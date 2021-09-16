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США: МЛС 2021

2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3:3
Второй тайм: 80'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
8' Желтая карточка
Беслер Ник
1:0
26' Гол
Лопес Хавьер-Эдуардо
1:1
45' Гол
Рубин Рубио
1:2
49' Гол
Руснак Альберт
2:2
50' Гол
Лопес Хавьер-Эдуардо
59' Желтая карточка
Жудсон
62' Желтая карточка
Руснак Альберт
65' Желтая карточка
Тоя Донни
3:2
65' Гол
Лопес Хавьер-Эдуардо
67' Желтая карточка
Руис Пабло
69' Желтая карточка
Лопес Хавьер-Эдуардо
3:3
71' Гол
Мерам Джастин
72' Желтая карточка
Ремеди Эрик
73' Желтая карточка
75' Желтая карточка
Крейлах Дамир
80'
1
Марцинковски
Джеймс
2
Luciano
Andres
Abecasis
15
Бисон
Таннер
4
Аланис
Освальдо
27
Лопес
Маркос
IV
93
Жудсон
5
Ремеди
Эрик
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
14
Юилл
Джексон
7
Фьерро
Карлос
8
Вондоловски
Крис
1
Очоа
Дэвид
16
Чанг
Майкель
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
4
Тоя
Донни
13
Беслер
Ник
8
Крейлах
Дамир
10
Jony
Menendez
11
Руснак
Альберт
9
Мерам
Джастин
14
Рубин
Рубио
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Хавьер-Эдуардо 8 0.33
2. Кауэлл Кейд 4 0.17
3. Эспиноса Кристиан 2 0.08
4. Вондоловски Крис 2 0.08
5. Натан Рафаэл 2 0.08
6. Юилл Джексон 2 0.08
7. Аланис Освальдо 2 (2) 0.08
8. Юнгвирт Флориан 1 0.04
9. Эбобисс Жереми 1 0.04
10. Марье Поль 1 0.04
11. Киканович Бенджамин 1 0.04
12. Салинас Ши 0 0
13. Luciano Andres Abecasis 0 0
14. Фьерро Карлос 0 0
15. Бисон Таннер 0 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 9 0.38
2. Руснак Альберт 7 (2) 0.29
3. Рубин Рубио 6 0.25
4. Джулио Андерсон 6 0.25
5. Вуд Бобби 2 0.08
6. Глэд Джастин 2 0.08
7. Эррера Аарон 1 0.04
8. Jony Menendez 1 0.04
9. Мерам Джастин 1 0.04
10. Чанг Майкель 1 0.04
11. Холт Эрик 1 0.04
12. Руис Пабло 0 0
13. Броди Эндрю 0 0
14. Луис Эвертон 0 0
15. Беслер Ник 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Ремеди Эрик 9 0
2. Жудсон 6 1
3. Натан Рафаэл 5 1
4. Лопес Хавьер-Эдуардо 6 0
5. Эспиноса Кристиан 4 0
6. Вондоловски Крис 2 1
7. Luciano Andres Abecasis 3 0
8. Лопес Маркос IV 3 0
9. Кауэлл Кейд 3 0
10. Фьерро Карлос 1 1
11. Салинас Ши 2 0
12. Риос Андрес 2 0
13. Аланис Освальдо 2 0
14. Марье Поль 2 0
15. Юнгвирт Флориан 1 0
16. Эбобисс Жереми 1 0
17. Марцинковски Джеймс 1 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Глэд Джастин 5 1
2. Крейлах Дамир 6 0
3. Руснак Альберт 6 0
4. Мерам Джастин 5 0
5. Луис Эвертон 5 0
6. Эррера Аарон 5 0
7. Руис Пабло 4 0
8. Беслер Ник 4 0
9. Тоя Донни 3 0
10. Сильва Марсело 2 0
11. Морган Эштон 2 0
12. Чанг Майкель 2 0
13. Jony Menendez 2 0
14. Холт Эрик 2 0
15. Даткович Тони 1 0
16. Броди Эндрю 1 0
17. Поудер Ноа 1 0
18. Очоа Дэвид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 27.27% (6) 13.64% (3) 13.64% (3) 18.18% (4) 4.55% (1) 22.73% (5)
 Реал Солт-Лейк 14.29% (5) 14.29% (5) 22.86% (8) 14.29% (5) 5.71% (2) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Лос-Анджелес 3:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 4:1 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чемпионат МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Реал Солт-Лейк МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 25 17 4 4 47 - 29 55
2. Нэшвилл Заявка 23 10 11 2 38 - 21 41
3. Орландо Сити Заявка 24 10 8 6 35 - 33 38
4. Нью-Йорк Сити Заявка 23 10 5 8 41 - 27 35
5. Ди Си Юнайтед Заявка 24 10 4 10 39 - 33 34
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 24 9 7 8 34 - 30 34
7. Атланта Юнайтед Заявка 24 8 9 7 32 - 28 33
8. Интер Майами Заявка 23 9 5 9 24 - 31 32
9. Коламбус Кру Заявка 25 8 6 11 29 - 34 30
10. Чикаго Файр Заявка 24 6 5 13 24 - 38 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 22 6 5 11 25 - 28 23
12. Цинциннати Заявка 23 4 8 11 23 - 42 20
13. Торонто Заявка 24 3 6 15 26 - 50 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 23 13 6 4 36 - 19 45
3. Колорадо Рэпидс Заявка 23 12 7 4 34 - 23 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Заявка 24 11 5 8 37 - 37 38
5. Портленд Тимберс Заявка 24 10 4 10 34 - 41 34
6. Лос-Анджелес Заявка 24 9 6 9 37 - 34 33
7. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
8. Реал Солт-Лейк 3:3 Заявка 24 8 7 9 39 - 35 31
9. Миннесота Юнайтед Заявка 23 8 7 8 24 - 29 31
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Заявка 24 6 10 8 28 - 34 28
12. Даллас Заявка 25 6 9 10 36 - 40 27
13. Хьюстон Динамо 1:1 Заявка 25 4 11 10 28 - 37 23
14. Остин Заявка 24 5 4 15 22 - 36 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 12 10 1 1 25 - 13 31
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
6. Атланта Юнайтед Заявка 12 6 3 3 17 - 9 21
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
8. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
12. Цинциннати Заявка 10 1 5 4 8 - 11 8
13. Торонто Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
4. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
5. Реал Солт-Лейк 3:3 Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
6. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
7. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
8. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
9. Портленд Тимберс Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Хьюстон Динамо 1:1 Заявка 12 4 5 3 16 - 15 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Заявка 12 3 4 5 16 - 18 13
14. Остин Заявка 11 3 2 6 15 - 17 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
5. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
6. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
7. Нэшвилл Заявка 9 2 5 2 7 - 7 11
8. Ди Си Юнайтед Заявка 13 2 4 7 18 - 25 10
9. Коламбус Кру Заявка 13 2 3 8 8 - 17 9
10. Нью-Йорк Сити Заявка 11 2 3 6 12 - 16 9
11. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 1 2 8 11 - 19 5
13. Чикаго Файр Заявка 11 1 1 9 6 - 23 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
9. Лос-Анджелес Заявка 11 3 1 7 11 - 15 10
10. Реал Солт-Лейк 3:3 Заявка 12 2 3 7 19 - 23 9
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
12. Даллас Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
13. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо 1:1 Заявка 13 0 6 7 12 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 2
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
5. Даллас Пепи Рикардо 12 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 10 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
5. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 9 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Реал Солт-Лейк
3.21
3.60
4.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Реал Солт-Лейк онлайн




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