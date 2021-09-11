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США: МЛС 2021

2021
Колорадо Рэпидс
1:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
36' Желтая карточка
Уильямс Дэррик
45' Желтая карточка
Гальван Бриан
1:0
66' Гол
Барриос Майкл
76'
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
52
Гальван
Бриан
32
Уорнер
Коллен
23
Акоста
Келлин
66
Эстевес
Лукас
14
Кайе
Марк-Энтони
7
Льюис
Джонатан
12
Барриос
Майкл
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
19
Вильяфана
Хорхе
8
Дос
Сантос
Хонатан
7
Васкес
Виктор
II
5
Стирс
Дэниэл
17
Ллетгет
Себастьян
14
Чичарито
9
Кабрал
Кевин
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барриос Майкл 5 0.23
2. Рубио Диего 4 0.18
3. Шиньяшики Андре 4 0.18
4. Бассетт Коул 3 0.14
5. Льюис Джонатан 3 (1) 0.14
6. Гальван Бриан 2 0.09
7. Розенберри Киган 2 0.09
8. Абубакар Лалас 2 0.09
9. Акоста Келлин 1 0.05
10. Кайе Марк-Энтони 1 0.05
11. Винс Сэмюэл 1 0.05
12. Уилсон Дэнни 1 0.05
13. Баджи Доминик 1 0.05
14. Прайс Джек 0 0
15. Бенезе Николя 0 0
16. Мескида Николас 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичарито 10 0.43
2. Равелсон Райан 5 0.22
3. Кабрал Кевин 4 0.17
4. Васкес Виктор II 3 0.13
5. Кьестан Саша 3 (2) 0.13
6. Йовелич Деян 2 0.09
7. Альварес Эфраин 2 0.09
8. Ллетгет Себастьян 1 0.04
9. Грандсир Самуэль 1 0.04
10. Зубак Итан 1 0.04
11. Дос Сантос Хонатан 1 0.04
12. Араухо Хулиан 0 0
13. Уильямс Дэррик 0 0
14. Стирс Дэниэл 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Уилсон Дэнни 6 0
2. Прайс Джек 6 0
3. Рубио Диего 4 0
4. Абубакар Лалас 4 0
5. Уорнер Коллен 3 0
6. Трасти Остон 3 0
7. Гальван Бриан 3 0
8. Шиньяшики Андре 3 0
9. Мескида Николас 2 0
10. Акоста Келлин 2 0
11. Розенберри Киган 2 0
12. Бассетт Коул 2 0
13. Намли Юнес 1 0
14. Бейташур Стивен 1 0
15. Ярброуг Вильям 1 0
16. Барриос Майкл 1 0
17. Льюис Джонатан 1 0
18. Винс Сэмюэл 1 0
19. Dantouma Toure 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Дос Сантос Хонатан 4 0
2. Араухо Хулиан 4 0
3. Уильямс Дэррик 2 1
4. Вильяфана Хорхе 3 0
5. Кабрал Кевин 3 0
6. Кьестан Саша 2 0
7. Грандсир Самуэль 2 0
8. Йовелич Деян 2 0
9. Депай Ник 2 0
10. Салдана Адам 2 0
11. Чичарито 1 0
12. Васкес Виктор II 1 0
13. Бонд Джонатан 1 0
14. Равелсон Райан 1 0
15. Кулибали Сега 1 0
16. Акоста Данило 1 0
17. Альварес Эфраин 1 0
18. Харви Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колорадо Рэпидс 10% (3) 16.67% (5) 13.33% (4) 23.33% (7) 20% (6) 16.67% (5)
 Лос-Анджелес Гэлакси 12.12% (4) 15.15% (5) 21.21% (7) 21.21% (7) 12.12% (4) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:3 Остин
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 6:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 24 16 4 4 45 - 28 52
2. Орландо Сити Заявка 23 10 8 5 33 - 29 38
3. Нэшвилл Заявка 22 9 11 2 37 - 21 38
4. Нью-Йорк Сити Заявка 21 10 4 7 37 - 22 34
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
6. Атланта Юнайтед Заявка 23 7 9 7 28 - 28 30
7. Ди Си Юнайтед Заявка 22 9 3 10 35 - 32 30
8. Коламбус Кру Заявка 23 7 6 10 27 - 32 27
9. Интер Майами Заявка 21 7 5 9 22 - 31 26
10. Чикаго Файр Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 20 6 4 10 23 - 25 22
12. Цинциннати Заявка 21 3 8 10 21 - 38 17
13. Торонто Заявка 22 3 6 13 26 - 47 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 22 13 5 4 32 - 20 44
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 23 12 7 4 35 - 19 43
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 23 11 7 5 37 - 26 40
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Заявка 23 11 3 9 35 - 36 36
5. Портленд Тимберс Заявка 23 10 3 10 32 - 39 33
6. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 22 8 8 6 24 - 24 32
7. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
8. Реал Солт-Лейк Заявка 22 8 6 8 34 - 29 30
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
10. Лос-Анджелес Заявка 22 7 6 9 32 - 31 27
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 22 6 8 8 24 - 30 26
12. Даллас Заявка 23 6 7 10 32 - 36 25
13. Остин Заявка 22 5 4 13 21 - 31 19
14. Хьюстон Динамо Заявка 23 3 10 10 24 - 36 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
3. Нью-Йорк Сити Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 12 7 4 1 21 - 9 25
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Атланта Юнайтед Заявка 11 5 3 3 13 - 9 18
9. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 9 0 5 4 6 - 11 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 11 7 3 1 19 - 9 24
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
3. Реал Солт-Лейк Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
4. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
5. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
8. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 13 5 5 3 18 - 11 20
9. Лос-Анджелес Заявка 12 5 5 2 23 - 17 20
10. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
11. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
12. Хьюстон Динамо Заявка 11 3 5 3 13 - 15 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 3 5 13 - 15 12
14. Остин Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Интер Майами Заявка 10 3 3 4 7 - 9 12
5. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
7. Коламбус Кру Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
8. Нью-Йорк Сити Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
9. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
10. Нэшвилл Заявка 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Торонто Заявка 13 2 1 10 14 - 33 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
3. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 11 6 2 3 13 - 11 20
4. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
7. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 11 2 6 3 12 - 17 12
8. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 2 2 6 14 - 17 8
11. Даллас Заявка 12 2 2 8 14 - 25 8
12. Остин Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
13. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 12 4 2
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 11 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 10 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 9 0
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Гальван Бриан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Уильямс Дэррик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.09
5.48
4.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн




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