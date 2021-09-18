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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сирианска Эскильстуна
1:0
Первый тайм: 41'
Васалунд
0'
1:0
2' Гол
Рафаэль Йорк
41'
90
Тернквист
Ноэль
15
Форс
Виктор
5
Редин
Понтус
2
Тихи
Робин
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
16
Рафаэль
Йорк
8
Алсанати
Андре
13
Мишель
Феликс
17
Лушаку
Исмет
24
Гётессон
Виктор
9
Коффей
Эшли
1
Мыцу
Раду
21
Азизи
Пешрав
3
Хиен
Исак
19
Сисей
Кебба
12
Lucas
De
Paula
8
Сёдерберг
Даниэль
6
Вамбани
Антони
4
Вистрём
Филип
10
Дурмаз
Элиас
9
Васич
Никола
26
Авдич
Денни
Сирианска Эскильстуна
5-3-1-1
Васалунд
3-4-3

Ход матча

2'
Рафаэль Йорк
(Форс Виктор)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольмстрём Александр Аль 9 0.45
2. Коффей Эшли 5 0.25
3. Рафаэль Йорк 3 (1) 0.15
4. Шауш Абделькарим Маммар 2 0.1
5. Гётессон Виктор 2 0.1
6. Алсанати Андре 2 (1) 0.1
7. Якубу Алию 2 0.1
8. Линнер Альбин 1 0.05
9. Ларссон Адам 1 0.05
10. Мишель Феликс 1 0.05
11. Лушаку Исмет 0 0
12. Форс Виктор 0 0
13. Маннс Йеспер 0 0
14. Базе Марван 0 0
Васалунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Маи 5 0.24
2. Васич Никола 3 0.14
3. Андуе Александер 3 0.14
4. Булут Экин 3 (1) 0.14
5. Вамбани Антони 3 0.14
6. Жорж Шарбель 2 0.1
7. Авдич Денни 2 0.1
8. Дурмаз Элиас 1 0.05
9. Ясуока Такуто 1 0.05
10. Цискаридзе Зураб 1 0.05
11. Энгберг Фрей 0 0
12. Мыцу Раду 0 0
13. Думбия Ибрагим 0 0
14. Дуранич Александр 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Лушаку Исмет 5 1
2. Такахаши Кадзуки 5 0
3. Коффей Эшли 5 0
4. Рафаэль Йорк 4 0
5. Туре Ибрахим 3 0
6. Алсанати Андре 3 0
7. Тихи Робин 3 0
8. Маннс Йеспер 2 0
9. Гётессон Виктор 2 0
10. Форс Виктор 2 0
11. Хольмстрём Александр Аль 2 0
12. Омедже Чиди Дауда 1 0
13. Уикс Джош 1 0
14. Шауш Абделькарим Маммар 1 0
15. Сабах Лоусон 1 0
16. Редин Понтус 1 0
17. Тернквист Ноэль 1 0
Васалунд
# Игрок      
1. Сисей Кебба 6 0
2. Вамбани Антони 5 0
3. Жорж Шарбель 3 1
4. Траоре Маи 3 1
5. Авдич Денни 4 0
6. Мыцу Раду 3 0
7. Васич Никола 3 0
8. Салем Адам Ид 3 0
9. Дуранич Александр 1 1
10. Азизи Пешрав 2 0
11. Цискаридзе Зураб 2 0
12. Ангер Филип 2 0
13. Андуе Александер 2 0
14. Сёдерберг Даниэль 2 0
15. Хиен Исак 2 0
16. Вистрём Филип 1 0
17. Булут Экин 1 0
18. Дурмаз Элиас 1 0
19. Затор Доминик 1 0
20. Ясуока Такуто 1 0
21. Lucas De Paula 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 14.81% (4) 11.11% (3) 14.81% (4) 7.41% (2) 22.22% (6) 29.63% (8)
Васалунд 4.17% (1) 4.17% (1) 8.33% (2) 16.67% (4) 20.83% (5) 45.83% (11)

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сирианска Эскильстуна 2:2 Хельсинборг Сюрианска 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Эскильстуна Сити Риннинге 6:1 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге Худдинге 4:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Арамеиска-Сюрьянска Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сильвия 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Сирианска Эскильстуна 6:1 Тюресё Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:3 Вяермбольс Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Арамеиска-Сюрьянска 1:0 Сирианска Эскильстуна Тюресё 0:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 ИФК Нючепинг United IK 2:1 Сирианска Эскильстуна
Васалунд Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Васалунд 1:2 Сундсвалль Норрбю 0:0 Васалунд Васалунд 3:4 ГАИС Хельсинборг 0:0 Васалунд
Иттерхугдаль 3:2 Васалунд Васалунд 3:1 Фалькенберг ГАИС 2:0 Васалунд Васалунд 0:1 Хельсинборг Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Васалунд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 20 12 3 5 24 - 14 39
2. Треллеборг Заявка 21 10 7 4 28 - 21 37
3. Хельсинборг Заявка 20 10 6 4 29 - 15 36
4. Ландскруна Заявка 20 10 4 6 29 - 22 34
5. Норрбю Заявка 21 9 7 5 28 - 21 34
6. Сундсвалль Заявка 19 9 4 6 28 - 21 31
7. Йёнчёпинг Заявка 19 9 3 7 27 - 23 30
8. Сирианска Эскильстуна 1:0 Заявка 20 8 5 7 28 - 22 29
9. Эргрюте Заявка 20 6 8 6 22 - 25 26
10. Эстер Заявка 20 6 6 8 15 - 17 24
11. ГАИС 2:0 Заявка 20 7 2 11 20 - 24 23
12. Браге 0:2 Заявка 21 5 6 10 24 - 31 21
13. Акрополис Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
14. Вестерос Заявка 20 4 8 8 21 - 30 20
15. Фалькенберг Заявка 20 5 4 11 23 - 36 19
16. Васалунд 0:1 Заявка 21 5 3 13 25 - 36 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сирианска Эскильстуна 1:0 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2. Ландскруна Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
3. Вернаму Заявка 10 8 1 1 13 - 3 25
4. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
6. Сундсвалль Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
7. Норрбю Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
8. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
9. Хельсинборг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
10. Вестерос Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд 0:1 Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Фалькенберг Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Браге 0:2 Заявка 10 3 2 5 10 - 14 11
15. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
16. ГАИС 2:0 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
3. Треллеборг Заявка 11 3 5 3 14 - 15 14
4. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. ГАИС 2:0 Заявка 11 4 1 6 10 - 11 13
6. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
7. Сундсвалль Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
8. Браге 0:2 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
9. Йёнчёпинг Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
10. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
11. Ландскруна Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
12. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг Заявка 10 2 1 7 10 - 18 7
14. Вестерос Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
15. Васалунд 0:1 Заявка 11 1 2 8 10 - 20 5
16. Сирианска Эскильстуна 1:0 Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 10 1 1
3. Сундсвалль Халлениус Линус 9 0 2
4. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Ландскруна Олссон Филип 6 1
5. Норрбю Пекальски Иво 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Рафаэль Йорк бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Васалунд
1.77
5.81
9.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 1:0 Васалунд онлайн




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