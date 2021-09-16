США: МЛС 2021
Спортинг Канзас-Сити
4:0
Второй тайм: 87'
Стадион: Children's Mercy Park
Миннесота Юнайтед
1:0
14' ГолШелтон Кири
2:0
36' ГолСаллой Даниэль
3:0
45' ПенальтиРассел Джонни
50' Желтая карточкаФрагапане Франко
4:0
52' ГолДюк Кэмерон
29
Мелия
Тим
36
Мартинш
Луиш
32
Маури
Хосе
28
Дюк
Кэмерон
11
Шелтон
Кири
20
Трапп
Уилл
13
Финлей
Итан
23
Эну
Адриен
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
32 Маури ХосеПолузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Диа АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Kaveh Rad
-
46 Jacob Davis
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
14'
1:0
36'
2:0
45'
3:0
50'
52'
4:0
67'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саллой Даниэль
|13
|0.52
|2.
|Пулидо Алан
|8 (2)
|0.32
|3.
|Рассел Джонни
|6 (1)
|0.24
|4.
|Кинда Гади
|4 (1)
|0.16
|5.
|Шелтон Кири
|2
|0.08
|6.
|Бузио Джанлука
|2
|0.08
|7.
|Линдси Джейлин
|2
|0.08
|8.
|Дюк Кэмерон
|2
|0.08
|9.
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.04
|10.
|Санчес Илье
|1
|0.04
|11.
|Мартинш Луиш
|1
|0.04
|12.
|Маури Хосе
|1
|0.04
|13.
|Зуси Грэм
|0
|0
|14.
|Вальтер Реми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лод Робин
|6
|0.26
|2.
|Эну Адриен
|4
|0.17
|3.
|Фрагапане Франко
|2
|0.09
|4.
|Emanuel Reynoso2
|2
|0.09
|5.
|Дотсон Хассани
|2
|0.09
|6.
|Абила Рамон
|2
|0.09
|7.
|Коллман Брент
|2
|0.09
|8.
|Финлей Итан
|1
|0.04
|9.
|Хансен Николай
|1
|0.04
|10.
|Трапп Уилл
|1
|0.04
|11.
|Гаспер Чейз
|1
|0.04
|12.
|Грегуш Ян
|0
|0
|13.
|Метанир Ромен
|0
|0
|14.
|Макмастер Джастин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эспиноза Роджер
|5
|1
|2.
|Зуси Грэм
|5
|0
|3.
|Санчес Илье
|5
|0
|4.
|Саллой Даниэль
|4
|0
|5.
|Линдси Джейлин
|3
|0
|6.
|Вальтер Реми
|1
|1
|7.
|Фонтас Андреу
|2
|0
|8.
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|9.
|Пунчец Роберто
|2
|0
|10.
|Кинда Гади
|2
|0
|11.
|Рассел Джонни
|1
|0
|12.
|Пулидо Алан
|1
|0
|13.
|Мартинш Луиш
|1
|0
|14.
|Мелия Тим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гаспер Чейз
|6
|0
|2.
|Алонсо Освальдо
|5
|0
|3.
|Дибасси Бакай
|5
|0
|4.
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|5.
|Трапп Уилл
|3
|0
|6.
|Emanuel Reynoso2
|3
|0
|7.
|Абила Рамон
|1
|1
|8.
|Метанир Ромен
|2
|0
|9.
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|10.
|Грегуш Ян
|1
|0
|11.
|Лод Робин
|1
|0
|12.
|Эну Адриен
|1
|0
|13.
|Фрагапане Франко
|1
|0
|14.
|Хейс Джекори
|1
|0
|15.
|Дотсон Хассани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спортинг Канзас-Сити
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|12.82% (5)
|23.08% (9)
|20.51% (8)
|Миннесота Юнайтед
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|4.17% (1)
|25% (6)
|25% (6)
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +10 =6 -4Спортинг Канзас-Сити 2:0 Чикаго Файр Лос-Анджелес 4:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:0 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:1 Остин
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Миннесота Юнайтед: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 4:0 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|47 - 29
|55
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|38 - 21
|41
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 33
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|41 - 27
|35
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|39 - 33
|34
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|32 - 28
|33
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|24 - 31
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 34
|30
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 38
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 28
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|23 - 42
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|26 - 50
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|4:0 Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|23
|12
|7
|4
|32 - 21
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 36
|37
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|24
|10
|4
|10
|32 - 39
|34
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:4 Заявка
|23
|8
|7
|8
|24 - 29
|31
|8.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|24
|8
|7
|9
|35 - 33
|31
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|36 - 32
|30
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 31
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|36 - 40
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|27 - 36
|22
|14.
|Остин
|0:0 Заявка
|24
|5
|5
|14
|21 - 34
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|25 - 13
|31
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Торонто
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|4:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:4 Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|9.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 15
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|13.
|Остин
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|6.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|7.
|Нэшвилл
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 7
|11
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 25
|10
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 17
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 19
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 11
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|4:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:4 Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Даллас
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|11.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 14
|8
|12.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|16 - 20
|8
|13.
|Остин
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|2
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|12
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|10
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|5.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|9
|0