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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Браге
1:4
Конец матча
ГАИС
0'
0:1
29' Гол
Стернер Даниэль
0:2
36' Пенальти
Эгнелль Адам
1:2
43' Гол
Лильестранд Маттиас
49' Желтая карточка
Лильестранд Маттиас
51' Желтая карточка
Линдберг Юлиус
1:3
52' Гол
Эгнелль Адам
58' Желтая карточка
Антонссон Бьярни
62' Желтая карточка
Сьёберг Аксель
1:4
63' Пенальти
Эгнелль Адам
89' Желтая карточка
Зеттерстрём Александр
89' Желтая карточка
Лумбана Борис
90'+5
1
Энгдал
Адриан
24
Сьёберг
Аксель
II
2
Зеттерстрём
Александр
4
Лильестранд
Маттиас
3
Макаси
Мозес
7
Селлин
Роббин
6
Антонссон
Бьярни
8
Хеллберг
Сет
20
Filip
Sjoeberg1
10
Плана
Леонард
17
Рейнхольдссон
Андре
1
Карлссон
Матиас
3
Эрнблом
Филип
24
Грозданич
Эмин
5
Андерсен
Никлас
II
16
Андерссон
Йохан
II
18
Лумбана
Борис
10
Эгнелль
Адам
26
Моенза
Малкольм
8
Александерссон
Виктор
20
Стернер
Даниэль
11
Линдберг
Юлиус
Браге
4-4-2
ГАИС
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Браге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плана Леонард 9 (4) 0.43
2. Карлберг Дуглас 2 0.1
3. Йоханссон Александр 2 0.1
4. Сёдерберг Никлас 2 0.1
5. Селлин Роббин 1 0.05
6. Лундин Антон 1 0.05
7. Перссон Хоаким 1 0.05
8. Лильестранд Маттиас 1 0.05
9. Хеллберг Сет 1 0.05
10. Махолли Шкодран 1 0.05
11. Антонссон Бьярни 1 0.05
12. Зеттерстрём Александр 1 0.05
13. Filip Sjoeberg1 1 0.05
14. Фродиг Виктор 0 0
15. Макаси Мозес 0 0
16. Лундин Оскар 0 0
17. Хиндрикес Понтус 0 0
18. Уильямс Ноа 0 0
ГАИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эгнелль Адам 6 (2) 0.3
2. Линдберг Юлиус 3 0.15
3. Стернер Даниэль 3 0.15
4. Вангберг Август 2 0.1
5. Марич Аднан 2 0.1
6. Линдберг Йонас 1 0.05
7. Александерссон Виктор 1 0.05
8. Лумбана Борис 1 0.05
9. Каргбо Майкл 1 0.05
10. Андерссон Йохан II 0 0
11. Моенза Малкольм 0 0
12. Оусоу Айхам 0 0

Карточки

Браге
# Игрок      
1. Лильестранд Маттиас 7 0
2. Зеттерстрём Александр 4 1
3. Хиндрикес Понтус 5 0
4. Антонссон Бьярни 3 1
5. Лундин Оскар 3 0
6. Тити Адиль 3 0
7. Уильямс Ноа 3 0
8. Сёдерберг Никлас 3 0
9. Плана Леонард 2 0
10. Макаси Мозес 2 0
11. Селлин Роббин 1 0
12. Лундин Антон 1 0
13. Махолли Шкодран 1 0
14. Мавила Натан 1 0
15. Йоханссон Александр 1 0
16. Карлберг Дуглас 1 0
17. Хилтунен Лукас 1 0
18. Сьёберг Аксель II 1 0
ГАИС
# Игрок      
1. Лумбана Борис 4 0
2. Вангберг Август 3 0
3. Оусоу Айхам 1 1
4. Линдберг Йонас 2 0
5. Марич Аднан 2 0
6. Андерссон Йохан II 2 0
7. Грозданич Эмин 2 0
8. Хульквист Даниэль 2 0
9. Моенза Малкольм 0 1
10. Андерсен Никлас II 1 0
11. Ладан Никола 1 0
12. Эрнблом Филип 1 0
13. Карлссон Матиас 1 0
14. Эгнелль Адам 1 0
15. Линдберг Юлиус 1 0
16. Оберг Йоаким 1 0
17. Стернер Даниэль 1 0
18. Александерссон Виктор 1 0
19. Ибрагим Харун 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Браге 8.33% (2) 12.5% (3) 8.33% (2) 16.67% (4) 12.5% (3) 41.67% (10)
 ГАИС 19.05% (4) 14.29% (3) 14.29% (3) 23.81% (5) 9.52% (2) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Браге Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Треллеборг 3:1 Браге Браге 1:0 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге Браге 3:3 Вестерос
Арамеиска-Сюрьянска 0:1 Браге Эргрюте 1:1 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Сундсвалль 3:3 Браге Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге Браге 1:3 Эргрюте Ландскруна 2:1 Браге Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Ландскруна 2:1 ГАИС Васалунд 3:4 ГАИС ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Венерсборг 2:2 ГАИС
Треллеборг 1:0 ГАИС ГАИС 2:0 Васалунд Эргрюте 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос Фалькенберг 0:1 ГАИС

Последние игры между собой

Браге: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
ГАИС: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
ГАИС 0:2 Браге Суперэттан Браге 2:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 0:1 Браге Суперэттан Браге 1:1 ГАИС Суперэттан
ГАИС 0:3 Браге Суперэттан ГАИС 1:1 Браге Суперэттан Браге 1:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 0:0 Браге Суперэттан Браге 0:4 ГАИС Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 20 12 3 5 24 - 14 39
2. Треллеборг Заявка 21 10 7 4 28 - 21 37
3. Хельсинборг Заявка 20 10 6 4 29 - 15 36
4. Ландскруна 0:0 Заявка 21 10 5 6 29 - 22 35
5. Норрбю Заявка 21 9 7 5 28 - 21 34
6. Сундсвалль 0:0 Заявка 20 9 5 6 28 - 21 32
7. Йёнчёпинг Заявка 19 9 3 7 27 - 23 30
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 20 7 5 8 28 - 24 26
9. Эргрюте Заявка 20 6 8 6 22 - 25 26
10. Эстер Заявка 20 6 6 8 15 - 17 24
11. ГАИС Заявка 20 7 2 11 22 - 25 23
12. Акрополис Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
13. Васалунд Заявка 21 6 3 12 27 - 36 21
14. Браге Заявка 21 5 6 10 25 - 33 21
15. Вестерос Заявка 20 4 8 8 21 - 30 20
16. Фалькенберг Заявка 20 5 4 11 23 - 36 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 0:0 Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Вернаму Заявка 10 8 1 1 13 - 3 25
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Сундсвалль 0:0 Заявка 11 6 3 2 19 - 11 21
6. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
7. Норрбю Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
8. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
9. Хельсинборг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
10. Вестерос Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Фалькенберг Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
15. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
3. Треллеборг Заявка 11 3 5 3 14 - 15 14
4. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
6. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
7. Сундсвалль 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
8. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
9. Йёнчёпинг Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
10. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
11. Ландскруна 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
12. Васалунд Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
13. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
14. Фалькенберг Заявка 10 2 1 7 10 - 18 7
15. Вестерос Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 10 1 1
3. Сундсвалль Халлениус Линус 9 0 2
4. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Ландскруна Олссон Филип 6 1
5. Норрбю Пекальски Иво 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Лильестранд Маттиас бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Эгнелль Адам из команды ГАИС забивает с точки!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Daniel Sterner бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Браге 1:4 ГАИС онлайн




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