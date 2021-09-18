Швеция: Суперэттан 2021
Сирианска Эскильстуна
1:0
Первый тайм: 41'
Васалунд
1:0
2' ГолРафаэль Йорк
15
Форс
Виктор
16
Рафаэль
Йорк
17
Лушаку
Исмет
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
10
Дурмаз
Элиас
26
Авдич
Денни
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Уикс ДжошВратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Полузащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Якубу АлиюНападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Азизи ПешравЗащитник
- Защитник
-
19 Сисей КеббаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дурмаз ЭлиасНападающий
- Нападающий
-
26 Авдич ДенниНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ангер ФилипВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мааруф СамирПолузащитник
-
23 Жорж ШарбельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dalibor Savic
Ход матча
2'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.45
|2.
|Коффей Эшли
|5
|0.25
|3.
|Рафаэль Йорк
|3 (1)
|0.15
|4.
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.1
|5.
|Гётессон Виктор
|2
|0.1
|6.
|Алсанати Андре
|2 (1)
|0.1
|7.
|Якубу Алию
|2
|0.1
|8.
|Линнер Альбин
|1
|0.05
|9.
|Ларссон Адам
|1
|0.05
|10.
|Мишель Феликс
|1
|0.05
|11.
|Лушаку Исмет
|0
|0
|12.
|Форс Виктор
|0
|0
|13.
|Маннс Йеспер
|0
|0
|14.
|Базе Марван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Маи
|5
|0.24
|2.
|Васич Никола
|3
|0.14
|3.
|Андуе Александер
|3
|0.14
|4.
|Булут Экин
|3 (1)
|0.14
|5.
|Вамбани Антони
|3
|0.14
|6.
|Жорж Шарбель
|2
|0.1
|7.
|Авдич Денни
|2
|0.1
|8.
|Дурмаз Элиас
|1
|0.05
|9.
|Ясуока Такуто
|1
|0.05
|10.
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.05
|11.
|Энгберг Фрей
|0
|0
|12.
|Мыцу Раду
|0
|0
|13.
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|14.
|Дуранич Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лушаку Исмет
|5
|1
|2.
|Такахаши Кадзуки
|5
|0
|3.
|Коффей Эшли
|5
|0
|4.
|Рафаэль Йорк
|4
|0
|5.
|Туре Ибрахим
|3
|0
|6.
|Алсанати Андре
|3
|0
|7.
|Тихи Робин
|3
|0
|8.
|Маннс Йеспер
|2
|0
|9.
|Гётессон Виктор
|2
|0
|10.
|Форс Виктор
|2
|0
|11.
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|12.
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|13.
|Уикс Джош
|1
|0
|14.
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0
|15.
|Сабах Лоусон
|1
|0
|16.
|Редин Понтус
|1
|0
|17.
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сисей Кебба
|6
|0
|2.
|Вамбани Антони
|5
|0
|3.
|Жорж Шарбель
|3
|1
|4.
|Траоре Маи
|3
|1
|5.
|Авдич Денни
|4
|0
|6.
|Мыцу Раду
|3
|0
|7.
|Васич Никола
|3
|0
|8.
|Салем Адам Ид
|3
|0
|9.
|Дуранич Александр
|1
|1
|10.
|Азизи Пешрав
|2
|0
|11.
|Цискаридзе Зураб
|2
|0
|12.
|Ангер Филип
|2
|0
|13.
|Андуе Александер
|2
|0
|14.
|Сёдерберг Даниэль
|2
|0
|15.
|Хиен Исак
|2
|0
|16.
|Вистрём Филип
|1
|0
|17.
|Булут Экин
|1
|0
|18.
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|19.
|Затор Доминик
|1
|0
|20.
|Ясуока Такуто
|1
|0
|21.
|Lucas De Paula
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|29.63% (8)
|Васалунд
|4.17% (1)
|4.17% (1)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|45.83% (11)
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сирианска Эскильстуна 2:2 Хельсинборг Сюрианска 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Эскильстуна Сити Риннинге 6:1 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге Худдинге 4:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Арамеиска-Сюрьянска Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сильвия 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Сирианска Эскильстуна 6:1 Тюресё Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:3 Вяермбольс Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Арамеиска-Сюрьянска 1:0 Сирианска Эскильстуна Тюресё 0:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 ИФК Нючепинг United IK 2:1 Сирианска Эскильстуна
Васалунд Последние 20 матчей: +5 =3 -12Васалунд 1:2 Сундсвалль Норрбю 0:0 Васалунд Васалунд 3:4 ГАИС Хельсинборг 0:0 Васалунд
Иттерхугдаль 3:2 Васалунд Васалунд 3:1 Фалькенберг ГАИС 2:0 Васалунд Васалунд 0:1 Хельсинборг Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг
Последние игры между собой
Сирианска Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Васалунд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|24 - 14
|39
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|28 - 21
|37
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 15
|36
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 22
|34
|5.
|Норрбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|28 - 21
|34
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 21
|31
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|27 - 23
|30
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|28 - 22
|29
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 25
|26
|10.
|Эстер
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|15 - 17
|24
|11.
|ГАИС
|2:0 Заявка
|20
|7
|2
|11
|20 - 24
|23
|12.
|Браге
|0:2 Заявка
|21
|5
|6
|10
|24 - 31
|21
|13.
|Акрополис
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|14.
|Вестерос
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|21 - 30
|20
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|16.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|21
|5
|3
|13
|25 - 36
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|3.
|Вернаму
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|13 - 3
|25
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|7.
|Норрбю
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|8.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|10.
|Вестерос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Браге
|0:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|ГАИС
|2:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 11
|13
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|8.
|Браге
|0:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|10.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|11.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0 Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|10
|1
|1
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|9
|0
|2
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|7
|0