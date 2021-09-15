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США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Сити
3:3
Конец матча

Стадион:
Даллас
0'
0:1
4' Гол
Обриан Ядер
1:1
20' Гол
Моралес Максимильяно
2:1
57' Гол
Медина Хесус
2:2
63' Гол
Феррейра Хесус
3:2
68' Гол
Talles Magno
3:3
73' Гол
Обриан Ядер
90' Красная карточка
Хавьер Тиаго
90'+6
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
16
Сэндс
Джеймс
6
Калленс
Александр
20
Тораринссон
Гудмундур
26
Асеведо
Николас
55
Паркс
Китон
17
Тажури-Шради
Исмаэль
10
Моралес
Максимильяно
19
Медина
Хесус
43
Talles
Magno
99
Фелипе
Мегиоларо
32
Че
Джастин
14
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
22
Твумаси
Эма
18
Сервания
Брандон
5
Факундо
Киньон
7
Обриан
Ядер
9
Феррейра
Хесус
19
Помикал
Пакстон
16
Пепи
Рикардо
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Даллас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастельянос Валентин 11 (2) 0.48
2. Медина Хесус 8 0.35
3. Тажури-Шради Исмаэль 7 0.3
4. Хавьер Тиаго 3 0.13
5. Родригес Сантьяго 3 0.13
6. Паркс Китон 3 0.13
7. Моралес Максимильяно 2 0.09
8. Тораринссон Гудмундур 1 0.04
9. Амундсен Мальте 1 0.04
10. Talles Magno 1 0.04
11. Моралес Альфредо 0 0
12. Тиннерхольм Антон 0 0
13. Джонсон Шон 0 0
14. Барраса Луис 0 0
Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепи Рикардо 12 0.48
2. Феррейра Хесус 6 0.24
3. Обриан Ядер 6 0.24
4. Хара Франко 4 (1) 0.16
5. Холлингсхед Райан 2 0.08
6. Рикаурте Андрес 1 0.04
7. Помикал Пакстон 1 0.04
8. Берджесс Нкоси 1 0.04
9. Брессан Матеус 1 0.04
10. Сили Данте 1 0.04
11. Шен Саболч 0 0
12. Че Джастин 0 0
13. Акоста Бриан 0 0
14. Фелипе Мегиоларо 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Кастельянос Валентин 7 0
2. Асеведо Николас 5 1
3. Моралес Альфредо 4 1
4. Медина Хесус 5 0
5. Хавьер Тиаго 3 1
6. Тораринссон Гудмундур 4 0
7. Шано Максим 4 0
8. Сэндс Джеймс 4 0
9. Моралес Максимильяно 2 1
10. Паркс Китон 2 1
11. Ибеага Себастьен 3 0
12. Жассон Андрес 2 0
13. Тиннерхольм Антон 1 0
14. Тажури-Шради Исмаэль 1 0
15. Родригес Сантьяго 1 0
16. Амундсен Мальте 1 0
Даллас
# Игрок      
1. Хара Франко 6 0
2. Акоста Бриан 6 0
3. Брессан Матеус 6 0
4. Обриан Ядер 6 0
5. Рикаурте Андрес 5 0
6. Хеджес Мэтт 4 0
7. Серрильо Эдвин 4 0
8. Твумаси Эма 4 0
9. Шен Саболч 3 0
10. Факундо Киньон 2 0
11. Холлингсхед Райан 2 0
12. Маурер Джимми 2 0
13. Варгас Фредди 2 0
14. Помикал Пакстон 1 0
15. Феррейра Хесус 1 0
16. Сервания Брандон 1 0
17. Фелипе Мегиоларо 1 0
18. Пепи Рикардо 1 0
19. Тессманн Таннер 1 0
20. Мунджома Эдди 1 0
21. Берджесс Нкоси 1 0
22. Эльмедхар Калиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 15% (6) 15% (6) 10% (4) 20% (8) 17.5% (7) 22.5% (9)
 Даллас 17.14% (6) 8.57% (3) 20% (7) 22.86% (8) 14.29% (5) 17.14% (6)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити
Даллас Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас Остин 3:5 Даллас Хьюстон Динамо 2:2 Даллас
Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 2:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Портленд Тимберс 1:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Даллас: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас МЛС Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Даллас МЛС
Даллас 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 25 17 4 4 47 - 29 55
2. Нэшвилл Заявка 23 10 11 2 38 - 21 41
3. Орландо Сити Заявка 23 10 8 5 33 - 29 38
4. Нью-Йорк Сити Заявка 23 10 5 8 41 - 27 35
5. Интер Майами Заявка 23 9 5 9 24 - 31 32
6. Ди Си Юнайтед Заявка 23 9 4 10 36 - 33 31
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 23 8 7 8 30 - 28 31
8. Атланта Юнайтед Заявка 23 7 9 7 28 - 28 30
9. Коламбус Кру Заявка 25 8 6 11 29 - 34 30
10. Чикаго Файр Заявка 23 6 5 12 24 - 35 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 22 6 5 11 25 - 28 23
12. Цинциннати Заявка 22 4 8 10 23 - 38 20
13. Торонто Заявка 24 3 6 15 26 - 50 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 23 13 6 4 36 - 19 45
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 24 12 7 5 39 - 26 43
3. Колорадо Рэпидс Заявка 22 12 6 4 32 - 21 42
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 23 11 4 8 36 - 36 37
5. Портленд Тимберс Заявка 23 10 3 10 32 - 39 33
6. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
7. Миннесота Юнайтед Заявка 22 8 7 7 24 - 25 31
8. Лос-Анджелес Заявка 23 8 6 9 35 - 33 30
9. Реал Солт-Лейк Заявка 23 8 6 9 36 - 32 30
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 23 6 9 8 25 - 31 27
12. Даллас Заявка 25 6 9 10 36 - 40 27
13. Хьюстон Динамо Заявка 24 4 10 10 27 - 36 22
14. Остин Заявка 23 5 4 14 21 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 12 10 1 1 25 - 13 31
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 12 7 4 1 21 - 9 25
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
8. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
10. Атланта Юнайтед Заявка 11 5 3 3 13 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
12. Цинциннати Заявка 10 1 5 4 8 - 11 8
13. Торонто Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 5 1 21 - 12 23
2. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
3. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
4. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6. Реал Солт-Лейк Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
7. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
8. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
10. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Хьюстон Динамо Заявка 12 4 5 3 16 - 15 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 3 5 13 - 15 12
14. Остин Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
4. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
5. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
6. Нэшвилл Заявка 9 2 5 2 7 - 7 11
7. Ди Си Юнайтед Заявка 13 2 4 7 18 - 25 10
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
9. Коламбус Кру Заявка 13 2 3 8 8 - 17 9
10. Нью-Йорк Сити Заявка 11 2 3 6 12 - 16 9
11. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 1 2 8 11 - 19 5
13. Чикаго Файр Заявка 10 1 1 8 6 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 2 3 13 - 11 20
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 11 2 5 4 12 - 18 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
10. Даллас Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
11. Реал Солт-Лейк Заявка 11 2 2 7 16 - 20 8
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Ди Си Юнайтед Камара Ола 13 5 2
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
5. Даллас Пепи Рикардо 12 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 10 0
3. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 9 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 9 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Моралес Максимильяно бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Обриан Ядер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 3:3 Даллас онлайн




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