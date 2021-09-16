США: МЛС 2021
Орландо Сити
2:4
Конец матча
Стадион: Exploria Stadium
Клёб де Фут Монреаль
0:1
18' ГолШуэньер Матьё
28' Желтая карточкаНани Луиш
35' Вторая желтая карточкаНани Луиш
0:2
37' ГолКиото Ромель
39' Желтая карточкаВаньяма Виктор
1:2
40' ГолЯнссон Робин
2:2
63' ГолТейшейра Руан
72' Желтая карточкаУотерман Джоэль
2:3
73' ГолЛаппалайнен Ласси
2:4
80' ГолIbrahim Sunusi
83' Красная карточкаПерея Андрес
21
Перея
Андрес
11
Урсо
Жуниор
18
Дайк
Дэрил
17
Нани
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Adam Grinwis
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
Ход матча
18'
0:1
28'
35'
37'
39'
40'
1:2
63'
2:2
72'
73'
80'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нани Луиш
|9 (2)
|0.38
|2.
|Мишель Бенжи
|4
|0.17
|3.
|Акинделе Тешо
|3
|0.13
|4.
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.13
|5.
|Дайк Дэрил
|3
|0.13
|6.
|Урсо Жуниор
|3
|0.13
|7.
|Мюллер Крис
|2
|0.08
|8.
|Карлос Антонио
|2
|0.08
|9.
|Перея Андрес
|2
|0.08
|10.
|Перейра Маурисио
|1
|0.04
|11.
|Тейшейра Руан
|1
|0.04
|12.
|Смит Кайл
|1
|0.04
|13.
|Янссон Робин
|1
|0.04
|14.
|Мас Эмануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.29
|2.
|Михайлович Джордже
|4
|0.17
|3.
|Киото Ромель
|4
|0.17
|4.
|Торрес Хоакин
|3
|0.13
|5.
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.08
|6.
|Йонсен Бьорн
|2
|0.08
|7.
|Шуэньер Матьё
|2
|0.08
|8.
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.08
|9.
|Ibrahim Sunusi
|2
|0.08
|10.
|Ваньяма Виктор
|2 (1)
|0.08
|11.
|Пьетт Самуэль
|1
|0.04
|12.
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.04
|13.
|Струна Альяж
|1
|0.04
|14.
|Камашо Руди
|1
|0.04
|15.
|Уотерман Джоэль
|0
|0
|16.
|Уртадо Эрик
|0
|0
|17.
|Бассонг Зохран
|0
|0
|18.
|Кицца Мустафа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Урсо Жуниор
|5
|0
|2.
|Мюллер Крис
|5
|0
|3.
|Нани Луиш
|3
|1
|4.
|Карлос Антонио
|4
|0
|5.
|Перейра Маурисио
|4
|0
|6.
|Янссон Робин
|4
|0
|7.
|Перея Андрес
|2
|1
|8.
|Мендес Джегсон
|3
|0
|9.
|Смит Кайл
|3
|0
|10.
|Шлегель Родриго
|3
|0
|11.
|Моутинью Жоау
|2
|0
|12.
|Дезарт Джои
|2
|0
|13.
|Росель Ориоль
|1
|0
|14.
|Акинделе Тешо
|1
|0
|15.
|Мишель Бенжи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|2.
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Струна Альяж
|6
|0
|4.
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0
|5.
|Миллер Камаль
|4
|0
|6.
|Уотерман Джоэль
|4
|0
|7.
|Бассонг Зохран
|2
|1
|8.
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|9.
|Михайлович Джордже
|3
|0
|10.
|Киото Ромель
|2
|0
|11.
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|12.
|Диоп Клемент
|1
|0
|13.
|Бреза Себастьян
|1
|0
|14.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|15.
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|16.
|Кицца Мустафа
|1
|0
|17.
|Масьель Эмануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орландо Сити
|20% (7)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|20% (7)
|8.57% (3)
|25.71% (9)
|Клёб де Фут Монреаль
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|8.82% (3)
|29.41% (10)
|14.71% (5)
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +9 =6 -5Атланта Юнайтед 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру Орландо Сити 0:0 Интер Майами Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр
Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Цинциннати 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Интер Майами Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 1:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +7 =5 -8Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль
Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Клёб де Фут Монреаль: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 3:0 Орландо Сити МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 3:3 Клёб де Фут Монреаль МЛС Орландо Сити 0:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:4 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Орландо Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:0 Орландо Сити МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:2 Орландо Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|47 - 29
|55
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|38 - 21
|41
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 33
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|41 - 27
|35
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|39 - 33
|34
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|32 - 28
|33
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|24 - 31
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 34
|30
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 38
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 28
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|23 - 42
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|26 - 50
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|4:0 Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|23
|12
|7
|4
|32 - 21
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 36
|37
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|24
|10
|4
|10
|32 - 39
|34
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:4 Заявка
|23
|8
|7
|8
|24 - 29
|31
|8.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|24
|8
|7
|9
|35 - 33
|31
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|36 - 32
|30
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 31
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|36 - 40
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|27 - 36
|22
|14.
|Остин
|0:0 Заявка
|24
|5
|5
|14
|21 - 34
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|25 - 13
|31
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Торонто
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|4:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:4 Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|9.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 15
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|13.
|Остин
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|6.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|7.
|Нэшвилл
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 7
|11
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 25
|10
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 17
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 19
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 11
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|4:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:4 Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Даллас
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|11.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 14
|8
|12.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|16 - 20
|8
|13.
|Остин
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|2
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|12
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|10
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|5.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|9
|0