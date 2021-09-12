Бразилия: Серия A 2021
1:0
43' ГолСоуза Диего
2:0
45' ГолФеррейра Факундо
44
Ruan
Neto
26
Tonhao
23
Alisson
II
29
Соуза
Диего
94
Gabriel
Dias
3
Мессиас
19
Fabinho
VIII
29
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ruan NetoЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
20 БренноВратарь
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Защитник
-
38 Лео ПерейраЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Diogo VII
-
88 Jean Pyerre
-
22 Ewerthon VI
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
-
94 Gabriel DiasЗащитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 RickПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Арруда ЭрикНападающий
-
-
70 Kelvyn
-
-
21 Geovane
-
-
Главный тренер: Guto Ferreira
Ход матча
43'
1:0
45'
2:0
79'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Диего
|3
|0.17
|2.
|Борха Мигель
|3 (2)
|0.17
|3.
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.11
|4.
|Alisson II
|1
|0.06
|5.
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.06
|6.
|Феррейра Факундо
|1
|0.06
|7.
|Лео Перейра
|1
|0.06
|8.
|Guilherme Guedes
|1
|0.06
|9.
|Пинарес Сесар
|1 (1)
|0.06
|10.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|11.
|Энрике Матеус
|0
|0
|12.
|Lucas Silva IV
|0
|0
|13.
|Darlan Mendes
|0
|0
|14.
|Leo Chu
|0
|0
|15.
|Victor Bobsin
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rick
|4
|0.21
|2.
|Vinicius Lima
|2
|0.11
|3.
|Luis Pereira III
|2
|0.11
|4.
|Габриэл Барбоза
|2
|0.11
|5.
|Saulo Mineiro
|2
|0.11
|6.
|Vinicius X
|2 (1)
|0.11
|7.
|Клебер Франсиско
|2
|0.11
|8.
|Жаэл Феррейра
|1
|0.05
|9.
|Kelvyn
|1
|0.05
|10.
|Wendson
|1
|0.05
|11.
|Fabinho VIII
|0
|0
|12.
|Педринью Роша
|0
|0
|13.
|Fernando Sobral
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каннеманн Вальтер
|3
|1
|2.
|Рафинья Марсио
|4
|0
|3.
|Скардовелли Вандерсон
|3
|0
|4.
|Энрике Матеус
|3
|0
|5.
|Джеромел Педро
|3
|0
|6.
|Тьяго Сантос
|3
|0
|7.
|Майкон Тьяго
|1
|1
|8.
|Соуза Диего
|2
|0
|9.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|10.
|Fernando Henrique
|2
|0
|11.
|Jean Pyerre
|2
|0
|12.
|Darlan Mendes
|2
|0
|13.
|Victor Bobsin
|2
|0
|14.
|Коста Дуглас
|1
|0
|15.
|Кортез Бруно
|1
|0
|16.
|Diogo VII
|1
|0
|17.
|Фернандо Луис IV
|1
|0
|18.
|Lucas Silva IV
|1
|0
|19.
|Ruan Neto
|1
|0
|20.
|Jhonata Robert
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жаэл Феррейра
|5
|0
|2.
|Adriano Marlon
|5
|0
|3.
|Клебер Франсиско
|3
|1
|4.
|Vinicius X
|3
|0
|5.
|Luis Pereira III
|3
|0
|6.
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|7.
|Buiu III
|3
|0
|8.
|Bruno Pacheco III
|3
|0
|9.
|Мессиас
|2
|0
|10.
|Педринью Роша
|2
|0
|11.
|Saulo Mineiro
|2
|0
|12.
|Мендоса Стивен
|1
|0
|13.
|Vinicius Lima
|1
|0
|14.
|Шарлес
|1
|0
|15.
|Fernando Sobral
|1
|0
|16.
|Кристиано
|1
|0
|17.
|Wendson
|1
|0
|18.
|Vinicius Machado
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|0
|14.29% (2)
|Сеара
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +7 =4 -9Гремио 0:1 Коринтианс Гремио 0:4 Фламенго Гремио 2:0 Байя Куяба 0:1 Гремио
Сан-Паулу 2:1 Гремио Гремио 2:1 Шапекоэнсе Гремио 1:0 Витория Брагантино 1:0 Гремио Витория 0:3 Гремио Гремио 1:1 Америка Минейро Гремио 1:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 0:1 Гремио ЛДУ Кито 0:1 Гремио Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Жувентуде 2:0 Гремио Гремио 0:0 Форталеза Гремио 2:2 Сантос Спорт Ресифи 1:0 Гремио
Сеара Последние 20 матчей: +5 =10 -5Америка Минейро 2:0 Сеара Сеара 1:1 Фламенго Коринтианс 3:1 Сеара Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе
Сеара 3:1 Форталеза Спорт Ресифи 0:0 Сеара Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Сеара Флуминенсе 0:0 Сеара Сеара 2:0 Жувентуде Брагантино 0:0 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Сеара 2:1 Атлетико Минейро Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Сеара 1:2 Байя Шапекоэнсе 0:0 Сеара Сеара 0:3 Форталеза Сантос 3:1 Сеара Форталеза 1:1 Сеара Сеара 3:2 Гремио
Последние игры между собой
Гремио: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Сеара: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|12
|3
|3
|27 - 13
|39
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|11
|2
|5
|29 - 20
|35
|3.
|Форталеза
|19
|9
|6
|4
|29 - 20
|33
|4.
|Брагантино
|19
|8
|8
|3
|30 - 21
|32
|5.
|Фламенго
|16
|10
|1
|5
|32 - 16
|31
|6.
|Коринтианс
|19
|7
|7
|5
|18 - 16
|28
|7.
|Куяба
|20
|6
|9
|5
|21 - 20
|27
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|7
|5
|15 - 17
|25
|9.
|Флуминенсе
|19
|6
|7
|6
|18 - 20
|25
|10.
|Сеара
|19
|5
|9
|5
|19 - 21
|24
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|7
|3
|9
|23 - 23
|24
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|5
|8
|5
|22 - 22
|23
|13.
|Сантос
|20
|5
|8
|7
|20 - 25
|23
|14.
|Жувентуде
|20
|5
|8
|7
|17 - 23
|23
|15.
|Сан-Паулу
|18
|5
|7
|6
|15 - 20
|22
|16.
|Байя
|20
|6
|4
|10
|24 - 32
|22
|17.
|Америка Минейро
|19
|5
|6
|8
|17 - 22
|21
|18.
|Гремио
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|19.
|Спорт Ресифи
|19
|3
|8
|8
|8 - 14
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|20
|1
|7
|12
|17 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|7
|1
|2
|19 - 13
|22
|2.
|Форталеза
|9
|6
|3
|0
|17 - 5
|21
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|7.
|Америка Минейро
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|Жувентуде
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Флуминенсе
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|12.
|Байя
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|13.
|Куяба
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|Брагантино
|10
|2
|6
|2
|15 - 14
|12
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|16.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|17.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|18.
|Коринтианс
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|19.
|Спорт Ресифи
|9
|1
|4
|4
|2 - 5
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|2.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Коринтианс
|10
|5
|4
|1
|8 - 4
|19
|4.
|Куяба
|10
|3
|6
|1
|10 - 7
|15
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|13 - 12
|14
|7.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|9.
|Флуминенсе
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Форталеза
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|11.
|Сан-Паулу
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|12.
|Спорт Ресифи
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|13.
|Байя
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|15.
|Жувентуде
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|16.
|Шапекоэнсе
|11
|1
|5
|5
|12 - 17
|8
|17.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|18.
|Сантос
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|3.
|Куяба
|Clayson
|6
|1
|4.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|5.
|Байя
|Росси
|7
|0