США: МЛС 2021
Лос-Анджелес
3:2
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
Реал Солт-Лейк
1:0
1' ГолАранго Кристиан
22' Желтая карточкаДаткович Тони
23' Желтая карточкаЭдвардс Рахим
1:1
28' ГолКрейлах Дамир
2:1
30' ГолАранго Кристиан
45' Желтая карточкаЛуис Эвертон
2:2
48' ГолДжулио Андерсон
54' Желтая карточкаДюк Брайс
3:2
59' Гол в свои воротаДаткович Тони
90' Желтая карточкаИбеага Себастьен
30
Ромеро
Томас
19
Дюк
Брайс
15
Глэд
Джастин
20
Холт
Эрик
16
Чанг
Майкель
25
Луис
Эвертон
13
Беслер
Ник
- Основной состав
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
-
33 Ким Мун-ХванЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Путна ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
-
23 Илоски МиланНападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Ход матча
1'
1:0
22'
23'
28'
1:1
30'
45'
48'
54'
59'
3:2
72'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|6 (1)
|0.26
|2.
|Вела Карлос
|5
|0.22
|3.
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.22
|4.
|Аранго Кристиан
|4 (1)
|0.17
|5.
|Бэрд Кори
|3
|0.13
|6.
|Атуэста Эдуард
|2 (1)
|0.09
|7.
|Фалл Мамаду
|2
|0.09
|8.
|Родригес Брайан II
|2
|0.09
|9.
|Мусовски Дэниел
|1
|0.04
|10.
|Ким Мун-Хван
|1
|0.04
|11.
|Блессинг Латиф
|1
|0.04
|12.
|Блэкмон Тристан
|1
|0.04
|13.
|Паласиос Диего
|0
|0
|14.
|Сегура Эдди
|0
|0
|15.
|Опоку Квадво
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|9
|0.39
|2.
|Руснак Альберт
|6 (2)
|0.26
|3.
|Джулио Андерсон
|6
|0.26
|4.
|Рубин Рубио
|5
|0.22
|5.
|Вуд Бобби
|2
|0.09
|6.
|Глэд Джастин
|2
|0.09
|7.
|Эррера Аарон
|1
|0.04
|8.
|Jony Menendez
|1
|0.04
|9.
|Мерам Джастин
|1
|0.04
|10.
|Чанг Майкель
|1
|0.04
|11.
|Холт Эрик
|1
|0.04
|12.
|Руис Пабло
|0
|0
|13.
|Броди Эндрю
|0
|0
|14.
|Луис Эвертон
|0
|0
|15.
|Беслер Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Хесус
|7
|0
|2.
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|3.
|Атуэста Эдуард
|3
|0
|4.
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|5.
|Дюк Брайс
|3
|0
|6.
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|7.
|Росси Диего
|2
|0
|8.
|Бэрд Кори
|2
|0
|9.
|Ромеро Томас
|2
|0
|10.
|Аранго Кристиан
|1
|0
|11.
|Эдвардс Рахим
|1
|0
|12.
|Фарфан Марко
|1
|0
|13.
|Блессинг Латиф
|1
|0
|14.
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|15.
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Глэд Джастин
|5
|1
|2.
|Крейлах Дамир
|6
|0
|3.
|Мерам Джастин
|5
|0
|4.
|Руснак Альберт
|5
|0
|5.
|Луис Эвертон
|5
|0
|6.
|Эррера Аарон
|5
|0
|7.
|Руис Пабло
|4
|0
|8.
|Тоя Донни
|3
|0
|9.
|Беслер Ник
|3
|0
|10.
|Сильва Марсело
|2
|0
|11.
|Морган Эштон
|2
|0
|12.
|Чанг Майкель
|2
|0
|13.
|Jony Menendez
|2
|0
|14.
|Холт Эрик
|2
|0
|15.
|Даткович Тони
|1
|0
|16.
|Броди Эндрю
|1
|0
|17.
|Поудер Ноа
|1
|0
|18.
|Очоа Дэвид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|Реал Солт-Лейк
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|14.29% (5)
|5.71% (2)
|28.57% (10)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лос-Анджелес 4:0 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +6 =6 -8Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 4:1 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Реал Солт-Лейк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|47 - 29
|55
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|38 - 21
|41
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 29
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|38 - 24
|34
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|36 - 33
|31
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|30 - 28
|31
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|28 - 28
|30
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|23 - 31
|29
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|27 - 33
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|24 - 35
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 26
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|23 - 38
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|26 - 49
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|39 - 26
|43
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|32 - 21
|42
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 36
|37
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|32 - 39
|33
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 25
|31
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 33
|30
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|36 - 32
|30
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 31
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|33 - 37
|26
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|27 - 36
|22
|14.
|Остин
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|21 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|25 - 13
|31
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 9
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|5.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 7
|11
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 25
|10
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 17
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 11
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 18
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|16 - 20
|8
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 25
|8
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|13
|5
|2
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|12
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|10
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|9
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|9
|0