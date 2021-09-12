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Бразилия: Серия A 2021

2021
Сантос
0:0
Первый тайм: 24'
Байя
0' 24'
34
Жуан
Пауло
21
Para
I
26
Robson
Reis
14
Wagner
Leonardo
3
Felipe
Jonatan
7
Карлос
Санчес
II
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
20
Gabriel
Pirani
30
Lucas
Braga
9
Баптистао
Лео
23
Marcos
Guilherme
77
Mateus
Claus
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
3
Отавио
Луис
29
Juninho
Capixaba
11
Oscar
Ruiz
34
Lucas
Araujo
19
Мугни
Лукас
17
Eugenio
Isnaldo
9
Gilberto
IV
23
Родальега
Уго
Сантос
4-3-3
Байя
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marcos Guilherme 4 0.2
2. Marinho II 4 (1) 0.2
3. Gabriel Pirani 3 0.15
4. Карлос Санчес II 3 (2) 0.15
5. Jean Mota 2 0.1
6. Madson II 1 0.05
7. Жорже Кайо 1 0.05
8. Marcos Leonardo 1 0.05
9. Guilherme de Aguiar Camacho 0 0
10. Para I 0 0
11. Luiz Felipe III 0 0
12. Lucas Braga 0 0
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 8 (1) 0.4
2. Родальега Уго 4 0.2
3. Rodriguinho I 3 0.15
4. Thaciano 2 0.1
5. Росси 1 0.05
6. Matheus Bahia 1 0.05
7. Maycon 1 0.05
8. Jose Ferreira 1 0.05
9. Патрик II 1 0.05
10. Жонас 1 0.05
11. Отавио Луис 1 0.05
12. Daniel XII 0 0
13. Juninho Capixaba 0 0
14. Nino Paraiba 0 0
15. Thonny Anderson 0 0

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Marinho II 6 0
2. Jean Mota 5 0
3. Luiz Felipe III 5 0
4. Marcos Guilherme 4 0
5. Para I 3 0
6. Алисон II 3 0
7. Перес Луан 3 0
8. Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
9. Жуан Пауло 2 0
10. Карлос Санчес II 2 0
11. Lucas Braga 2 0
12. Felipe Jonatan 2 0
13. Vinicius3 2 0
14. Kaiky 2 0
15. Moraes 1 0
16. Madson II 1 0
17. Жорже Кайо 1 0
18. Wagner Leonardo 1 0
19. Marcos Leonardo 1 0
20. Robson Reis 1 0
Байя
# Игрок      
1. Росси 7 0
2. Патрик II 5 0
3. Matheus Bahia 5 0
4. Thonny Anderson 4 0
5. Gilberto IV 3 0
6. Жонас 3 0
7. Daniel XII 3 0
8. Fernando Edson 3 0
9. Конти Херман 2 0
10. Matheus Galdezani 2 0
11. Thaciano 2 0
12. Juninho Capixaba 2 0
13. Matheus Teixeira 2 0
14. Фузато Даниэл 1 0
15. Родальега Уго 1 0
16. Maycon 1 0
17. Nino Paraiba 1 0
18. Rodriguinho I 1 0
19. Lucas Araujo 1 0
20. Renan Guedes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 0 26.32% (5) 21.05% (4) 5.26% (1) 26.32% (5) 21.05% (4)
 Байя 4.17% (1) 20.83% (5) 16.67% (4) 12.5% (3) 25% (6) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Куяба 2:1 Сантос Сантос 0:4 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 2:2 Интернасьонал Порту Алегре
Либертад 1:0 Сантос Форталеза 1:1 Сантос Сантос 2:1 Либертад Сантос 0:0 Коринтианс Тигрес 1:1 Сантос Жуазейренсе 2:0 Сантос Сантос 1:1 Крус Асуль Шапекоэнсе 0:1 Сантос Сантос 4:0 Жуазейренсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Некакса 0:3 Сантос Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Брагантино 2:2 Сантос Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Сантос 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Байя Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Байя 4:2 Форталеза Флуминенсе 2:0 Байя Гремио 2:0 Байя Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе
Куяба 1:1 Байя Байя 2:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Спорт Ресифи Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Байя 0:5 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Байя Байя 1:0 Жувентуде Шапекоэнсе 0:2 Байя Байя 3:4 Америка Минейро Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 0:0 Коринтианс Сеара 1:2 Байя Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Байя 1:0 Вила Нова

Последние игры между собой

Сантос: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Байя: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Байя 3:0 Сантос Серия A Байя 2:0 Сантос Серия A Сантос 3:1 Байя Серия A Сантос 1:0 Байя Серия A
Байя 0:1 Сантос Серия A Сантос 2:0 Байя Серия A Байя 1:0 Сантос Серия A Байя 3:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Байя Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 12 3 3 27 - 13 39
2. Палмейрас Сан-Паулу 18 11 2 5 29 - 20 35
3. Форталеза 19 9 6 4 29 - 20 33
4. Брагантино 19 8 8 3 30 - 21 32
5. Фламенго 16 10 1 5 32 - 16 31
6. Коринтианс 19 7 7 5 18 - 16 28
7. Куяба 20 6 9 5 21 - 20 27
8. Атлетико Гойяненсе 18 6 7 5 15 - 17 25
9. Флуминенсе 19 6 7 6 18 - 20 25
10. Сеара 18 5 9 4 19 - 19 24
11. Атлетико Паранаэнсе 19 7 3 9 23 - 23 24
12. Интернасьонал Порту Алегре 18 5 8 5 22 - 22 23
13. Сантос 0:0 20 5 8 7 20 - 25 23
14. Жувентуде 20 5 8 7 17 - 23 23
15. Сан-Паулу 18 5 7 6 15 - 20 22
16. Байя 0:0 20 6 4 10 24 - 32 22
17. Америка Минейро 19 5 6 8 17 - 22 21
18. Спорт Ресифи 19 3 8 8 8 - 14 17
19. Гремио 17 4 4 9 12 - 18 16
20. Шапекоэнсе 20 1 7 12 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 7 1 2 19 - 13 22
2. Форталеза 9 6 3 0 17 - 5 21
3. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 0:0 11 4 5 2 11 - 9 17
7. Америка Минейро 11 4 3 4 9 - 7 15
8. Атлетико Паранаэнсе 9 4 3 2 12 - 10 15
9. Жувентуде 11 4 3 4 10 - 13 15
10. Флуминенсе 9 3 4 2 8 - 8 13
11. Байя 0:0 10 4 1 5 14 - 16 13
12. Куяба 10 3 3 4 11 - 13 12
13. Брагантино 10 2 6 2 15 - 14 12
14. Атлетико Гойяненсе 9 2 5 2 6 - 7 11
15. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
16. Гремио 9 2 4 3 7 - 7 10
17. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
18. Коринтианс 9 2 3 4 10 - 12 9
19. Спорт Ресифи 9 1 4 4 2 - 5 7
20. Шапекоэнсе 9 0 2 7 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 6 2 2 11 - 8 20
2. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
3. Коринтианс 10 5 4 1 8 - 4 19
4. Куяба 10 3 6 1 10 - 7 15
5. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
6. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 13 - 12 14
7. Фламенго 7 4 1 2 16 - 5 13
8. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
9. Флуминенсе 10 3 3 4 10 - 12 12
10. Форталеза 10 3 3 4 12 - 15 12
11. Сан-Паулу 10 3 3 4 8 - 13 12
12. Спорт Ресифи 10 2 4 4 6 - 9 10
13. Байя 0:0 10 2 3 5 10 - 16 9
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Жувентуде 9 1 5 3 7 - 10 8
16. Шапекоэнсе 11 1 5 5 12 - 17 8
17. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
18. Сантос 0:0 9 1 3 5 9 - 16 6
19. Сеара 9 0 6 3 5 - 11 6
20. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
3. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
4. Байя Gilberto IV 8 1 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 7 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
3. Куяба Clayson 6 1
4. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
5. Байя Росси 7 0
Весь список
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Байя
2.34
3.38
3.45
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