  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Интер Майами
0:4
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
10' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
0:1
18' Гол
Климала Патрик
20' Желтая карточка
Пирес Леандро
0:2
31' Гол
Фернандес Омир
38' Вторая желтая карточка
Фигаль Хорхе
45' Желтая карточка
Игуаин Гонсало
57' Желтая карточка
Эдвардс Томас
0:3
65' Гол
Fabio da Silva2
81' Желтая карточка
Барлоу Том
86' Желтая карточка
Харпер Кэмерон
0:4
89' Гол
Fabio da Silva2
90'+2
32
Марсман
Ник
6
Пирес
Леандро
5
Фигаль
Хорхе
4
Макоун
Кристиан
7
Морган
Льюис
26
Грегоре
8
Матуиди
Блез
20
Шеа
Брек
10
Писарро
Родольфо
19
Робинсон
Робби
9
Игуаин
Гонсало
13
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
4
Рейес
Андрес
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
27
Дэвис
Шон
II
19
Кармона
Викельман
9
Fabio
da
Silva2
21
Фернандес
Омир
10
Климала
Патрик
Интер Майами
3-4-2-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игуаин Гонсало 9 (2) 0.38
2. Робинсон Робби 4 0.17
3. Писарро Родольфо 3 0.13
4. Шеа Брек 2 0.08
5. Васильев Индиана 2 0.08
6. Федерико Игуаин 1 0.04
7. Морган Льюис 1 0.04
8. Гиббс Киран 1 0.04
9. Макоун Кристиан 1 (1) 0.04
10. Грегоре 0 0
11. Пирес Леандро 0 0
12. Ульоа Виктор 0 0
13. Фигаль Хорхе 0 0
14. Матуиди Блез 0 0
15. Чапман Джей 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Климала Патрик 6 (2) 0.26
2. Fabio da Silva2 5 0.22
3. Кларк Кейден 4 0.17
4. Кассерес Кристиан 4 0.17
5. Рейес Андрес 2 0.09
6. Данкан Кайл 1 0.04
7. Йервуд Дрю 1 0.04
8. Амайя Фрэнки 1 0.04
9. Толкин Джон 1 0.04
10. Кармона Викельман 1 0.04
11. Барлоу Том 1 0.04
12. Фернандес Омир 1 0.04
13. Гутман Эндрю 1 0.04
14. Эдвардс Томас 0 0
15. Уайт Брайан 0 0

Карточки

Интер Майами
# Игрок      
1. Грегоре 11 1
2. Пирес Леандро 11 0
3. Фигаль Хорхе 6 1
4. Матуиди Блез 4 0
5. Робинсон Робби 4 0
6. Шоукросс Райан 1 1
7. Игуаин Гонсало 2 0
8. Леердам Келвин 2 0
9. Ульоа Виктор 2 0
10. Писарро Родольфо 2 0
11. Чапман Джей 2 0
12. Макоун Кристиан 2 0
13. Карранса Хулиан 2 0
14. Гиббс Киран 1 0
15. Федерико Игуаин 1 0
16. Шеа Брек 1 0
17. Джонс Джовин 1 0
18. Аскона Эдисон 1 0
19. Sami Guediri 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Йервуд Дрю 7 1
2. Эдвардс Томас 6 0
3. Данкан Кайл 6 0
4. Тарек Амро 4 0
5. Дэвис Шон II 4 0
6. Рейес Андрес 2 1
7. Климала Патрик 3 0
8. Кассерес Кристиан 3 0
9. Fabio da Silva2 3 0
10. Барлоу Том 2 0
11. Нилис Шон 2 0
12. Гутман Эндрю 2 0
13. Кларк Кейден 2 0
14. Лонг Аарон 1 0
15. Карлос Мигел Коронел 1 0
16. Харпер Кэмерон 1 0
17. Диарра Юба 1 0
18. Амайя Фрэнки 1 0
19. Толкин Джон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Интер Майами 8.33% (2) 4.17% (1) 16.67% (4) 12.5% (3) 29.17% (7) 29.17% (7)
 Нью-Йорк Ред Буллз 13.79% (4) 10.34% (3) 20.69% (6) 24.14% (7) 20.69% (6) 10.34% (3)

Предыдущие игры

Интер Майами Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Торонто 0:1 Интер Майами Интер Майами 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 0:1 Интер Майами Орландо Сити 0:0 Интер Майами
Интер Майами 3:1 Торонто Интер Майами 3:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Интер Майами 2:1 Нэшвилл Орландо Сити 1:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Интер Майами 1:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Цинциннати 2:3 Интер Майами Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру
Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Интер Майами: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами МЛС Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 25 17 4 4 47 - 29 55
2. Нэшвилл Заявка 23 10 11 2 38 - 21 41
3. Орландо Сити Заявка 24 10 8 6 35 - 33 38
4. Нью-Йорк Сити Заявка 23 10 5 8 41 - 27 35
5. Ди Си Юнайтед Заявка 24 10 4 10 39 - 33 34
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 24 9 7 8 34 - 30 34
7. Атланта Юнайтед Заявка 24 8 9 7 32 - 28 33
8. Интер Майами Заявка 24 9 5 10 24 - 35 32
9. Коламбус Кру Заявка 25 8 6 11 29 - 34 30
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 23 7 5 11 29 - 28 26
11. Чикаго Файр Заявка 24 6 5 13 24 - 38 23
12. Цинциннати Заявка 23 4 8 11 23 - 42 20
13. Торонто Заявка 24 3 6 15 26 - 50 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 23 13 6 4 36 - 19 45
3. Колорадо Рэпидс Заявка 23 12 7 4 34 - 23 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 24 11 5 8 37 - 37 38
5. Портленд Тимберс Заявка 24 10 4 10 34 - 41 34
6. Лос-Анджелес Заявка 24 9 6 9 37 - 34 33
7. Реал Солт-Лейк Заявка 24 9 6 9 40 - 35 33
8. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
9. Миннесота Юнайтед Заявка 23 8 7 8 24 - 29 31
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 24 6 9 9 28 - 35 27
12. Даллас Заявка 25 6 9 10 36 - 40 27
13. Хьюстон Динамо Заявка 25 4 11 10 28 - 37 23
14. Остин Заявка 24 5 4 15 22 - 36 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 12 10 1 1 25 - 13 31
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
6. Атланта Юнайтед Заявка 12 6 3 3 17 - 9 21
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
8. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 13 5 2 6 16 - 26 17
12. Цинциннати Заявка 10 1 5 4 8 - 11 8
13. Торонто Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
4. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
5. Реал Солт-Лейк Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
6. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
7. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
8. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
9. Портленд Тимберс Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Хьюстон Динамо Заявка 12 4 5 3 16 - 15 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
14. Остин Заявка 11 3 2 6 15 - 17 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
5. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
6. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
7. Нэшвилл Заявка 9 2 5 2 7 - 7 11
8. Ди Си Юнайтед Заявка 13 2 4 7 18 - 25 10
9. Коламбус Кру Заявка 13 2 3 8 8 - 17 9
10. Нью-Йорк Сити Заявка 11 2 3 6 12 - 16 9
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 2 2 8 15 - 19 8
12. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
13. Чикаго Файр Заявка 11 1 1 9 6 - 23 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
9. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
10. Лос-Анджелес Заявка 11 3 1 7 11 - 15 10
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
12. Даллас Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
13. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо Заявка 13 0 6 7 12 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 2
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
5. Даллас Пепи Рикардо 12 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 10 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
Новости
Где смотреть матч Интер Майами 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 