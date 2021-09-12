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США: МЛС 2021

2021
Хьюстон Динамо
3:0
Конец матча

Стадион:
Остин
0'
1:0
1' Гол
Дорси Гриффин
22' Желтая карточка
Почеттино Томас
2:0
24' Гол
Пико Фабрис
39' Желтая карточка
Пико Фабрис
44' Желтая карточка
Ринг Александр
51' Желтая карточка
Берхальтер Себастьян
52' Желтая карточка
Лундквист Адам
3:0
64' Гол
Пико Фабрис
90'+3
26
Нельсон
Майкл
II
4
Валентин
Зарек
5
Паркер
Тим
18
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
22
Вера
Матиас
14
Корона
Джо
25
Дорси
Гриффин
23
Кинтеро
Дарвин
37
Урути
Максимилиано
10
Пико
Фабрис
41
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
18
Касканте
Хулио
3
Романа
Джохан
24
Лима
Ник
14
Фагундес
Диего
8
Ринг
Александр
7
Почеттино
Томас
25
Дриусси
Себастьян
15
Даниэль
Перейра
10
Домингес
Сесильо
Хьюстон Динамо
4-3-3
Остин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пико Фабрис 8 (3) 0.33
2. Урути Максимилиано 6 0.25
3. Пашер Тайлер 4 0.17
4. Вера Матиас 3 0.13
5. Родригес Мемо 2 0.08
6. Кристиан Рамирез 1 0.04
7. Адальберто Карраскилья 1 0.04
8. Дорси Гриффин 1 0.04
9. Фигероа Мэйнор 0 0
10. Валентин Зарек 0 0
11. Корона Джо 0 0
12. Серен Дарвин 0 0
13. Лундквист Адам 0 0
14. Джонс Деррик 0 0
15. Хадебе Тинейдж 0 0
16. Джункуа Сэм 0 0
17. Баямич Матео 0 0
Остин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Домингес Сесильо 5 (1) 0.22
2. Фагундес Диего 5 0.22
3. Ринг Александр 3 0.13
4. Дриусси Себастьян 2 0.09
5. Почеттино Томас 2 0.09
6. Галлахер Джон 2 0.09
7. Касканте Хулио 1 0.04
8. Хименес Эктор 1 0.04
9. Страуд Джаред 0 0
10. Колманич Жан 0 0
11. Лима Ник 0 0
12. Редес Родни 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Пико Фабрис 9 0
2. Вера Матиас 6 0
3. Урути Максимилиано 4 0
4. Джонс Деррик 4 0
5. Серен Дарвин 2 1
6. Валентин Зарек 3 0
7. Корона Джо 3 0
8. Паркер Тим 3 0
9. Боньек Оскар 3 0
10. Фигероа Мэйнор 2 0
11. Родригес Мемо 2 0
12. Хадебе Тинейдж 2 0
13. Дорси Гриффин 2 0
14. Джункуа Сэм 2 0
15. Лундквист Адам 1 0
Остин
# Игрок      
1. Ринг Александр 3 1
2. Даниэль Перейра 4 0
3. Фагундес Диего 4 0
4. Почеттино Томас 3 0
5. Лима Ник 3 0
6. Страуд Джаред 3 0
7. Романа Джохан 3 0
8. Касканте Хулио 1 1
9. Беслер Мэтт 2 0
10. Хименес Эктор 2 0
11. Колманич Жан 2 0
12. Берхальтер Себастьян 2 0
13. Домингес Сесильо 1 0
14. Freddy Kleemann 1 0
15. Aedan Stanley 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хьюстон Динамо 23.08% (6) 11.54% (3) 26.92% (7) 23.08% (6) 7.69% (2) 7.69% (2)
Остин 23.81% (5) 19.05% (4) 19.05% (4) 14.29% (3) 14.29% (3) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Хьюстон Динамо 0:2 Портленд Тимберс Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Остин 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити Даллас 1:1 Хьюстон Динамо
Остин Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин Остин 3:5 Даллас Остин 3:1 Портленд Тимберс Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Остин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Остин 3:2 Хьюстон Динамо МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 25 17 4 4 47 - 29 55
2. Нэшвилл Заявка 23 10 11 2 38 - 21 41
3. Орландо Сити Заявка 23 10 8 5 33 - 29 38
4. Нью-Йорк Сити Заявка 22 10 4 8 38 - 24 34
5. Ди Си Юнайтед Заявка 23 9 4 10 36 - 33 31
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 23 8 7 8 30 - 28 31
7. Атланта Юнайтед Заявка 23 7 9 7 28 - 28 30
8. Интер Майами Заявка 22 8 5 9 23 - 31 29
9. Коламбус Кру Заявка 24 7 6 11 27 - 33 27
10. Чикаго Файр Заявка 23 6 5 12 24 - 35 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 21 6 5 10 24 - 26 23
12. Цинциннати Заявка 22 4 8 10 23 - 38 20
13. Торонто Заявка 23 3 6 14 26 - 49 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 23 13 6 4 36 - 19 45
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 24 12 7 5 39 - 26 43
3. Колорадо Рэпидс Заявка 22 12 6 4 32 - 21 42
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 23 11 4 8 36 - 36 37
5. Портленд Тимберс Заявка 23 10 3 10 32 - 39 33
6. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
7. Миннесота Юнайтед Заявка 22 8 7 7 24 - 25 31
8. Реал Солт-Лейк Заявка 22 8 6 8 34 - 29 30
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 23 6 9 8 25 - 31 27
11. Лос-Анджелес Заявка 22 7 6 9 32 - 31 27
12. Даллас Заявка 24 6 8 10 33 - 37 26
13. Хьюстон Динамо Заявка 24 4 10 10 27 - 36 22
14. Остин Заявка 23 5 4 14 21 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 12 10 1 1 25 - 13 31
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 12 7 4 1 21 - 9 25
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
9. Атланта Юнайтед Заявка 11 5 3 3 13 - 9 18
10. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
11. Интер Майами Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
12. Цинциннати Заявка 10 1 5 4 8 - 11 8
13. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 5 1 21 - 12 23
2. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
3. Реал Солт-Лейк Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
4. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
7. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
9. Лос-Анджелес Заявка 12 5 5 2 23 - 17 20
10. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Хьюстон Динамо Заявка 12 4 5 3 16 - 15 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 3 5 13 - 15 12
14. Остин Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Интер Майами Заявка 10 3 3 4 7 - 9 12
5. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
6. Нэшвилл Заявка 9 2 5 2 7 - 7 11
7. Ди Си Юнайтед Заявка 13 2 4 7 18 - 25 10
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
9. Коламбус Кру Заявка 13 2 3 8 8 - 17 9
10. Нью-Йорк Сити Заявка 11 2 3 6 12 - 16 9
11. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 10 1 1 8 6 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 2 3 13 - 11 20
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 11 2 5 4 12 - 18 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 2 2 6 14 - 17 8
11. Даллас Заявка 12 2 2 8 14 - 25 8
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Ди Си Юнайтед Камара Ола 13 5 2
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
5. Даллас Пепи Рикардо 12 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 10 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 9 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 9 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ринг Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Пико Фабрис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Пико Фабрис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Почеттино Томас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Дорси Гриффин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хьюстон Динамо 3:0 Остин онлайн




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