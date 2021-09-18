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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Лахти
0:0
Второй тайм: 81'

Стадион:
Оулу
0'
6' Желтая карточка
Филлион Янн-Александр
62' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
78' Желтая карточка
Рафинья
81'
25
Регеро
Антонио
15
Аркивуо
Кари
2
Лахти
Тими
5
Вийтикко
Микко
27
Пеннинкангас
Теему
10
Вирта
Эмели
17
Сейдиу
Арлинд
8
Клинга
Матти
22
Хертси
Лооренц
59
Канджи
Макумба
7
Зекири
Альтин
22
Филлион
Янн-Александр
6
Нурмела
Анселми
11
Рафинья
4
Бонет
Роджер
30
Опара
Лаки
14
Ерёменко
Сергей
15
Каллинен
Йере
44
Magnus
Breitenmoser
25
Сале
Усман
7
Аланко
Саму
10
Саланович
Деннис
Лахти
Оулу

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чарльз Джеффри 5 0.25
2. Ассехнун Джасин-Амин 5 (1) 0.25
3. Канджи Макумба 4 0.2
4. Хертси Лооренц 2 0.1
5. Зекири Альтин 2 0.1
6. Аркивуо Кари 1 (1) 0.05
7. Лампинен Пири 1 0.05
8. Вирта Эмели 1 0.05
9. Энинфул Анри 1 0.05
10. Эрвас Хавьер 1 0.05
11. Или-Хиетанен Кристиан 1 0.05
12. Кубронн Жан-Кристоф 0 0
13. Вийтикко Микко 0 0
Оулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Опара Лаки 3 0.15
2. Саланович Деннис 3 (2) 0.15
3. Йокелайнен Никлас 2 0.1
4. Аланко Саму 2 0.1
5. Сале Усман 2 0.1
6. Бонет Роджер 2 0.1
7. Сайра Николас 1 0.05
8. Коскела Миика 1 0.05
9. Каллинен Йере 1 0.05
10. Нурмела Анселми 0 0
11. Хейккиля Аапо 0 0
12. Лииматта Отсо 0 0

Карточки

Лахти
# Игрок      
1. Эрвас Хавьер 6 0
2. Энинфул Анри 5 0
3. Канджи Макумба 4 0
4. Лахти Тими 4 0
5. Пеннинкангас Теему 4 0
6. Вирта Эмели 4 0
7. Зекири Альтин 2 1
8. Клинга Матти 3 0
9. Регеро Антонио 3 0
10. Ассехнун Джасин-Амин 3 0
11. Или-Хиетанен Кристиан 3 0
12. Вийтикко Микко 2 0
13. Чарльз Джеффри 2 0
14. Аркивуо Кари 1 0
15. Хертси Лооренц 1 0
16. Кубронн Жан-Кристоф 1 0
17. Лампинен Пири 1 0
Оулу
# Игрок      
1. Рафинья 5 1
2. Нурмос Ласси 3 0
3. Аланко Саму 3 0
4. Филлион Янн-Александр 3 0
5. Хурме Яркко 2 0
6. Малоло Обед 2 0
7. Нурмела Анселми 2 0
8. Йокелайнен Никлас 2 0
9. Magnus Breitenmoser 2 0
10. Бонет Роджер 2 0
11. Эландер Хенрик 2 0
12. Сайра Николас 2 0
13. Опара Лаки 2 0
14. Ларссон Кевин 1 0
15. Хейккиля Аапо 1 0
16. Коскела Миика 1 0
17. Иконен Лассе 1 0
18. Каллинен Йере 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лахти 12.5% (3) 0 16.67% (4) 20.83% (5) 16.67% (4) 33.33% (8)
 Оулу 18.75% (3) 6.25% (1) 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Лахти Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ильвес 1:0 Лахти Оулу 1:1 Лахти Лахти 0:1 ХИК Лахти 0:2 Хака
КуПС 2:2 Лахти Лахти 3:0 КТП Хонка 1:1 Лахти Лахти 1:1 Мариехамн ХИФК 0:1 Лахти Лахти 2:1 СЯК Сейнайоки Интер Турку 1:1 Лахти Лахти 0:0 ХИФК Хака 1:1 Лахти Лахти 3:1 Ильвес Мариехамн 0:3 Лахти Лахти 1:0 Хонка ХИК 2:0 Лахти Лахти 2:4 КуПС Лахти 2:1 Интер Турку ХИФК 1:0 Лахти
Оулу Последние 20 матчей: +5 =2 -13
ХИФК 3:1 Оулу Оулу 1:1 Лахти Хака 0:1 Оулу Оулу 2:0 Интер Турку
Оулу 1:0 Мариехамн Ильвес 1:0 Оулу СЯК Сейнайоки 3:2 Оулу Оулу 2:1 ХИК Хонка 1:0 Оулу Оулу 1:1 КТП КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КТП 1:3 Оулу Оулу 0:2 Хонка ХИК 3:1 Оулу Оулу 1:2 ХИФК Оулу 0:2 СЯК Сейнайоки Мариехамн 3:1 Оулу Оулу 0:2 Ильвес КуПС 1:0 Оулу

Последние игры между собой

Лахти: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Оулу: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Оулу 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 Оулу Икконен Оулу 2:0 Лахти Икконен Оулу 1:2 Лахти Вейккауслига
Лахти 0:3 Оулу Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 19 15 3 1 32 - 9 48
2. КуПС 2:1 Заявка 20 14 3 3 37 - 14 45
3. СЯК Сейнайоки 2:2 Заявка 20 10 4 6 25 - 19 34
4. Интер Турку 2:2 Заявка 20 10 3 7 31 - 22 33
5. Лахти 0:0 Заявка 20 7 8 5 24 - 20 29
6. ХИФК Заявка 19 8 5 6 21 - 21 29
7. Ильвес 0:0 Заявка 20 8 3 9 18 - 23 27
8. Хонка Заявка 19 7 3 9 28 - 28 24
9. Мариехамн Заявка 20 6 2 12 16 - 28 20
10. Оулу 0:0 Заявка 20 5 3 12 17 - 30 18
11. Хака 0:0 Заявка 19 4 4 11 14 - 25 16
12. КТП 1:2 Заявка 20 1 5 14 15 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 2:1 Заявка 10 7 2 1 18 - 5 23
2. ХИК Заявка 9 7 2 0 17 - 5 23
3. Ильвес 0:0 Заявка 9 7 0 2 11 - 7 21
4. Интер Турку 2:2 Заявка 10 6 2 2 16 - 9 20
5. Лахти 0:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 11 18
6. СЯК Сейнайоки 2:2 Заявка 10 5 3 2 18 - 11 18
7. ХИФК Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
8. Хонка Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
9. Оулу 0:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
10. Мариехамн Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
11. Хака 0:0 Заявка 9 1 3 5 5 - 11 6
12. КТП 1:2 Заявка 10 0 2 8 6 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 10 8 1 1 15 - 4 25
2. КуПС 2:1 Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
3. СЯК Сейнайоки 2:2 Заявка 10 5 1 4 7 - 8 16
4. ХИФК Заявка 8 4 3 1 9 - 3 15
5. Интер Турку 2:2 Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
6. Мариехамн Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
7. Лахти 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
8. Хонка Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
9. Хака 0:0 Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
10. Оулу 0:0 Заявка 10 2 1 7 9 - 17 7
11. Ильвес 0:0 Заявка 11 1 3 7 7 - 16 6
12. КТП 1:2 Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 9 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 0
4. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
5. ХИК Луис Энрике II 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 8 1
2. СЯК Сейнайоки Мурило 8 0
3. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
4. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
5. Интер Турку Фурухольм Тимо 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    6'
    Филлион Янн-Александр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
Оулу
3.25
3.40
6.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лахти 0:0 Оулу онлайн




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