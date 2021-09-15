США: МЛС 2021
Торонто
0:1
Конец матча
Стадион: БМО Филд
Интер Майами
31' Желтая карточкаМавинга Крис
37' Красная карточкаЛоуренс Кемар
53' Желтая карточкаГрегоре
61' Желтая карточкаЛарьи Ричи
67' Желтая карточкаДельгадо Марко
68' Желтая карточкаРобинсон Робби
72' Желтая карточкаПирес Леандро
0:1
90' ПенальтиМакоун Кристиан
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
22
Ларьи
Ричи
31
Тсубаса
Эндо
32
Марсман
Ник
26
Грегоре
14
Чапман
Джей
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Javier Perez
- Основной состав
-
32 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Шеа БрекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Sami Guediri
-
Главный тренер: Невилл Фил
Ход матча
31'
37'
53'
61'
67'
68'
72'
90'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Осорио Джонатан
|4
|0.17
|2.
|Акинола Айо
|3
|0.13
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0.08
|4.
|Алтидор Жози
|2
|0.08
|5.
|Ларьи Ричи
|2
|0.08
|6.
|Посуэло Алехандро
|1
|0.04
|7.
|Брэдли Майкл
|1
|0.04
|8.
|Маллинс Патрик
|1
|0.04
|9.
|Гонсалес Омар
|1
|0.04
|10.
|Тсубаса Эндо
|1
|0.04
|11.
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0.04
|12.
|Делеон Ник
|1
|0.04
|13.
|Лоуренс Кемар
|1
|0.04
|14.
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.04
|15.
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.04
|16.
|Люк Сингх
|1
|0.04
|17.
|Дельгадо Марко
|1 (1)
|0.04
|18.
|Ауро Альваро
|0
|0
|19.
|Морроу Джастин
|0
|0
|20.
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игуаин Гонсало
|9 (2)
|0.39
|2.
|Робинсон Робби
|4
|0.17
|3.
|Писарро Родольфо
|3
|0.13
|4.
|Шеа Брек
|2
|0.09
|5.
|Васильев Индиана
|2
|0.09
|6.
|Федерико Игуаин
|1
|0.04
|7.
|Морган Льюис
|1
|0.04
|8.
|Гиббс Киран
|1
|0.04
|9.
|Макоун Кристиан
|1 (1)
|0.04
|10.
|Грегоре
|0
|0
|11.
|Пирес Леандро
|0
|0
|12.
|Ульоа Виктор
|0
|0
|13.
|Фигаль Хорхе
|0
|0
|14.
|Матуиди Блез
|0
|0
|15.
|Чапман Джей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брэдли Майкл
|6
|0
|2.
|Гонсалес Омар
|5
|0
|3.
|Дельгадо Марко
|5
|0
|4.
|Завалета Эрик
|2
|1
|5.
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0
|6.
|Ларьи Ричи
|3
|0
|7.
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|8.
|Лоуренс Кемар
|1
|1
|9.
|Мавинга Крис
|2
|0
|10.
|Ауро Альваро
|2
|0
|11.
|Боно Александер
|2
|0
|12.
|Окелло Нобл
|0
|1
|13.
|Алтидор Жози
|1
|0
|14.
|Морроу Джастин
|1
|0
|15.
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|16.
|Делеон Ник
|1
|0
|17.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|18.
|Люк Сингх
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Пирес Леандро
|10
|0
|3.
|Фигаль Хорхе
|5
|0
|4.
|Матуиди Блез
|4
|0
|5.
|Робинсон Робби
|4
|0
|6.
|Шоукросс Райан
|1
|1
|7.
|Леердам Келвин
|2
|0
|8.
|Ульоа Виктор
|2
|0
|9.
|Писарро Родольфо
|2
|0
|10.
|Чапман Джей
|2
|0
|11.
|Макоун Кристиан
|2
|0
|12.
|Карранса Хулиан
|2
|0
|13.
|Гиббс Киран
|1
|0
|14.
|Игуаин Гонсало
|1
|0
|15.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|16.
|Шеа Брек
|1
|0
|17.
|Джонс Джовин
|1
|0
|18.
|Аскона Эдисон
|1
|0
|19.
|Sami Guediri
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|24% (6)
|12% (3)
|12% (3)
|16% (4)
|12% (3)
|24% (6)
|Интер Майами
|8.33% (2)
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +3 =5 -12Цинциннати 2:0 Торонто Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто Интер Майами 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Торонто
Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру
Интер Майами Последние 20 матчей: +7 =5 -8Интер Майами 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 0:1 Интер Майами Орландо Сити 0:0 Интер Майами Интер Майами 3:1 Торонто
Интер Майами 3:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Интер Майами 2:1 Нэшвилл Орландо Сити 1:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Интер Майами 1:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Цинциннати 2:3 Интер Майами Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Интер Майами
Последние игры между собой
Торонто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Интер Майами: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|47 - 29
|55
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|38 - 21
|41
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 29
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|41 - 27
|35
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|24 - 31
|32
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|36 - 33
|31
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|30 - 28
|31
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|28 - 28
|30
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 34
|30
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|24 - 35
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 28
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|23 - 38
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|26 - 50
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|39 - 26
|43
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|32 - 21
|42
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 36
|37
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|32 - 39
|33
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 25
|31
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 33
|30
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|36 - 32
|30
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 31
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|36 - 40
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|27 - 36
|22
|14.
|Остин
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|21 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|25 - 13
|31
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 9
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|8.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Торонто
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|5.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 7
|11
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 25
|10
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 17
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 19
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 11
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 18
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Даллас
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|16 - 20
|8
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|13
|5
|2
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|12
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|10
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|9
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|9
|0