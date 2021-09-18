Финляндия: Вейккауслига 2021
6' Желтая карточкаФиллион Янн-Александр
62' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
78' Желтая карточкаРафинья
15
Аркивуо
Кари
10
Вирта
Эмели
11
Рафинья
30
Опара
Лаки
25
Сале
Усман
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Форсс ЛассиЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
- Защитник
-
30 Опара ЛакиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сале УсманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jyrki Ahola
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чарльз Джеффри
|5
|0.25
|2.
|Ассехнун Джасин-Амин
|5 (1)
|0.25
|3.
|Канджи Макумба
|4
|0.2
|4.
|Хертси Лооренц
|2
|0.1
|5.
|Зекири Альтин
|2
|0.1
|6.
|Аркивуо Кари
|1 (1)
|0.05
|7.
|Лампинен Пири
|1
|0.05
|8.
|Вирта Эмели
|1
|0.05
|9.
|Энинфул Анри
|1
|0.05
|10.
|Эрвас Хавьер
|1
|0.05
|11.
|Или-Хиетанен Кристиан
|1
|0.05
|12.
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
|13.
|Вийтикко Микко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Опара Лаки
|3
|0.15
|2.
|Саланович Деннис
|3 (2)
|0.15
|3.
|Йокелайнен Никлас
|2
|0.1
|4.
|Аланко Саму
|2
|0.1
|5.
|Сале Усман
|2
|0.1
|6.
|Бонет Роджер
|2
|0.1
|7.
|Сайра Николас
|1
|0.05
|8.
|Коскела Миика
|1
|0.05
|9.
|Каллинен Йере
|1
|0.05
|10.
|Нурмела Анселми
|0
|0
|11.
|Хейккиля Аапо
|0
|0
|12.
|Лииматта Отсо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрвас Хавьер
|6
|0
|2.
|Энинфул Анри
|5
|0
|3.
|Канджи Макумба
|4
|0
|4.
|Лахти Тими
|4
|0
|5.
|Пеннинкангас Теему
|4
|0
|6.
|Вирта Эмели
|4
|0
|7.
|Зекири Альтин
|2
|1
|8.
|Клинга Матти
|3
|0
|9.
|Регеро Антонио
|3
|0
|10.
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|11.
|Или-Хиетанен Кристиан
|3
|0
|12.
|Вийтикко Микко
|2
|0
|13.
|Чарльз Джеффри
|2
|0
|14.
|Аркивуо Кари
|1
|0
|15.
|Хертси Лооренц
|1
|0
|16.
|Кубронн Жан-Кристоф
|1
|0
|17.
|Лампинен Пири
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рафинья
|5
|1
|2.
|Нурмос Ласси
|3
|0
|3.
|Аланко Саму
|3
|0
|4.
|Филлион Янн-Александр
|3
|0
|5.
|Хурме Яркко
|2
|0
|6.
|Малоло Обед
|2
|0
|7.
|Нурмела Анселми
|2
|0
|8.
|Йокелайнен Никлас
|2
|0
|9.
|Magnus Breitenmoser
|2
|0
|10.
|Бонет Роджер
|2
|0
|11.
|Эландер Хенрик
|2
|0
|12.
|Сайра Николас
|2
|0
|13.
|Опара Лаки
|2
|0
|14.
|Ларссон Кевин
|1
|0
|15.
|Хейккиля Аапо
|1
|0
|16.
|Коскела Миика
|1
|0
|17.
|Иконен Лассе
|1
|0
|18.
|Каллинен Йере
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лахти
|12.5% (3)
|0
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|33.33% (8)
|Оулу
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Лахти Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ильвес 1:0 Лахти Оулу 1:1 Лахти Лахти 0:1 ХИК Лахти 0:2 Хака
Оулу Последние 20 матчей: +5 =2 -13ХИФК 3:1 Оулу Оулу 1:1 Лахти Хака 0:1 Оулу Оулу 2:0 Интер Турку
Последние игры между собой
Лахти: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Оулу: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|32 - 9
|48
|2.
|КуПС
|2:1 Заявка
|20
|14
|3
|3
|37 - 14
|45
|3.
|СЯК Сейнайоки
|2:2 Заявка
|20
|10
|4
|6
|25 - 19
|34
|4.
|Интер Турку
|2:2 Заявка
|20
|10
|3
|7
|31 - 22
|33
|5.
|Лахти
|0:0 Заявка
|20
|7
|8
|5
|24 - 20
|29
|6.
|ХИФК
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 21
|29
|7.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|20
|8
|3
|9
|18 - 23
|27
|8.
|Хонка
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 28
|24
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|16 - 28
|20
|10.
|Оулу
|0:0 Заявка
|20
|5
|3
|12
|17 - 30
|18
|11.
|Хака
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 25
|16
|12.
|КТП
|1:2 Заявка
|20
|1
|5
|14
|15 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|2:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 5
|23
|2.
|ХИК
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|17 - 5
|23
|3.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|9
|7
|0
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Интер Турку
|2:2 Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|5.
|Лахти
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|6.
|СЯК Сейнайоки
|2:2 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 11
|18
|7.
|ХИФК
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|8.
|Хонка
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|9.
|Оулу
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 15
|7
|11.
|Хака
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|12.
|КТП
|1:2 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|15 - 4
|25
|2.
|КуПС
|2:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|3.
|СЯК Сейнайоки
|2:2 Заявка
|10
|5
|1
|4
|7 - 8
|16
|4.
|ХИФК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|5.
|Интер Турку
|2:2 Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|6.
|Мариехамн
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|7.
|Лахти
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|8.
|Хонка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|9.
|Хака
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|10.
|Оулу
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 17
|7
|11.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|12.
|КТП
|1:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|9
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|0
|4.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|5.
|ХИК
|Луис Энрике II
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|8
|1
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|8
|0
|3.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|4.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|5.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|7
|0