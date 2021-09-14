Швеция: Суперэттан 2021
Хельсинборг
0:0
Первый тайм: 34'
Треллеборг
21
Веберг
Чарли
31
Adam
Kaied
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adam KaiedПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kristian Haynes
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|10 (1)
|0.5
|2.
|Ольсен Брандур
|3
|0.15
|3.
|Люндберг Виктор
|3
|0.15
|4.
|Аль-Хамлави Ассад
|3
|0.15
|5.
|Йенссон Расмус
|2
|0.1
|6.
|Adam Kaied
|2
|0.1
|7.
|Лупер Вильгельм
|1
|0.05
|8.
|Свенссон Макс
|1
|0.05
|9.
|Карялайнен Расмус
|1
|0.05
|10.
|Веберг Чарли
|1
|0.05
|11.
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|12.
|Олссон Деннис
|0
|0
|13.
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петрович Петар
|6
|0.3
|2.
|Оффия Генри
|4
|0.2
|3.
|Бркич Харис
|3
|0.15
|4.
|Косица Дзенис
|3
|0.15
|5.
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.15
|6.
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.1
|7.
|Блумберг Юхан
|1
|0.05
|8.
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.05
|9.
|Хоканссон Маттиас
|1
|0.05
|10.
|Сафиу Фатаву
|1
|0.05
|11.
|Йенссон Исак
|1
|0.05
|12.
|Модиг Йеспер
|0
|0
|13.
|Амин Симон
|0
|0
|14.
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лупер Вильгельм
|6
|0
|2.
|Ольсен Брандур
|5
|0
|3.
|Цука Рави
|5
|0
|4.
|Бедварссон Бедвар
|3
|1
|5.
|Benjamin Acquah
|3
|0
|6.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|7.
|Линдегор Андерс
|2
|0
|8.
|Йенссон Расмус
|2
|0
|9.
|Веберг Чарли
|2
|0
|10.
|Гранквист Андреас
|1
|0
|11.
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0
|12.
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|13.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|14.
|Мбо Ноэль
|1
|0
|15.
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|16.
|Крейда Владислав
|1
|0
|17.
|Adam Kaied
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Блумберг Юхан
|7
|0
|2.
|Петрович Петар
|5
|0
|3.
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|4.
|Амин Симон
|4
|0
|5.
|Тидеман Антон
|2
|0
|6.
|Оффия Генри
|2
|0
|7.
|Нильссон Хампус
|1
|0
|8.
|Косица Дзенис
|1
|0
|9.
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|10.
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|11.
|Бркич Харис
|1
|0
|12.
|Йенссон Исак
|1
|0
|13.
|Дхайни Мухаммед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|3.7% (1)
|29.63% (8)
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|25.93% (7)
|Треллеборг
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|3.85% (1)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сирианска Эскильстуна 2:2 Хельсинборг Ландскруна 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Васалунд Эскилсминне 3:2 Хельсинборг
Акрополис 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Ландскруна Васалунд 0:1 Хельсинборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг
Треллеборг Последние 20 матчей: +11 =5 -4Треллеборг 3:1 Браге Треллеборг 1:0 Эстер Фалькенберг 1:0 Треллеборг Русенгор 0:3 Треллеборг
Треллеборг 1:0 ГАИС Эстер 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте Васалунд 2:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Норрбю
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Хельсинборг 1:0 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 7:3 Треллеборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Треллеборг Шведский кубок Треллеборг 1:3 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 1:0 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Треллеборг 4:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Треллеборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:4 Треллеборг Товарищеские матчи Хельсинборг 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|20
|10
|6
|4
|26 - 19
|36
|2.
|Вернаму
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|22 - 14
|36
|3.
|Хельсинборг
|0:0 Заявка
|20
|10
|6
|4
|28 - 14
|36
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 22
|34
|5.
|Норрбю
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|27 - 20
|33
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 21
|31
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 21
|30
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 22
|26
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 25
|26
|10.
|Эстер
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|15 - 17
|24
|11.
|Браге
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|24 - 29
|21
|12.
|Акрополис
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|13.
|ГАИС
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|18 - 24
|20
|14.
|Вестерос
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|21 - 30
|20
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|16.
|Васалунд
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|25 - 35
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 7
|24
|3.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|4.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|7.
|Норрбю
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|9.
|Хельсинборг
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|10.
|Вестерос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|3.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|4.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|7.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|9.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|10.
|ГАИС
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 11
|10
|11.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Васалунд
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 19
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|10
|1
|1
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|9
|0
|2
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|7
|0