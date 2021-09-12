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США: МЛС 2021

2021
Цинциннати
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Торонто
0' 15'
22
Тытонь
Пшемыслав
14
Хагглунд
Ник
12
Кэмерон
Джефф
5
Вальесилья
Эксон
18
Матаррита
Рональд
6
Медунянин
Харис
7
Кубо
Юя
31
Барреаль
Альваро
11
Акоста
Лусиано
23
Атанга
Исаак
9
Brenner
da
Silva
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
31
Тсубаса
Эндо
6
Дуайер
Доминик
99
Ачара
Ифунаньячи
13
Маллинс
Патрик
Цинциннати
4-2-3-1
Торонто
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Brenner da Silva 5 (1) 0.23
2. Акоста Лусиано 4 0.18
3. Барреаль Альваро 3 0.14
4. Вальесилья Эксон 2 0.09
5. Матаррита Рональд 1 0.05
6. Атанга Исаак 1 0.05
7. Медунянин Харис 1 0.05
8. Кастильо Эдгар 1 0.05
9. Локадия Юрген 1 0.05
10. Хагглунд Ник 1 0.05
11. Крус Аллан 1 0.05
12. Кэмерон Джефф 0 0
13. Васкес Брэндон 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Осорио Джонатан 4 0.17
2. Акинола Айо 3 0.13
3. Сотельдо Йеферсон 2 0.09
4. Алтидор Жози 2 0.09
5. Ларьи Ричи 2 0.09
6. Посуэло Алехандро 1 0.04
7. Брэдли Майкл 1 0.04
8. Маллинс Патрик 1 0.04
9. Гонсалес Омар 1 0.04
10. Тсубаса Эндо 1 0.04
11. Ачара Ифунаньячи 1 0.04
12. Делеон Ник 1 0.04
13. Лоуренс Кемар 1 0.04
14. Шаффельбург Джейкоб 1 0.04
15. Присо-Мбонге Ральф 1 0.04
16. Люк Сингх 1 0.04
17. Дельгадо Марко 1 (1) 0.04
18. Ауро Альваро 0 0
19. Морроу Джастин 0 0
20. Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Кубо Юя 6 0
2. Крус Аллан 5 0
3. Вальесилья Эксон 5 0
4. Станко Калеб 4 0
5. Акоста Лусиано 4 0
6. Матаррита Рональд 4 0
7. Кэмерон Джефф 3 0
8. Brenner da Silva 3 0
9. Барреаль Альваро 3 0
10. Кастильо Эдгар 2 0
11. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
12. Харрис Кельвин 2 0
13. Фермеер Кеннет 1 0
14. Мокоджо Камохело 1 0
15. Хагглунд Ник 1 0
16. Васкес Брэндон 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Брэдли Майкл 6 0
2. Гонсалес Омар 5 0
3. Дельгадо Марко 4 0
4. Завалета Эрик 2 1
5. Сотельдо Йеферсон 3 0
6. Присо-Мбонге Ральф 3 0
7. Ауро Альваро 2 0
8. Боно Александер 2 0
9. Ларьи Ричи 2 0
10. Окелло Нобл 0 1
11. Алтидор Жози 1 0
12. Мавинга Крис 1 0
13. Посуэло Алехандро 1 0
14. Делеон Ник 1 0
15. Осорио Джонатан 1 0
16. Лоуренс Кемар 1 0
17. Люк Сингх 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 33.33% (7) 4.76% (1) 14.29% (3) 19.05% (4) 19.05% (4) 9.52% (2)
 Торонто 24% (6) 12% (3) 12% (3) 16% (4) 12% (3) 24% (6)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Цинциннати 0:1 Интер Майами Коламбус Кру 3:2 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль
Цинциннати 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами Орландо Сити 3:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати
Торонто Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто Интер Майами 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн
Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Торонто: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Торонто 0:2 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:1 Торонто МЛС Цинциннати 1:5 Торонто МЛС Торонто 2:1 Цинциннати МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Заявка 25 16 5 4 46 - 29 53
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 23 9 12 2 37 - 21 39
3. Орландо Сити Заявка 23 10 8 5 33 - 29 38
4. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 22 10 5 7 38 - 23 35
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 23 8 8 7 30 - 27 32
6. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 23 9 4 10 36 - 33 31
7. Атланта Юнайтед Заявка 23 7 9 7 28 - 28 30
8. Коламбус Кру 0:0 Заявка 24 7 7 10 27 - 32 28
9. Интер Майами 0:0 Заявка 22 7 6 9 22 - 31 27
10. Чикаго Файр Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 21 6 5 10 24 - 26 23
12. Цинциннати 0:0 Заявка 22 3 9 10 21 - 38 18
13. Торонто 0:0 Заявка 23 3 7 13 26 - 47 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 23 13 6 4 36 - 19 45
2. Колорадо Рэпидс Заявка 22 12 6 4 32 - 21 42
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 23 11 7 5 37 - 26 40
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 23 11 4 8 36 - 36 37
5. Портленд Тимберс Заявка 23 10 3 10 32 - 39 33
6. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
7. Миннесота Юнайтед Заявка 22 8 7 7 24 - 25 31
8. Реал Солт-Лейк Заявка 22 8 6 8 34 - 29 30
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
10. Лос-Анджелес Заявка 22 7 6 9 32 - 31 27
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 22 6 8 8 24 - 30 26
12. Даллас Заявка 23 6 7 10 32 - 36 25
13. Остин Заявка 22 5 4 13 21 - 31 19
14. Хьюстон Динамо Заявка 23 3 10 10 24 - 36 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:0 Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
2. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Заявка 12 9 2 1 24 - 13 29
3. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 12 7 4 1 21 - 9 25
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 11 6 4 1 20 - 13 22
6. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
9. Атланта Юнайтед Заявка 11 5 3 3 13 - 9 18
10. Коламбус Кру 0:0 Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
11. Интер Майами 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 22 15
12. Торонто 0:0 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати 0:0 Заявка 10 0 6 4 6 - 11 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
2. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
4. Реал Солт-Лейк Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
5. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
6. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
7. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
9. Лос-Анджелес Заявка 12 5 5 2 23 - 17 20
10. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
11. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
12. Хьюстон Динамо Заявка 11 3 5 3 13 - 15 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 3 5 13 - 15 12
14. Остин Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Интер Майами 0:0 Заявка 10 3 3 4 7 - 9 12
5. Цинциннати 0:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
6. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 11 2 4 5 12 - 15 10
7. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 13 2 4 7 18 - 25 10
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
9. Коламбус Кру 0:0 Заявка 13 2 4 7 8 - 16 10
10. Нэшвилл 0:0 Заявка 9 1 6 2 6 - 7 9
11. Торонто 0:0 Заявка 14 2 2 10 14 - 33 8
12. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 2 3 13 - 11 20
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 11 2 5 4 12 - 18 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 2 2 6 14 - 17 8
11. Даллас Заявка 12 2 2 8 14 - 25 8
12. Остин Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
13. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Ди Си Юнайтед Камара Ола 13 5 2
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 11 2 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 10 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 9 0
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Торонто
2.18
3.75
3.37
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Где смотреть матч Цинциннати 0:0 Торонто онлайн




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