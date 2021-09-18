Финляндия: Вейккауслига 2021
КТП
1:2
Второй тайм: 80'
Стадион: Арто Тольса Арена
КуПС
0:1
4' ГолРикардо Пауло
1:1
21' ГолRico Finnaes
1:2
24' ГолУдо Аньекпено
26' Желтая карточкаRico Finnaes
55' Желтая карточкаРикардо Пауло
27
Rico
Finnaes
14
Tiquinho2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Rico FinnaesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Tiquinho2Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Анттила ЮусоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиНападающий
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
Ход матча
4'
0:1
21'
1:1
24'
1:2
26'
55'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ээрола Антон
|2
|0.1
|2.
|Асиер Арранц
|2 (2)
|0.1
|3.
|Рамадингайе Давид
|2
|0.1
|4.
|Мякиярви Антти
|2
|0.1
|5.
|Тарвонен Алекси
|1
|0.05
|6.
|Лаасконен Йоханнес
|1
|0.05
|7.
|Эджиури Томас
|1
|0.05
|8.
|Mohamed Sissoko I
|1
|0.05
|9.
|Линдфорс Матиас
|1
|0.05
|10.
|Fran Alvarez
|1
|0.05
|11.
|Rico Finnaes
|1
|0.05
|12.
|Ндиффон Пьер-Даниэль
|0
|0
|13.
|Огунгбаро Майкл
|0
|0
|14.
|Alain Ebwelle
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ниссилья Урхо
|7
|0.35
|2.
|Santeri Haarala2
|4
|0.2
|3.
|Вяйринен Тим
|4
|0.2
|4.
|Томас Диого
|4
|0.2
|5.
|Икауниекс Янис
|3 (1)
|0.15
|6.
|Попович Антон
|3
|0.15
|7.
|Удо Аньекпено
|3
|0.15
|8.
|Рангел
|2
|0.1
|9.
|Видьеског Аксель
|1
|0.05
|10.
|Хейнонен Артту
|1
|0.05
|11.
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.05
|12.
|Рикардо Пауло
|1
|0.05
|13.
|Сале Усман
|1
|0.05
|14.
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.05
|15.
|Боатенг Бисмарк
|1 (1)
|0.05
|16.
|Себбан Джордан
|0
|0
|17.
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|18.
|Каррильо Даниэль II
|0
|0
|19.
|Niba MacDonald
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рамадингайе Давид
|8
|1
|2.
|Mohamed Sissoko I
|5
|0
|3.
|Огунгбаро Майкл
|4
|0
|4.
|Alain Ebwelle
|4
|0
|5.
|Асиер Арранц
|3
|0
|6.
|Ндиффон Пьер-Даниэль
|3
|0
|7.
|Лаасконен Йоханнес
|2
|0
|8.
|Rico Finnaes
|2
|0
|9.
|Эджиури Томас
|1
|0
|10.
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|11.
|Тамминен Матиас
|1
|0
|12.
|Tiquinho2
|1
|0
|13.
|Паавола Матиас
|1
|0
|14.
|Ian Garret
|1
|0
|15.
|Лейнонен Никлас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рангел
|6
|0
|2.
|Попович Антон
|5
|0
|3.
|Боатенг Бисмарк
|4
|0
|4.
|Томас Диого
|3
|0
|5.
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|6.
|Тойвомяки Ханри
|2
|0
|7.
|Рикардо Пауло
|2
|0
|8.
|Henry Uzochokwu
|2
|0
|9.
|Хейнонен Артту
|2
|0
|10.
|Santeri Haarala2
|2
|0
|11.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|12.
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|13.
|Каррильо Даниэль II
|1
|0
|14.
|Удо Аньекпено
|1
|0
|15.
|Себбан Джордан
|1
|0
|16.
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КТП
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|КуПС
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|20% (7)
Предыдущие игры
КТП Последние 20 матчей: +1 =5 -14КТП 0:1 СЯК Сейнайоки Хонка 3:1 КТП КТП 1:3 Интер Турку КуПС 4:0 КТП
КуПС Последние 20 матчей: +13 =5 -2КуПС 3:0 СЯК Сейнайоки Мариехамн 0:1 КуПС ХИК 1:1 КуПС Унион Берлин 0:0 КуПС
Последние игры между собой
КТП: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
КуПС: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|32 - 9
|48
|2.
|КуПС
|2:1 Заявка
|20
|14
|3
|3
|37 - 14
|45
|3.
|СЯК Сейнайоки
|2:2 Заявка
|20
|10
|4
|6
|25 - 19
|34
|4.
|Интер Турку
|2:2 Заявка
|20
|10
|3
|7
|31 - 22
|33
|5.
|Лахти
|0:0 Заявка
|20
|7
|8
|5
|24 - 20
|29
|6.
|ХИФК
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 21
|29
|7.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|20
|8
|3
|9
|18 - 23
|27
|8.
|Хонка
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 28
|24
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|16 - 28
|20
|10.
|Оулу
|0:0 Заявка
|20
|5
|3
|12
|17 - 30
|18
|11.
|Хака
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 25
|16
|12.
|КТП
|1:2 Заявка
|20
|1
|5
|14
|15 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|2:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 5
|23
|2.
|ХИК
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|17 - 5
|23
|3.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|9
|7
|0
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Интер Турку
|2:2 Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|5.
|Лахти
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|6.
|СЯК Сейнайоки
|2:2 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 11
|18
|7.
|ХИФК
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|8.
|Хонка
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|9.
|Оулу
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 15
|7
|11.
|Хака
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|12.
|КТП
|1:2 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|15 - 4
|25
|2.
|КуПС
|2:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|3.
|СЯК Сейнайоки
|2:2 Заявка
|10
|5
|1
|4
|7 - 8
|16
|4.
|ХИФК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|5.
|Интер Турку
|2:2 Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|6.
|Мариехамн
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|7.
|Лахти
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|8.
|Хонка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|9.
|Хака
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|10.
|Оулу
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 17
|7
|11.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|12.
|КТП
|1:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|9
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|0
|4.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|5.
|ХИК
|Луис Энрике II
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|8
|1
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|8
|0
|3.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|4.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|5.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|7
|0