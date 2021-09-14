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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Хельсинборг
1:1
Конец матча
Треллеборг
0'
55' Желтая карточка
Цука Рави
56' Желтая карточка
69' Желтая карточка
Бедварссон Бедвар
70' Желтая карточка
Дхайни Мухаммед-Али
1:0
75' Гол
Benjamin Acquah
1:1
89' Гол
Хоканссон Маттиас
90'+6
1
Линдегор
Андерс
6
Ландгрен
Андреас
2
Цука
Рави
21
Веберг
Чарли
19
Бедварссон
Бедвар
5
Ольсен
Брандур
10
Йенссон
Расмус
31
Adam
Kaied
39
Ван
ден
Хурк
Антони
20
Олссон
Деннис
15
Аль-Хамлави
Ассад
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
23
Ливерстам
Фредрик
17
Йенссон
Исак
6
Модиг
Йеспер
25
Саид
Мохаммед
26
Бркич
Харис
22
Блумберг
Юхан
9
Косица
Дзенис
7
Петрович
Петар
18
Оффия
Генри
Хельсинборг
4-2-3-1
Треллеборг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 10 (1) 0.5
2. Ольсен Брандур 3 0.15
3. Люндберг Виктор 3 0.15
4. Аль-Хамлави Ассад 3 0.15
5. Йенссон Расмус 2 0.1
6. Adam Kaied 2 0.1
7. Лупер Вильгельм 1 0.05
8. Свенссон Макс 1 0.05
9. Карялайнен Расмус 1 0.05
10. Веберг Чарли 1 0.05
11. Benjamin Acquah 1 0.05
12. Ландгрен Андреас 0 0
13. Олссон Деннис 0 0
14. Бедварссон Бедвар 0 0
Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петрович Петар 6 0.3
2. Оффия Генри 4 0.2
3. Бркич Харис 3 0.15
4. Косица Дзенис 3 0.15
5. Бьеркен Фритьоф 3 0.15
6. Хоканссон Маттиас 2 0.1
7. Дхайни Мухаммед-Али 2 0.1
8. Блумберг Юхан 1 0.05
9. Ливерстам Фредрик 1 0.05
10. Йенссон Исак 1 0.05
11. Сафиу Фатаву 1 0.05
12. Модиг Йеспер 0 0
13. Амин Симон 0 0
14. Йоханссон Хенрик 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Цука Рави 6 0
2. Лупер Вильгельм 6 0
3. Бедварссон Бедвар 4 1
4. Ольсен Брандур 5 0
5. Benjamin Acquah 3 0
6. Люндберг Виктор 2 0
7. Линдегор Андерс 2 0
8. Йенссон Расмус 2 0
9. Веберг Чарли 2 0
10. Гранквист Андреас 1 0
11. Ван ден Хурк Антони 1 0
12. Йоэльссон Калле 1 0
13. Геро Альхаджи 1 0
14. Мбо Ноэль 1 0
15. Карялайнен Расмус 1 0
16. Крейда Владислав 1 0
17. Adam Kaied 1 0
Треллеборг
# Игрок      
1. Блумберг Юхан 7 0
2. Петрович Петар 5 0
3. Ливерстам Фредрик 4 0
4. Амин Симон 4 0
5. Тидеман Антон 2 0
6. Оффия Генри 2 0
7. Дхайни Мухаммед-Али 2 0
8. Нильссон Хампус 1 0
9. Косица Дзенис 1 0
10. Сёдерквист Монс 1 0
11. Хоканссон Маттиас 1 0
12. Бркич Харис 1 0
13. Йенссон Исак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 3.57% (1) 28.57% (8) 17.86% (5) 7.14% (2) 17.86% (5) 25% (7)
 Треллеборг 14.81% (4) 22.22% (6) 3.7% (1) 18.52% (5) 18.52% (5) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сирианска Эскильстуна 2:2 Хельсинборг Ландскруна 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Васалунд Эскилсминне 3:2 Хельсинборг
Акрополис 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Ландскруна Васалунд 0:1 Хельсинборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг
Треллеборг Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Треллеборг 3:1 Браге Треллеборг 1:0 Эстер Фалькенберг 1:0 Треллеборг Русенгор 0:3 Треллеборг
Треллеборг 1:0 ГАИС Эстер 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте Васалунд 2:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Норрбю

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Треллеборг 2:0 Хельсинборг Суперэттан Хельсинборг 3:1 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 1:1 Хельсинборг Суперэттан Хельсинборг 1:0 Треллеборг Суперэттан
Хельсинборг 1:0 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 7:3 Треллеборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Треллеборг Шведский кубок Треллеборг 1:3 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 1:0 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Треллеборг 4:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Треллеборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:4 Треллеборг Товарищеские матчи Хельсинборг 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Треллеборг Заявка 20 10 6 4 27 - 20 36
2. Вернаму Заявка 19 11 3 5 22 - 14 36
3. Хельсинборг Заявка 20 10 6 4 29 - 15 36
4. Ландскруна Заявка 20 10 4 6 29 - 22 34
5. Норрбю Заявка 20 9 6 5 27 - 20 33
6. Сундсвалль Заявка 19 9 4 6 28 - 21 31
7. Йёнчёпинг Заявка 18 9 3 6 27 - 21 30
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 19 7 5 7 27 - 22 26
9. Эргрюте Заявка 20 6 8 6 22 - 25 26
10. Эстер Заявка 20 6 6 8 15 - 17 24
11. Браге Заявка 20 5 6 9 24 - 29 21
12. Акрополис Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
13. ГАИС Заявка 19 6 2 11 18 - 24 20
14. Вестерос Заявка 20 4 8 8 21 - 30 20
15. Фалькенберг Заявка 20 5 4 11 23 - 36 19
16. Васалунд Заявка 20 5 3 12 25 - 35 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 7 3 0 22 - 7 24
3. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
4. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
5. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
6. Сундсвалль Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
7. Норрбю Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
9. Хельсинборг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
10. Вестерос Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Фалькенберг Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Браге Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
3. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
4. Треллеборг Заявка 10 3 4 3 13 - 14 13
5. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
6. Сундсвалль Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
7. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
8. Йёнчёпинг Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
9. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
10. ГАИС Заявка 10 3 1 6 8 - 11 10
11. Ландскруна Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
12. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг Заявка 10 2 1 7 10 - 18 7
14. Вестерос Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
15. Васалунд Заявка 10 1 2 7 10 - 19 5
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 10 1 1
3. Сундсвалль Халлениус Линус 9 0 2
4. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Ландскруна Олссон Филип 6 1
5. Норрбю Пекальски Иво 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хельсинборг 1:1 Треллеборг онлайн




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