Бразилия: Серия A 2021
Атлетико Гойяненсе
0:1
Второй тайм: 62'
Коринтианс
5' Желтая карточкаРауль Гонсалес
10' Желтая карточкаWillian Moraes
23' Желтая карточкаПаулу Жоау
49' Желтая карточкаMiguel Castro Rocha Igor6
0:1
60' ГолПерейра Габриэл
2
Dudu
V1
4
Eder
2
11
Натанаэл
10
Паулу
Жоау
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
29
Рони
123
Roger
I
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 НатанаэлПолузащитник
- Нападающий
-
10 Паулу ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
13 Маркес ЛукасЗащитник
-
14 ВерлейЗащитник
-
15 Энрике АртурПолузащитник
- Нападающий
-
19 LucaoНападающий
-
16 Matheus III
-
-
17 Rickson
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
33 João Victor6Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
123 Roger IНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
21 Angelo AraosПолузащитник
- Полузащитник
-
-
41 Lucas Belezi
-
-
-
20 Marquinhos2
-
-
-
Главный тренер: Силвиньо
Ход матча
10'
23'
60'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ze Roberto III
|4 (1)
|0.21
|2.
|Паулу Жоау
|3 (1)
|0.16
|3.
|Gabriel Baralhas
|2
|0.11
|4.
|Arthur VIII
|1
|0.05
|5.
|Andre1
|1
|0.05
|6.
|Lucao
|1
|0.05
|7.
|Marlon Freitas
|1
|0.05
|8.
|Nathan VI
|1
|0.05
|9.
|Eder 2
|1
|0.05
|10.
|Натанаэл
|0
|0
|11.
|Arnaldo II
|0
|0
|12.
|Dudu V1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jo Alves II
|5 (1)
|0.25
|2.
|Adson
|3
|0.15
|3.
|Рони
|3
|0.15
|4.
|Gustavo Mosquito
|1
|0.05
|5.
|Fabio Santos IV
|1 (1)
|0.05
|6.
|Витиньо Виктор
|1
|0.05
|7.
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.05
|8.
|Аугусто Ренато
|1
|0.05
|9.
|Roger I
|1
|0.05
|10.
|Жил Карлос
|0
|0
|11.
|Жулиано де Паула
|0
|0
|12.
|Кантильо Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Willian Moraes
|5
|1
|2.
|Ze Roberto III
|5
|0
|3.
|Janderson
|4
|0
|4.
|Паулу Жоау
|3
|0
|5.
|Fernando Miguel
|3
|0
|6.
|Натанаэл
|3
|0
|7.
|Marlon Freitas
|3
|0
|8.
|Nathan VI
|3
|0
|9.
|Andre1
|3
|0
|10.
|Eder 2
|3
|0
|11.
|Dudu V1
|1
|1
|12.
|Wanderson VIII
|2
|0
|13.
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|14.
|Miguel Castro Rocha Igor6
|2
|0
|15.
|Lucao
|1
|0
|16.
|Arnaldo II
|1
|0
|17.
|Jonas Toro
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рони
|5
|0
|2.
|Жил Карлос
|3
|0
|3.
|Angelo Araos
|3
|0
|4.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|5.
|Рамиро
|2
|0
|6.
|Кассио Рамос
|2
|0
|7.
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|8.
|Кантильо Виктор
|2
|0
|9.
|João Victor6
|2
|0
|10.
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|11.
|Луан
|1
|0
|12.
|Fabio Santos IV
|1
|0
|13.
|Фагнер Лемос
|1
|0
|14.
|Mateus Vital
|1
|0
|15.
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|16.
|Marquinhos2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Гойяненсе
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|Коринтианс
|0
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +5 =9 -6Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Гойяненсе 1:1 Шапекоэнсе Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу
Коринтианс Последние 20 матчей: +7 =8 -5Коринтианс 1:1 Жувентуде Гремио 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 3:1 Сеара
Сантос 0:0 Коринтианс Коринтианс 1:3 Фламенго Куяба 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Коринтианс 0:0 Сан-Паулу Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи Байя 0:0 Коринтианс Коринтианс 1:2 Брагантино Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Америка Минейро 0:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Атлетико Гойяненсе
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Коринтианс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Коринтианс 0:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:1 Коринтианс Серия A Атлетико Гойяненсе 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Коринтианс 3:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 3:4 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 3:1 Коринтианс Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|13
|3
|3
|29 - 13
|42
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|11
|2
|6
|30 - 23
|35
|3.
|Фламенго
|17
|11
|1
|5
|35 - 17
|34
|4.
|Форталеза
|20
|9
|6
|5
|29 - 22
|33
|5.
|Брагантино
|19
|8
|8
|3
|30 - 21
|32
|6.
|Коринтианс
|1:0
|20
|8
|7
|5
|19 - 16
|31
|7.
|Куяба
|20
|6
|9
|5
|21 - 20
|27
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|19
|6
|7
|6
|15 - 18
|25
|9.
|Флуминенсе
|19
|6
|7
|6
|18 - 20
|25
|10.
|Сеара
|19
|5
|9
|5
|19 - 21
|24
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|7
|3
|9
|23 - 23
|24
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|5
|8
|5
|22 - 22
|23
|13.
|Сантос
|20
|5
|8
|7
|20 - 25
|23
|14.
|Жувентуде
|20
|5
|8
|7
|17 - 23
|23
|15.
|Сан-Паулу
|18
|5
|7
|6
|15 - 20
|22
|16.
|Байя
|20
|6
|4
|10
|24 - 32
|22
|17.
|Америка Минейро
|19
|5
|6
|8
|17 - 22
|21
|18.
|Гремио
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|19.
|Спорт Ресифи
|19
|3
|8
|8
|8 - 14
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|20
|1
|7
|12
|17 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|2.
|Форталеза
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|7.
|Америка Минейро
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|Жувентуде
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Флуминенсе
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|12.
|Байя
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|13.
|Куяба
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|Брагантино
|10
|2
|6
|2
|15 - 14
|12
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|16.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|17.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|18.
|Коринтианс
|1:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|19.
|Спорт Ресифи
|9
|1
|4
|4
|2 - 5
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|7
|2
|2
|13 - 8
|23
|2.
|Коринтианс
|1:0
|11
|6
|4
|1
|9 - 4
|22
|3.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|4.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|19 - 6
|16
|5.
|Куяба
|10
|3
|6
|1
|10 - 7
|15
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|13 - 12
|14
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|9.
|Флуминенсе
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Форталеза
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|11.
|Сан-Паулу
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|12.
|Спорт Ресифи
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|13.
|Байя
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|15.
|Жувентуде
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|16.
|Шапекоэнсе
|11
|1
|5
|5
|12 - 17
|8
|17.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|18.
|Сантос
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|3.
|Куяба
|Clayson
|6
|1
|4.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|5.
|Байя
|Росси
|7
|0