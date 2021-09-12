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США: МЛС 2021

2021
Цинциннати
2:0
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
37' Желтая карточка
Морроу Джастин
1:0
39' Гол
Brenner da Silva
45' Желтая карточка
Медунянин Харис
50' Желтая карточка
Кэмерон Джефф
2:0
58' Гол
Медунянин Харис
84' Желтая карточка
Вальесилья Эксон
85' Желтая карточка
Вало Флориан
90'+5
22
Тытонь
Пшемыслав
14
Хагглунд
Ник
12
Кэмерон
Джефф
5
Вальесилья
Эксон
18
Матаррита
Рональд
6
Медунянин
Харис
7
Кубо
Юя
31
Барреаль
Альваро
11
Акоста
Лусиано
23
Атанга
Исаак
9
Brenner
da
Silva
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
31
Тсубаса
Эндо
6
Дуайер
Доминик
99
Ачара
Ифунаньячи
13
Маллинс
Патрик
Цинциннати
4-2-3-1
Торонто
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Brenner da Silva 6 (1) 0.27
2. Акоста Лусиано 4 0.18
3. Барреаль Альваро 3 0.14
4. Медунянин Харис 2 0.09
5. Вальесилья Эксон 2 0.09
6. Матаррита Рональд 1 0.05
7. Атанга Исаак 1 0.05
8. Кастильо Эдгар 1 0.05
9. Локадия Юрген 1 0.05
10. Хагглунд Ник 1 0.05
11. Крус Аллан 1 0.05
12. Кэмерон Джефф 0 0
13. Васкес Брэндон 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Осорио Джонатан 4 0.17
2. Акинола Айо 3 0.13
3. Сотельдо Йеферсон 2 0.09
4. Алтидор Жози 2 0.09
5. Ларьи Ричи 2 0.09
6. Посуэло Алехандро 1 0.04
7. Брэдли Майкл 1 0.04
8. Маллинс Патрик 1 0.04
9. Гонсалес Омар 1 0.04
10. Тсубаса Эндо 1 0.04
11. Ачара Ифунаньячи 1 0.04
12. Делеон Ник 1 0.04
13. Лоуренс Кемар 1 0.04
14. Шаффельбург Джейкоб 1 0.04
15. Присо-Мбонге Ральф 1 0.04
16. Люк Сингх 1 0.04
17. Дельгадо Марко 1 (1) 0.04
18. Ауро Альваро 0 0
19. Морроу Джастин 0 0
20. Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Кубо Юя 6 0
2. Вальесилья Эксон 6 0
3. Крус Аллан 5 0
4. Кэмерон Джефф 4 0
5. Станко Калеб 4 0
6. Акоста Лусиано 4 0
7. Матаррита Рональд 4 0
8. Brenner da Silva 3 0
9. Барреаль Альваро 3 0
10. Кастильо Эдгар 2 0
11. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
12. Харрис Кельвин 2 0
13. Медунянин Харис 1 0
14. Фермеер Кеннет 1 0
15. Мокоджо Камохело 1 0
16. Хагглунд Ник 1 0
17. Васкес Брэндон 1 0
18. Вало Флориан 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Брэдли Майкл 6 0
2. Гонсалес Омар 5 0
3. Дельгадо Марко 4 0
4. Завалета Эрик 2 1
5. Сотельдо Йеферсон 3 0
6. Присо-Мбонге Ральф 3 0
7. Ауро Альваро 2 0
8. Боно Александер 2 0
9. Ларьи Ричи 2 0
10. Окелло Нобл 0 1
11. Алтидор Жози 1 0
12. Морроу Джастин 1 0
13. Мавинга Крис 1 0
14. Посуэло Алехандро 1 0
15. Делеон Ник 1 0
16. Осорио Джонатан 1 0
17. Лоуренс Кемар 1 0
18. Люк Сингх 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 30.43% (7) 4.35% (1) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4) 8.7% (2)
 Торонто 24% (6) 12% (3) 12% (3) 16% (4) 12% (3) 24% (6)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Цинциннати 0:1 Интер Майами Коламбус Кру 3:2 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль
Цинциннати 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами Орландо Сити 3:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати
Торонто Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто Интер Майами 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн
Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Торонто: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Торонто 0:2 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:1 Торонто МЛС Цинциннати 1:5 Торонто МЛС Торонто 2:1 Цинциннати МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 25 17 4 4 47 - 29 55
2. Нэшвилл Заявка 23 10 11 2 38 - 21 41
3. Орландо Сити Заявка 23 10 8 5 33 - 29 38
4. Нью-Йорк Сити Заявка 22 10 4 8 38 - 24 34
5. Ди Си Юнайтед Заявка 23 9 4 10 36 - 33 31
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 23 8 7 8 30 - 28 31
7. Атланта Юнайтед Заявка 23 7 9 7 28 - 28 30
8. Интер Майами Заявка 22 8 5 9 23 - 31 29
9. Коламбус Кру Заявка 24 7 6 11 27 - 33 27
10. Чикаго Файр Заявка 23 6 5 12 24 - 35 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 21 6 5 10 24 - 26 23
12. Цинциннати Заявка 22 4 8 10 23 - 38 20
13. Торонто Заявка 23 3 6 14 26 - 49 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 23 13 6 4 36 - 19 45
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 24 12 7 5 39 - 26 43
3. Колорадо Рэпидс Заявка 22 12 6 4 32 - 21 42
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 23 11 4 8 36 - 36 37
5. Портленд Тимберс Заявка 23 10 3 10 32 - 39 33
6. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
7. Миннесота Юнайтед Заявка 22 8 7 7 24 - 25 31
8. Реал Солт-Лейк Заявка 22 8 6 8 34 - 29 30
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 23 6 9 8 25 - 31 27
11. Лос-Анджелес Заявка 22 7 6 9 32 - 31 27
12. Даллас Заявка 24 6 8 10 33 - 37 26
13. Хьюстон Динамо Заявка 24 4 10 10 27 - 36 22
14. Остин Заявка 23 5 4 14 21 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 12 10 1 1 25 - 13 31
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 12 7 4 1 21 - 9 25
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
9. Атланта Юнайтед Заявка 11 5 3 3 13 - 9 18
10. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
11. Интер Майами Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
12. Цинциннати Заявка 10 1 5 4 8 - 11 8
13. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 5 1 21 - 12 23
2. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
3. Реал Солт-Лейк Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
4. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
7. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
9. Лос-Анджелес Заявка 12 5 5 2 23 - 17 20
10. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Хьюстон Динамо Заявка 12 4 5 3 16 - 15 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 3 5 13 - 15 12
14. Остин Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Интер Майами Заявка 10 3 3 4 7 - 9 12
5. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
6. Нэшвилл Заявка 9 2 5 2 7 - 7 11
7. Ди Си Юнайтед Заявка 13 2 4 7 18 - 25 10
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
9. Коламбус Кру Заявка 13 2 3 8 8 - 17 9
10. Нью-Йорк Сити Заявка 11 2 3 6 12 - 16 9
11. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 10 1 1 8 6 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 2 3 13 - 11 20
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 11 2 5 4 12 - 18 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 2 2 6 14 - 17 8
11. Даллас Заявка 12 2 2 8 14 - 25 8
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Ди Си Юнайтед Камара Ола 13 5 2
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
5. Даллас Пепи Рикардо 12 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 10 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 9 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 9 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Медунянин Харис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Бреннер Да Силва бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Морроу Джастин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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