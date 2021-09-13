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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Васалунд
0:1
Первый тайм: 17'
Сундсвалль
0'
0:1
5' Гол
Лундстрём Роберт
17'
25
Ангер
Филип
21
Азизи
Пешрав
3
Хиен
Исак
2
Думбия
Ибрагим
12
Lucas
De
Paula
6
Вамбани
Антони
23
Жорж
Шарбель
8
Сёдерберг
Даниэль
4
Вистрём
Филип
9
Васич
Никола
7
Булут
Экин
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
20
Дальстрём
Никлас
5
Олссон
Деннис
6
Стенссон
Даниэль
8
Силфвер
Понтус
23
Ludvig
Naavik
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
7
Андерссон
Эрик
Васалунд
3-5-2
Сундсвалль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Васалунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Маи 5 0.25
2. Васич Никола 3 0.15
3. Андуе Александер 3 0.15
4. Булут Экин 3 (1) 0.15
5. Вамбани Антони 3 0.15
6. Жорж Шарбель 2 0.1
7. Авдич Денни 2 0.1
8. Дурмаз Элиас 1 0.05
9. Цискаридзе Зураб 1 0.05
10. Энгберг Фрей 0 0
11. Ясуока Такуто 0 0
12. Мыцу Раду 0 0
13. Думбия Ибрагим 0 0
14. Дуранич Александр 0 0
Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халлениус Линус 8 0.42
2. Энгблум Понтус 7 (2) 0.37
3. Бенгтссон Йохан 4 0.21
4. Блумквист Александр 2 0.11
5. Андерссон Эрик 1 0.05
6. Олссон Деннис 1 0.05
7. Пичках Пайя 1 0.05
8. Лундстрём Роберт 1 0.05
9. Экстрём Альбин 1 0.05
10. Дальстрём Никлас 1 0.05
11. Силфвер Понтус 0 0
12. Стенссон Даниэль 0 0

Карточки

Васалунд
# Игрок      
1. Сисей Кебба 6 0
2. Вамбани Антони 5 0
3. Жорж Шарбель 3 1
4. Траоре Маи 3 1
5. Авдич Денни 4 0
6. Мыцу Раду 3 0
7. Васич Никола 3 0
8. Салем Адам Ид 3 0
9. Дуранич Александр 1 1
10. Азизи Пешрав 2 0
11. Цискаридзе Зураб 2 0
12. Ангер Филип 2 0
13. Андуе Александер 2 0
14. Хиен Исак 2 0
15. Вистрём Филип 1 0
16. Булут Экин 1 0
17. Дурмаз Элиас 1 0
18. Затор Доминик 1 0
19. Ясуока Такуто 1 0
20. Сёдерберг Даниэль 1 0
21. Lucas De Paula 1 0
Сундсвалль
# Игрок      
1. Олссон Деннис 3 0
2. Халлениус Линус 2 0
3. Андерссон Эрик 2 0
4. Стенсхаген Теодор 2 0
5. Карстрем Йеспер 2 0
6. Ludvig Naavik 2 0
7. Андерссон Андреас 1 0
8. Силфвер Понтус 1 0
9. Стенссон Даниэль 1 0
10. Эрикссон Антон 1 0
11. Дальстрём Никлас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Васалунд 4.35% (1) 4.35% (1) 8.7% (2) 17.39% (4) 21.74% (5) 43.48% (10)
 Сундсвалль 11.54% (3) 15.38% (4) 7.69% (2) 26.92% (7) 19.23% (5) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Васалунд Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Норрбю 0:0 Васалунд Васалунд 3:4 ГАИС Хельсинборг 0:0 Васалунд Иттерхугдаль 3:2 Васалунд
Васалунд 3:1 Фалькенберг ГАИС 2:0 Васалунд Васалунд 0:1 Хельсинборг Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд
Сундсвалль Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сундсвалль 0:1 Эргрюте Умео 0:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сундсвалль 2:0 Вернаму
Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:3 Браге Ландскруна 2:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Вестерос Сундсвалль 2:0 ГАИС Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:2 Хельсинборг АИК 1:1 Сундсвалль

Последние игры между собой

Васалунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Сундсвалль 3:2 Васалунд Суперэттан Васалунд 1:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:0 Васалунд Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 19 11 3 5 22 - 14 36
2. Треллеборг Заявка 19 10 5 4 26 - 19 35
3. Хельсинборг Заявка 19 10 5 4 28 - 14 35
4. Ландскруна Заявка 20 10 4 6 29 - 22 34
5. Норрбю Заявка 20 9 6 5 27 - 20 33
6. Сундсвалль 1:0 Заявка 19 9 4 6 27 - 20 31
7. Йёнчёпинг Заявка 18 9 3 6 27 - 21 30
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 19 7 5 7 27 - 22 26
9. Эргрюте Заявка 20 6 8 6 22 - 25 26
10. Эстер Заявка 20 6 6 8 15 - 17 24
11. Браге Заявка 20 5 6 9 24 - 29 21
12. Акрополис Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
13. ГАИС Заявка 19 6 2 11 18 - 24 20
14. Вестерос Заявка 20 4 8 8 21 - 30 20
15. Фалькенберг Заявка 20 5 4 11 23 - 36 19
16. Васалунд 0:1 Заявка 20 5 3 12 24 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 7 3 0 22 - 7 24
3. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
4. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
5. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
6. Сундсвалль 1:0 Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
7. Норрбю Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
9. Хельсинборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
10. Вестерос Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд 0:1 Заявка 10 4 1 5 14 - 15 13
13. Фалькенберг Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Браге Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
3. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
4. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
5. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
6. Сундсвалль 1:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
7. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
8. Йёнчёпинг Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
9. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
10. ГАИС Заявка 10 3 1 6 8 - 11 10
11. Ландскруна Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
12. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг Заявка 10 2 1 7 10 - 18 7
14. Вестерос Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
15. Васалунд 0:1 Заявка 10 1 2 7 10 - 19 5
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 10 1 1
3. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
5. Браге Плана Леонард 9 4 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Ландскруна Олссон Филип 6 1
5. Норрбю Пекальски Иво 7 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Васалунд
Ничья
Сундсвалль
3.60
3.80
2.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Васалунд 0:1 Сундсвалль онлайн




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