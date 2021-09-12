Бразилия: Серия A 2021
Форталеза
0:2
Конец матча
Атлетико Минейро
34' Желтая карточкаФеррейра Мариано
42' Желтая карточкаTinga I
0:1
49' ГолСарачо Федерико
58' Желтая карточкаJair II
0:2
69' ГолАлонсо Хуниор
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
44
Тити
16
Jussa
17
David
VI
22
Picachu
22
Эверсон
40
Nathan
VI
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
44 ТитиЗащитник
- Защитник
-
16 JussaПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Лима ЛукасПолузащитник
-
17 David VIПолузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ЖаксонЗащитник
-
97 Кастро ПаблоЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Igor Torres
-
-
20 Romarinho3
-
-
14 Ronald
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Коста ДиегоЗащитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
11 KenoПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
32 Рафаэл Пирес
-
2 Guga3
-
-
27 Calebe
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
34'
42'
49'
58'
62'
67'
69'
79'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robson IV
|7
|0.35
|2.
|Picachu
|5
|0.25
|3.
|David VI
|4
|0.2
|4.
|Igor Torres
|3
|0.15
|5.
|Marcelo Conceicao
|2
|0.1
|6.
|Веллингтон Паулиста
|2 (1)
|0.1
|7.
|Lucas Crispim
|1
|0.05
|8.
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.05
|9.
|Tinga I
|1
|0.05
|10.
|Тити
|1
|0.05
|11.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0.05
|12.
|Энрике Луис
|0
|0
|13.
|Гедес Даниэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|0.37
|2.
|Саварино Джефферсон
|4
|0.21
|3.
|Фернандес Игнасио
|3
|0.16
|4.
|Сарачо Федерико
|3
|0.16
|5.
|Натан Аллан
|2
|0.11
|6.
|Саша Эдуардо
|1
|0.05
|7.
|Варгас Эдуардо
|1 (1)
|0.05
|8.
|Nathan VI
|1
|0.05
|9.
|Dylan Borrero
|1
|0.05
|10.
|Коста Диего
|1
|0.05
|11.
|Алонсо Хуниор
|1
|0.05
|12.
|Antonio Neto
|1
|0.05
|13.
|Jair II
|1
|0.05
|14.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.05
|15.
|Че Че
|1
|0.05
|16.
|Hyoran
|0
|0
|17.
|Арана Гильерме
|0
|0
|18.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|19.
|Marrony
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Тити
|5
|0
|3.
|David VI
|4
|0
|4.
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|5.
|Picachu
|3
|0
|6.
|Tinga I
|3
|0
|7.
|Juan Quintero II
|1
|1
|8.
|Энрике Луис
|2
|0
|9.
|Robson IV
|2
|0
|10.
|Lucas Crispim
|2
|0
|11.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|12.
|Felipe Alves
|2
|0
|13.
|Ronald
|2
|0
|14.
|Jussa
|2
|0
|15.
|Igor Torres
|2
|0
|16.
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|17.
|Carlinho
|1
|0
|18.
|Osvaldo
|1
|0
|19.
|Жаксон
|1
|0
|20.
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|21.
|Romarinho3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аллан Соуза
|3
|1
|2.
|Феррейра Мариано
|3
|0
|3.
|Арана Гильерме
|3
|0
|4.
|Jair II
|3
|0
|5.
|Igor Rabello
|3
|0
|6.
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|7.
|Халк Живанилдо
|2
|0
|8.
|Саша Эдуардо
|2
|0
|9.
|Додо Родолфо
|2
|0
|10.
|Че Че
|2
|0
|11.
|Nathan VI
|2
|0
|12.
|Сарачо Федерико
|2
|0
|13.
|Marrony
|2
|0
|14.
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|15.
|Ревер Умберто
|1
|0
|16.
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|17.
|Antonio Neto
|1
|0
|18.
|Hyoran
|1
|0
|19.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|20.
|Dylan Borrero
|1
|0
|21.
|Matheus Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Форталеза
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|25% (7)
|21.43% (6)
|Атлетико Минейро
|6.9% (2)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|27.59% (8)
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +11 =6 -3Байя 4:2 Форталеза Барранкилья 0:0 Форталеза Форталеза 0:0 Куяба Форталеза 2:1 Тигрес Богота
Сан-Паулу 2:2 Форталеза Льянерос Вильявисенсио 1:1 Форталеза Жувентуде 1:1 Форталеза Форталеза 1:1 Сантос Форталеза 3:1 Леонес Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Реал Картахена 0:1 Форталеза КРБ Масейо 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бока Хуниорс Кали Сеара 3:1 Форталеза Форталеза 2:1 КРБ Масейо Унион Магдалена 3:1 Форталеза Форталеза 1:0 Брагантино Сан-Паулу 0:1 Форталеза Форталеза 1:0 Коринтианс Форталеза 4:0 Америка Минейро
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +14 =3 -3Брагантино 1:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт
Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро Байя 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Куяба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:0 Атлетико Минейро Сеара 2:1 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Атлетико Минейро: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|13
|3
|3
|29 - 13
|42
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|11
|2
|6
|30 - 23
|35
|3.
|Фламенго
|17
|11
|1
|5
|35 - 17
|34
|4.
|Форталеза
|20
|9
|6
|5
|29 - 22
|33
|5.
|Брагантино
|19
|8
|8
|3
|30 - 21
|32
|6.
|Коринтианс
|1:0
|20
|8
|7
|5
|19 - 16
|31
|7.
|Куяба
|20
|6
|9
|5
|21 - 20
|27
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|19
|6
|7
|6
|15 - 18
|25
|9.
|Флуминенсе
|19
|6
|7
|6
|18 - 20
|25
|10.
|Сеара
|19
|5
|9
|5
|19 - 21
|24
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|7
|3
|9
|23 - 23
|24
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|5
|8
|5
|22 - 22
|23
|13.
|Сантос
|20
|5
|8
|7
|20 - 25
|23
|14.
|Жувентуде
|20
|5
|8
|7
|17 - 23
|23
|15.
|Сан-Паулу
|18
|5
|7
|6
|15 - 20
|22
|16.
|Байя
|20
|6
|4
|10
|24 - 32
|22
|17.
|Америка Минейро
|19
|5
|6
|8
|17 - 22
|21
|18.
|Гремио
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|19.
|Спорт Ресифи
|19
|3
|8
|8
|8 - 14
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|20
|1
|7
|12
|17 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|2.
|Форталеза
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|7.
|Америка Минейро
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|Жувентуде
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Флуминенсе
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|12.
|Байя
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|13.
|Куяба
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|Брагантино
|10
|2
|6
|2
|15 - 14
|12
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|16.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|17.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|18.
|Коринтианс
|1:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|19.
|Спорт Ресифи
|9
|1
|4
|4
|2 - 5
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|7
|2
|2
|13 - 8
|23
|2.
|Коринтианс
|1:0
|11
|6
|4
|1
|9 - 4
|22
|3.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|4.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|19 - 6
|16
|5.
|Куяба
|10
|3
|6
|1
|10 - 7
|15
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|13 - 12
|14
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|9.
|Флуминенсе
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Форталеза
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|11.
|Сан-Паулу
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|12.
|Спорт Ресифи
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|13.
|Байя
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|15.
|Жувентуде
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|16.
|Шапекоэнсе
|11
|1
|5
|5
|12 - 17
|8
|17.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|18.
|Сантос
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|3.
|Куяба
|Clayson
|6
|1
|4.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|5.
|Байя
|Росси
|7
|0