  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2021

Бразилия: Серия A 2021

2021
Гремио
2:0
Второй тайм: 75'
Сеара
0'
1:0
43' Гол
Соуза Диего
2:0
45' Гол
Феррейра Факундо
75'
34
Gabriel
Chapeco
35
Скардовелли
Вандерсон
44
Ruan
Neto
26
Tonhao
13
Рафинья
Марсио
16
Lucas
Silva
IV
5
Тьяго
Сантос
25
Jhonata
Robert
23
Alisson
II
11
Феррейра
Факундо
29
Соуза
Диего
91
Richard
Almeida
de
Oliveira3
94
Gabriel
Dias
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
19
Fabinho
VIII
8
Fernando
Sobral
45
Vinicius
Lima
29
Vinicius
X
10
Мендоса
Стивен
9
Жаэл
Феррейра
Гремио
4-2-3-1
Сеара
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Диего 3 0.17
2. Борха Мигель 3 (2) 0.17
3. Скардовелли Вандерсон 2 0.11
4. Alisson II 1 0.06
5. Рикардиньо Феррейра 1 0.06
6. Феррейра Факундо 1 0.06
7. Лео Перейра 1 0.06
8. Guilherme Guedes 1 0.06
9. Пинарес Сесар 1 (1) 0.06
10. Рафинья Марсио 0 0
11. Энрике Матеус 0 0
12. Lucas Silva IV 0 0
13. Darlan Mendes 0 0
14. Leo Chu 0 0
15. Victor Bobsin 0 0
Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rick 4 0.21
2. Vinicius Lima 2 0.11
3. Luis Pereira III 2 0.11
4. Габриэл Барбоза 2 0.11
5. Saulo Mineiro 2 0.11
6. Vinicius X 2 (1) 0.11
7. Клебер Франсиско 2 0.11
8. Жаэл Феррейра 1 0.05
9. Kelvyn 1 0.05
10. Wendson 1 0.05
11. Fabinho VIII 0 0
12. Педринью Роша 0 0
13. Fernando Sobral 0 0

Карточки

Гремио
# Игрок      
1. Каннеманн Вальтер 3 1
2. Рафинья Марсио 4 0
3. Скардовелли Вандерсон 3 0
4. Энрике Матеус 3 0
5. Джеромел Педро 3 0
6. Тьяго Сантос 3 0
7. Майкон Тьяго 1 1
8. Соуза Диего 2 0
9. Феррейра Факундо 2 0
10. Fernando Henrique 2 0
11. Jean Pyerre 2 0
12. Darlan Mendes 2 0
13. Victor Bobsin 2 0
14. Коста Дуглас 1 0
15. Кортез Бруно 1 0
16. Diogo VII 1 0
17. Фернандо Луис IV 1 0
18. Lucas Silva IV 1 0
19. Ruan Neto 1 0
20. Jhonata Robert 1 0
Сеара
# Игрок      
1. Жаэл Феррейра 5 0
2. Adriano Marlon 5 0
3. Клебер Франсиско 3 1
4. Vinicius X 3 0
5. Luis Pereira III 3 0
6. Габриэл Барбоза 3 0
7. Buiu III 3 0
8. Bruno Pacheco III 3 0
9. Мессиас 2 0
10. Педринью Роша 2 0
11. Saulo Mineiro 2 0
12. Мендоса Стивен 1 0
13. Vinicius Lima 1 0
14. Шарлес 1 0
15. Fernando Sobral 1 0
16. Кристиано 1 0
17. Wendson 1 0
18. Vinicius Machado 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гремио 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 0 16.67% (2)
 Сеара 5.26% (1) 10.53% (2) 31.58% (6) 15.79% (3) 10.53% (2) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Гремио 0:1 Коринтианс Гремио 0:4 Фламенго Гремио 2:0 Байя Куяба 0:1 Гремио
Сан-Паулу 2:1 Гремио Гремио 2:1 Шапекоэнсе Гремио 1:0 Витория Брагантино 1:0 Гремио Витория 0:3 Гремио Гремио 1:1 Америка Минейро Гремио 1:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 0:1 Гремио ЛДУ Кито 0:1 Гремио Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Жувентуде 2:0 Гремио Гремио 0:0 Форталеза Гремио 2:2 Сантос Спорт Ресифи 1:0 Гремио
Сеара Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Америка Минейро 2:0 Сеара Сеара 1:1 Фламенго Коринтианс 3:1 Сеара Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе
Сеара 3:1 Форталеза Спорт Ресифи 0:0 Сеара Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Сеара Флуминенсе 0:0 Сеара Сеара 2:0 Жувентуде Брагантино 0:0 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Сеара 2:1 Атлетико Минейро Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Сеара 1:2 Байя Шапекоэнсе 0:0 Сеара Сеара 0:3 Форталеза Сантос 3:1 Сеара Форталеза 1:1 Сеара Сеара 3:2 Гремио

Последние игры между собой

Гремио: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Сеара: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Сеара 3:2 Гремио Серия A Гремио 4:2 Сеара Серия A Сеара 1:1 Гремио Серия A Гремио 2:1 Сеара Серия A
Сеара 2:1 Гремио Серия A Гремио 3:2 Сеара Серия A Сеара 0:1 Гремио Серия A Гремио 1:1 Сеара Копа Суль-Минас-Рио Гремио 1:3 Сеара Серия A Сеара 3:0 Гремио Серия A Гремио 5:1 Сеара Серия A Сеара 2:1 Гремио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 12 3 3 27 - 13 39
2. Палмейрас Сан-Паулу 18 11 2 5 29 - 20 35
3. Форталеза 19 9 6 4 29 - 20 33
4. Брагантино 19 8 8 3 30 - 21 32
5. Фламенго 16 10 1 5 32 - 16 31
6. Коринтианс 19 7 7 5 18 - 16 28
7. Куяба 20 6 9 5 21 - 20 27
8. Атлетико Гойяненсе 18 6 7 5 15 - 17 25
9. Флуминенсе 19 6 7 6 18 - 20 25
10. Сеара 0:2 19 5 9 5 19 - 21 24
11. Атлетико Паранаэнсе 19 7 3 9 23 - 23 24
12. Интернасьонал Порту Алегре 18 5 8 5 22 - 22 23
13. Сантос 20 5 8 7 20 - 25 23
14. Жувентуде 20 5 8 7 17 - 23 23
15. Сан-Паулу 18 5 7 6 15 - 20 22
16. Байя 20 6 4 10 24 - 32 22
17. Америка Минейро 19 5 6 8 17 - 22 21
18. Гремио 2:0 18 5 4 9 14 - 18 19
19. Спорт Ресифи 19 3 8 8 8 - 14 17
20. Шапекоэнсе 20 1 7 12 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 7 1 2 19 - 13 22
2. Форталеза 9 6 3 0 17 - 5 21
3. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 0:2 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
7. Америка Минейро 11 4 3 4 9 - 7 15
8. Атлетико Паранаэнсе 9 4 3 2 12 - 10 15
9. Жувентуде 11 4 3 4 10 - 13 15
10. Гремио 2:0 10 3 4 3 9 - 7 13
11. Флуминенсе 9 3 4 2 8 - 8 13
12. Байя 10 4 1 5 14 - 16 13
13. Куяба 10 3 3 4 11 - 13 12
14. Брагантино 10 2 6 2 15 - 14 12
15. Атлетико Гойяненсе 9 2 5 2 6 - 7 11
16. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
17. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
18. Коринтианс 9 2 3 4 10 - 12 9
19. Спорт Ресифи 9 1 4 4 2 - 5 7
20. Шапекоэнсе 9 0 2 7 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 6 2 2 11 - 8 20
2. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
3. Коринтианс 10 5 4 1 8 - 4 19
4. Куяба 10 3 6 1 10 - 7 15
5. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
6. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 13 - 12 14
7. Фламенго 7 4 1 2 16 - 5 13
8. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
9. Флуминенсе 10 3 3 4 10 - 12 12
10. Форталеза 10 3 3 4 12 - 15 12
11. Сан-Паулу 10 3 3 4 8 - 13 12
12. Спорт Ресифи 10 2 4 4 6 - 9 10
13. Байя 10 2 3 5 10 - 16 9
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Жувентуде 9 1 5 3 7 - 10 8
16. Шапекоэнсе 11 1 5 5 12 - 17 8
17. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
18. Сантос 9 1 3 5 9 - 16 6
19. Гремио 2:0 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Сеара 0:2 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
3. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
4. Байя Gilberto IV 8 1 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 7 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
3. Куяба Clayson 6 1
4. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
5. Байя Росси 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Феррейра бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Соуза Диего бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гремио
Ничья
Сеара
2.16
3.25
59.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гремио 2:0 Сеара онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 