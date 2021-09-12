США: МЛС 2021
Цинциннати
2:0
Конец матча
Стадион: TQL Stadium
Торонто
37' Желтая карточкаМорроу Джастин
1:0
39' ГолBrenner da Silva
45' Желтая карточкаМедунянин Харис
50' Желтая карточкаКэмерон Джефф
2:0
58' ГолМедунянин Харис
84' Желтая карточкаВальесилья Эксон
85' Желтая карточкаВало Флориан
14
Хагглунд
Ник
7
Кубо
Юя
23
Атанга
Исаак
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
31
Тсубаса
Эндо
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Атанга ИсаакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Вало ФлорианПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стам Яп
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикНападающий
-
Главный тренер: Javier Perez
Ход матча
37'
39'
45'
50'
58'
84'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Brenner da Silva
|6 (1)
|0.27
|2.
|Акоста Лусиано
|4
|0.18
|3.
|Барреаль Альваро
|3
|0.14
|4.
|Медунянин Харис
|2
|0.09
|5.
|Вальесилья Эксон
|2
|0.09
|6.
|Матаррита Рональд
|1
|0.05
|7.
|Атанга Исаак
|1
|0.05
|8.
|Кастильо Эдгар
|1
|0.05
|9.
|Локадия Юрген
|1
|0.05
|10.
|Хагглунд Ник
|1
|0.05
|11.
|Крус Аллан
|1
|0.05
|12.
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|13.
|Васкес Брэндон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Осорио Джонатан
|4
|0.17
|2.
|Акинола Айо
|3
|0.13
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0.09
|4.
|Алтидор Жози
|2
|0.09
|5.
|Ларьи Ричи
|2
|0.09
|6.
|Посуэло Алехандро
|1
|0.04
|7.
|Брэдли Майкл
|1
|0.04
|8.
|Маллинс Патрик
|1
|0.04
|9.
|Гонсалес Омар
|1
|0.04
|10.
|Тсубаса Эндо
|1
|0.04
|11.
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0.04
|12.
|Делеон Ник
|1
|0.04
|13.
|Лоуренс Кемар
|1
|0.04
|14.
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.04
|15.
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.04
|16.
|Люк Сингх
|1
|0.04
|17.
|Дельгадо Марко
|1 (1)
|0.04
|18.
|Ауро Альваро
|0
|0
|19.
|Морроу Джастин
|0
|0
|20.
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кубо Юя
|6
|0
|2.
|Вальесилья Эксон
|6
|0
|3.
|Крус Аллан
|5
|0
|4.
|Кэмерон Джефф
|4
|0
|5.
|Станко Калеб
|4
|0
|6.
|Акоста Лусиано
|4
|0
|7.
|Матаррита Рональд
|4
|0
|8.
|Brenner da Silva
|3
|0
|9.
|Барреаль Альваро
|3
|0
|10.
|Кастильо Эдгар
|2
|0
|11.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|12.
|Харрис Кельвин
|2
|0
|13.
|Медунянин Харис
|1
|0
|14.
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|15.
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|16.
|Хагглунд Ник
|1
|0
|17.
|Васкес Брэндон
|1
|0
|18.
|Вало Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брэдли Майкл
|6
|0
|2.
|Гонсалес Омар
|5
|0
|3.
|Дельгадо Марко
|4
|0
|4.
|Завалета Эрик
|2
|1
|5.
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0
|6.
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|7.
|Ауро Альваро
|2
|0
|8.
|Боно Александер
|2
|0
|9.
|Ларьи Ричи
|2
|0
|10.
|Окелло Нобл
|0
|1
|11.
|Алтидор Жози
|1
|0
|12.
|Морроу Джастин
|1
|0
|13.
|Мавинга Крис
|1
|0
|14.
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|15.
|Делеон Ник
|1
|0
|16.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|17.
|Лоуренс Кемар
|1
|0
|18.
|Люк Сингх
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цинциннати
|30.43% (7)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|Торонто
|24% (6)
|12% (3)
|12% (3)
|16% (4)
|12% (3)
|24% (6)
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =7 -10Цинциннати 0:1 Интер Майами Коламбус Кру 3:2 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль
Цинциннати 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами Орландо Сити 3:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати
Торонто Последние 20 матчей: +3 =5 -12Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто Интер Майами 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн
Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Торонто: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|47 - 29
|55
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|38 - 21
|41
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 29
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|38 - 24
|34
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|36 - 33
|31
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|30 - 28
|31
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|28 - 28
|30
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|23 - 31
|29
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|27 - 33
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|24 - 35
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 26
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|23 - 38
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|26 - 49
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|39 - 26
|43
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|32 - 21
|42
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 36
|37
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|32 - 39
|33
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 25
|31
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 29
|30
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 31
|27
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 31
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|33 - 37
|26
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|27 - 36
|22
|14.
|Остин
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|21 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|25 - 13
|31
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 9
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 12
|23
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|5.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 7
|11
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 25
|10
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 17
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 11
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 18
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 17
|8
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 25
|8
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|13
|5
|2
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|12
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|10
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|9
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|9
|0