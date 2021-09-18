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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Хака
0:1
Конец матча

Стадион:
Ильвес
0'
0:1
85' Гол
Манга Таби
90'+4
1
Хиландер
Мика
2
Кёстиля
Джами
5
Де
Лукас
Луии
3
Фриберг
Никлас
20
Малундама
Хенри
19
Тайнио
Максимус
6
Бушуе
Джейкоб
15
Пурме
Тино
29
Роджерсон
Логан
8
Вученович
Александар
7
Хилска
Антто
1
Лейслахти
Расмус
21
Гбе
Вигори
33
Манга
Таби
16
Миеттунен
Тату
2
Оллила
Туомас
14
Сийра
Тууре
7
Ветели
Йоона
6
Арифи
Дони
17
Нимели
Силванус
18
Бланко
Хеан
49
Отенг
Эрик
Хака
Ильвес

Бомбардиры внутри турнира

Хака
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вученович Александар 4 0.21
2. Ярти Ишмаель 2 0.11
3. Малундама Хенри 2 0.11
4. Фриберг Никлас 1 0.05
5. Аувинен Ээро-Матти 1 0.05
6. Лайне Янне-Пекка 1 0.05
7. Сааринен Сет 1 0.05
8. Де Лукас Луии 1 0.05
9. Бошняк Андрия 1 (1) 0.05
10. Кёстиля Джами 0 0
11. Пурме Тино 0 0
12. Тайнио Максимус 0 0
Ильвес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вертайнен Ээту 4 0.2
2. Мёммё Ээту 4 0.2
3. Миеттунен Тату 2 0.1
4. Бланко Хеан 2 0.1
5. Отенг Эрик 1 0.05
6. Оллила Туомас 1 (1) 0.05
7. Манга Таби 1 0.05
8. Алмен Микаэль 1 0.05
9. Hernan Luna 1 0.05
10. Озджелик Таха 1 0.05
11. Янтти Теему 0 0
12. Roger Torres 0 0
13. Ветели Йоона 0 0
14. Арифи Дони 0 0
15. Patrick Loa Loa 0 0

Карточки

Хака
# Игрок      
1. Аувинен Ээро-Матти 3 1
2. Тайнио Максимус 3 1
3. Лун Юри 3 0
4. Фриберг Никлас 3 0
5. Бушуе Джейкоб 3 0
6. Бошняк Андрия 3 0
7. Чиди Сэмюэл 2 0
8. Малундама Хенри 2 0
9. Вученович Александар 2 0
10. Лайне Янне-Пекка 2 0
11. Де Лукас Луии 2 0
12. Ярти Ишмаель 1 0
13. Хилска Антто 1 0
14. Кёстиля Джами 1 0
15. Ойала Саломо 1 0
16. Сааринен Сет 1 0
17. Пурме Тино 1 0
Ильвес
# Игрок      
1. Patrick Loa Loa 5 0
2. Арифи Дони 4 0
3. Roger Torres 3 0
4. Сийра Тууре 3 0
5. Катц Калле 3 0
6. Бланко Хеан 2 0
7. Миеттунен Тату 2 0
8. Ветели Йоона 2 0
9. Аспегрен Фелипе 1 0
10. Манга Таби 1 0
11. Нимели Силванус 1 0
12. Вертайнен Ээту 1 0
13. Янтти Теему 1 0
14. Сарр Момоду 1 0
15. Алмен Микаэль 1 0
16. Оллила Туомас 1 0
17. Hernan Luna 1 0
18. Мёммё Ээту 1 0
19. Гбе Вигори 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хака 0 7.14% (1) 42.86% (6) 0 28.57% (4) 21.43% (3)
 Ильвес 11.11% (2) 22.22% (4) 5.56% (1) 11.11% (2) 27.78% (5) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Хака Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Хака 1:2 Мариехамн СЯК Сейнайоки 4:0 Хака Хака 0:1 Оулу Лахти 0:2 Хака
Хака 1:0 Интер Турку ХИК 2:0 Хака КТП 0:0 Хака Хака 0:1 КуПС Ильвес 1:0 Хака Хака 1:1 Хонка Хонка 2:1 Хака Хака 1:1 Лахти Хака 1:2 ХИК КуПС 1:2 Хака Мариехамн 0:3 Хака Хака 0:3 КТП Интер Турку 2:1 Хака ХИФК 2:0 Хака Интер Турку 1:0 Хака Хонка 1:0 Хака
Ильвес Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Ильвес 1:0 ХИФК Ильвес 1:0 Лахти Мариехамн 1:0 Ильвес Интер Турку 2:0 Ильвес
Хонка 4:1 Ильвес Ильвес 1:0 Оулу КуПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:0 Хака КТП 1:1 Ильвес Ильвес 2:1 Интер Турку ХИК 2:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:0 Ильвес Лахти 3:1 Ильвес Ильвес 2:0 КТП Ильвес 3:2 КуПС ХИФК 1:1 Ильвес Ильвес 0:3 ХИК Оулу 0:2 Ильвес СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес

Последние игры между собой

Хака: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 4
Ильвес: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 3
Ильвес 1:0 Хака Вейккауслига Ильвес 1:1 Хака Вейккауслига Хака 0:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:1 Хака Кубок
Хака 1:1 Ильвес Кубок Хака 0:0 Ильвес Кубок Ильвес 3:1 Хака Кубок Ильвес 0:0 Хака Товарищеские матчи Хака 4:1 Ильвес Икконен Ильвес 0:0 Хака Икконен Ильвес 2:1 Хака Икконен Хака 0:0 Ильвес Икконен Ильвес 1:1 Хака Икконен Хака 3:0 Ильвес Икконен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 19 15 3 1 32 - 9 48
2. КуПС Заявка 20 14 3 3 37 - 14 45
3. СЯК Сейнайоки Заявка 20 10 4 6 25 - 19 34
4. Интер Турку Заявка 20 10 3 7 31 - 22 33
5. Лахти Заявка 20 7 8 5 24 - 20 29
6. Ильвес Заявка 20 9 2 9 19 - 23 29
7. ХИФК Заявка 19 8 5 6 21 - 21 29
8. Хонка Заявка 19 7 3 9 28 - 28 24
9. Мариехамн Заявка 20 6 2 12 16 - 28 20
10. Оулу Заявка 20 5 3 12 17 - 30 18
11. Хака Заявка 19 4 3 12 14 - 26 15
12. КТП Заявка 20 1 5 14 15 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 10 7 2 1 18 - 5 23
2. ХИК Заявка 9 7 2 0 17 - 5 23
3. Ильвес Заявка 9 7 0 2 11 - 7 21
4. Интер Турку Заявка 10 6 2 2 16 - 9 20
5. Лахти Заявка 11 5 3 3 14 - 11 18
6. СЯК Сейнайоки Заявка 10 5 3 2 18 - 11 18
7. ХИФК Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
8. Хонка Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
9. Оулу Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
10. Мариехамн Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
11. Хака Заявка 9 1 2 6 5 - 12 5
12. КТП Заявка 10 0 2 8 6 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 10 8 1 1 15 - 4 25
2. КуПС Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
3. СЯК Сейнайоки Заявка 10 5 1 4 7 - 8 16
4. ХИФК Заявка 8 4 3 1 9 - 3 15
5. Интер Турку Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
6. Мариехамн Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
7. Лахти Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
8. Хонка Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
9. Хака Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
10. Ильвес Заявка 11 2 2 7 8 - 16 8
11. Оулу Заявка 10 2 1 7 9 - 17 7
12. КТП Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 9 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 0
4. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
5. ХИК Луис Энрике II 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 8 1
2. СЯК Сейнайоки Мурило 8 0
3. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
4. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
5. Интер Турку Фурухольм Тимо 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хака 0:1 Ильвес онлайн




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