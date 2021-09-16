США: МЛС 2021
Остин
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Q2 Stadium
Лос-Анджелес
29' Желтая карточкаDaniel Crisostomo
35' Желтая карточкаСтрауд Джаред
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
21
Колманич
Жан
30
Ромеро
Томас
33
Ким
Мун-Хван
32
Фарфан
Марко
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Манне КекутаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
-
99 Джитте МуссаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
-
30 Ромеро ТомасВратарь
-
33 Ким Мун-ХванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
35'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Домингес Сесильо
|5 (1)
|0.21
|2.
|Фагундес Диего
|5
|0.21
|3.
|Ринг Александр
|3
|0.13
|4.
|Дриусси Себастьян
|2
|0.08
|5.
|Почеттино Томас
|2
|0.08
|6.
|Галлахер Джон
|2
|0.08
|7.
|Касканте Хулио
|1
|0.04
|8.
|Хименес Эктор
|1
|0.04
|9.
|Страуд Джаред
|0
|0
|10.
|Колманич Жан
|0
|0
|11.
|Лима Ник
|0
|0
|12.
|Редес Родни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|6 (1)
|0.25
|2.
|Вела Карлос
|5
|0.21
|3.
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.21
|4.
|Аранго Кристиан
|4 (1)
|0.17
|5.
|Бэрд Кори
|3
|0.13
|6.
|Атуэста Эдуард
|2 (1)
|0.08
|7.
|Фалл Мамаду
|2
|0.08
|8.
|Родригес Брайан II
|2
|0.08
|9.
|Мусовски Дэниел
|1
|0.04
|10.
|Ким Мун-Хван
|1
|0.04
|11.
|Блессинг Латиф
|1
|0.04
|12.
|Блэкмон Тристан
|1
|0.04
|13.
|Паласиос Диего
|0
|0
|14.
|Сегура Эдди
|0
|0
|15.
|Опоку Квадво
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринг Александр
|3
|1
|2.
|Даниэль Перейра
|4
|0
|3.
|Фагундес Диего
|4
|0
|4.
|Страуд Джаред
|4
|0
|5.
|Почеттино Томас
|3
|0
|6.
|Лима Ник
|3
|0
|7.
|Романа Джохан
|3
|0
|8.
|Касканте Хулио
|1
|1
|9.
|Беслер Мэтт
|2
|0
|10.
|Хименес Эктор
|2
|0
|11.
|Колманич Жан
|2
|0
|12.
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|13.
|Домингес Сесильо
|1
|0
|14.
|Freddy Kleemann
|1
|0
|15.
|Aedan Stanley
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Хесус
|7
|0
|2.
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|3.
|Атуэста Эдуард
|3
|0
|4.
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|5.
|Дюк Брайс
|3
|0
|6.
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|7.
|Росси Диего
|2
|0
|8.
|Бэрд Кори
|2
|0
|9.
|Ромеро Томас
|2
|0
|10.
|Аранго Кристиан
|1
|0
|11.
|Эдвардс Рахим
|1
|0
|12.
|Фарфан Марко
|1
|0
|13.
|Блессинг Латиф
|1
|0
|14.
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|15.
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|16.
|Daniel Crisostomo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остин
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|Лос-Анджелес
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Остин Последние 20 матчей: +3 =4 -13Хьюстон Динамо 3:0 Остин Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин Остин 3:5 Даллас Остин 3:1 Портленд Тимберс
Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Лос-Анджелес 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:0 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Остин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|47 - 29
|55
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|38 - 21
|41
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 33
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|41 - 27
|35
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|39 - 33
|34
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|32 - 28
|33
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|24 - 31
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 34
|30
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 38
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 28
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|23 - 42
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|26 - 50
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|4:0 Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|23
|12
|7
|4
|32 - 21
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 36
|37
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|24
|10
|4
|10
|32 - 39
|34
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:4 Заявка
|23
|8
|7
|8
|24 - 29
|31
|8.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|24
|8
|7
|9
|35 - 33
|31
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|36 - 32
|30
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 31
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|36 - 40
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|27 - 36
|22
|14.
|Остин
|0:0 Заявка
|24
|5
|5
|14
|21 - 34
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|25 - 13
|31
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Торонто
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|4:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:4 Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|9.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 15
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|13.
|Остин
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|6.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|7.
|Нэшвилл
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 7
|11
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 25
|10
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 17
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 19
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 11
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|4:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:4 Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Даллас
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|11.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 14
|8
|12.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|16 - 20
|8
|13.
|Остин
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|2
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|12
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|10
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|5.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|9
|0