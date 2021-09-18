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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
КТП
1:2
Второй тайм: 80'

Стадион:
КуПС
0'
0:1
4' Гол
Рикардо Пауло
1:1
21' Гол
Rico Finnaes
1:2
24' Гол
Удо Аньекпено
26' Желтая карточка
Rico Finnaes
55' Желтая карточка
Рикардо Пауло
80'
1
Лепола
Антон
88
Mohamed
Sissoko
I
27
Rico
Finnaes
26
Паавола
Матиас
5
Огунгбаро
Майкл
23
Линдфорс
Матиас
18
Эджиури
Томас
8
Асиер
Арранц
6
Лаасконен
Йоханнес
14
Tiquinho2
9
Juan
Esnaider
II
21
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
3
Томас
Диого
22
Тойвомяки
Ханри
32
Аспегрен
Фелипе
14
Попович
Антон
10
Себбан
Джордан
2
Рикардо
Пауло
13
Удо
Аньекпено
9
Вяйринен
Тим
25
Ниссилья
Урхо
КТП
КуПС

Бомбардиры внутри турнира

КТП
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ээрола Антон 2 0.1
2. Асиер Арранц 2 (2) 0.1
3. Рамадингайе Давид 2 0.1
4. Мякиярви Антти 2 0.1
5. Тарвонен Алекси 1 0.05
6. Лаасконен Йоханнес 1 0.05
7. Эджиури Томас 1 0.05
8. Mohamed Sissoko I 1 0.05
9. Линдфорс Матиас 1 0.05
10. Fran Alvarez 1 0.05
11. Rico Finnaes 1 0.05
12. Ндиффон Пьер-Даниэль 0 0
13. Огунгбаро Майкл 0 0
14. Alain Ebwelle 0 0
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ниссилья Урхо 7 0.35
2. Santeri Haarala2 4 0.2
3. Вяйринен Тим 4 0.2
4. Томас Диого 4 0.2
5. Икауниекс Янис 3 (1) 0.15
6. Попович Антон 3 0.15
7. Удо Аньекпено 3 0.15
8. Рангел 2 0.1
9. Видьеског Аксель 1 0.05
10. Хейнонен Артту 1 0.05
11. Тойвомяки Ханри 1 0.05
12. Рикардо Пауло 1 0.05
13. Сале Усман 1 0.05
14. Хямяляйнен Танели 1 0.05
15. Боатенг Бисмарк 1 (1) 0.05
16. Себбан Джордан 0 0
17. Аспегрен Фелипе 0 0
18. Каррильо Даниэль II 0 0
19. Niba MacDonald 0 0

Карточки

КТП
# Игрок      
1. Рамадингайе Давид 8 1
2. Mohamed Sissoko I 5 0
3. Огунгбаро Майкл 4 0
4. Alain Ebwelle 4 0
5. Асиер Арранц 3 0
6. Ндиффон Пьер-Даниэль 3 0
7. Лаасконен Йоханнес 2 0
8. Rico Finnaes 2 0
9. Эджиури Томас 1 0
10. Линдфорс Матиас 1 0
11. Тамминен Матиас 1 0
12. Tiquinho2 1 0
13. Паавола Матиас 1 0
14. Ian Garret 1 0
15. Лейнонен Никлас 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Рангел 6 0
2. Попович Антон 5 0
3. Боатенг Бисмарк 4 0
4. Томас Диого 3 0
5. Ниссилья Урхо 2 0
6. Тойвомяки Ханри 2 0
7. Рикардо Пауло 2 0
8. Henry Uzochokwu 2 0
9. Хейнонен Артту 2 0
10. Santeri Haarala2 2 0
11. Пирттийоки Юхо 1 0
12. Крайдль Йоханнес 1 0
13. Каррильо Даниэль II 1 0
14. Удо Аньекпено 1 0
15. Себбан Джордан 1 0
16. Хямяляйнен Танели 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 КТП 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 35.71% (5) 7.14% (1) 21.43% (3)
 КуПС 11.43% (4) 14.29% (5) 22.86% (8) 14.29% (5) 17.14% (6) 20% (7)

Предыдущие игры

КТП Последние 20 матчей: +1 =5 -14
КТП 0:1 СЯК Сейнайоки Хонка 3:1 КТП КТП 1:3 Интер Турку КуПС 4:0 КТП
КТП 0:1 ХИК Лахти 3:0 КТП ХИФК 2:2 КТП КТП 0:0 Хака КТП 1:3 Мариехамн Оулу 1:1 КТП КТП 1:1 Ильвес ХИК 2:0 КТП КТП 1:3 Оулу КТП 0:2 ХИФК Ильвес 2:0 КТП Интер Турку 2:1 КТП Хака 0:3 КТП КТП 1:3 Хонка СЯК Сейнайоки 1:1 КТП ХИК 6:1 КТП
КуПС Последние 20 матчей: +13 =5 -2
КуПС 3:0 СЯК Сейнайоки Мариехамн 0:1 КуПС ХИК 1:1 КуПС Унион Берлин 0:0 КуПС
ХИФК 1:5 КуПС КуПС 0:4 Унион Берлин КуПС 4:0 КТП Астана 3:4 КуПС КуПС 2:2 Лахти КуПС 1:1 Астана Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван Хака 0:1 КуПС Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку

Последние игры между собой

КТП: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
КуПС: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
КуПС 4:0 КТП Вейккауслига КуПС 1:1 КТП Вейккауслига КТП 3:1 КуПС Вейккауслига КТП 0:1 КуПС Вейккауслига
КТП 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 КТП Кубок КуПС 2:0 КТП Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 19 15 3 1 32 - 9 48
2. КуПС 2:1 Заявка 20 14 3 3 37 - 14 45
3. СЯК Сейнайоки 2:2 Заявка 20 10 4 6 25 - 19 34
4. Интер Турку 2:2 Заявка 20 10 3 7 31 - 22 33
5. Лахти 0:0 Заявка 20 7 8 5 24 - 20 29
6. ХИФК Заявка 19 8 5 6 21 - 21 29
7. Ильвес 0:0 Заявка 20 8 3 9 18 - 23 27
8. Хонка Заявка 19 7 3 9 28 - 28 24
9. Мариехамн Заявка 20 6 2 12 16 - 28 20
10. Оулу 0:0 Заявка 20 5 3 12 17 - 30 18
11. Хака 0:0 Заявка 19 4 4 11 14 - 25 16
12. КТП 1:2 Заявка 20 1 5 14 15 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 2:1 Заявка 10 7 2 1 18 - 5 23
2. ХИК Заявка 9 7 2 0 17 - 5 23
3. Ильвес 0:0 Заявка 9 7 0 2 11 - 7 21
4. Интер Турку 2:2 Заявка 10 6 2 2 16 - 9 20
5. Лахти 0:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 11 18
6. СЯК Сейнайоки 2:2 Заявка 10 5 3 2 18 - 11 18
7. ХИФК Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
8. Хонка Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
9. Оулу 0:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
10. Мариехамн Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
11. Хака 0:0 Заявка 9 1 3 5 5 - 11 6
12. КТП 1:2 Заявка 10 0 2 8 6 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 10 8 1 1 15 - 4 25
2. КуПС 2:1 Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
3. СЯК Сейнайоки 2:2 Заявка 10 5 1 4 7 - 8 16
4. ХИФК Заявка 8 4 3 1 9 - 3 15
5. Интер Турку 2:2 Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
6. Мариехамн Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
7. Лахти 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
8. Хонка Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
9. Хака 0:0 Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
10. Оулу 0:0 Заявка 10 2 1 7 9 - 17 7
11. Ильвес 0:0 Заявка 11 1 3 7 7 - 16 6
12. КТП 1:2 Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 9 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 0
4. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
5. ХИК Луис Энрике II 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 8 1
2. СЯК Сейнайоки Мурило 8 0
3. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
4. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
5. Интер Турку Фурухольм Тимо 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Rico Finnaes получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Удо Аньекпено бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Rico Finnaes бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Рикардо Пауло бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КТП
Ничья
КуПС
51.00
8.93
1.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КТП 1:2 КуПС онлайн




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