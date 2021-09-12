США: МЛС 2021
Клёб де Фут Монреаль
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Сапуто
Нэшвилл
15
Миллер
Эрик
10
Мукхтар
Хани
14
Риос
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
-
-
28 Ismael Kone
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.3
|2.
|Михайлович Джордже
|4
|0.17
|3.
|Торрес Хоакин
|3
|0.13
|4.
|Киото Ромель
|3
|0.13
|5.
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.09
|6.
|Йонсен Бьорн
|2
|0.09
|7.
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.09
|8.
|Ваньяма Виктор
|2 (1)
|0.09
|9.
|Пьетт Самуэль
|1
|0.04
|10.
|Струна Альяж
|1
|0.04
|11.
|Камашо Руди
|1
|0.04
|12.
|Шуэньер Матьё
|1
|0.04
|13.
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.04
|14.
|Уотерман Джоэль
|0
|0
|15.
|Уртадо Эрик
|0
|0
|16.
|Лаппалайнен Ласси
|0
|0
|17.
|Бассонг Зохран
|0
|0
|18.
|Кицца Мустафа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мукхтар Хани
|10 (1)
|0.43
|2.
|Сапонг Чарльз
|9
|0.39
|3.
|Леаль Рэндэлл
|4
|0.17
|4.
|Мьюл Алекс
|3 (1)
|0.13
|5.
|Кадис Хондер
|2
|0.09
|6.
|Хакенсон Люк
|2
|0.09
|7.
|Махер Джек
|1
|0.04
|8.
|Анибаба Жалил
|1
|0.04
|9.
|Риос Даниэль
|1
|0.04
|10.
|Данлади Абу
|1
|0.04
|11.
|Анунга Брайан
|1
|0.04
|12.
|Кастелланос Роберт
|1
|0.04
|13.
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|14.
|David Romney
|0
|0
|15.
|Маккарти Дакс
|0
|0
|16.
|Баджи Доминик
|0
|0
|17.
|Циммерман Уолкер
|0
|0
|18.
|Нилис Дилан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камашо Руди
|6
|2
|2.
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|3.
|Струна Альяж
|6
|0
|4.
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0
|5.
|Миллер Камаль
|4
|0
|6.
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|7.
|Михайлович Джордже
|3
|0
|8.
|Уотерман Джоэль
|3
|0
|9.
|Бассонг Зохран
|1
|1
|10.
|Киото Ромель
|2
|0
|11.
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|12.
|Диоп Клемент
|1
|0
|13.
|Бреза Себастьян
|1
|0
|14.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|15.
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|16.
|Кицца Мустафа
|1
|0
|17.
|Масьель Эмануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маккарти Дакс
|5
|1
|2.
|Мьюл Алекс
|5
|0
|3.
|Годой Анибал
|4
|0
|4.
|Ловитц Дэниел
|4
|0
|5.
|Хакенсон Люк
|4
|0
|6.
|Мукхтар Хани
|2
|0
|7.
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|8.
|Лаграсса Мэтт
|2
|0
|9.
|Анунга Брайан
|2
|0
|10.
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|11.
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|12.
|Махер Джек
|1
|0
|13.
|Джонстон Алистер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Клёб де Фут Монреаль
|10% (3)
|20% (6)
|16.67% (5)
|10% (3)
|30% (9)
|13.33% (4)
|Нэшвилл
|16.67% (6)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|25% (9)
Предыдущие игры
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +7 =6 -7Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру
Нэшвилл Последние 20 матчей: +9 =9 -2Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед
Интер Майами 2:1 Нэшвилл Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Торонто 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:0 Остин Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами
Последние игры между собой
Клёб де Фут Монреаль: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Нэшвилл: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|25
|16
|5
|4
|46 - 29
|53
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|23
|9
|12
|2
|37 - 21
|39
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 29
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|38 - 23
|35
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|23
|8
|8
|7
|30 - 27
|32
|6.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|23
|9
|4
|10
|36 - 33
|31
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|28 - 28
|30
|8.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|27 - 32
|28
|9.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 31
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 33
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 26
|23
|12.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|22
|3
|9
|10
|21 - 38
|18
|13.
|Торонто
|0:0 Заявка
|23
|3
|7
|13
|26 - 47
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|32 - 21
|42
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|37 - 26
|40
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 36
|37
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|32 - 39
|33
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 25
|31
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 29
|30
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 31
|27
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 30
|26
|12.
|Даллас
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|32 - 36
|25
|13.
|Остин
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|21 - 31
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|24 - 36
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 13
|29
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 9
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|6.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|10.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|11.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 22
|15
|12.
|Торонто
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|10
|0
|6
|4
|6 - 11
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|11.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 15
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|5.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|6.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 25
|10
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|9.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 16
|10
|10.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|11.
|Торонто
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|14 - 33
|8
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 11
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 18
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 17
|8
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 25
|8
|12.
|Остин
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|13
|5
|2
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|11
|2
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|10
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|9
|0
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1