  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Орландо Сити
2:4
Конец матча

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0'
0:1
18' Гол
Шуэньер Матьё
28' Желтая карточка
Нани Луиш
35' Вторая желтая карточка
Нани Луиш
0:2
37' Гол
Киото Ромель
39' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
1:2
40' Гол
Янссон Робин
2:2
63' Гол
Тейшейра Руан
72' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
2:3
73' Гол
Лаппалайнен Ласси
2:4
80' Гол
Ibrahim Sunusi
83' Красная карточка
Перея Андрес
90'+7
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
3
Мас
Эмануэль
14
Ван
дер
Ватер
Силвестр
21
Перея
Андрес
11
Урсо
Жуниор
10
Перейра
Маурисио
18
Дайк
Дэрил
17
Нани
Луиш
41
Пантемис
Джеймс
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
15
Бро-Гийяр
Закари
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
18
Торрес
Хоакин
30
Киото
Ромель
8
Михайлович
Джордже
Орландо Сити
4-4-2
Клёб де Фут Монреаль
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нани Луиш 9 (2) 0.38
2. Мишель Бенжи 4 0.17
3. Акинделе Тешо 3 0.13
4. Ван дер Ватер Силвестр 3 0.13
5. Дайк Дэрил 3 0.13
6. Урсо Жуниор 3 0.13
7. Мюллер Крис 2 0.08
8. Карлос Антонио 2 0.08
9. Перея Андрес 2 0.08
10. Перейра Маурисио 1 0.04
11. Тейшейра Руан 1 0.04
12. Смит Кайл 1 0.04
13. Янссон Робин 1 0.04
14. Мас Эмануэль 0 0
Клёб де Фут Монреаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тойе Мейсон 7 (2) 0.29
2. Михайлович Джордже 4 0.17
3. Киото Ромель 4 0.17
4. Торрес Хоакин 3 0.13
5. Бро-Гийяр Закари 2 0.08
6. Йонсен Бьорн 2 0.08
7. Шуэньер Матьё 2 0.08
8. Ahmed Hussein Hafez 2 0.08
9. Ibrahim Sunusi 2 0.08
10. Ваньяма Виктор 2 (1) 0.08
11. Пьетт Самуэль 1 0.04
12. Лаппалайнен Ласси 1 0.04
13. Струна Альяж 1 0.04
14. Камашо Руди 1 0.04
15. Уотерман Джоэль 0 0
16. Уртадо Эрик 0 0
17. Бассонг Зохран 0 0
18. Кицца Мустафа 0 0

Карточки

Орландо Сити
# Игрок      
1. Урсо Жуниор 5 0
2. Мюллер Крис 5 0
3. Нани Луиш 3 1
4. Карлос Антонио 4 0
5. Перейра Маурисио 4 0
6. Янссон Робин 4 0
7. Перея Андрес 2 1
8. Мендес Джегсон 3 0
9. Смит Кайл 3 0
10. Шлегель Родриго 3 0
11. Моутинью Жоау 2 0
12. Дезарт Джои 2 0
13. Росель Ориоль 1 0
14. Акинделе Тешо 1 0
15. Мишель Бенжи 1 0
Клёб де Фут Монреаль
# Игрок      
1. Ваньяма Виктор 8 1
2. Камашо Руди 6 2
3. Струна Альяж 6 0
4. Бро-Гийяр Закари 4 0
5. Миллер Камаль 4 0
6. Уотерман Джоэль 4 0
7. Бассонг Зохран 2 1
8. Пьетт Самуэль 3 0
9. Михайлович Джордже 3 0
10. Киото Ромель 2 0
11. Шуэньер Матьё 2 0
12. Диоп Клемент 1 0
13. Бреза Себастьян 1 0
14. Тойе Мейсон 1 0
15. Ahmed Hussein Hafez 1 0
16. Кицца Мустафа 1 0
17. Масьель Эмануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орландо Сити 20% (7) 11.43% (4) 14.29% (5) 20% (7) 8.57% (3) 25.71% (9)
 Клёб де Фут Монреаль 8.82% (3) 20.59% (7) 17.65% (6) 8.82% (3) 29.41% (10) 14.71% (5)

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Атланта Юнайтед 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру Орландо Сити 0:0 Интер Майами Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр
Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Цинциннати 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Интер Майами Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 1:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль
Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Клёб де Фут Монреаль: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Клёб де Фут Монреаль 0:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Чемпионат МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль МЛС
Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 3:0 Орландо Сити МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 3:3 Клёб де Фут Монреаль МЛС Орландо Сити 0:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:4 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Орландо Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:0 Орландо Сити МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:2 Орландо Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 25 17 4 4 47 - 29 55
2. Нэшвилл Заявка 23 10 11 2 38 - 21 41
3. Орландо Сити Заявка 24 10 8 6 35 - 33 38
4. Нью-Йорк Сити Заявка 23 10 5 8 41 - 27 35
5. Ди Си Юнайтед Заявка 24 10 4 10 39 - 33 34
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 24 9 7 8 34 - 30 34
7. Атланта Юнайтед Заявка 24 8 9 7 32 - 28 33
8. Интер Майами Заявка 23 9 5 9 24 - 31 32
9. Коламбус Кру Заявка 25 8 6 11 29 - 34 30
10. Чикаго Файр Заявка 24 6 5 13 24 - 38 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 22 6 5 11 25 - 28 23
12. Цинциннати Заявка 23 4 8 11 23 - 42 20
13. Торонто Заявка 24 3 6 15 26 - 50 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 4:0 Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 23 13 6 4 36 - 19 45
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 23 12 7 4 32 - 21 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 23 11 4 8 36 - 36 37
5. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 24 10 4 10 32 - 39 34
6. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
7. Миннесота Юнайтед 0:4 Заявка 23 8 7 8 24 - 29 31
8. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 24 8 7 9 35 - 33 31
9. Реал Солт-Лейк Заявка 23 8 6 9 36 - 32 30
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 23 6 9 8 25 - 31 27
12. Даллас Заявка 25 6 9 10 36 - 40 27
13. Хьюстон Динамо Заявка 24 4 10 10 27 - 36 22
14. Остин 0:0 Заявка 24 5 5 14 21 - 34 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 12 10 1 1 25 - 13 31
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
6. Атланта Юнайтед Заявка 12 6 3 3 17 - 9 21
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
8. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
12. Цинциннати Заявка 10 1 5 4 8 - 11 8
13. Торонто Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 4:0 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
3. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
4. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6. Реал Солт-Лейк Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
7. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
8. Миннесота Юнайтед 0:4 Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
9. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 11 6 2 3 17 - 15 20
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Хьюстон Динамо Заявка 12 4 5 3 16 - 15 17
13. Остин 0:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 3 5 13 - 15 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
5. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
6. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
7. Нэшвилл Заявка 9 2 5 2 7 - 7 11
8. Ди Си Юнайтед Заявка 13 2 4 7 18 - 25 10
9. Коламбус Кру Заявка 13 2 3 8 8 - 17 9
10. Нью-Йорк Сити Заявка 11 2 3 6 12 - 16 9
11. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 1 2 8 11 - 19 5
13. Чикаго Файр Заявка 11 1 1 9 6 - 23 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 12 6 3 3 13 - 11 21
3. Спортинг Канзас-Сити 4:0 Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
6. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Миннесота Юнайтед 0:4 Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
10. Даллас Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
11. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 11 2 2 7 9 - 14 8
12. Реал Солт-Лейк Заявка 11 2 2 7 16 - 20 8
13. Остин 0:0 Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 2
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
5. Даллас Пепи Рикардо 12 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 10 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
5. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 9 0
Весь список
Новости
Где смотреть матч Орландо Сити 2:4 Клёб де Фут Монреаль онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 