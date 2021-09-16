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США: МЛС 2021

2021
Атланта Юнайтед
4:0
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
1:0
5' Гол
Араужо Луис
39' Желтая карточка
Brenner da Silva
2:0
40' Гол
Мартинес Хосеф
45' Желтая карточка
Кастильо Эдгар
54' Желтая карточка
Матаррита Рональд
3:0
55' Гол
Мартинес Хосеф
73' Желтая карточка
Адамс Мохаммед
79' Желтая карточка
Васкес Брэндон
82' Желтая карточка
Дювалл Крис
4:0
86' Гол
Барко Эсекьель
90' Желтая карточка
Вольф Тайлер
90'+3
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
32
Кэмпбелл
Джордж
6
Alan
Franco1
12
Робинсон
Майлз
23
Малрейни
Джейк
19
Араужо
Луис
9
Россетто
Матеус
10
Морено
Марселино
7
Мартинес
Хосеф
8
Барко
Эсекьель
22
Тытонь
Пшемыслав
5
Вальесилья
Эксон
14
Хагглунд
Ник
18
Матаррита
Рональд
16
Бейли
Зико
8
Крус
Аллан
33
Станко
Калеб
64
Вало
Флориан
2
Кастильо
Эдгар
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
Атланта Юнайтед
5-3-2
Цинциннати
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Хосеф 8 (1) 0.33
2. Морено Марселино 7 (3) 0.29
3. Барко Эсекьель 6 (1) 0.25
4. Уолкс Антон 2 0.08
5. Хайндмен Эмерсон 1 0.04
6. Эрнандес Рональд 1 0.04
7. Араужо Луис 1 0.04
8. Конвей Джексон 1 0.04
9. Кэмпбелл Джордж 1 0.04
10. Лопез Эрик 1 0.04
11. Леннон Брукс 0 0
12. Малрейни Джейк 0 0
13. Белло Джордж 0 0
14. Alan Franco1 0 0
15. Робинсон Майлз 0 0
16. Чол Мачоп 0 0
Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Brenner da Silva 6 (1) 0.26
2. Акоста Лусиано 4 0.17
3. Барреаль Альваро 3 0.13
4. Медунянин Харис 2 0.09
5. Вальесилья Эксон 2 0.09
6. Матаррита Рональд 1 0.04
7. Атанга Исаак 1 0.04
8. Кастильо Эдгар 1 0.04
9. Локадия Юрген 1 0.04
10. Хагглунд Ник 1 0.04
11. Крус Аллан 1 0.04
12. Кэмерон Джефф 0 0
13. Васкес Брэндон 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Соса Сантьяго 8 0
2. Alan Franco1 5 0
3. Морено Марселино 4 0
4. Лопез Эрик 4 0
5. Малрейни Джейк 2 1
6. Барко Эсекьель 3 0
7. Белло Джордж 3 0
8. Вольф Тайлер 3 0
9. Торрес Эрик 2 0
10. Хайндмен Эмерсон 2 0
11. Уолкс Антон 2 0
12. Кэмпбелл Джордж 2 0
13. Мартинес Хосеф 0 1
14. Эрнандес Рональд 1 0
15. Дамм Хурхен 1 0
16. Россетто Матеус 1 0
17. Адамс Мохаммед 1 0
18. Сейдич Амар 1 0
19. Конвей Джексон 1 0
20. Ибарра Франко 1 0
Цинциннати
# Игрок      
1. Кубо Юя 6 0
2. Вальесилья Эксон 6 0
3. Матаррита Рональд 5 0
4. Крус Аллан 5 0
5. Кэмерон Джефф 4 0
6. Станко Калеб 4 0
7. Акоста Лусиано 4 0
8. Brenner da Silva 4 0
9. Кастильо Эдгар 3 0
10. Барреаль Альваро 3 0
11. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
12. Васкес Брэндон 2 0
13. Харрис Кельвин 2 0
14. Медунянин Харис 1 0
15. Фермеер Кеннет 1 0
16. Мокоджо Камохело 1 0
17. Хагглунд Ник 1 0
18. Дювалл Крис 1 0
19. Вало Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атланта Юнайтед 20.69% (6) 13.79% (4) 10.34% (3) 13.79% (4) 17.24% (5) 24.14% (7)
 Цинциннати 30.43% (7) 4.35% (1) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4) 8.7% (2)

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Атланта Юнайтед 3:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Торонто
Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Цинциннати 2:0 Торонто Цинциннати 0:1 Интер Майами Коламбус Кру 3:2 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати
Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами Орландо Сити 3:0 Цинциннати

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати МЛС Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати МЛС Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати МЛС
Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 25 17 4 4 47 - 29 55
2. Нэшвилл Заявка 23 10 11 2 38 - 21 41
3. Орландо Сити Заявка 24 10 8 6 35 - 33 38
4. Нью-Йорк Сити Заявка 23 10 5 8 41 - 27 35
5. Ди Си Юнайтед Заявка 24 10 4 10 39 - 33 34
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 24 9 7 8 34 - 30 34
7. Атланта Юнайтед Заявка 24 8 9 7 32 - 28 33
8. Интер Майами Заявка 23 9 5 9 24 - 31 32
9. Коламбус Кру Заявка 25 8 6 11 29 - 34 30
10. Чикаго Файр Заявка 24 6 5 13 24 - 38 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 22 6 5 11 25 - 28 23
12. Цинциннати Заявка 23 4 8 11 23 - 42 20
13. Торонто Заявка 24 3 6 15 26 - 50 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 4:0 Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 23 13 6 4 36 - 19 45
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 23 12 7 4 32 - 21 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 23 11 4 8 36 - 36 37
5. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 24 10 4 10 32 - 39 34
6. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
7. Миннесота Юнайтед 0:4 Заявка 23 8 7 8 24 - 29 31
8. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 24 8 7 9 35 - 33 31
9. Реал Солт-Лейк Заявка 23 8 6 9 36 - 32 30
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 23 6 9 8 25 - 31 27
12. Даллас Заявка 25 6 9 10 36 - 40 27
13. Хьюстон Динамо Заявка 24 4 10 10 27 - 36 22
14. Остин 0:0 Заявка 24 5 5 14 21 - 34 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 12 10 1 1 25 - 13 31
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
6. Атланта Юнайтед Заявка 12 6 3 3 17 - 9 21
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
8. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
12. Цинциннати Заявка 10 1 5 4 8 - 11 8
13. Торонто Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 4:0 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
3. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
4. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6. Реал Солт-Лейк Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
7. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
8. Миннесота Юнайтед 0:4 Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
9. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 11 6 2 3 17 - 15 20
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Хьюстон Динамо Заявка 12 4 5 3 16 - 15 17
13. Остин 0:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 3 5 13 - 15 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
5. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
6. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
7. Нэшвилл Заявка 9 2 5 2 7 - 7 11
8. Ди Си Юнайтед Заявка 13 2 4 7 18 - 25 10
9. Коламбус Кру Заявка 13 2 3 8 8 - 17 9
10. Нью-Йорк Сити Заявка 11 2 3 6 12 - 16 9
11. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 1 2 8 11 - 19 5
13. Чикаго Файр Заявка 11 1 1 9 6 - 23 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 12 6 3 3 13 - 11 21
3. Спортинг Канзас-Сити 4:0 Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
6. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Миннесота Юнайтед 0:4 Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
10. Даллас Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
11. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 11 2 2 7 9 - 14 8
12. Реал Солт-Лейк Заявка 11 2 2 7 16 - 20 8
13. Остин 0:0 Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 2
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
5. Даллас Пепи Рикардо 12 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 10 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
5. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 9 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Бреннер Да Силва получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Араужо Луис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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