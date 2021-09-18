Швеция: Суперэттан 2021
Сундсвалль
0:0
Первый тайм: 41'
Ландскруна
10
Хофсё
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Gray Hoffman
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хофсё РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фехрм ХампусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Camil Jebara
-
Главный тренер: Billy Magnusson
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халлениус Линус
|9
|0.45
|2.
|Энгблум Понтус
|7 (2)
|0.35
|3.
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.2
|4.
|Блумквист Александр
|2
|0.1
|5.
|Андерссон Эрик
|1
|0.05
|6.
|Олссон Деннис
|1
|0.05
|7.
|Пичках Пайя
|1
|0.05
|8.
|Лундстрём Роберт
|1
|0.05
|9.
|Экстрём Альбин
|1
|0.05
|10.
|Дальстрём Никлас
|1
|0.05
|11.
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|12.
|Силфвер Понтус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дженсен Кевин
|5
|0.24
|2.
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.19
|3.
|Хофсё Робин
|4
|0.19
|4.
|Олссон Линус
|3
|0.14
|5.
|Олссон Филип
|2
|0.1
|6.
|Хейер Мелкер
|2
|0.1
|7.
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.1
|8.
|Ткач Александр
|1
|0.05
|9.
|Петерссон Оскар
|1
|0.05
|10.
|Рапп Йохан
|1
|0.05
|11.
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.05
|12.
|Нильсен Никлас
|1
|0.05
|13.
|Бликст Якоб
|1
|0.05
|14.
|Мурбек Андреас
|1
|0.05
|15.
|Олофссон Деннис
|0
|0
|16.
|Альмаджед Сумар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Халлениус Линус
|3
|0
|2.
|Олссон Деннис
|3
|0
|3.
|Андерссон Эрик
|2
|0
|4.
|Стенссон Даниэль
|2
|0
|5.
|Стенсхаген Теодор
|2
|0
|6.
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|7.
|Ludvig Naavik
|2
|0
|8.
|Андерссон Андреас
|1
|0
|9.
|Силфвер Понтус
|1
|0
|10.
|Эрикссон Антон
|1
|0
|11.
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Филип
|6
|1
|2.
|Хофсё Робин
|3
|1
|3.
|Альмаджед Сумар
|4
|0
|4.
|Мурбек Андреас
|4
|0
|5.
|Дженсен Кевин
|2
|0
|6.
|Вихльстранд Виктор
|2
|0
|7.
|Хейер Мелкер
|2
|0
|8.
|Асп Джонатан
|1
|0
|9.
|Нильсен Никлас
|1
|0
|10.
|Ткач Александр
|1
|0
|11.
|Бликст Якоб
|1
|0
|12.
|Йёнссон Эмиль
|1
|0
|13.
|Оттоссон Филип
|1
|0
|14.
|Рапп Йохан
|1
|0
|15.
|Viktor Ekblom
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сундсвалль
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|25% (7)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|Ландскруна
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|3.45% (1)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +10 =4 -6Васалунд 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Эргрюте Умео 0:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна
Сундсвалль 2:0 Вернаму Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:3 Браге Ландскруна 2:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Вестерос Сундсвалль 2:0 ГАИС Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:2 Хельсинборг
Ландскруна Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ландскруна 2:1 ГАИС Браге 1:0 Ландскруна Ландскруна 0:1 Хельсинборг Вернаму 2:0 Ландскруна
Ландскруна 1:0 Вестерос Хельсинборг 2:1 Ландскруна Вестерос 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг Васалунд 0:3 Ландскруна Ландскруна 2:1 Браге ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис Эстер 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Вернаму
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Ландскруна: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|24 - 14
|39
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|28 - 21
|37
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 15
|36
|4.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|21
|10
|5
|6
|29 - 22
|35
|5.
|Норрбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|28 - 21
|34
|6.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|20
|9
|5
|6
|28 - 21
|32
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|27 - 23
|30
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|28 - 24
|26
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 25
|26
|10.
|Эстер
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|15 - 17
|24
|11.
|ГАИС
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|22 - 25
|23
|12.
|Акрополис
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|13.
|Васалунд
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|27 - 36
|21
|14.
|Браге
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|25 - 33
|21
|15.
|Вестерос
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|21 - 30
|20
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Вернаму
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|13 - 3
|25
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 11
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|7.
|Норрбю
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|8.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|10.
|Вестерос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|7.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|8.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|10.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|11.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|12.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|13.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|15.
|Вестерос
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|10
|1
|1
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|9
|0
|2
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|7
|0