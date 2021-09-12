Бразилия: Серия A 2021
34
Жуан
Пауло
21
Para
I
26
Robson
Reis
30
Lucas
Braga
77
Mateus
Claus
11
Oscar
Ruiz
34
Lucas
Araujo
19
Мугни
Лукас
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
21 Para IЗащитник
-
26 Robson ReisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
-
42 MoraesЗащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
12 RanielНападающий
-
47 Энрике ЛуисНападающий
-
-
-
11 Marinho II
-
22 Danilo Boza
-
25 Vinicius3
-
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
-
77 Mateus ClausВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
-
34 Lucas AraujoПолузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 MayconПолузащитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Junior6
-
-
-
42 Renan Guedes
-
-
-
14 Raniele
-
Главный тренер: Dado Cavalcanti
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marcos Guilherme
|4
|0.2
|2.
|Marinho II
|4 (1)
|0.2
|3.
|Gabriel Pirani
|3
|0.15
|4.
|Карлос Санчес II
|3 (2)
|0.15
|5.
|Jean Mota
|2
|0.1
|6.
|Madson II
|1
|0.05
|7.
|Жорже Кайо
|1
|0.05
|8.
|Marcos Leonardo
|1
|0.05
|9.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|0
|0
|10.
|Para I
|0
|0
|11.
|Luiz Felipe III
|0
|0
|12.
|Lucas Braga
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|8 (1)
|0.4
|2.
|Родальега Уго
|4
|0.2
|3.
|Rodriguinho I
|3
|0.15
|4.
|Thaciano
|2
|0.1
|5.
|Росси
|1
|0.05
|6.
|Matheus Bahia
|1
|0.05
|7.
|Maycon
|1
|0.05
|8.
|Jose Ferreira
|1
|0.05
|9.
|Патрик II
|1
|0.05
|10.
|Жонас
|1
|0.05
|11.
|Отавио Луис
|1
|0.05
|12.
|Daniel XII
|0
|0
|13.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|14.
|Nino Paraiba
|0
|0
|15.
|Thonny Anderson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marinho II
|6
|0
|2.
|Jean Mota
|5
|0
|3.
|Luiz Felipe III
|5
|0
|4.
|Marcos Guilherme
|4
|0
|5.
|Para I
|3
|0
|6.
|Алисон II
|3
|0
|7.
|Перес Луан
|3
|0
|8.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|9.
|Жуан Пауло
|2
|0
|10.
|Карлос Санчес II
|2
|0
|11.
|Lucas Braga
|2
|0
|12.
|Felipe Jonatan
|2
|0
|13.
|Vinicius3
|2
|0
|14.
|Kaiky
|2
|0
|15.
|Moraes
|1
|0
|16.
|Madson II
|1
|0
|17.
|Жорже Кайо
|1
|0
|18.
|Wagner Leonardo
|1
|0
|19.
|Marcos Leonardo
|1
|0
|20.
|Robson Reis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росси
|7
|0
|2.
|Патрик II
|5
|0
|3.
|Matheus Bahia
|5
|0
|4.
|Thonny Anderson
|4
|0
|5.
|Gilberto IV
|3
|0
|6.
|Жонас
|3
|0
|7.
|Daniel XII
|3
|0
|8.
|Fernando Edson
|3
|0
|9.
|Конти Херман
|2
|0
|10.
|Matheus Galdezani
|2
|0
|11.
|Thaciano
|2
|0
|12.
|Juninho Capixaba
|2
|0
|13.
|Matheus Teixeira
|2
|0
|14.
|Фузато Даниэл
|1
|0
|15.
|Родальега Уго
|1
|0
|16.
|Maycon
|1
|0
|17.
|Nino Paraiba
|1
|0
|18.
|Rodriguinho I
|1
|0
|19.
|Lucas Araujo
|1
|0
|20.
|Renan Guedes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|0
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|Байя
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|25% (6)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +6 =7 -7Куяба 2:1 Сантос Сантос 0:4 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 2:2 Интернасьонал Порту Алегре
Либертад 1:0 Сантос Форталеза 1:1 Сантос Сантос 2:1 Либертад Сантос 0:0 Коринтианс Тигрес 1:1 Сантос Жуазейренсе 2:0 Сантос Сантос 1:1 Крус Асуль Шапекоэнсе 0:1 Сантос Сантос 4:0 Жуазейренсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Некакса 0:3 Сантос Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Брагантино 2:2 Сантос Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Сантос 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Байя Последние 20 матчей: +7 =2 -11Байя 4:2 Форталеза Флуминенсе 2:0 Байя Гремио 2:0 Байя Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе
Куяба 1:1 Байя Байя 2:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Спорт Ресифи Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Байя 0:5 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Байя Байя 1:0 Жувентуде Шапекоэнсе 0:2 Байя Байя 3:4 Америка Минейро Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 0:0 Коринтианс Сеара 1:2 Байя Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Байя 1:0 Вила Нова
Последние игры между собой
Сантос: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Байя: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|12
|3
|3
|27 - 13
|39
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|11
|2
|5
|29 - 20
|35
|3.
|Форталеза
|19
|9
|6
|4
|29 - 20
|33
|4.
|Брагантино
|19
|8
|8
|3
|30 - 21
|32
|5.
|Фламенго
|16
|10
|1
|5
|32 - 16
|31
|6.
|Коринтианс
|19
|7
|7
|5
|18 - 16
|28
|7.
|Куяба
|20
|6
|9
|5
|21 - 20
|27
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|7
|5
|15 - 17
|25
|9.
|Флуминенсе
|19
|6
|7
|6
|18 - 20
|25
|10.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|19 - 19
|24
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|7
|3
|9
|23 - 23
|24
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|5
|8
|5
|22 - 22
|23
|13.
|Сантос
|0:0
|20
|5
|8
|7
|20 - 25
|23
|14.
|Жувентуде
|20
|5
|8
|7
|17 - 23
|23
|15.
|Сан-Паулу
|18
|5
|7
|6
|15 - 20
|22
|16.
|Байя
|0:0
|20
|6
|4
|10
|24 - 32
|22
|17.
|Америка Минейро
|19
|5
|6
|8
|17 - 22
|21
|18.
|Спорт Ресифи
|19
|3
|8
|8
|8 - 14
|17
|19.
|Гремио
|17
|4
|4
|9
|12 - 18
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|20
|1
|7
|12
|17 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|7
|1
|2
|19 - 13
|22
|2.
|Форталеза
|9
|6
|3
|0
|17 - 5
|21
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|0:0
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|7.
|Америка Минейро
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|Жувентуде
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Флуминенсе
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|11.
|Байя
|0:0
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|12.
|Куяба
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|13.
|Брагантино
|10
|2
|6
|2
|15 - 14
|12
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|15.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|16.
|Гремио
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|17.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|18.
|Коринтианс
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|19.
|Спорт Ресифи
|9
|1
|4
|4
|2 - 5
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|2.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Коринтианс
|10
|5
|4
|1
|8 - 4
|19
|4.
|Куяба
|10
|3
|6
|1
|10 - 7
|15
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|13 - 12
|14
|7.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|9.
|Флуминенсе
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Форталеза
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|11.
|Сан-Паулу
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|12.
|Спорт Ресифи
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|13.
|Байя
|0:0
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|15.
|Жувентуде
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|16.
|Шапекоэнсе
|11
|1
|5
|5
|12 - 17
|8
|17.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|18.
|Сантос
|0:0
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|19.
|Сеара
|9
|0
|6
|3
|5 - 11
|6
|20.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|3.
|Куяба
|Clayson
|6
|1
|4.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|5.
|Байя
|Росси
|7
|0