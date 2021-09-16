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США: МЛС 2021

2021
Остин
0:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
29' Желтая карточка
Daniel Crisostomo
35' Желтая карточка
Страуд Джаред
58'
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
3
Романа
Джохан
21
Колманич
Жан
6
Берхальтер
Себастьян
8
Ринг
Александр
20
Страуд
Джаред
25
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
10
Домингес
Сесильо
30
Ромеро
Томас
33
Ким
Мун-Хван
94
Мурильо
Хесус
5
Фалл
Мамаду
32
Фарфан
Марко
8
Хинелья
Франсиско
15
Daniel
Crisostomo
11
Сифуэнтес
Хосе
17
Родригес
Брайан
II
29
Аранго
Кристиан
44
Эдвардс
Рахим
Остин
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Остин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Домингес Сесильо 5 (1) 0.21
2. Фагундес Диего 5 0.21
3. Ринг Александр 3 0.13
4. Дриусси Себастьян 2 0.08
5. Почеттино Томас 2 0.08
6. Галлахер Джон 2 0.08
7. Касканте Хулио 1 0.04
8. Хименес Эктор 1 0.04
9. Страуд Джаред 0 0
10. Колманич Жан 0 0
11. Лима Ник 0 0
12. Редес Родни 0 0
Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 6 (1) 0.25
2. Вела Карлос 5 0.21
3. Сифуэнтес Хосе 5 0.21
4. Аранго Кристиан 4 (1) 0.17
5. Бэрд Кори 3 0.13
6. Атуэста Эдуард 2 (1) 0.08
7. Фалл Мамаду 2 0.08
8. Родригес Брайан II 2 0.08
9. Мусовски Дэниел 1 0.04
10. Ким Мун-Хван 1 0.04
11. Блессинг Латиф 1 0.04
12. Блэкмон Тристан 1 0.04
13. Паласиос Диего 0 0
14. Сегура Эдди 0 0
15. Опоку Квадво 0 0

Карточки

Остин
# Игрок      
1. Ринг Александр 3 1
2. Даниэль Перейра 4 0
3. Фагундес Диего 4 0
4. Страуд Джаред 4 0
5. Почеттино Томас 3 0
6. Лима Ник 3 0
7. Романа Джохан 3 0
8. Касканте Хулио 1 1
9. Беслер Мэтт 2 0
10. Хименес Эктор 2 0
11. Колманич Жан 2 0
12. Берхальтер Себастьян 2 0
13. Домингес Сесильо 1 0
14. Freddy Kleemann 1 0
15. Aedan Stanley 1 0
Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Мурильо Хесус 7 0
2. Блэкмон Тристан 2 1
3. Атуэста Эдуард 3 0
4. Сифуэнтес Хосе 3 0
5. Дюк Брайс 3 0
6. Ибеага Себастьен 2 0
7. Росси Диего 2 0
8. Бэрд Кори 2 0
9. Ромеро Томас 2 0
10. Аранго Кристиан 1 0
11. Эдвардс Рахим 1 0
12. Фарфан Марко 1 0
13. Блессинг Латиф 1 0
14. Мусовски Дэниел 1 0
15. Хинелья Франсиско 1 0
16. Daniel Crisostomo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Остин 23.81% (5) 19.05% (4) 19.05% (4) 14.29% (3) 14.29% (3) 9.52% (2)
 Лос-Анджелес 15.15% (5) 12.12% (4) 18.18% (6) 12.12% (4) 24.24% (8) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Остин Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Хьюстон Динамо 3:0 Остин Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин Остин 3:5 Даллас Остин 3:1 Портленд Тимберс
Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Лос-Анджелес 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:0 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Остин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Остин 0:2 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:0 Остин МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 25 17 4 4 47 - 29 55
2. Нэшвилл Заявка 23 10 11 2 38 - 21 41
3. Орландо Сити Заявка 24 10 8 6 35 - 33 38
4. Нью-Йорк Сити Заявка 23 10 5 8 41 - 27 35
5. Ди Си Юнайтед Заявка 24 10 4 10 39 - 33 34
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 24 9 7 8 34 - 30 34
7. Атланта Юнайтед Заявка 24 8 9 7 32 - 28 33
8. Интер Майами Заявка 23 9 5 9 24 - 31 32
9. Коламбус Кру Заявка 25 8 6 11 29 - 34 30
10. Чикаго Файр Заявка 24 6 5 13 24 - 38 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 22 6 5 11 25 - 28 23
12. Цинциннати Заявка 23 4 8 11 23 - 42 20
13. Торонто Заявка 24 3 6 15 26 - 50 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 4:0 Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 23 13 6 4 36 - 19 45
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 23 12 7 4 32 - 21 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 23 11 4 8 36 - 36 37
5. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 24 10 4 10 32 - 39 34
6. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
7. Миннесота Юнайтед 0:4 Заявка 23 8 7 8 24 - 29 31
8. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 24 8 7 9 35 - 33 31
9. Реал Солт-Лейк Заявка 23 8 6 9 36 - 32 30
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 23 6 9 8 25 - 31 27
12. Даллас Заявка 25 6 9 10 36 - 40 27
13. Хьюстон Динамо Заявка 24 4 10 10 27 - 36 22
14. Остин 0:0 Заявка 24 5 5 14 21 - 34 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 12 10 1 1 25 - 13 31
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
6. Атланта Юнайтед Заявка 12 6 3 3 17 - 9 21
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
8. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
12. Цинциннати Заявка 10 1 5 4 8 - 11 8
13. Торонто Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 4:0 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
3. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
4. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6. Реал Солт-Лейк Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
7. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
8. Миннесота Юнайтед 0:4 Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
9. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 11 6 2 3 17 - 15 20
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Хьюстон Динамо Заявка 12 4 5 3 16 - 15 17
13. Остин 0:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 3 5 13 - 15 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
5. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
6. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
7. Нэшвилл Заявка 9 2 5 2 7 - 7 11
8. Ди Си Юнайтед Заявка 13 2 4 7 18 - 25 10
9. Коламбус Кру Заявка 13 2 3 8 8 - 17 9
10. Нью-Йорк Сити Заявка 11 2 3 6 12 - 16 9
11. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 1 2 8 11 - 19 5
13. Чикаго Файр Заявка 11 1 1 9 6 - 23 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 12 6 3 3 13 - 11 21
3. Спортинг Канзас-Сити 4:0 Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
6. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Миннесота Юнайтед 0:4 Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
10. Даллас Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
11. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 11 2 2 7 9 - 14 8
12. Реал Солт-Лейк Заявка 11 2 2 7 16 - 20 8
13. Остин 0:0 Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 2
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
5. Даллас Пепи Рикардо 12 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 10 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
5. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 9 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Страуд Джаред получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Даниэль Крисостомо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Дриусси Себастьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Лос-Анджелес
3.65
3.84
2.60
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Где смотреть матч Остин 0:0 Лос-Анджелес онлайн




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