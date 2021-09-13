Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Габриэль Перейра уходит с поля. Шавьер выходит вместо него

Рони уходит с поля. Витиньо выходит вместо него

60'

Г О О О О Л - Габриэль Перейра бьет в цель!