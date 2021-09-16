США: МЛС 2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3:3
Второй тайм: 80'
Стадион: PayPal Park
Реал Солт-Лейк
8' Желтая карточкаБеслер Ник
1:0
26' ГолЛопес Хавьер-Эдуардо
1:1
45' ГолРубин Рубио
1:2
49' ГолРуснак Альберт
2:2
50' ГолЛопес Хавьер-Эдуардо
59' Желтая карточкаЖудсон
62' Желтая карточкаРуснак Альберт
65' Желтая карточкаТоя Донни
3:2
65' ГолЛопес Хавьер-Эдуардо
67' Желтая карточкаРуис Пабло
69' Желтая карточкаЛопес Хавьер-Эдуардо
3:3
71' ГолМерам Джастин
72' Желтая карточкаРемеди Эрик
75' Желтая карточкаКрейлах Дамир
15
Бисон
Таннер
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
16
Чанг
Майкель
15
Глэд
Джастин
13
Беслер
Ник
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Чанг МайкельЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
-
51 Путна ЭндрюВратарь
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Илоски МиланНападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Ход матча
8'
26'
45'
1:1
49'
1:2
50'
59'
62'
63'
65'
65'
67'
71'
3:3
72'
73'
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|8
|0.33
|2.
|Кауэлл Кейд
|4
|0.17
|3.
|Эспиноса Кристиан
|2
|0.08
|4.
|Вондоловски Крис
|2
|0.08
|5.
|Натан Рафаэл
|2
|0.08
|6.
|Юилл Джексон
|2
|0.08
|7.
|Аланис Освальдо
|2 (2)
|0.08
|8.
|Юнгвирт Флориан
|1
|0.04
|9.
|Эбобисс Жереми
|1
|0.04
|10.
|Марье Поль
|1
|0.04
|11.
|Киканович Бенджамин
|1
|0.04
|12.
|Салинас Ши
|0
|0
|13.
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|14.
|Фьерро Карлос
|0
|0
|15.
|Бисон Таннер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|9
|0.38
|2.
|Руснак Альберт
|7 (2)
|0.29
|3.
|Рубин Рубио
|6
|0.25
|4.
|Джулио Андерсон
|6
|0.25
|5.
|Вуд Бобби
|2
|0.08
|6.
|Глэд Джастин
|2
|0.08
|7.
|Эррера Аарон
|1
|0.04
|8.
|Jony Menendez
|1
|0.04
|9.
|Мерам Джастин
|1
|0.04
|10.
|Чанг Майкель
|1
|0.04
|11.
|Холт Эрик
|1
|0.04
|12.
|Руис Пабло
|0
|0
|13.
|Броди Эндрю
|0
|0
|14.
|Луис Эвертон
|0
|0
|15.
|Беслер Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ремеди Эрик
|9
|0
|2.
|Жудсон
|6
|1
|3.
|Натан Рафаэл
|5
|1
|4.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|6
|0
|5.
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|6.
|Вондоловски Крис
|2
|1
|7.
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|8.
|Лопес Маркос IV
|3
|0
|9.
|Кауэлл Кейд
|3
|0
|10.
|Фьерро Карлос
|1
|1
|11.
|Салинас Ши
|2
|0
|12.
|Риос Андрес
|2
|0
|13.
|Аланис Освальдо
|2
|0
|14.
|Марье Поль
|2
|0
|15.
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|16.
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|17.
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Глэд Джастин
|5
|1
|2.
|Крейлах Дамир
|6
|0
|3.
|Руснак Альберт
|6
|0
|4.
|Мерам Джастин
|5
|0
|5.
|Луис Эвертон
|5
|0
|6.
|Эррера Аарон
|5
|0
|7.
|Руис Пабло
|4
|0
|8.
|Беслер Ник
|4
|0
|9.
|Тоя Донни
|3
|0
|10.
|Сильва Марсело
|2
|0
|11.
|Морган Эштон
|2
|0
|12.
|Чанг Майкель
|2
|0
|13.
|Jony Menendez
|2
|0
|14.
|Холт Эрик
|2
|0
|15.
|Даткович Тони
|1
|0
|16.
|Броди Эндрю
|1
|0
|17.
|Поудер Ноа
|1
|0
|18.
|Очоа Дэвид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|Реал Солт-Лейк
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|14.29% (5)
|5.71% (2)
|28.57% (10)
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +4 =9 -7Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +6 =6 -8Лос-Анджелес 3:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 4:1 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|47 - 29
|55
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|38 - 21
|41
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 33
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|41 - 27
|35
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|39 - 33
|34
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|32 - 28
|33
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|24 - 31
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 34
|30
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 38
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 28
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|23 - 42
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|26 - 50
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 23
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:1 Заявка
|24
|11
|5
|8
|37 - 37
|38
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 41
|34
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|8.
|Реал Солт-Лейк
|3:3 Заявка
|24
|8
|7
|9
|39 - 35
|31
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|24 - 29
|31
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:3 Заявка
|24
|6
|10
|8
|28 - 34
|28
|12.
|Даллас
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|36 - 40
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:1 Заявка
|25
|4
|11
|10
|28 - 37
|23
|14.
|Остин
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|22 - 36
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|25 - 13
|31
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Торонто
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:1 Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|4.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|5.
|Реал Солт-Лейк
|3:3 Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:3 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|14.
|Остин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 17
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|6.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|7.
|Нэшвилл
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 7
|11
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 25
|10
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 17
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 19
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:3 Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|10.
|Реал Солт-Лейк
|3:3 Заявка
|12
|2
|3
|7
|19 - 23
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Даллас
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:1 Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|2
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|12
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|10
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|5.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|9
|0