Швеция: Суперэттан 2021
Васалунд
0:1
Первый тайм: 17'
Сундсвалль
0:1
5' ГолЛундстрём Роберт
25
Ангер
Филип
21
Азизи
Пешрав
23
Жорж
Шарбель
- Основной состав
-
25 Ангер ФилипВратарь
-
21 Азизи ПешравЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жорж ШарбельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мааруф СамирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dalibor Savic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Gray Hoffman
-
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
Ход матча
5'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Маи
|5
|0.25
|2.
|Васич Никола
|3
|0.15
|3.
|Андуе Александер
|3
|0.15
|4.
|Булут Экин
|3 (1)
|0.15
|5.
|Вамбани Антони
|3
|0.15
|6.
|Жорж Шарбель
|2
|0.1
|7.
|Авдич Денни
|2
|0.1
|8.
|Дурмаз Элиас
|1
|0.05
|9.
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.05
|10.
|Энгберг Фрей
|0
|0
|11.
|Ясуока Такуто
|0
|0
|12.
|Мыцу Раду
|0
|0
|13.
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|14.
|Дуранич Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халлениус Линус
|8
|0.42
|2.
|Энгблум Понтус
|7 (2)
|0.37
|3.
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.21
|4.
|Блумквист Александр
|2
|0.11
|5.
|Андерссон Эрик
|1
|0.05
|6.
|Олссон Деннис
|1
|0.05
|7.
|Пичках Пайя
|1
|0.05
|8.
|Лундстрём Роберт
|1
|0.05
|9.
|Экстрём Альбин
|1
|0.05
|10.
|Дальстрём Никлас
|1
|0.05
|11.
|Силфвер Понтус
|0
|0
|12.
|Стенссон Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сисей Кебба
|6
|0
|2.
|Вамбани Антони
|5
|0
|3.
|Жорж Шарбель
|3
|1
|4.
|Траоре Маи
|3
|1
|5.
|Авдич Денни
|4
|0
|6.
|Мыцу Раду
|3
|0
|7.
|Васич Никола
|3
|0
|8.
|Салем Адам Ид
|3
|0
|9.
|Дуранич Александр
|1
|1
|10.
|Азизи Пешрав
|2
|0
|11.
|Цискаридзе Зураб
|2
|0
|12.
|Ангер Филип
|2
|0
|13.
|Андуе Александер
|2
|0
|14.
|Хиен Исак
|2
|0
|15.
|Вистрём Филип
|1
|0
|16.
|Булут Экин
|1
|0
|17.
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|18.
|Затор Доминик
|1
|0
|19.
|Ясуока Такуто
|1
|0
|20.
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0
|21.
|Lucas De Paula
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Деннис
|3
|0
|2.
|Халлениус Линус
|2
|0
|3.
|Андерссон Эрик
|2
|0
|4.
|Стенсхаген Теодор
|2
|0
|5.
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|6.
|Ludvig Naavik
|2
|0
|7.
|Андерссон Андреас
|1
|0
|8.
|Силфвер Понтус
|1
|0
|9.
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|10.
|Эрикссон Антон
|1
|0
|11.
|Дальстрём Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Васалунд
|4.35% (1)
|4.35% (1)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|43.48% (10)
|Сундсвалль
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Васалунд Последние 20 матчей: +5 =3 -12Норрбю 0:0 Васалунд Васалунд 3:4 ГАИС Хельсинборг 0:0 Васалунд Иттерхугдаль 3:2 Васалунд
Васалунд 3:1 Фалькенберг ГАИС 2:0 Васалунд Васалунд 0:1 Хельсинборг Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд
Сундсвалль Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сундсвалль 0:1 Эргрюте Умео 0:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сундсвалль 2:0 Вернаму
Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:3 Браге Ландскруна 2:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Вестерос Сундсвалль 2:0 ГАИС Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:2 Хельсинборг АИК 1:1 Сундсвалль
Последние игры между собой
Васалунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|22 - 14
|36
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|26 - 19
|35
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 14
|35
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 22
|34
|5.
|Норрбю
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|27 - 20
|33
|6.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 20
|31
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 21
|30
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 22
|26
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 25
|26
|10.
|Эстер
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|15 - 17
|24
|11.
|Браге
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|24 - 29
|21
|12.
|Акрополис
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|13.
|ГАИС
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|18 - 24
|20
|14.
|Вестерос
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|21 - 30
|20
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|16.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|20
|5
|3
|12
|24 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 7
|24
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|4.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|6.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|7.
|Норрбю
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|10.
|Вестерос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 15
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|3.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|4.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|6.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|7.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|9.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|10.
|ГАИС
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 11
|10
|11.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 19
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|10
|1
|1
|3.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|9
|4
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|7
|0