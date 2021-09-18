США: МЛС 2021
Интер Майами
0:4
Конец матча
Стадион: DRV PNK Stadium
Нью-Йорк Ред Буллз
10' Желтая карточкаФигаль Хорхе
0:1
18' ГолКлимала Патрик
20' Желтая карточкаПирес Леандро
0:2
31' ГолФернандес Омир
38' Вторая желтая карточкаФигаль Хорхе
45' Желтая карточкаИгуаин Гонсало
57' Желтая карточкаЭдвардс Томас
0:3
65' ГолFabio da Silva2
81' Желтая карточкаБарлоу Том
86' Желтая карточкаХарпер Кэмерон
0:4
89' ГолFabio da Silva2
32
Марсман
Ник
26
Грегоре
20
Шеа
Брек
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
27
Дэвис
Шон
II
- Основной состав
-
32 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шеа БрекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Sami Guediri
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
27 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
67 Omar Sowe
-
40 AJ Marcucci
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
Ход матча
10'
18'
20'
31'
0:2
38'
45'
57'
57'
65'
0:3
81'
86'
89'
0:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игуаин Гонсало
|9 (2)
|0.38
|2.
|Робинсон Робби
|4
|0.17
|3.
|Писарро Родольфо
|3
|0.13
|4.
|Шеа Брек
|2
|0.08
|5.
|Васильев Индиана
|2
|0.08
|6.
|Федерико Игуаин
|1
|0.04
|7.
|Морган Льюис
|1
|0.04
|8.
|Гиббс Киран
|1
|0.04
|9.
|Макоун Кристиан
|1 (1)
|0.04
|10.
|Грегоре
|0
|0
|11.
|Пирес Леандро
|0
|0
|12.
|Ульоа Виктор
|0
|0
|13.
|Фигаль Хорхе
|0
|0
|14.
|Матуиди Блез
|0
|0
|15.
|Чапман Джей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Климала Патрик
|6 (2)
|0.26
|2.
|Fabio da Silva2
|5
|0.22
|3.
|Кларк Кейден
|4
|0.17
|4.
|Кассерес Кристиан
|4
|0.17
|5.
|Рейес Андрес
|2
|0.09
|6.
|Данкан Кайл
|1
|0.04
|7.
|Йервуд Дрю
|1
|0.04
|8.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.04
|9.
|Толкин Джон
|1
|0.04
|10.
|Кармона Викельман
|1
|0.04
|11.
|Барлоу Том
|1
|0.04
|12.
|Фернандес Омир
|1
|0.04
|13.
|Гутман Эндрю
|1
|0.04
|14.
|Эдвардс Томас
|0
|0
|15.
|Уайт Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Фигаль Хорхе
|6
|1
|4.
|Матуиди Блез
|4
|0
|5.
|Робинсон Робби
|4
|0
|6.
|Шоукросс Райан
|1
|1
|7.
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|8.
|Леердам Келвин
|2
|0
|9.
|Ульоа Виктор
|2
|0
|10.
|Писарро Родольфо
|2
|0
|11.
|Чапман Джей
|2
|0
|12.
|Макоун Кристиан
|2
|0
|13.
|Карранса Хулиан
|2
|0
|14.
|Гиббс Киран
|1
|0
|15.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|16.
|Шеа Брек
|1
|0
|17.
|Джонс Джовин
|1
|0
|18.
|Аскона Эдисон
|1
|0
|19.
|Sami Guediri
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йервуд Дрю
|7
|1
|2.
|Эдвардс Томас
|6
|0
|3.
|Данкан Кайл
|6
|0
|4.
|Тарек Амро
|4
|0
|5.
|Дэвис Шон II
|4
|0
|6.
|Рейес Андрес
|2
|1
|7.
|Климала Патрик
|3
|0
|8.
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|9.
|Fabio da Silva2
|3
|0
|10.
|Барлоу Том
|2
|0
|11.
|Нилис Шон
|2
|0
|12.
|Гутман Эндрю
|2
|0
|13.
|Кларк Кейден
|2
|0
|14.
|Лонг Аарон
|1
|0
|15.
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|16.
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|17.
|Диарра Юба
|1
|0
|18.
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|19.
|Толкин Джон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Майами
|8.33% (2)
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|29.17% (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
Предыдущие игры
Интер Майами Последние 20 матчей: +8 =4 -8Торонто 0:1 Интер Майами Интер Майами 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 0:1 Интер Майами Орландо Сити 0:0 Интер Майами
Интер Майами 3:1 Торонто Интер Майами 3:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Интер Майами 2:1 Нэшвилл Орландо Сити 1:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Интер Майами 1:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Цинциннати 2:3 Интер Майами Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +6 =5 -9Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру
Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Интер Майами: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|47 - 29
|55
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|38 - 21
|41
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 33
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|41 - 27
|35
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|39 - 33
|34
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|32 - 28
|33
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|24 - 35
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 34
|30
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 28
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 38
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|23 - 42
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|26 - 50
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 23
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|37 - 37
|38
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 41
|34
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|40 - 35
|33
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|24 - 29
|31
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|28 - 35
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|36 - 40
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|28 - 37
|23
|14.
|Остин
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|22 - 36
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|25 - 13
|31
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Торонто
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|4.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 17
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|6.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|7.
|Нэшвилл
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 7
|11
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 25
|10
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 17
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 19
|8
|12.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Даллас
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|2
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|12
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|10
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2