) 11.43% (4) 20% (7) 22.86% (8) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Волеренга 3:1 Стабек Стабек 1:1 Мьёндален Кристиансунд 5:1 Стабек Стабек 3:1 Сарпсборг-08
Улленсакер-Киса 0:1 Стабек Мьёндален 1:2 Стабек Фолло 0:1 Стабек Стабек 2:3 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек Стабек 2:0 Бранн Хёугесунн 0:0 Стабек Стабек 2:2 Одд
Викинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Викинг 2:1 Русенборг Волеренга 1:1 Викинг Викинг 3:2 Мольде Викинг 3:2 Кристиансунд
Ерв-1919 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:3 Викинг Одд 3:2 Викинг Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Сарпсборг-08 1:2 Викинг Саннефьёрд 3:0 Викинг Викинг 4:1 Волеренга Викинг 0:2 Эгерсунд Хёугесунн 4:2 Викинг Викинг 2:1 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Викинг Викинг 0:1 Тромсё Русенборг 5:0 Викинг Викинг 3:1 Бранн

Последние игры между собой

Стабек: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Викинг: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Викинг 3:3 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:3 Стабек Типпелиген Викинг 1:3 Стабек Товарищеские матчи
Стабек 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 5:2 Стабек Кубок Викинг 3:0 Стабек Типпелиген Викинг 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Викинг Типпелиген Стабек 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 17 10 4 3 36 - 17 34
2. Мольде Заявка 17 10 3 4 41 - 22 33
3. Викинг Заявка 18 9 4 5 36 - 34 31
4. Лиллестрём Заявка 18 9 4 5 28 - 22 31
5. Кристиансунд Заявка 17 9 2 6 22 - 19 29
6. Русенборг Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
7. Волеренга Заявка 17 6 8 3 30 - 23 26
8. Хёугесунн Заявка 17 7 4 6 27 - 25 25
9. Стрёмсгодсет Заявка 17 7 4 6 25 - 25 25
10. Одд Заявка 17 6 4 7 24 - 32 22
11. Саннефьёрд Заявка 17 6 3 8 22 - 31 21
12. Сарпсборг-08 Заявка 17 5 5 7 18 - 22 20
13. Тромсё Заявка 17 3 6 8 19 - 31 15
14. Стабек Заявка 18 3 4 11 23 - 41 13
15. Мьёндален Заявка 17 2 7 8 20 - 23 13
16. Бранн Заявка 18 3 4 11 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
2. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
3. Стрёмсгодсет Заявка 8 6 2 0 19 - 6 20
4. Викинг Заявка 9 6 2 1 21 - 13 20
5. Будё-Глимт Заявка 9 6 2 1 25 - 9 20
6. Хёугесунн Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
7. Лиллестрём Заявка 9 5 1 3 13 - 10 16
8. Русенборг Заявка 8 5 1 2 20 - 8 16
9. Одд Заявка 8 4 2 2 16 - 11 14
10. Волеренга Заявка 9 3 5 1 17 - 11 14
11. Сарпсборг-08 Заявка 9 3 4 2 11 - 6 13
12. Саннефьёрд Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
2. Будё-Глимт Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
3. Волеренга Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
4. Мольде Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
5. Русенборг Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
6. Тромсё Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
7. Викинг Заявка 9 3 2 4 15 - 21 11
8. Саннефьёрд Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
9. Одд Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
10. Мьёндален Заявка 8 1 4 3 9 - 10 7
11. Кристиансунд Заявка 8 2 1 5 5 - 13 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
13. Хёугесунн Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек Заявка 9 1 2 6 12 - 24 5
16. Бранн Заявка 9 1 1 7 9 - 21 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 15 2 1
3. Викинг Бериша Ветон 12 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
3. Тромсё Гундерсен Йостейн 5 0
4. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
5. Сарпсборг-08 Салетрос Антон 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Скютте Саммю получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Аземи Фитим бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Бериша Ветон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стабек 1:3 Викинг онлайн




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