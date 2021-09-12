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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Гойяненсе
0:1
Второй тайм: 62'
Коринтианс
0'
5' Желтая карточка
Рауль Гонсалес
10' Желтая карточка
Willian Moraes
23' Желтая карточка
Паулу Жоау
49' Желтая карточка
Miguel Castro Rocha Igor6
0:1
60' Гол
Перейра Габриэл
62'
1
Fernando
Miguel
2
Dudu
V1
3
Wanderson
VIII
4
Eder
2
6
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
7
Arnaldo
II
8
Gabriel
Baralhas
5
Willian
Moraes
11
Натанаэл
9
Ze
Roberto
III
10
Паулу
Жоау
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
34
Рауль
Гонсалес
33
João
Victor6
26
Fabio
Santos
IV
38
Перейра
Габриэл
5
Gabriel
Paulista
VIII
19
Gustavo
Mosquito
11
Жулиано
де
Паула
29
Рони
123
Roger
I
Атлетико Гойяненсе
4-4-2
Коринтианс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ze Roberto III 4 (1) 0.21
2. Паулу Жоау 3 (1) 0.16
3. Gabriel Baralhas 2 0.11
4. Arthur VIII 1 0.05
5. Andre1 1 0.05
6. Lucao 1 0.05
7. Marlon Freitas 1 0.05
8. Nathan VI 1 0.05
9. Eder 2 1 0.05
10. Натанаэл 0 0
11. Arnaldo II 0 0
12. Dudu V1 0 0
Коринтианс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jo Alves II 5 (1) 0.25
2. Adson 3 0.15
3. Рони 3 0.15
4. Gustavo Mosquito 1 0.05
5. Fabio Santos IV 1 (1) 0.05
6. Витиньо Виктор 1 0.05
7. Gabriel Paulista VIII 1 0.05
8. Аугусто Ренато 1 0.05
9. Roger I 1 0.05
10. Жил Карлос 0 0
11. Жулиано де Паула 0 0
12. Кантильо Виктор 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Willian Moraes 5 1
2. Ze Roberto III 5 0
3. Janderson 4 0
4. Паулу Жоау 3 0
5. Fernando Miguel 3 0
6. Натанаэл 3 0
7. Marlon Freitas 3 0
8. Nathan VI 3 0
9. Andre1 3 0
10. Eder 2 3 0
11. Dudu V1 1 1
12. Wanderson VIII 2 0
13. Gabriel Baralhas 2 0
14. Miguel Castro Rocha Igor6 2 0
15. Lucao 1 0
16. Arnaldo II 1 0
17. Jonas Toro 1 0
Коринтианс
# Игрок      
1. Рони 5 0
2. Жил Карлос 3 0
3. Angelo Araos 3 0
4. Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
5. Рамиро 2 0
6. Кассио Рамос 2 0
7. Gabriel Paulista VIII 2 0
8. Кантильо Виктор 2 0
9. João Victor6 2 0
10. Рауль Гонсалес 1 0
11. Луан 1 0
12. Fabio Santos IV 1 0
13. Фагнер Лемос 1 0
14. Mateus Vital 1 0
15. Gustavo Mosquito 1 0
16. Marquinhos2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1) 26.67% (4)
 Коринтианс 0 29.41% (5) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Гойяненсе 1:1 Шапекоэнсе Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу
Коринтианс Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Коринтианс 1:1 Жувентуде Гремио 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 3:1 Сеара
Сантос 0:0 Коринтианс Коринтианс 1:3 Фламенго Куяба 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Коринтианс 0:0 Сан-Паулу Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи Байя 0:0 Коринтианс Коринтианс 1:2 Брагантино Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Америка Минейро 0:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Атлетико Гойяненсе

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Коринтианс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Кубок Коринтианс 0:2 Атлетико Гойяненсе Кубок Коринтианс 0:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Серия A
Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Коринтианс 0:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:1 Коринтианс Серия A Атлетико Гойяненсе 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Коринтианс 3:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 3:4 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 3:1 Коринтианс Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 19 13 3 3 29 - 13 42
2. Палмейрас Сан-Паулу 19 11 2 6 30 - 23 35
3. Фламенго 17 11 1 5 35 - 17 34
4. Форталеза 20 9 6 5 29 - 22 33
5. Брагантино 19 8 8 3 30 - 21 32
6. Коринтианс 1:0 20 8 7 5 19 - 16 31
7. Куяба 20 6 9 5 21 - 20 27
8. Атлетико Гойяненсе 0:1 19 6 7 6 15 - 18 25
9. Флуминенсе 19 6 7 6 18 - 20 25
10. Сеара 19 5 9 5 19 - 21 24
11. Атлетико Паранаэнсе 19 7 3 9 23 - 23 24
12. Интернасьонал Порту Алегре 18 5 8 5 22 - 22 23
13. Сантос 20 5 8 7 20 - 25 23
14. Жувентуде 20 5 8 7 17 - 23 23
15. Сан-Паулу 18 5 7 6 15 - 20 22
16. Байя 20 6 4 10 24 - 32 22
17. Америка Минейро 19 5 6 8 17 - 22 21
18. Гремио 18 5 4 9 14 - 18 19
19. Спорт Ресифи 19 3 8 8 8 - 14 17
20. Шапекоэнсе 20 1 7 12 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 1 3 20 - 16 22
2. Форталеза 10 6 3 1 17 - 7 21
3. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
7. Америка Минейро 11 4 3 4 9 - 7 15
8. Атлетико Паранаэнсе 9 4 3 2 12 - 10 15
9. Жувентуде 11 4 3 4 10 - 13 15
10. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
11. Флуминенсе 9 3 4 2 8 - 8 13
12. Байя 10 4 1 5 14 - 16 13
13. Куяба 10 3 3 4 11 - 13 12
14. Брагантино 10 2 6 2 15 - 14 12
15. Атлетико Гойяненсе 0:1 10 2 5 3 6 - 8 11
16. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
17. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
18. Коринтианс 1:0 9 2 3 4 10 - 12 9
19. Спорт Ресифи 9 1 4 4 2 - 5 7
20. Шапекоэнсе 9 0 2 7 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 7 2 2 13 - 8 23
2. Коринтианс 1:0 11 6 4 1 9 - 4 22
3. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
4. Фламенго 8 5 1 2 19 - 6 16
5. Куяба 10 3 6 1 10 - 7 15
6. Атлетико Гойяненсе 0:1 9 4 2 3 9 - 10 14
7. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 13 - 12 14
8. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
9. Флуминенсе 10 3 3 4 10 - 12 12
10. Форталеза 10 3 3 4 12 - 15 12
11. Сан-Паулу 10 3 3 4 8 - 13 12
12. Спорт Ресифи 10 2 4 4 6 - 9 10
13. Байя 10 2 3 5 10 - 16 9
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Жувентуде 9 1 5 3 7 - 10 8
16. Шапекоэнсе 11 1 5 5 12 - 17 8
17. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
18. Сантос 9 1 3 5 9 - 16 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
3. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
4. Байя Gilberto IV 8 1 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 7 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
3. Куяба Clayson 6 1
4. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
5. Байя Росси 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Паулу Жоау получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Виллиан Мораес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Рауль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Коринтианс
4.40
4.47
3.75
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