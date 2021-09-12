США: МЛС 2021
Хьюстон Динамо
3:0
Конец матча
Стадион: BBVA Stadium
Остин
1:0
1' ГолДорси Гриффин
22' Желтая карточкаПочеттино Томас
2:0
24' ГолПико Фабрис
39' Желтая карточкаПико Фабрис
44' Желтая карточкаРинг Александр
51' Желтая карточкаБерхальтер Себастьян
52' Желтая карточкаЛундквист Адам
3:0
64' ГолПико Фабрис
22
Вера
Матиас
14
Корона
Джо
10
Пико
Фабрис
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
-
31 Мортон КайлВратарь
- Защитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
21 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
30 Ian Hoffmann
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Манне КекутаПолузащитник
-
99 Джитте МуссаНападающий
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
Ход матча
1'
1:0
22'
24'
2:0
39'
44'
52'
64'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пико Фабрис
|8 (3)
|0.33
|2.
|Урути Максимилиано
|6
|0.25
|3.
|Пашер Тайлер
|4
|0.17
|4.
|Вера Матиас
|3
|0.13
|5.
|Родригес Мемо
|2
|0.08
|6.
|Кристиан Рамирез
|1
|0.04
|7.
|Адальберто Карраскилья
|1
|0.04
|8.
|Дорси Гриффин
|1
|0.04
|9.
|Фигероа Мэйнор
|0
|0
|10.
|Валентин Зарек
|0
|0
|11.
|Корона Джо
|0
|0
|12.
|Серен Дарвин
|0
|0
|13.
|Лундквист Адам
|0
|0
|14.
|Джонс Деррик
|0
|0
|15.
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
|16.
|Джункуа Сэм
|0
|0
|17.
|Баямич Матео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Домингес Сесильо
|5 (1)
|0.22
|2.
|Фагундес Диего
|5
|0.22
|3.
|Ринг Александр
|3
|0.13
|4.
|Дриусси Себастьян
|2
|0.09
|5.
|Почеттино Томас
|2
|0.09
|6.
|Галлахер Джон
|2
|0.09
|7.
|Касканте Хулио
|1
|0.04
|8.
|Хименес Эктор
|1
|0.04
|9.
|Страуд Джаред
|0
|0
|10.
|Колманич Жан
|0
|0
|11.
|Лима Ник
|0
|0
|12.
|Редес Родни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пико Фабрис
|9
|0
|2.
|Вера Матиас
|6
|0
|3.
|Урути Максимилиано
|4
|0
|4.
|Джонс Деррик
|4
|0
|5.
|Серен Дарвин
|2
|1
|6.
|Валентин Зарек
|3
|0
|7.
|Корона Джо
|3
|0
|8.
|Паркер Тим
|3
|0
|9.
|Боньек Оскар
|3
|0
|10.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0
|11.
|Родригес Мемо
|2
|0
|12.
|Хадебе Тинейдж
|2
|0
|13.
|Дорси Гриффин
|2
|0
|14.
|Джункуа Сэм
|2
|0
|15.
|Лундквист Адам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринг Александр
|3
|1
|2.
|Даниэль Перейра
|4
|0
|3.
|Фагундес Диего
|4
|0
|4.
|Почеттино Томас
|3
|0
|5.
|Лима Ник
|3
|0
|6.
|Страуд Джаред
|3
|0
|7.
|Романа Джохан
|3
|0
|8.
|Касканте Хулио
|1
|1
|9.
|Беслер Мэтт
|2
|0
|10.
|Хименес Эктор
|2
|0
|11.
|Колманич Жан
|2
|0
|12.
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|13.
|Домингес Сесильо
|1
|0
|14.
|Freddy Kleemann
|1
|0
|15.
|Aedan Stanley
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|7.69% (2)
|Остин
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +2 =9 -9Хьюстон Динамо 0:2 Портленд Тимберс Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Остин 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити Даллас 1:1 Хьюстон Динамо
Остин Последние 20 матчей: +4 =4 -12Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин Остин 3:5 Даллас Остин 3:1 Портленд Тимберс Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Остин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|47 - 29
|55
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|38 - 21
|41
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 29
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|38 - 24
|34
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|36 - 33
|31
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|30 - 28
|31
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|28 - 28
|30
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|23 - 31
|29
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|27 - 33
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|24 - 35
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 26
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|23 - 38
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|26 - 49
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|39 - 26
|43
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|32 - 21
|42
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 36
|37
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|32 - 39
|33
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 25
|31
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 29
|30
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 31
|27
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 31
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|33 - 37
|26
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|27 - 36
|22
|14.
|Остин
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|21 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|25 - 13
|31
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 9
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 12
|23
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|5.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 7
|11
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 25
|10
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 17
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 11
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 18
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 17
|8
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 25
|8
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|13
|5
|2
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|12
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|10
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|9
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|9
|0