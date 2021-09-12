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Бразилия: Серия A 2021

2021
Форталеза
0:1
Второй тайм: 65'
Атлетико Минейро
0'
34' Желтая карточка
Феррейра Мариано
42' Желтая карточка
Tinga I
0:1
49' Гол
Сарачо Федерико
58' Желтая карточка
Jair II
65'
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
5
Marcelo
Conceicao
44
Тити
13
Эдерсон
Хонорато
16
Jussa
10
Lucas
Crispim
25
Лима
Лукас
III
17
David
VI
22
Picachu
7
Robson
IV
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
10
Варгас
Эдуардо
26
Фернандес
Игнасио
15
Сарачо
Федерико
7
Халк
Живанилдо
Форталеза
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robson IV 7 0.35
2. Picachu 5 0.25
3. David VI 4 0.2
4. Igor Torres 3 0.15
5. Marcelo Conceicao 2 0.1
6. Веллингтон Паулиста 2 (1) 0.1
7. Lucas Crispim 1 0.05
8. Эдерсон Хонорато 1 0.05
9. Tinga I 1 0.05
10. Тити 1 0.05
11. Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0.05
12. Энрике Луис 0 0
13. Гедес Даниэл 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халк Живанилдо 7 (2) 0.37
2. Саварино Джефферсон 4 0.21
3. Фернандес Игнасио 3 0.16
4. Сарачо Федерико 2 0.11
5. Натан Аллан 2 0.11
6. Саша Эдуардо 1 0.05
7. Nathan VI 1 0.05
8. Dylan Borrero 1 0.05
9. Варгас Эдуардо 1 (1) 0.05
10. Коста Диего 1 0.05
11. Antonio Neto 1 0.05
12. Jair II 1 0.05
13. Gabriel Paulista XVI 1 0.05
14. Че Че 1 0.05
15. Hyoran 0 0
16. Арана Гильерме 0 0
17. Феррейра Мариано 0 0
18. Marrony 0 0

Карточки

Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 7 1
2. Тити 5 0
3. David VI 4 0
4. Эдерсон Хонорато 3 0
5. Picachu 3 0
6. Tinga I 3 0
7. Juan Quintero II 1 1
8. Энрике Луис 2 0
9. Robson IV 2 0
10. Lucas Crispim 2 0
11. Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
12. Felipe Alves 2 0
13. Ronald 2 0
14. Jussa 2 0
15. Igor Torres 2 0
16. Веллингтон Паулиста 1 0
17. Carlinho 1 0
18. Osvaldo 1 0
19. Жаксон 1 0
20. Marcelo Conceicao 1 0
21. Romarinho3 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Аллан Соуза 3 1
2. Феррейра Мариано 3 0
3. Арана Гильерме 3 0
4. Igor Rabello 3 0
5. Варгас Эдуардо 1 1
6. Халк Живанилдо 2 0
7. Саша Эдуардо 2 0
8. Додо Родолфо 2 0
9. Jair II 2 0
10. Че Че 2 0
11. Nathan VI 2 0
12. Сарачо Федерико 2 0
13. Marrony 2 0
14. Фернандес Игнасио 1 0
15. Ревер Умберто 1 0
16. Алонсо Хуниор 1 0
17. Antonio Neto 1 0
18. Hyoran 1 0
19. Gabriel Paulista XVI 1 0
20. Dylan Borrero 1 0
21. Matheus Mendes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Форталеза 7.14% (2) 21.43% (6) 7.14% (2) 17.86% (5) 25% (7) 21.43% (6)
 Атлетико Минейро 7.41% (2) 14.81% (4) 14.81% (4) 14.81% (4) 18.52% (5) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Байя 4:2 Форталеза Барранкилья 0:0 Форталеза Форталеза 0:0 Куяба Форталеза 2:1 Тигрес Богота
Сан-Паулу 2:2 Форталеза Льянерос Вильявисенсио 1:1 Форталеза Жувентуде 1:1 Форталеза Форталеза 1:1 Сантос Форталеза 3:1 Леонес Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Реал Картахена 0:1 Форталеза КРБ Масейо 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бока Хуниорс Кали Сеара 3:1 Форталеза Форталеза 2:1 КРБ Масейо Унион Магдалена 3:1 Форталеза Форталеза 1:0 Брагантино Сан-Паулу 0:1 Форталеза Форталеза 1:0 Коринтианс Форталеза 4:0 Америка Минейро
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Брагантино 1:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт
Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро Байя 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Куяба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:0 Атлетико Минейро Сеара 2:1 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Атлетико Минейро: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Атлетико Минейро 1:2 Форталеза Серия A Атлетико Минейро 2:0 Форталеза Серия A Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Серия A Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 1:0 19 13 3 3 28 - 13 42
2. Палмейрас Сан-Паулу 1:2 19 11 2 6 30 - 22 35
3. Фламенго 2:1 17 11 1 5 34 - 17 34
4. Форталеза 0:1 20 9 6 5 29 - 21 33
5. Брагантино 19 8 8 3 30 - 21 32
6. Коринтианс 19 7 7 5 18 - 16 28
7. Куяба 20 6 9 5 21 - 20 27
8. Атлетико Гойяненсе 18 6 7 5 15 - 17 25
9. Флуминенсе 19 6 7 6 18 - 20 25
10. Сеара 19 5 9 5 19 - 21 24
11. Атлетико Паранаэнсе 19 7 3 9 23 - 23 24
12. Интернасьонал Порту Алегре 18 5 8 5 22 - 22 23
13. Сантос 20 5 8 7 20 - 25 23
14. Жувентуде 20 5 8 7 17 - 23 23
15. Сан-Паулу 18 5 7 6 15 - 20 22
16. Байя 20 6 4 10 24 - 32 22
17. Америка Минейро 19 5 6 8 17 - 22 21
18. Гремио 18 5 4 9 14 - 18 19
19. Спорт Ресифи 19 3 8 8 8 - 14 17
20. Шапекоэнсе 20 1 7 12 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 1:2 11 7 1 3 20 - 15 22
2. Форталеза 0:1 10 6 3 1 17 - 6 21
3. Атлетико Минейро 1:0 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Фламенго 2:1 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
7. Америка Минейро 11 4 3 4 9 - 7 15
8. Атлетико Паранаэнсе 9 4 3 2 12 - 10 15
9. Жувентуде 11 4 3 4 10 - 13 15
10. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
11. Флуминенсе 9 3 4 2 8 - 8 13
12. Байя 10 4 1 5 14 - 16 13
13. Куяба 10 3 3 4 11 - 13 12
14. Брагантино 10 2 6 2 15 - 14 12
15. Атлетико Гойяненсе 9 2 5 2 6 - 7 11
16. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
17. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
18. Коринтианс 9 2 3 4 10 - 12 9
19. Спорт Ресифи 9 1 4 4 2 - 5 7
20. Шапекоэнсе 9 0 2 7 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 1:0 11 7 2 2 12 - 8 23
2. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
3. Коринтианс 10 5 4 1 8 - 4 19
4. Фламенго 2:1 8 5 1 2 18 - 6 16
5. Куяба 10 3 6 1 10 - 7 15
6. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
7. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 13 - 12 14
8. Палмейрас Сан-Паулу 1:2 8 4 1 3 10 - 7 13
9. Флуминенсе 10 3 3 4 10 - 12 12
10. Форталеза 0:1 10 3 3 4 12 - 15 12
11. Сан-Паулу 10 3 3 4 8 - 13 12
12. Спорт Ресифи 10 2 4 4 6 - 9 10
13. Байя 10 2 3 5 10 - 16 9
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Жувентуде 9 1 5 3 7 - 10 8
16. Шапекоэнсе 11 1 5 5 12 - 17 8
17. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
18. Сантос 9 1 3 5 9 - 16 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
3. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
4. Байя Gilberto IV 8 1 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 7 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
3. Куяба Clayson 6 1
4. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
5. Байя Росси 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Тинга получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Феррейра Мариано получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Атлетико Минейро
3.44
4.20
2.51
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Форталеза 0:1 Атлетико Минейро онлайн




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