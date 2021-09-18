Швеция: Суперэттан 2021
Сирианска Эскильстуна
1:2
Конец матча
Васалунд
1:0
2' ГолРафаэль Йорк
62' Желтая карточкаМаннс Йеспер
1:1
71' ГолДурмаз Элиас
1:2
86' ГолАндуе Александер
87' Желтая карточкаСалем Адам Ид
90' Желтая карточкаЯсуока Такуто
15
Форс
Виктор
16
Рафаэль
Йорк
17
Лушаку
Исмет
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
10
Дурмаз
Элиас
26
Авдич
Денни
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Уикс ДжошВратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Полузащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Якубу АлиюНападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Азизи ПешравЗащитник
- Защитник
-
19 Сисей КеббаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дурмаз ЭлиасНападающий
- Нападающий
-
26 Авдич ДенниНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ангер ФилипВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мааруф СамирПолузащитник
-
23 Жорж ШарбельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dalibor Savic
Ход матча
2'
1:0
62'
71'
1:1
86'
1:2
87'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.45
|2.
|Коффей Эшли
|5
|0.25
|3.
|Рафаэль Йорк
|3 (1)
|0.15
|4.
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.1
|5.
|Гётессон Виктор
|2
|0.1
|6.
|Алсанати Андре
|2 (1)
|0.1
|7.
|Якубу Алию
|2
|0.1
|8.
|Линнер Альбин
|1
|0.05
|9.
|Ларссон Адам
|1
|0.05
|10.
|Мишель Феликс
|1
|0.05
|11.
|Лушаку Исмет
|0
|0
|12.
|Форс Виктор
|0
|0
|13.
|Маннс Йеспер
|0
|0
|14.
|Базе Марван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Маи
|5
|0.24
|2.
|Андуе Александер
|4
|0.19
|3.
|Васич Никола
|3
|0.14
|4.
|Вамбани Антони
|3
|0.14
|5.
|Булут Экин
|3 (1)
|0.14
|6.
|Дурмаз Элиас
|2
|0.1
|7.
|Жорж Шарбель
|2
|0.1
|8.
|Авдич Денни
|2
|0.1
|9.
|Ясуока Такуто
|1
|0.05
|10.
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.05
|11.
|Энгберг Фрей
|0
|0
|12.
|Мыцу Раду
|0
|0
|13.
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|14.
|Дуранич Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лушаку Исмет
|5
|1
|2.
|Такахаши Кадзуки
|5
|0
|3.
|Коффей Эшли
|5
|0
|4.
|Рафаэль Йорк
|4
|0
|5.
|Туре Ибрахим
|3
|0
|6.
|Маннс Йеспер
|3
|0
|7.
|Алсанати Андре
|3
|0
|8.
|Тихи Робин
|3
|0
|9.
|Гётессон Виктор
|2
|0
|10.
|Форс Виктор
|2
|0
|11.
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|12.
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|13.
|Уикс Джош
|1
|0
|14.
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0
|15.
|Сабах Лоусон
|1
|0
|16.
|Редин Понтус
|1
|0
|17.
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сисей Кебба
|6
|0
|2.
|Вамбани Антони
|5
|0
|3.
|Жорж Шарбель
|3
|1
|4.
|Траоре Маи
|3
|1
|5.
|Авдич Денни
|4
|0
|6.
|Салем Адам Ид
|4
|0
|7.
|Мыцу Раду
|3
|0
|8.
|Васич Никола
|3
|0
|9.
|Дуранич Александр
|1
|1
|10.
|Азизи Пешрав
|2
|0
|11.
|Цискаридзе Зураб
|2
|0
|12.
|Ангер Филип
|2
|0
|13.
|Андуе Александер
|2
|0
|14.
|Ясуока Такуто
|2
|0
|15.
|Сёдерберг Даниэль
|2
|0
|16.
|Хиен Исак
|2
|0
|17.
|Вистрём Филип
|1
|0
|18.
|Булут Экин
|1
|0
|19.
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|20.
|Затор Доминик
|1
|0
|21.
|Lucas De Paula
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
|Васалунд
|3.85% (1)
|3.85% (1)
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|46.15% (12)
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сирианска Эскильстуна 2:2 Хельсинборг Сюрианска 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Эскильстуна Сити Риннинге 6:1 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге Худдинге 4:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Арамеиска-Сюрьянска Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сильвия 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Сирианска Эскильстуна 6:1 Тюресё Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:3 Вяермбольс Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Арамеиска-Сюрьянска 1:0 Сирианска Эскильстуна Тюресё 0:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 ИФК Нючепинг United IK 2:1 Сирианска Эскильстуна
Васалунд Последние 20 матчей: +5 =3 -12Васалунд 1:2 Сундсвалль Норрбю 0:0 Васалунд Васалунд 3:4 ГАИС Хельсинборг 0:0 Васалунд
Иттерхугдаль 3:2 Васалунд Васалунд 3:1 Фалькенберг ГАИС 2:0 Васалунд Васалунд 0:1 Хельсинборг Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг
Последние игры между собой
Сирианска Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Васалунд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|24 - 14
|39
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|28 - 21
|37
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 15
|36
|4.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|21
|10
|5
|6
|29 - 22
|35
|5.
|Норрбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|28 - 21
|34
|6.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|20
|9
|5
|6
|28 - 21
|32
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|27 - 23
|30
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|28 - 24
|26
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 25
|26
|10.
|Эстер
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|15 - 17
|24
|11.
|ГАИС
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|22 - 25
|23
|12.
|Акрополис
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|13.
|Васалунд
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|27 - 36
|21
|14.
|Браге
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|25 - 33
|21
|15.
|Вестерос
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|21 - 30
|20
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Вернаму
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|13 - 3
|25
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 11
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|7.
|Норрбю
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|8.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|10.
|Вестерос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|7.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|8.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|10.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|11.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|12.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|13.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|15.
|Вестерос
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|10
|1
|1
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|9
|0
|2
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|7
|0