Финляндия: Вейккауслига 2021
Хака
0:0
Второй тайм: 84'
Стадион: Tehtaan kentta
Ильвес
15
Пурме
Тино
21
Гбе
Вигори
33
Манга
Таби
14
Сийра
Тууре
18
Бланко
Хеан
49
Отенг
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ойала СаломоНападающий
-
77 Ярти ИшмаельНападающий
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гбе ВигориЗащитник
-
33 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сийра ТууреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бланко ХеанНападающий
-
49 Отенг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Сарр МомодуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Oiva Jukkola
-
Главный тренер: Toni Kallio
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вученович Александар
|4
|0.21
|2.
|Ярти Ишмаель
|2
|0.11
|3.
|Малундама Хенри
|2
|0.11
|4.
|Фриберг Никлас
|1
|0.05
|5.
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.05
|6.
|Лайне Янне-Пекка
|1
|0.05
|7.
|Сааринен Сет
|1
|0.05
|8.
|Де Лукас Луии
|1
|0.05
|9.
|Бошняк Андрия
|1 (1)
|0.05
|10.
|Кёстиля Джами
|0
|0
|11.
|Пурме Тино
|0
|0
|12.
|Тайнио Максимус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вертайнен Ээту
|4
|0.2
|2.
|Мёммё Ээту
|4
|0.2
|3.
|Миеттунен Тату
|2
|0.1
|4.
|Бланко Хеан
|2
|0.1
|5.
|Отенг Эрик
|1
|0.05
|6.
|Алмен Микаэль
|1
|0.05
|7.
|Hernan Luna
|1
|0.05
|8.
|Озджелик Таха
|1
|0.05
|9.
|Оллила Туомас
|1 (1)
|0.05
|10.
|Янтти Теему
|0
|0
|11.
|Roger Torres
|0
|0
|12.
|Ветели Йоона
|0
|0
|13.
|Арифи Дони
|0
|0
|14.
|Patrick Loa Loa
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аувинен Ээро-Матти
|3
|1
|2.
|Тайнио Максимус
|3
|1
|3.
|Лун Юри
|3
|0
|4.
|Фриберг Никлас
|3
|0
|5.
|Бушуе Джейкоб
|3
|0
|6.
|Бошняк Андрия
|3
|0
|7.
|Чиди Сэмюэл
|2
|0
|8.
|Малундама Хенри
|2
|0
|9.
|Вученович Александар
|2
|0
|10.
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0
|11.
|Де Лукас Луии
|2
|0
|12.
|Ярти Ишмаель
|1
|0
|13.
|Хилска Антто
|1
|0
|14.
|Кёстиля Джами
|1
|0
|15.
|Ойала Саломо
|1
|0
|16.
|Сааринен Сет
|1
|0
|17.
|Пурме Тино
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Patrick Loa Loa
|5
|0
|2.
|Арифи Дони
|4
|0
|3.
|Roger Torres
|3
|0
|4.
|Сийра Тууре
|3
|0
|5.
|Катц Калле
|3
|0
|6.
|Бланко Хеан
|2
|0
|7.
|Миеттунен Тату
|2
|0
|8.
|Ветели Йоона
|2
|0
|9.
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|10.
|Манга Таби
|1
|0
|11.
|Нимели Силванус
|1
|0
|12.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|13.
|Янтти Теему
|1
|0
|14.
|Сарр Момоду
|1
|0
|15.
|Алмен Микаэль
|1
|0
|16.
|Оллила Туомас
|1
|0
|17.
|Hernan Luna
|1
|0
|18.
|Мёммё Ээту
|1
|0
|19.
|Гбе Вигори
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хака
|0
|7.14% (1)
|42.86% (6)
|0
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|Ильвес
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Хака Последние 20 матчей: +4 =3 -13Хака 1:2 Мариехамн СЯК Сейнайоки 4:0 Хака Хака 0:1 Оулу Лахти 0:2 Хака
Ильвес Последние 20 матчей: +8 =2 -10Ильвес 1:0 ХИФК Ильвес 1:0 Лахти Мариехамн 1:0 Ильвес Интер Турку 2:0 Ильвес
Последние игры между собой
Хака: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 4
Ильвес: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|32 - 9
|48
|2.
|КуПС
|2:1 Заявка
|20
|14
|3
|3
|37 - 14
|45
|3.
|СЯК Сейнайоки
|2:2 Заявка
|20
|10
|4
|6
|25 - 19
|34
|4.
|Интер Турку
|2:2 Заявка
|20
|10
|3
|7
|31 - 22
|33
|5.
|Лахти
|0:0 Заявка
|20
|7
|8
|5
|24 - 20
|29
|6.
|ХИФК
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 21
|29
|7.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|20
|8
|3
|9
|18 - 23
|27
|8.
|Хонка
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 28
|24
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|16 - 28
|20
|10.
|Оулу
|0:0 Заявка
|20
|5
|3
|12
|17 - 30
|18
|11.
|Хака
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 25
|16
|12.
|КТП
|1:2 Заявка
|20
|1
|5
|14
|15 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|2:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 5
|23
|2.
|ХИК
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|17 - 5
|23
|3.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|9
|7
|0
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Интер Турку
|2:2 Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|5.
|Лахти
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|6.
|СЯК Сейнайоки
|2:2 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 11
|18
|7.
|ХИФК
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|8.
|Хонка
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|9.
|Оулу
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 15
|7
|11.
|Хака
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|12.
|КТП
|1:2 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|15 - 4
|25
|2.
|КуПС
|2:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|3.
|СЯК Сейнайоки
|2:2 Заявка
|10
|5
|1
|4
|7 - 8
|16
|4.
|ХИФК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|5.
|Интер Турку
|2:2 Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|6.
|Мариехамн
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|7.
|Лахти
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|8.
|Хонка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|9.
|Хака
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|10.
|Оулу
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 17
|7
|11.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|12.
|КТП
|1:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|9
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|0
|4.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|5.
|ХИК
|Луис Энрике II
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|8
|1
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|8
|0
|3.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|4.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|5.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|7
|0