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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Кристиансунд
2:2
Второй тайм: 76'

Стадион:
Хёугесунн
0'
1:0
9' Гол
Картум Сандер Эрик
1:1
22' Гол
Хансен Беньямин
1:2
50' Гол
Сандберг Никлас
70' Желтая карточка
Нилсен Снорре
76'
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
6
Хопмарк
Андреас
5
Ульвестад
Дан
Петер
3
Осбак
Кристоффер
7
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
13
Бюэ
Бендик
11
Мава
Мозес
9
Муколли
Агон
12
Сельвик
Эгиль
22
Стёлос
Александер
15
Фредриксен
Ульрик
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
6
Воге-Нильсен
Йоаким
7
Теркильдсен
Петер
10
Сандберг
Никлас
9
Лисет
Сёндре
11
Вельде
Кристоффер
13
Самуэльсен
Мартин
Кристиансунд
4-3-3
Хёугесунн
4-2-3-1

Ход матча

9'
Картум Сандер Эрик
(Исаксен Йеспер)
1:0
22'
1:1
Хансен Беньямин
(Вельде Кристоффер)
50'
1:2
Сандберг Никлас
(Теркильдсен Петер)
61'
Каллудра Лиридон
Картум Сандер Эрик
 
61'
Коли Алиу
Исаксен Йеспер
 
70'
Нилсен Снорре
 
72'
 
Содерлунд Александер
Самуэльсен Мартин
75'
Виллиамсен Макс
Диоп Амиду
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюэ Бендик 5 (2) 0.26
2. Картум Сандер Эрик 4 0.21
3. Муколли Агон 4 0.21
4. Нилсен Снорре 3 0.16
5. Ертсен Торгиль 2 0.11
6. Осбак Кристоффер 1 0.05
7. Хопмарк Андреас 1 0.05
8. Ульвестад Дан Петер 1 0.05
9. Коли Алиу 1 0.05
10. Мава Мозес 1 0.05
11. Сивертсен Оскар 1 0.05
12. Каллудра Лиридон 0 0
13. Аскар Армин 0 0
14. Кастрати Фламур 0 0
15. Скарсем Олаус 0 0
16. Исаксен Йеспер 0 0
17. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ваджи Ибраима 8 0.42
2. Вельде Кристоффер 5 0.26
3. Лисет Сёндре 4 0.21
4. Ндур Алиун 4 0.21
5. Сандберг Никлас 3 (1) 0.16
6. Стёлос Александер 2 0.11
7. Теркильдсен Петер 1 0.05
8. Деслер Миккел 1 0.05
9. Хансен Беньямин 1 0.05
10. Крюгор Кевин Мартин 1 0.05
11. Фредриксен Ульрик 1 0.05
12. Педерсен Торе 0 0
13. Самуэльсен Мартин 0 0
14. Лейте Бруно 0 0

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Картум Сандер Эрик 3 0
2. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
3. Ульвестад Дан Петер 2 0
4. Кастрати Фламур 2 0
5. Ертсен Торгиль 2 0
6. Ульвестад Пол Эрик 2 0
7. Скарсем Олаус 2 0
8. Нилсен Снорре 2 0
9. Мумбанья Фарис 2 0
10. Каллудра Лиридон 1 0
11. Хопмарк Андреас 1 0
12. Осбак Кристоффер 1 0
13. Коли Алиу 1 0
14. Сивертсен Эрленд 1 0
15. Диоп Амиду 1 0
16. Сормо Бент 1 0
17. Исаксен Йеспер 1 0
18. Муколли Агон 1 0
19. Аскар Армин 1 0
20. Сивертсен Оскар 1 0
Хёугесунн
# Игрок      
1. Педерсен Торе 5 0
2. Лисет Сёндре 3 0
3. Стёлос Александер 2 0
4. Хансен Беньямин 2 0
5. Крюгор Кевин Мартин 2 0
6. Вельде Кристоффер 2 0
7. Фредриксен Ульрик 2 0
8. Теркильдсен Петер 2 0
9. Ндур Алиун 0 1
10. Санде Мадс 1 0
11. Ваджи Ибраима 1 0
12. Самуэльсен Мартин 1 0
13. Лейте Бруно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 0 8.7% (2) 21.74% (5) 30.43% (7) 8.7% (2) 30.43% (7)
 Хёугесунн 3.45% (1) 31.03% (9) 0 27.59% (8) 20.69% (6) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Стрёмсгодсет 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Мольде Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 5:1 Стабек
Викинг 3:2 Кристиансунд Тиллербьен 1:5 Кристиансунд Волда 2:4 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Бранн Тромсё 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хёугесунн 2:1 Сарпсборг-08 Бранн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Лиллестрём Одд 4:2 Хёугесунн
Мольде 5:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Сторд 2:2 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Волеренга Мьёндален 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Тромсё Русенборг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Бранн Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Хёугесунн: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Типпелиген Хёугесунн 1:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 3:2 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 18 11 3 4 45 - 22 36
2. Будё-Глимт Заявка 18 10 5 3 37 - 18 35
3. Лиллестрём 3:2 Заявка 19 10 4 5 31 - 24 34
4. Кристиансунд 2:2 Заявка 19 10 3 6 26 - 22 33
5. Русенборг Заявка 18 9 4 5 37 - 24 31
6. Викинг Заявка 18 9 4 5 36 - 34 31
7. Хёугесунн 2:2 Заявка 19 8 5 6 31 - 28 29
8. Волеренга Заявка 18 6 8 4 30 - 26 26
9. Стрёмсгодсет Заявка 18 7 4 7 26 - 27 25
10. Саннефьёрд Заявка 18 7 3 8 25 - 31 24
11. Одд 2:3 Заявка 19 6 5 8 27 - 36 23
12. Сарпсборг-08 Заявка 18 5 5 8 19 - 24 20
13. Тромсё Заявка 18 3 6 9 21 - 34 15
14. Стабек Заявка 18 3 4 11 23 - 41 13
15. Мьёндален Заявка 18 2 7 9 20 - 27 13
16. Бранн Заявка 18 3 4 11 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 9 8 0 1 31 - 9 24
2. Кристиансунд 2:2 Заявка 10 7 2 1 19 - 8 23
3. Хёугесунн 2:2 Заявка 9 7 1 1 18 - 8 22
4. Будё-Глимт Заявка 10 6 3 1 26 - 10 21
5. Стрёмсгодсет Заявка 9 6 2 1 20 - 8 20
6. Викинг Заявка 9 6 2 1 21 - 13 20
7. Русенборг Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
8. Лиллестрём 3:2 Заявка 9 5 1 3 13 - 10 16
9. Саннефьёрд Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Одд 2:3 Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
11. Волеренга Заявка 9 3 5 1 17 - 11 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 3 4 2 11 - 6 13
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 3:2 Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
3. Волеренга Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
4. Мольде Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
5. Русенборг Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
6. Тромсё Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
7. Викинг Заявка 9 3 2 4 15 - 21 11
8. Кристиансунд 2:2 Заявка 9 3 1 5 7 - 14 10
9. Саннефьёрд Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
10. Одд 2:3 Заявка 10 2 3 5 9 - 22 9
11. Мьёндален Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
12. Хёугесунн 2:2 Заявка 10 1 4 5 13 - 20 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек Заявка 9 1 2 6 12 - 24 5
16. Бранн Заявка 9 1 1 7 9 - 21 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 20 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 17 2 1
3. Викинг Бериша Ветон 12 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
4. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
5. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Хансен Беньямин бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Картум Сандер Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Хёугесунн
7.10
3.90
3.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кристиансунд 2:2 Хёугесунн онлайн




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