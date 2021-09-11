США: МЛС 2021
Колорадо Рэпидс
1:1
Конец матча
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Лос-Анджелес Гэлакси
36' Желтая карточкаУильямс Дэррик
45' Желтая карточкаГальван Бриан
1:0
66' ГолБарриос Майкл
79' Желтая карточкаБарриос Майкл
1:1
80' ГолГрандсир Самуэль
87' Желтая карточкаУорнер Коллен
89' Желтая карточкаВильяфана Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бассетт КоулНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Депай НикЗащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
-
99 Йовелич ДеянНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
36'
45'
62'
66'
1:0
79'
80'
1:1
87'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барриос Майкл
|6
|0.27
|2.
|Рубио Диего
|4
|0.18
|3.
|Шиньяшики Андре
|4
|0.18
|4.
|Бассетт Коул
|3
|0.14
|5.
|Льюис Джонатан
|3 (1)
|0.14
|6.
|Гальван Бриан
|2
|0.09
|7.
|Розенберри Киган
|2
|0.09
|8.
|Абубакар Лалас
|2
|0.09
|9.
|Акоста Келлин
|1
|0.05
|10.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.05
|11.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.05
|12.
|Уилсон Дэнни
|1
|0.05
|13.
|Баджи Доминик
|1
|0.05
|14.
|Прайс Джек
|0
|0
|15.
|Бенезе Николя
|0
|0
|16.
|Мескида Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичарито
|10
|0.43
|2.
|Равелсон Райан
|5
|0.22
|3.
|Кабрал Кевин
|4
|0.17
|4.
|Васкес Виктор II
|3
|0.13
|5.
|Кьестан Саша
|3 (2)
|0.13
|6.
|Грандсир Самуэль
|2
|0.09
|7.
|Йовелич Деян
|2
|0.09
|8.
|Альварес Эфраин
|2
|0.09
|9.
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.04
|10.
|Зубак Итан
|1
|0.04
|11.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.04
|12.
|Араухо Хулиан
|0
|0
|13.
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|14.
|Стирс Дэниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уилсон Дэнни
|6
|0
|2.
|Прайс Джек
|6
|0
|3.
|Уорнер Коллен
|4
|0
|4.
|Рубио Диего
|4
|0
|5.
|Абубакар Лалас
|4
|0
|6.
|Трасти Остон
|3
|0
|7.
|Гальван Бриан
|3
|0
|8.
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|9.
|Мескида Николас
|2
|0
|10.
|Акоста Келлин
|2
|0
|11.
|Барриос Майкл
|2
|0
|12.
|Розенберри Киган
|2
|0
|13.
|Бассетт Коул
|2
|0
|14.
|Намли Юнес
|1
|0
|15.
|Бейташур Стивен
|1
|0
|16.
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|17.
|Льюис Джонатан
|1
|0
|18.
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|19.
|Dantouma Toure
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дос Сантос Хонатан
|4
|0
|2.
|Вильяфана Хорхе
|4
|0
|3.
|Араухо Хулиан
|4
|0
|4.
|Уильямс Дэррик
|2
|1
|5.
|Кабрал Кевин
|3
|0
|6.
|Кьестан Саша
|2
|0
|7.
|Грандсир Самуэль
|2
|0
|8.
|Йовелич Деян
|2
|0
|9.
|Депай Ник
|2
|0
|10.
|Салдана Адам
|2
|0
|11.
|Чичарито
|1
|0
|12.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|13.
|Бонд Джонатан
|1
|0
|14.
|Равелсон Райан
|1
|0
|15.
|Кулибали Сега
|1
|0
|16.
|Акоста Данило
|1
|0
|17.
|Альварес Эфраин
|1
|0
|18.
|Харви Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колорадо Рэпидс
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|22.58% (7)
|16.13% (5)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +12 =4 -4Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:3 Остин
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 6:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|25
|16
|5
|4
|46 - 29
|53
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|23
|9
|12
|2
|37 - 21
|39
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 29
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|38 - 23
|35
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|23
|8
|8
|7
|30 - 27
|32
|6.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|23
|9
|4
|10
|36 - 33
|31
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|28 - 28
|30
|8.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|27 - 32
|28
|9.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 31
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 33
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 26
|23
|12.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|22
|3
|9
|10
|21 - 38
|18
|13.
|Торонто
|0:0 Заявка
|23
|3
|7
|13
|26 - 47
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|32 - 21
|42
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|37 - 26
|40
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 36
|37
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|32 - 39
|33
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 25
|31
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 29
|30
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 31
|27
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 30
|26
|12.
|Даллас
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|32 - 36
|25
|13.
|Остин
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|21 - 31
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|24 - 36
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 13
|29
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 9
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|6.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|10.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|11.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 22
|15
|12.
|Торонто
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|10
|0
|6
|4
|6 - 11
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|11.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 15
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|5.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|6.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 25
|10
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|9.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 16
|10
|10.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|11.
|Торонто
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|14 - 33
|8
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 11
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 18
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 17
|8
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 25
|8
|12.
|Остин
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|13
|5
|2
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|11
|2
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|10
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|9
|0
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1