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США: МЛС 2021

2021
Клёб де Фут Монреаль
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Нэшвилл
0' 16'
41
Пантемис
Джеймс
16
Уотерман
Джоэль
19
Бассонг
Зохран
3
Миллер
Камаль
15
Бро-Гийяр
Закари
7
Ahmed
Hussein
Hafez
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
18
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
9
Йонсен
Бьорн
1
Уиллис
Джо
15
Миллер
Эрик
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
22
Лаграсса
Мэтт
10
Мукхтар
Хани
27
Анунга
Брайан
23
Вашингтон
Тейлор
17
Сапонг
Чарльз
14
Риос
Даниэль
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1
Нэшвилл
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тойе Мейсон 7 (2) 0.3
2. Михайлович Джордже 4 0.17
3. Торрес Хоакин 3 0.13
4. Киото Ромель 3 0.13
5. Бро-Гийяр Закари 2 0.09
6. Йонсен Бьорн 2 0.09
7. Ahmed Hussein Hafez 2 0.09
8. Ваньяма Виктор 2 (1) 0.09
9. Пьетт Самуэль 1 0.04
10. Струна Альяж 1 0.04
11. Камашо Руди 1 0.04
12. Шуэньер Матьё 1 0.04
13. Ibrahim Sunusi 1 0.04
14. Уотерман Джоэль 0 0
15. Уртадо Эрик 0 0
16. Лаппалайнен Ласси 0 0
17. Бассонг Зохран 0 0
18. Кицца Мустафа 0 0
Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мукхтар Хани 10 (1) 0.43
2. Сапонг Чарльз 9 0.39
3. Леаль Рэндэлл 4 0.17
4. Мьюл Алекс 3 (1) 0.13
5. Кадис Хондер 2 0.09
6. Хакенсон Люк 2 0.09
7. Махер Джек 1 0.04
8. Анибаба Жалил 1 0.04
9. Риос Даниэль 1 0.04
10. Данлади Абу 1 0.04
11. Анунга Брайан 1 0.04
12. Кастелланос Роберт 1 0.04
13. Ловитц Дэниел 0 0
14. David Romney 0 0
15. Маккарти Дакс 0 0
16. Баджи Доминик 0 0
17. Циммерман Уолкер 0 0
18. Нилис Дилан 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
# Игрок      
1. Камашо Руди 6 2
2. Ваньяма Виктор 7 1
3. Струна Альяж 6 0
4. Бро-Гийяр Закари 4 0
5. Миллер Камаль 4 0
6. Пьетт Самуэль 3 0
7. Михайлович Джордже 3 0
8. Уотерман Джоэль 3 0
9. Бассонг Зохран 1 1
10. Киото Ромель 2 0
11. Шуэньер Матьё 2 0
12. Диоп Клемент 1 0
13. Бреза Себастьян 1 0
14. Тойе Мейсон 1 0
15. Ahmed Hussein Hafez 1 0
16. Кицца Мустафа 1 0
17. Масьель Эмануэль 1 0
Нэшвилл
# Игрок      
1. Маккарти Дакс 5 1
2. Мьюл Алекс 5 0
3. Годой Анибал 4 0
4. Ловитц Дэниел 4 0
5. Хакенсон Люк 4 0
6. Мукхтар Хани 2 0
7. Леаль Рэндэлл 2 0
8. Лаграсса Мэтт 2 0
9. Анунга Брайан 2 0
10. Сапонг Чарльз 1 0
11. Циммерман Уолкер 1 0
12. Махер Джек 1 0
13. Джонстон Алистер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Клёб де Фут Монреаль 10% (3) 20% (6) 16.67% (5) 10% (3) 30% (9) 13.33% (4)
 Нэшвилл 16.67% (6) 13.89% (5) 19.44% (7) 11.11% (4) 13.89% (5) 25% (9)

Предыдущие игры

Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру
Нэшвилл Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед
Интер Майами 2:1 Нэшвилл Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Торонто 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:0 Остин Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами

Последние игры между собой

Клёб де Фут Монреаль: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Нэшвилл: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Заявка 25 16 5 4 46 - 29 53
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 23 9 12 2 37 - 21 39
3. Орландо Сити Заявка 23 10 8 5 33 - 29 38
4. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 22 10 5 7 38 - 23 35
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 23 8 8 7 30 - 27 32
6. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 23 9 4 10 36 - 33 31
7. Атланта Юнайтед Заявка 23 7 9 7 28 - 28 30
8. Коламбус Кру 0:0 Заявка 24 7 7 10 27 - 32 28
9. Интер Майами 0:0 Заявка 22 7 6 9 22 - 31 27
10. Чикаго Файр Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 21 6 5 10 24 - 26 23
12. Цинциннати 0:0 Заявка 22 3 9 10 21 - 38 18
13. Торонто 0:0 Заявка 23 3 7 13 26 - 47 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 23 13 6 4 36 - 19 45
2. Колорадо Рэпидс Заявка 22 12 6 4 32 - 21 42
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 23 11 7 5 37 - 26 40
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 23 11 4 8 36 - 36 37
5. Портленд Тимберс Заявка 23 10 3 10 32 - 39 33
6. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
7. Миннесота Юнайтед Заявка 22 8 7 7 24 - 25 31
8. Реал Солт-Лейк Заявка 22 8 6 8 34 - 29 30
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
10. Лос-Анджелес Заявка 22 7 6 9 32 - 31 27
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 22 6 8 8 24 - 30 26
12. Даллас Заявка 23 6 7 10 32 - 36 25
13. Остин Заявка 22 5 4 13 21 - 31 19
14. Хьюстон Динамо Заявка 23 3 10 10 24 - 36 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:0 Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
2. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Заявка 12 9 2 1 24 - 13 29
3. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 12 7 4 1 21 - 9 25
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 11 6 4 1 20 - 13 22
6. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
9. Атланта Юнайтед Заявка 11 5 3 3 13 - 9 18
10. Коламбус Кру 0:0 Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
11. Интер Майами 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 22 15
12. Торонто 0:0 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати 0:0 Заявка 10 0 6 4 6 - 11 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
2. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
4. Реал Солт-Лейк Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
5. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
6. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
7. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
9. Лос-Анджелес Заявка 12 5 5 2 23 - 17 20
10. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
11. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
12. Хьюстон Динамо Заявка 11 3 5 3 13 - 15 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 3 5 13 - 15 12
14. Остин Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Интер Майами 0:0 Заявка 10 3 3 4 7 - 9 12
5. Цинциннати 0:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
6. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 11 2 4 5 12 - 15 10
7. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 13 2 4 7 18 - 25 10
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
9. Коламбус Кру 0:0 Заявка 13 2 4 7 8 - 16 10
10. Нэшвилл 0:0 Заявка 9 1 6 2 6 - 7 9
11. Торонто 0:0 Заявка 14 2 2 10 14 - 33 8
12. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 2 3 13 - 11 20
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 11 2 5 4 12 - 18 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 2 2 6 14 - 17 8
11. Даллас Заявка 12 2 2 8 14 - 25 8
12. Остин Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
13. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Ди Си Юнайтед Камара Ола 13 5 2
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 11 2 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 10 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 9 0
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
Весь список
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Нэшвилл
2.28
3.49
3.12
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Где смотреть матч Клёб де Фут Монреаль 0:0 Нэшвилл онлайн




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