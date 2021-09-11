Норвегия: Типпелиген 2021
0:1
10' ГолБериша Ветон
1:1
15' ГолАземи Фитим
34' Желтая карточкаСкютте Саммю
1:2
67' ГолВеватне Вильяр
71' Желтая карточкаСольбаккен Маркус
1:3
72' ГолБериша Ветон
90' Желтая карточкаБьёрсхоль Сондре
22
Скютте
Саммю
17
Аземи
Фитим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Скютте СаммюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аземи ФитимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Мое ЕппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
41 Heine Larsen
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
Ход матча
10'
0:1
15'
1:1
34'
67'
1:2
72'
1:3
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 7
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.33
|2.
|Вангберг Симен
|3
|0.17
|3.
|Нуса Антонио
|3
|0.17
|4.
|Хансен Корнелиус
|2
|0.11
|5.
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.11
|6.
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.11
|7.
|Болли Матис
|1
|0.06
|8.
|Аземи Фитим
|1
|0.06
|9.
|Аманква Яу
|1
|0.06
|10.
|Киносита Косуке
|1
|0.06
|11.
|Martin Hoeyland
|1
|0.06
|12.
|Шала Херолинд
|0
|0
|13.
|Оттесен Стурла
|0
|0
|14.
|Луманза Тортоль
|0
|0
|15.
|Киркеволд Пол
|0
|0
|16.
|Костадинов Калоян
|0
|0
|17.
|Сабастин Уче
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|12 (2)
|0.67
|2.
|Трипич Златко
|7 (1)
|0.39
|3.
|Танген Харальд
|4
|0.22
|4.
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0.17
|5.
|Кабран Кевин
|2
|0.11
|6.
|Белл Джо
|1
|0.06
|7.
|Паттинама Шейн
|1
|0.06
|8.
|Викстёль Рольф
|1
|0.06
|9.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.06
|10.
|Веватне Вильяр
|1
|0.06
|11.
|Брекало Давид
|1
|0.06
|12.
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|13.
|Лёкберг Кристоффер
|0
|0
|14.
|Эукленн Сондре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скютте Саммю
|4
|0
|2.
|Оттесен Стурла
|4
|0
|3.
|Сандберг Маркус
|1
|1
|4.
|Матс Солхеим
|2
|0
|5.
|Шала Херолинд
|2
|0
|6.
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|7.
|Геэльмуйден Херман
|2
|0
|8.
|Хансен Корнелиус
|2
|0
|9.
|Мое Еппе
|2
|0
|10.
|Вангберг Симен
|1
|0
|11.
|Аманква Яу
|1
|0
|12.
|Киносита Косуке
|1
|0
|13.
|Хобленко Алексей
|1
|0
|14.
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|15.
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0
|16.
|Сабастин Уче
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трипич Златко
|4
|0
|2.
|Викстёль Рольф
|4
|0
|3.
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|4.
|Белл Джо
|4
|0
|5.
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|6.
|Бериша Ветон
|2
|0
|7.
|Веватне Вильяр
|2
|0
|8.
|Кабран Кевин
|2
|0
|9.
|Паттинама Шейн
|2
|0
|10.
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|11.
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|12.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|13.
|Хове Рунар
|1
|0
|14.
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|15.
|Танген Харальд
|1
|0
|16.
|Траоре Маи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стабек
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|Викинг
|5.71% (2)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|20% (7)
|22.86% (8)
|28.57% (10)
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: +6 =4 -10Волеренга 3:1 Стабек Стабек 1:1 Мьёндален Кристиансунд 5:1 Стабек Стабек 3:1 Сарпсборг-08
Улленсакер-Киса 0:1 Стабек Мьёндален 1:2 Стабек Фолло 0:1 Стабек Стабек 2:3 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек Стабек 2:0 Бранн Хёугесунн 0:0 Стабек Стабек 2:2 Одд
Викинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Викинг 2:1 Русенборг Волеренга 1:1 Викинг Викинг 3:2 Мольде Викинг 3:2 Кристиансунд
Ерв-1919 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:3 Викинг Одд 3:2 Викинг Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Сарпсборг-08 1:2 Викинг Саннефьёрд 3:0 Викинг Викинг 4:1 Волеренга Викинг 0:2 Эгерсунд Хёугесунн 4:2 Викинг Викинг 2:1 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Викинг Викинг 0:1 Тромсё Русенборг 5:0 Викинг Викинг 3:1 Бранн
Последние игры между собой
Стабек: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Викинг: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Стабек 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 5:2 Стабек Кубок Викинг 3:0 Стабек Типпелиген Викинг 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Викинг Типпелиген Стабек 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Викинг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 17
|34
|2.
|Мольде
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|41 - 22
|33
|3.
|Викинг
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|36 - 34
|31
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 22
|31
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|22 - 19
|29
|6.
|Русенборг
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|7.
|Волеренга
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|30 - 23
|26
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|27 - 25
|25
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 25
|25
|10.
|Одд
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 32
|22
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 31
|21
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 22
|20
|13.
|Тромсё
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 31
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|23 - 41
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|20 - 23
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|2.
|Мольде
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|3.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 6
|20
|4.
|Викинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 13
|20
|5.
|Будё-Глимт
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 9
|20
|6.
|Хёугесунн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|7.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|8.
|Русенборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 8
|16
|9.
|Одд
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|10.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 11
|14
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Бранн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 13
|6
|16.
|Тромсё
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|3.
|Волеренга
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|4.
|Мольде
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|5.
|Русенборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|6.
|Тромсё
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 21
|11
|8.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|9.
|Одд
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 21
|8
|10.
|Мьёндален
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Кристиансунд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 13
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|14.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|15.
|Стабек
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|12 - 24
|5
|16.
|Бранн
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 21
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|15
|2
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|12
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|3.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|4.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0
|5.
|Сарпсборг-08
|Салетрос Антон
|3
|1