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США: МЛС 2021

2021
Спортинг Канзас-Сити
4:0
Второй тайм: 87'

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
14' Гол
Шелтон Кири
2:0
36' Гол
Саллой Даниэль
3:0
45' Пенальти
Рассел Джонни
50' Желтая карточка
Фрагапане Франко
4:0
52' Гол
Дюк Кэмерон
87'
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
6
Санчес
Илье
3
Фонтас
Андреу
36
Мартинш
Луиш
15
Эспиноза
Роджер
32
Маури
Хосе
28
Дюк
Кэмерон
7
Рассел
Джонни
11
Шелтон
Кири
20
Саллой
Даниэль
1
Миллер
Тайлер
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
26
Тейлор
Ди
Джей
5
Хейс
Джекори
20
Трапп
Уилл
13
Финлей
Итан
23
Эну
Адриен
7
Фрагапане
Франко
9
Ади
Фанендо
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саллой Даниэль 13 0.52
2. Пулидо Алан 8 (2) 0.32
3. Рассел Джонни 6 (1) 0.24
4. Кинда Гади 4 (1) 0.16
5. Шелтон Кири 2 0.08
6. Бузио Джанлука 2 0.08
7. Линдси Джейлин 2 0.08
8. Дюк Кэмерон 2 0.08
9. Эрнандес Фелипе 1 0.04
10. Санчес Илье 1 0.04
11. Мартинш Луиш 1 0.04
12. Маури Хосе 1 0.04
13. Зуси Грэм 0 0
14. Вальтер Реми 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лод Робин 6 0.26
2. Эну Адриен 4 0.17
3. Фрагапане Франко 2 0.09
4. Emanuel Reynoso2 2 0.09
5. Дотсон Хассани 2 0.09
6. Абила Рамон 2 0.09
7. Коллман Брент 2 0.09
8. Финлей Итан 1 0.04
9. Хансен Николай 1 0.04
10. Трапп Уилл 1 0.04
11. Гаспер Чейз 1 0.04
12. Грегуш Ян 0 0
13. Метанир Ромен 0 0
14. Макмастер Джастин 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Эспиноза Роджер 5 1
2. Зуси Грэм 5 0
3. Санчес Илье 5 0
4. Саллой Даниэль 4 0
5. Линдси Джейлин 3 0
6. Вальтер Реми 1 1
7. Фонтас Андреу 2 0
8. Исима-Мирен Николя 2 0
9. Пунчец Роберто 2 0
10. Кинда Гади 2 0
11. Рассел Джонни 1 0
12. Пулидо Алан 1 0
13. Мартинш Луиш 1 0
14. Мелия Тим 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Гаспер Чейз 6 0
2. Алонсо Освальдо 5 0
3. Дибасси Бакай 5 0
4. Боксолл Михаэл 3 0
5. Трапп Уилл 3 0
6. Emanuel Reynoso2 3 0
7. Абила Рамон 1 1
8. Метанир Ромен 2 0
9. Тейлор Ди Джей 2 0
10. Грегуш Ян 1 0
11. Лод Робин 1 0
12. Эну Адриен 1 0
13. Фрагапане Франко 1 0
14. Хейс Джекори 1 0
15. Дотсон Хассани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спортинг Канзас-Сити 12.82% (5) 12.82% (5) 17.95% (7) 12.82% (5) 23.08% (9) 20.51% (8)
 Миннесота Юнайтед 12.5% (3) 20.83% (5) 12.5% (3) 4.17% (1) 25% (6) 25% (6)

Предыдущие игры

Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Спортинг Канзас-Сити 2:0 Чикаго Файр Лос-Анджелес 4:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:0 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:1 Остин

Последние игры между собой

Спортинг Канзас-Сити: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Миннесота Юнайтед: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Миннесота Юнайтед 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 4:0 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 25 17 4 4 47 - 29 55
2. Нэшвилл Заявка 23 10 11 2 38 - 21 41
3. Орландо Сити Заявка 24 10 8 6 35 - 33 38
4. Нью-Йорк Сити Заявка 23 10 5 8 41 - 27 35
5. Ди Си Юнайтед Заявка 24 10 4 10 39 - 33 34
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 24 9 7 8 34 - 30 34
7. Атланта Юнайтед Заявка 24 8 9 7 32 - 28 33
8. Интер Майами Заявка 23 9 5 9 24 - 31 32
9. Коламбус Кру Заявка 25 8 6 11 29 - 34 30
10. Чикаго Файр Заявка 24 6 5 13 24 - 38 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 22 6 5 11 25 - 28 23
12. Цинциннати Заявка 23 4 8 11 23 - 42 20
13. Торонто Заявка 24 3 6 15 26 - 50 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 4:0 Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 23 13 6 4 36 - 19 45
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 23 12 7 4 32 - 21 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 23 11 4 8 36 - 36 37
5. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 24 10 4 10 32 - 39 34
6. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
7. Миннесота Юнайтед 0:4 Заявка 23 8 7 8 24 - 29 31
8. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 24 8 7 9 35 - 33 31
9. Реал Солт-Лейк Заявка 23 8 6 9 36 - 32 30
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 23 6 9 8 25 - 31 27
12. Даллас Заявка 25 6 9 10 36 - 40 27
13. Хьюстон Динамо Заявка 24 4 10 10 27 - 36 22
14. Остин 0:0 Заявка 24 5 5 14 21 - 34 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 12 10 1 1 25 - 13 31
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
6. Атланта Юнайтед Заявка 12 6 3 3 17 - 9 21
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
8. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
12. Цинциннати Заявка 10 1 5 4 8 - 11 8
13. Торонто Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 4:0 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
3. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
4. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6. Реал Солт-Лейк Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
7. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
8. Миннесота Юнайтед 0:4 Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
9. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 11 6 2 3 17 - 15 20
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Хьюстон Динамо Заявка 12 4 5 3 16 - 15 17
13. Остин 0:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 3 5 13 - 15 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
5. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
6. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
7. Нэшвилл Заявка 9 2 5 2 7 - 7 11
8. Ди Си Юнайтед Заявка 13 2 4 7 18 - 25 10
9. Коламбус Кру Заявка 13 2 3 8 8 - 17 9
10. Нью-Йорк Сити Заявка 11 2 3 6 12 - 16 9
11. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 1 2 8 11 - 19 5
13. Чикаго Файр Заявка 11 1 1 9 6 - 23 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 12 6 3 3 13 - 11 21
3. Спортинг Канзас-Сити 4:0 Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
6. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Миннесота Юнайтед 0:4 Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
10. Даллас Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
11. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 11 2 2 7 9 - 14 8
12. Реал Солт-Лейк Заявка 11 2 2 7 16 - 20 8
13. Остин 0:0 Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 2
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
5. Даллас Пепи Рикардо 12 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 10 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
5. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 9 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Миннесота Юнайтед
1.91
3.82
44.52
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