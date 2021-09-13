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США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес
3:2
Второй тайм: 87'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
1' Гол
Аранго Кристиан
22' Желтая карточка
Даткович Тони
23' Желтая карточка
Эдвардс Рахим
1:1
28' Гол
Крейлах Дамир
2:1
30' Гол
Аранго Кристиан
45' Желтая карточка
Луис Эвертон
2:2
48' Гол
Джулио Андерсон
54' Желтая карточка
Дюк Брайс
3:2
59' Гол в свои ворота
Даткович Тони
87'
30
Ромеро
Томас
25
Ибеага
Себастьен
94
Мурильо
Хесус
5
Фалл
Мамаду
7
Блессинг
Латиф
8
Хинелья
Франсиско
20
Атуэста
Эдуард
44
Эдвардс
Рахим
19
Дюк
Брайс
16
Мусовски
Дэниел
29
Аранго
Кристиан
1
Очоа
Дэвид
15
Глэд
Джастин
20
Холт
Эрик
44
Даткович
Тони
16
Чанг
Майкель
25
Луис
Эвертон
13
Беслер
Ник
4
Тоя
Донни
11
Руснак
Альберт
29
Джулио
Андерсон
8
Крейлах
Дамир
Лос-Анджелес
3-4-1-2
Реал Солт-Лейк
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 6 (1) 0.26
2. Вела Карлос 5 0.22
3. Сифуэнтес Хосе 5 0.22
4. Аранго Кристиан 4 (1) 0.17
5. Бэрд Кори 3 0.13
6. Атуэста Эдуард 2 (1) 0.09
7. Фалл Мамаду 2 0.09
8. Родригес Брайан II 2 0.09
9. Мусовски Дэниел 1 0.04
10. Ким Мун-Хван 1 0.04
11. Блессинг Латиф 1 0.04
12. Блэкмон Тристан 1 0.04
13. Паласиос Диего 0 0
14. Сегура Эдди 0 0
15. Опоку Квадво 0 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 9 0.39
2. Руснак Альберт 6 (2) 0.26
3. Джулио Андерсон 6 0.26
4. Рубин Рубио 5 0.22
5. Вуд Бобби 2 0.09
6. Глэд Джастин 2 0.09
7. Эррера Аарон 1 0.04
8. Jony Menendez 1 0.04
9. Мерам Джастин 1 0.04
10. Чанг Майкель 1 0.04
11. Холт Эрик 1 0.04
12. Руис Пабло 0 0
13. Броди Эндрю 0 0
14. Луис Эвертон 0 0
15. Беслер Ник 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Мурильо Хесус 7 0
2. Блэкмон Тристан 2 1
3. Атуэста Эдуард 3 0
4. Сифуэнтес Хосе 3 0
5. Дюк Брайс 3 0
6. Росси Диего 2 0
7. Бэрд Кори 2 0
8. Ромеро Томас 2 0
9. Ибеага Себастьен 1 0
10. Аранго Кристиан 1 0
11. Эдвардс Рахим 1 0
12. Фарфан Марко 1 0
13. Блессинг Латиф 1 0
14. Мусовски Дэниел 1 0
15. Хинелья Франсиско 1 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Глэд Джастин 5 1
2. Крейлах Дамир 6 0
3. Мерам Джастин 5 0
4. Руснак Альберт 5 0
5. Луис Эвертон 5 0
6. Эррера Аарон 5 0
7. Руис Пабло 4 0
8. Тоя Донни 3 0
9. Беслер Ник 3 0
10. Сильва Марсело 2 0
11. Морган Эштон 2 0
12. Чанг Майкель 2 0
13. Jony Menendez 2 0
14. Холт Эрик 2 0
15. Даткович Тони 1 0
16. Броди Эндрю 1 0
17. Поудер Ноа 1 0
18. Очоа Дэвид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 12.9% (4) 9.68% (3) 19.35% (6) 12.9% (4) 25.81% (8) 19.35% (6)
 Реал Солт-Лейк 15.15% (5) 12.12% (4) 24.24% (8) 12.12% (4) 6.06% (2) 30.3% (10)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лос-Анджелес 4:0 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 4:1 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Реал Солт-Лейк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес МЛС Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес МЛС
Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес МЛС Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Открытый Кубок Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 25 17 4 4 47 - 29 55
2. Нэшвилл Заявка 23 10 11 2 38 - 21 41
3. Орландо Сити Заявка 23 10 8 5 33 - 29 38
4. Нью-Йорк Сити Заявка 22 10 4 8 38 - 24 34
5. Ди Си Юнайтед Заявка 23 9 4 10 36 - 33 31
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 23 8 7 8 30 - 28 31
7. Атланта Юнайтед Заявка 23 7 9 7 28 - 28 30
8. Интер Майами Заявка 22 8 5 9 23 - 31 29
9. Коламбус Кру Заявка 24 7 6 11 27 - 33 27
10. Чикаго Файр Заявка 23 6 5 12 24 - 35 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 21 6 5 10 24 - 26 23
12. Цинциннати Заявка 22 4 8 10 23 - 38 20
13. Торонто Заявка 23 3 6 14 26 - 49 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 23 13 6 4 36 - 19 45
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 24 12 7 5 39 - 26 43
3. Колорадо Рэпидс Заявка 22 12 6 4 32 - 21 42
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 23 11 4 8 36 - 36 37
5. Портленд Тимберс Заявка 23 10 3 10 32 - 39 33
6. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
7. Миннесота Юнайтед Заявка 22 8 7 7 24 - 25 31
8. Лос-Анджелес 3:2 Заявка 23 8 6 9 35 - 33 30
9. Реал Солт-Лейк 2:3 Заявка 23 8 6 9 36 - 32 30
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 23 6 9 8 25 - 31 27
12. Даллас Заявка 24 6 8 10 33 - 37 26
13. Хьюстон Динамо Заявка 24 4 10 10 27 - 36 22
14. Остин Заявка 23 5 4 14 21 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 12 10 1 1 25 - 13 31
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 12 7 4 1 21 - 9 25
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
9. Атланта Юнайтед Заявка 11 5 3 3 13 - 9 18
10. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
11. Интер Майами Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
12. Цинциннати Заявка 10 1 5 4 8 - 11 8
13. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 5 1 21 - 12 23
2. Лос-Анджелес 3:2 Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
3. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
4. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6. Реал Солт-Лейк 2:3 Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
7. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
8. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
10. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Хьюстон Динамо Заявка 12 4 5 3 16 - 15 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 3 5 13 - 15 12
14. Остин Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Интер Майами Заявка 10 3 3 4 7 - 9 12
5. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
6. Нэшвилл Заявка 9 2 5 2 7 - 7 11
7. Ди Си Юнайтед Заявка 13 2 4 7 18 - 25 10
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
9. Коламбус Кру Заявка 13 2 3 8 8 - 17 9
10. Нью-Йорк Сити Заявка 11 2 3 6 12 - 16 9
11. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 10 1 1 8 6 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 2 3 13 - 11 20
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 11 2 5 4 12 - 18 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
10. Реал Солт-Лейк 2:3 Заявка 11 2 2 7 16 - 20 8
11. Даллас Заявка 12 2 2 8 14 - 25 8
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Лос-Анджелес 3:2 Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Ди Си Юнайтед Камара Ола 13 5 2
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
5. Даллас Пепи Рикардо 12 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 10 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 9 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 9 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Реал Солт-Лейк
1.54
6.30
6.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лос-Анджелес 3:2 Реал Солт-Лейк онлайн




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