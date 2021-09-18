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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Норрбю
0:0
Первый тайм: 33'
Треллеборг
0'
23' Желтая карточка
Модиг Йеспер
33'
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
2
Мохамад
Аббас
5
Браннефальк
Йохан
18
Пекальски
Иво
7
Эрквист
Расмус
17
Берг
Виктор
22
Аргудо
Луис
13
Стремберг
Робин
21
Вукоевич
Диян
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
23
Ливерстам
Фредрик
17
Йенссон
Исак
6
Модиг
Йеспер
25
Саид
Мохаммед
20
Дхайни
Мухаммед-Али
22
Блумберг
Юхан
9
Косица
Дзенис
7
Петрович
Петар
18
Оффия
Генри
Норрбю
3-4-3
Треллеборг
4-2-3-1

Ход матча

23'
 
Модиг Йеспер

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вукоевич Диян 10 (3) 0.48
2. Джобе Бубакарр 4 0.19
3. Стремберг Робин 3 0.14
4. Эрквист Расмус 2 0.1
5. Арлиг Вильхельм 1 0.05
6. Браннефальк Йохан 1 0.05
7. Османагич Нино 1 0.05
8. Саволайнен Никлас 1 0.05
9. Аргудо Луис 1 0.05
10. Сало Александр 1 0.05
11. Ялдыр Дениз 1 0.05
12. Пекальски Иво 0 0
13. Берг Виктор 0 0
14. Лундгрен Фредрик 0 0
Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петрович Петар 6 0.29
2. Оффия Генри 4 0.19
3. Бркич Харис 3 0.14
4. Косица Дзенис 3 0.14
5. Бьеркен Фритьоф 3 0.14
6. Хоканссон Маттиас 2 0.1
7. Дхайни Мухаммед-Али 2 0.1
8. Блумберг Юхан 1 0.05
9. Ливерстам Фредрик 1 0.05
10. Йенссон Исак 1 0.05
11. Сафиу Фатаву 1 0.05
12. Модиг Йеспер 0 0
13. Амин Симон 0 0
14. Йоханссон Хенрик 0 0

Карточки

Норрбю
# Игрок      
1. Пекальски Иво 7 0
2. Саволайнен Никлас 5 0
3. Османагич Нино 4 0
4. Браннефальк Йохан 4 0
5. Эрквист Расмус 4 0
6. Стремберг Робин 3 0
7. Мохамад Аббас 3 0
8. Аргудо Луис 3 0
9. Лундгрен Фредрик 2 0
10. Вукоевич Диян 2 0
11. Джобе Бубакарр 2 0
12. Сало Александр 2 0
13. Ялдыр Дениз 2 0
14. Берг Виктор 2 0
15. Ткалчич Никола 1 0
16. Милованович Вилльям 1 0
17. Олссон Макс 1 0
Треллеборг
# Игрок      
1. Блумберг Юхан 7 0
2. Петрович Петар 5 0
3. Ливерстам Фредрик 4 0
4. Амин Симон 4 0
5. Тидеман Антон 2 0
6. Оффия Генри 2 0
7. Дхайни Мухаммед-Али 2 0
8. Нильссон Хампус 1 0
9. Косица Дзенис 1 0
10. Сёдерквист Монс 1 0
11. Хоканссон Маттиас 1 0
12. Бркич Харис 1 0
13. Йенссон Исак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрбю 19.23% (5) 15.38% (4) 11.54% (3) 11.54% (3) 19.23% (5) 23.08% (6)
 Треллеборг 14.81% (4) 22.22% (6) 3.7% (1) 18.52% (5) 18.52% (5) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Вестерос 1:1 Норрбю Норрбю 0:0 Васалунд Эргрюте 2:2 Норрбю Норрбю 0:1 Акрополис
Энгельхолмс 3:2 Норрбю Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Норрбю 2:1 Эргрюте Фалькенберг 1:1 Норрбю Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг
Треллеборг Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Хельсинборг 1:1 Треллеборг Треллеборг 3:1 Браге Треллеборг 1:0 Эстер Фалькенберг 1:0 Треллеборг
Русенгор 0:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 ГАИС Эстер 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте Васалунд 2:2 Треллеборг

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Треллеборг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Треллеборг 2:1 Норрбю Суперэттан Треллеборг 2:2 Норрбю Суперэттан Норрбю 1:3 Треллеборг Суперэттан Норрбю 4:0 Треллеборг Суперэттан
Треллеборг 1:1 Норрбю Суперэттан Треллеборг 5:1 Норрбю Суперэттан Норрбю 1:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 7:0 Норрбю Первый дивизион Норрбю 0:2 Треллеборг Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 20 12 3 5 24 - 14 39
2. Треллеборг 0:0 Заявка 21 10 7 4 27 - 20 37
3. Хельсинборг Заявка 20 10 6 4 29 - 15 36
4. Ландскруна Заявка 20 10 4 6 29 - 22 34
5. Норрбю 0:0 Заявка 21 9 7 5 27 - 20 34
6. Сундсвалль Заявка 19 9 4 6 28 - 21 31
7. Йёнчёпинг Заявка 19 9 3 7 27 - 23 30
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 19 7 5 7 27 - 22 26
9. Эргрюте Заявка 20 6 8 6 22 - 25 26
10. Эстер Заявка 20 6 6 8 15 - 17 24
11. Браге Заявка 20 5 6 9 24 - 29 21
12. Акрополис Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
13. ГАИС Заявка 19 6 2 11 18 - 24 20
14. Вестерос Заявка 20 4 8 8 21 - 30 20
15. Фалькенберг Заявка 20 5 4 11 23 - 36 19
16. Васалунд Заявка 20 5 3 12 25 - 35 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Вернаму Заявка 10 8 1 1 13 - 3 25
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 7 3 0 22 - 7 24
4. Треллеборг 0:0 Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
6. Сундсвалль Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
7. Норрбю 0:0 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
8. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
9. Хельсинборг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
10. Вестерос Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Фалькенберг Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Браге Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
3. Треллеборг 0:0 Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
4. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
6. Сундсвалль Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
7. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
8. Йёнчёпинг Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
9. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
10. ГАИС Заявка 10 3 1 6 8 - 11 10
11. Ландскруна Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
12. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг Заявка 10 2 1 7 10 - 18 7
14. Вестерос Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
15. Васалунд Заявка 10 1 2 7 10 - 19 5
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 10 1 1
3. Сундсвалль Халлениус Линус 9 0 2
4. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Ландскруна Олссон Филип 6 1
5. Норрбю Пекальски Иво 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Модиг Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Норрбю
Ничья
Треллеборг
2.40
3.40
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Норрбю 0:0 Треллеборг онлайн




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