США: МЛС 2021
Атланта Юнайтед
3:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Цинциннати
1:0
5' ГолАраужо Луис
39' Желтая карточкаBrenner da Silva
2:0
40' ГолМартинес Хосеф
45' Желтая карточкаКастильо Эдгар
54' Желтая карточкаМатаррита Рональд
3:0
55' ГолМартинес Хосеф
11
Леннон
Брукс
19
Араужо
Луис
14
Хагглунд
Ник
16
Бейли
Зико
33
Станко
Калеб
64
Вало
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
-
16 Лопез ЭрикПолузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дамм ХурхенНападающий
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
64 Вало ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Дювалл КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Стам Яп
Ход матча
5'
1:0
39'
40'
2:0
45'
55'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Марселино
|7 (3)
|0.29
|2.
|Мартинес Хосеф
|7 (1)
|0.29
|3.
|Барко Эсекьель
|5 (1)
|0.21
|4.
|Уолкс Антон
|2
|0.08
|5.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.04
|6.
|Эрнандес Рональд
|1
|0.04
|7.
|Араужо Луис
|1
|0.04
|8.
|Конвей Джексон
|1
|0.04
|9.
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.04
|10.
|Лопез Эрик
|1
|0.04
|11.
|Леннон Брукс
|0
|0
|12.
|Малрейни Джейк
|0
|0
|13.
|Белло Джордж
|0
|0
|14.
|Alan Franco1
|0
|0
|15.
|Робинсон Майлз
|0
|0
|16.
|Чол Мачоп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Brenner da Silva
|6 (1)
|0.26
|2.
|Акоста Лусиано
|4
|0.17
|3.
|Барреаль Альваро
|3
|0.13
|4.
|Медунянин Харис
|2
|0.09
|5.
|Вальесилья Эксон
|2
|0.09
|6.
|Матаррита Рональд
|1
|0.04
|7.
|Атанга Исаак
|1
|0.04
|8.
|Кастильо Эдгар
|1
|0.04
|9.
|Локадия Юрген
|1
|0.04
|10.
|Хагглунд Ник
|1
|0.04
|11.
|Крус Аллан
|1
|0.04
|12.
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|13.
|Васкес Брэндон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соса Сантьяго
|8
|0
|2.
|Alan Franco1
|5
|0
|3.
|Морено Марселино
|4
|0
|4.
|Лопез Эрик
|4
|0
|5.
|Малрейни Джейк
|2
|1
|6.
|Барко Эсекьель
|3
|0
|7.
|Белло Джордж
|3
|0
|8.
|Торрес Эрик
|2
|0
|9.
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|10.
|Уолкс Антон
|2
|0
|11.
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|12.
|Вольф Тайлер
|2
|0
|13.
|Мартинес Хосеф
|0
|1
|14.
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|15.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|16.
|Россетто Матеус
|1
|0
|17.
|Сейдич Амар
|1
|0
|18.
|Конвей Джексон
|1
|0
|19.
|Ибарра Франко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кубо Юя
|6
|0
|2.
|Вальесилья Эксон
|6
|0
|3.
|Крус Аллан
|5
|0
|4.
|Кэмерон Джефф
|4
|0
|5.
|Станко Калеб
|4
|0
|6.
|Акоста Лусиано
|4
|0
|7.
|Матаррита Рональд
|4
|0
|8.
|Brenner da Silva
|4
|0
|9.
|Кастильо Эдгар
|3
|0
|10.
|Барреаль Альваро
|3
|0
|11.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|12.
|Харрис Кельвин
|2
|0
|13.
|Медунянин Харис
|1
|0
|14.
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|15.
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|16.
|Хагглунд Ник
|1
|0
|17.
|Васкес Брэндон
|1
|0
|18.
|Вало Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атланта Юнайтед
|20% (5)
|16% (4)
|8% (2)
|12% (3)
|20% (5)
|24% (6)
|Цинциннати
|30.43% (7)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =8 -6Атланта Юнайтед 3:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Торонто
Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =7 -9Цинциннати 2:0 Торонто Цинциннати 0:1 Интер Майами Коламбус Кру 3:2 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати
Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами Орландо Сити 3:0 Цинциннати
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|47 - 29
|55
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|38 - 21
|41
|3.
|Орландо Сити
|1:2 Заявка
|24
|10
|8
|6
|34 - 31
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|41 - 27
|35
|5.
|Ди Си Юнайтед
|3:0 Заявка
|24
|10
|4
|10
|39 - 33
|34
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|32 - 29
|34
|7.
|Атланта Юнайтед
|3:0 Заявка
|24
|8
|9
|7
|31 - 28
|33
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|24 - 31
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 34
|30
|10.
|Чикаго Файр
|0:3 Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 38
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 28
|23
|12.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|23
|4
|8
|11
|23 - 41
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|26 - 50
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|39 - 26
|43
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|32 - 21
|42
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 36
|37
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|32 - 39
|33
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 25
|31
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 33
|30
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|36 - 32
|30
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 31
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|36 - 40
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|27 - 36
|22
|14.
|Остин
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|21 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|25 - 13
|31
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|1:2 Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|3:0 Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|6.
|Атланта Юнайтед
|3:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|0:3 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|12.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Торонто
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 15
|13
|4.
|Орландо Сити
|1:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Атланта Юнайтед
|3:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|6.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 30
|12
|7.
|Нэшвилл
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 7
|11
|8.
|Ди Си Юнайтед
|3:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 25
|10
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 17
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 19
|5
|13.
|Чикаго Файр
|0:3 Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 11
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 18
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Даллас
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|16 - 20
|8
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|14
|6
|2
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|12
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|10
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|9
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
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