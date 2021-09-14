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Лига чемпионов АФК 2021

2021
Istiqlol2
0:0
Перерыв
Персеполис
0'
19' Желтая карточка
Farshad Faraji
99
Хасанов
Мухриддин
4
Ханонов
Вахдат
21
Oleksiy
Larin
6
Джурабаев
Зоир
55
Сафаров
Манучехр
10
Джалилов
Алишер
20
Джурабаев
Амирбек
84
Зоиров
Ислом
19
Назаров
Ахтам
63
Джалилов
Манучехр
9
Соиров
Рустам
81
Лак
Хамед
88
Немати
Сиамак
3
Farshad
Faraji
4
Хоссейни
Джалаледдин
77
Агаи
Саид
2
Алишах
Омид
96
Асади
Реза
10
Сарлак
Милад
9
Тораби
Мехди
16
Mehdi
Abdi
Qara
19
Амири
Вахид
Istiqlol2
3-5-2
Персеполис
4-4-2

Ход матча

19'
 
Farshad Faraji

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Istiqlol2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джалилов Манучехр 3 0.43
2. Сафаров Манучехр 2 0.29
3. Джалилов Алишер 1 0.14
4. Рахимов Мухаммаджон 1 0.14
5. Ханонов Вахдат 1 0.14
6. Соиров Рустам 1 (1) 0.14
Персеполис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Shahriar Moghanlou 4 0.57
2. Хоссейни Джалаледдин 2 0.29
3. Камябиниа Камаледдин 2 0.29
4. Isa Al Khatir 2 0.29
5. Тораби Мехди 2 (2) 0.29
6. Канаани Хуссейн 1 0.14
7. Ehsan Pahlavan 1 0.14

Карточки

Istiqlol2
# Игрок      
1. Мищенко Андрей 2 0
2. Давронов Нуриддин 2 0
3. Джалилов Алишер 1 0
4. Назаров Ахтам 1 0
5. Сулаймонов Шахром 1 0
6. Рахимов Мухаммаджон 1 0
7. Соиров Рустам 1 0
8. Джурабаев Зоир 1 0
Персеполис
# Игрок      
1. Алишах Омид 1 0
2. Канаани Хуссейн 1 0
3. Амири Вахид 1 0
4. Тораби Мехди 1 0
5. Shahriar Moghanlou 1 0
6. Farshad Faraji 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Istiqlol2 0 0 33.33% (3) 33.33% (3) 0 33.33% (3)
 Персеполис 0 28.57% (4) 21.43% (3) 35.71% (5) 14.29% (2) 0

Предыдущие игры

Istiqlol2 Последние 9 матчей: +5 =1 -3
Istiqlol2 1:2 АГМК Shabab Al-Ahli Dubai FC 0:1 Istiqlol2 Istiqlol2 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Istiqlol2
АГМК 2:3 Istiqlol2 Istiqlol2 0:0 Shabab Al-Ahli Dubai FC Istiqlol2 2:0 Худжанд Аль-Ахли Джидда 1:0 Istiqlol2 Локомотив Ташкент 0:1 Istiqlol2
Персеполис Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Пайкан 0:2 Персеполис Персеполис 3:1 Тракторсази Машин Сази 0:5 Персеполис Персеполис 0:0 Эстеглал
Персеполис 2:0 Алюминиум Фулад Хузестан 0:0 Персеполис Персеполис 3:1 Гохар Мес Рафсанжан 0:1 Персеполис Зоб Ахан 1:2 Персеполис Shahin Bandar Ameri 1:4 Персеполис Персеполис 1:0 Эстеглал Сепахан 1:1 Персеполис Персеполис 4:2 Аль-Райян Al Wahda3 1:0 Персеполис Гоа 0:4 Персеполис Персеполис 2:1 Гоа Аль-Райян 1:3 Персеполис Персеполис 1:0 Al Wahda3 Персеполис 2:0 Нассаджи Мазендеран Шахр Ходро 1:1 Персеполис

Последние игры между собой

Istiqlol2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Персеполис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Персеполис 1:0 Персеполис Лига Жюпиле

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 0:0 6 3 1 2 10 - 8 10
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 6 3 1 2 11 - 9 10
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 6 2 1 3 6 - 6 7
4. АГМК 6 2 1 3 9 - 13 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Шарджа 6 3 2 1 9 - 6 11
2. Тракторсази 6 2 4 0 6 - 3 10
3. Пахтакор 6 1 4 1 6 - 8 7
4. Аль-Кува Аль-Джавия 6 0 2 4 2 - 6 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстеглал 6 3 2 1 14 - 8 11
2. Аль-Духайл 6 2 3 1 11 - 9 9
3. Аль-Ахли Джидда 6 2 3 1 9 - 8 9
4. Аль-Шорта III 6 1 0 5 3 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Аль-Вехдат 6 2 1 3 4 - 7 7
4. Фулад Хузестан 6 1 2 3 3 - 6 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 0:0 6 5 0 1 14 - 5 15
2. Al Wahda3 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Гоа 6 0 3 3 2 - 9 3
4. Аль-Райян 6 0 2 4 6 - 12 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Бангкок Гласс 6 4 0 2 10 - 6 12
3. Вьеттел 6 2 0 4 7 - 9 6
4. Кайя 6 0 0 6 2 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 6 5 1 0 14 - 2 16
2. Похан Стилерс 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Джохор Дарул Такзим 6 1 1 4 3 - 9 4
4. Ратчабури 6 0 2 4 0 - 10 2
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 6 5 1 0 22 - 5 16
2. Гамба Осака 6 2 3 1 15 - 7 9
3. Чианграй Юнайтед 6 2 2 2 8 - 7 8
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 6 0 0 6 1 - 27 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 6 6 0 0 27 - 3 18
2. Тэгу 6 4 0 2 22 - 6 12
3. Керес-Негрос 6 1 1 4 4 - 24 4
4. Бэйцзин Гоань 6 0 1 5 3 - 23 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Китчи 6 3 2 1 6 - 3 11
3. Порт 6 2 2 2 10 - 8 8
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 6 0 0 6 1 - 17 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 0 2 3 - 4 3
4. АГМК 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Шарджа 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Тракторсази 3 1 2 0 1 - 0 5
3. Пахтакор 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Аль-Кува Аль-Джавия 3 0 2 1 2 - 3 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Духайл 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Эстеглал 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Аль-Ахли Джидда 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Аль-Шорта III 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Аль-Садд 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Фулад Хузестан 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Аль-Вехдат 3 1 1 1 1 - 2 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 0:0 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Al Wahda3 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Гоа 3 0 1 2 0 - 6 1
4. Аль-Райян 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Бангкок Гласс 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Вьеттел 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Кайя 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Похан Стилерс 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Джохор Дарул Такзим 3 0 1 2 0 - 3 1
4. Ратчабури 3 0 1 2 0 - 5 1
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Гамба Осака 3 1 2 0 11 - 4 5
3. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Тэгу 3 2 0 1 13 - 3 6
3. Керес-Негрос 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Бэйцзин Гоань 3 0 0 3 2 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Китчи 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Порт 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Istiqlol2 0:0 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 1 1 3 - 2 4
4. АГМК 3 1 1 1 5 - 6 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тракторсази 3 1 2 0 5 - 3 5
2. Аль-Шарджа 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Пахтакор 3 0 2 1 1 - 4 2
4. Аль-Кува Аль-Джавия 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстеглал 3 1 1 1 6 - 4 4
2. Аль-Ахли Джидда 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Аль-Духайл 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Аль-Шорта III 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Садд 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Аль-Наср Эр-Рияд 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Аль-Вехдат 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Фулад Хузестан 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 0:0 3 2 0 1 7 - 2 6
2. Al Wahda3 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Гоа 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Аль-Райян 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хёндэ 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Бангкок Гласс 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Вьеттел 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Кайя 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нагоя Грампус 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Похан Стилерс 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Джохор Дарул Такзим 3 1 0 2 3 - 6 3
4. Ратчабури 3 0 1 2 0 - 5 1
5. Цзянсу Сунин 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чонбук Хендай Моторс 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Гамба Осака 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тампинс Роверс 3 0 0 3 1 - 18 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кавасаки Фронтале 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Тэгу 3 2 0 1 9 - 3 6
3. Керес-Негрос 3 1 0 2 3 - 17 3
4. Бэйцзин Гоань 3 0 1 2 1 - 10 1
5. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Китчи 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Порт 3 1 1 1 6 - 4 4
4. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аль-Духайл Олунга Майкл 8 1 0
2. Чонбук Хендай Моторс Gustavo Souza III 7 3 0
3. Тэгу Силва Эдгар 6 0 0
4. Чонбук Хендай Моторс Бэрроу Моду 6 0 0
5. Кавасаки Фронтале Дамиан Леандро 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аль-Райян Ком Франк 3 1
2. Кайя Рота Симоне 1 2
3. Тампинс Роверс Ханапи Ясир 2 1
4. Аль-Вехдат Аль-Араб Язан 2 1
5. Аль-Наср Эр-Рияд Амрабат Нордин 3 0
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  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Farshad Faraji получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Istiqlol2 0:0 Персеполис онлайн




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