Швеция: Суперэттан 2021
0:1
29' ГолСтернер Даниэль
0:2
36' ПенальтиЭгнелль Адам
1:2
43' ГолЛильестранд Маттиас
49' Желтая карточкаЛильестранд Маттиас
51' Желтая карточкаЛиндберг Юлиус
1:3
52' ГолЭгнелль Адам
58' Желтая карточкаАнтонссон Бьярни
62' Желтая карточкаСьёберг Аксель
1:4
63' ПенальтиЭгнелль Адам
89' Желтая карточкаЗеттерстрём Александр
89' Желтая карточкаЛумбана Борис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Камп АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ятта НухаПолузащитник
- Нападающий
-
13 Куаме ИсаакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
Ход матча
29'
0:1
36'
0:2
43'
51'
52'
58'
62'
63'
1:4
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плана Леонард
|9 (4)
|0.43
|2.
|Карлберг Дуглас
|2
|0.1
|3.
|Йоханссон Александр
|2
|0.1
|4.
|Сёдерберг Никлас
|2
|0.1
|5.
|Селлин Роббин
|1
|0.05
|6.
|Лундин Антон
|1
|0.05
|7.
|Перссон Хоаким
|1
|0.05
|8.
|Лильестранд Маттиас
|1
|0.05
|9.
|Хеллберг Сет
|1
|0.05
|10.
|Махолли Шкодран
|1
|0.05
|11.
|Антонссон Бьярни
|1
|0.05
|12.
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.05
|13.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0.05
|14.
|Фродиг Виктор
|0
|0
|15.
|Макаси Мозес
|0
|0
|16.
|Лундин Оскар
|0
|0
|17.
|Хиндрикес Понтус
|0
|0
|18.
|Уильямс Ноа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эгнелль Адам
|6 (2)
|0.3
|2.
|Линдберг Юлиус
|3
|0.15
|3.
|Стернер Даниэль
|3
|0.15
|4.
|Вангберг Август
|2
|0.1
|5.
|Марич Аднан
|2
|0.1
|6.
|Линдберг Йонас
|1
|0.05
|7.
|Александерссон Виктор
|1
|0.05
|8.
|Лумбана Борис
|1
|0.05
|9.
|Каргбо Майкл
|1
|0.05
|10.
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|11.
|Моенза Малкольм
|0
|0
|12.
|Оусоу Айхам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лильестранд Маттиас
|7
|0
|2.
|Зеттерстрём Александр
|4
|1
|3.
|Хиндрикес Понтус
|5
|0
|4.
|Антонссон Бьярни
|3
|1
|5.
|Лундин Оскар
|3
|0
|6.
|Тити Адиль
|3
|0
|7.
|Уильямс Ноа
|3
|0
|8.
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|9.
|Плана Леонард
|2
|0
|10.
|Макаси Мозес
|2
|0
|11.
|Селлин Роббин
|1
|0
|12.
|Лундин Антон
|1
|0
|13.
|Махолли Шкодран
|1
|0
|14.
|Мавила Натан
|1
|0
|15.
|Йоханссон Александр
|1
|0
|16.
|Карлберг Дуглас
|1
|0
|17.
|Хилтунен Лукас
|1
|0
|18.
|Сьёберг Аксель II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лумбана Борис
|4
|0
|2.
|Вангберг Август
|3
|0
|3.
|Оусоу Айхам
|1
|1
|4.
|Линдберг Йонас
|2
|0
|5.
|Марич Аднан
|2
|0
|6.
|Андерссон Йохан II
|2
|0
|7.
|Грозданич Эмин
|2
|0
|8.
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|9.
|Моенза Малкольм
|0
|1
|10.
|Андерсен Никлас II
|1
|0
|11.
|Ладан Никола
|1
|0
|12.
|Эрнблом Филип
|1
|0
|13.
|Карлссон Матиас
|1
|0
|14.
|Эгнелль Адам
|1
|0
|15.
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|16.
|Оберг Йоаким
|1
|0
|17.
|Стернер Даниэль
|1
|0
|18.
|Александерссон Виктор
|1
|0
|19.
|Ибрагим Харун
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Браге
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|41.67% (10)
|ГАИС
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Браге Последние 20 матчей: +6 =5 -9Треллеборг 3:1 Браге Браге 1:0 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге Браге 3:3 Вестерос
Арамеиска-Сюрьянска 0:1 Браге Эргрюте 1:1 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Сундсвалль 3:3 Браге Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге Браге 1:3 Эргрюте Ландскруна 2:1 Браге Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =2 -11Ландскруна 2:1 ГАИС Васалунд 3:4 ГАИС ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Венерсборг 2:2 ГАИС
Треллеборг 1:0 ГАИС ГАИС 2:0 Васалунд Эргрюте 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос Фалькенберг 0:1 ГАИС
Последние игры между собой
Браге: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
ГАИС: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|24 - 14
|39
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|28 - 21
|37
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 15
|36
|4.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|21
|10
|5
|6
|29 - 22
|35
|5.
|Норрбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|28 - 21
|34
|6.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|20
|9
|5
|6
|28 - 21
|32
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|27 - 23
|30
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|28 - 24
|26
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 25
|26
|10.
|Эстер
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|15 - 17
|24
|11.
|ГАИС
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|22 - 25
|23
|12.
|Акрополис
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|13.
|Васалунд
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|27 - 36
|21
|14.
|Браге
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|25 - 33
|21
|15.
|Вестерос
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|21 - 30
|20
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Вернаму
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|13 - 3
|25
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 11
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|7.
|Норрбю
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|8.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|10.
|Вестерос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|7.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|8.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|10.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|11.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|12.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|13.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|15.
|Вестерос
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|10
|1
|1
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|9
|0
|2
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|7
|0