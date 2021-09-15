США: МЛС 2021
Нью-Йорк Сити
3:3
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Даллас
0:1
4' ГолОбриан Ядер
1:1
20' ГолМоралес Максимильяно
2:1
57' ГолМедина Хесус
2:2
63' ГолФеррейра Хесус
3:2
68' ГолTalles Magno
3:3
73' ГолОбриан Ядер
90' Красная карточкаХавьер Тиаго
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
19
Медина
Хесус
43
Talles
Magno
32
Че
Джастин
22
Твумаси
Эма
16
Пепи
Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
-
43 Talles MagnoНападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Че ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пепи РикардоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчНападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
4'
0:1
20'
57'
2:1
63'
2:2
68'
73'
3:3
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастельянос Валентин
|11 (2)
|0.48
|2.
|Медина Хесус
|8
|0.35
|3.
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.3
|4.
|Хавьер Тиаго
|3
|0.13
|5.
|Родригес Сантьяго
|3
|0.13
|6.
|Паркс Китон
|3
|0.13
|7.
|Моралес Максимильяно
|2
|0.09
|8.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.04
|9.
|Амундсен Мальте
|1
|0.04
|10.
|Talles Magno
|1
|0.04
|11.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|12.
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|13.
|Джонсон Шон
|0
|0
|14.
|Барраса Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепи Рикардо
|12
|0.48
|2.
|Феррейра Хесус
|6
|0.24
|3.
|Обриан Ядер
|6
|0.24
|4.
|Хара Франко
|4 (1)
|0.16
|5.
|Холлингсхед Райан
|2
|0.08
|6.
|Рикаурте Андрес
|1
|0.04
|7.
|Помикал Пакстон
|1
|0.04
|8.
|Берджесс Нкоси
|1
|0.04
|9.
|Брессан Матеус
|1
|0.04
|10.
|Сили Данте
|1
|0.04
|11.
|Шен Саболч
|0
|0
|12.
|Че Джастин
|0
|0
|13.
|Акоста Бриан
|0
|0
|14.
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастельянос Валентин
|7
|0
|2.
|Асеведо Николас
|5
|1
|3.
|Моралес Альфредо
|4
|1
|4.
|Медина Хесус
|5
|0
|5.
|Хавьер Тиаго
|3
|1
|6.
|Тораринссон Гудмундур
|4
|0
|7.
|Шано Максим
|4
|0
|8.
|Сэндс Джеймс
|4
|0
|9.
|Моралес Максимильяно
|2
|1
|10.
|Паркс Китон
|2
|1
|11.
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|12.
|Жассон Андрес
|2
|0
|13.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|14.
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0
|15.
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|16.
|Амундсен Мальте
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хара Франко
|6
|0
|2.
|Акоста Бриан
|6
|0
|3.
|Брессан Матеус
|6
|0
|4.
|Обриан Ядер
|6
|0
|5.
|Рикаурте Андрес
|5
|0
|6.
|Хеджес Мэтт
|4
|0
|7.
|Серрильо Эдвин
|4
|0
|8.
|Твумаси Эма
|4
|0
|9.
|Шен Саболч
|3
|0
|10.
|Факундо Киньон
|2
|0
|11.
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|12.
|Маурер Джимми
|2
|0
|13.
|Варгас Фредди
|2
|0
|14.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|15.
|Феррейра Хесус
|1
|0
|16.
|Сервания Брандон
|1
|0
|17.
|Фелипе Мегиоларо
|1
|0
|18.
|Пепи Рикардо
|1
|0
|19.
|Тессманн Таннер
|1
|0
|20.
|Мунджома Эдди
|1
|0
|21.
|Берджесс Нкоси
|1
|0
|22.
|Эльмедхар Калиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Сити
|15% (6)
|15% (6)
|10% (4)
|20% (8)
|17.5% (7)
|22.5% (9)
|Даллас
|17.14% (6)
|8.57% (3)
|20% (7)
|22.86% (8)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =4 -7Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити
Даллас Последние 20 матчей: +5 =6 -9Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас Остин 3:5 Даллас Хьюстон Динамо 2:2 Даллас
Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 2:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Портленд Тимберс 1:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Даллас: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|47 - 29
|55
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|38 - 21
|41
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 29
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|41 - 27
|35
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|24 - 31
|32
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|36 - 33
|31
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|30 - 28
|31
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|28 - 28
|30
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 34
|30
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|24 - 35
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 28
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|23 - 38
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|26 - 50
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|39 - 26
|43
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|32 - 21
|42
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 36
|37
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|32 - 39
|33
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 25
|31
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 33
|30
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|36 - 32
|30
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 31
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|36 - 40
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|27 - 36
|22
|14.
|Остин
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|21 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|25 - 13
|31
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 9
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|8.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Торонто
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|5.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 7
|11
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 25
|10
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 17
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 19
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 11
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 18
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Даллас
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|16 - 20
|8
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|13
|5
|2
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|12
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|10
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|9
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|9
|0