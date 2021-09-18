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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Кристиансунд
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 1900
Хёугесунн
0'
1:0
9' Гол
Картум Сандер Эрик
1:1
22' Гол
Хансен Беньямин
1:2
50' Гол
Сандберг Никлас
70' Желтая карточка
Нилсен Снорре
2:2
76' Гол
Ертсен Торгиль
3:2
88' Гол
Нилсен Снорре
90'+5
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
6
Хопмарк
Андреас
5
Ульвестад
Дан
Петер
3
Осбак
Кристоффер
7
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
13
Бюэ
Бендик
11
Мава
Мозес
9
Муколли
Агон
12
Сельвик
Эгиль
22
Стёлос
Александер
15
Фредриксен
Ульрик
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
6
Воге-Нильсен
Йоаким
7
Теркильдсен
Петер
10
Сандберг
Никлас
9
Лисет
Сёндре
11
Вельде
Кристоффер
13
Самуэльсен
Мартин
Кристиансунд
4-3-3
Хёугесунн
4-2-3-1

Ход матча

9'
Картум Сандер Эрик
(Исаксен Йеспер)
1:0
22'
1:1
Хансен Беньямин
(Вельде Кристоффер)
50'
1:2
Сандберг Никлас
(Теркильдсен Петер)
61'
Каллудра Лиридон
Картум Сандер Эрик
 
61'
Коли Алиу
Исаксен Йеспер
 
70'
Нилсен Снорре
 
72'
 
Содерлунд Александер
Самуэльсен Мартин
75'
Виллиамсен Макс
Диоп Амиду
 
75'
Ертсен Торгиль
Мава Мозес
 
76'
Ертсен Торгиль
2:2
88'
Нилсен Снорре
3:2
90'
Аскар Армин
Муколли Агон
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 6
  • 0 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюэ Бендик 5 (2) 0.26
2. Картум Сандер Эрик 4 0.21
3. Муколли Агон 4 0.21
4. Нилсен Снорре 4 0.21
5. Ертсен Торгиль 3 0.16
6. Осбак Кристоффер 1 0.05
7. Хопмарк Андреас 1 0.05
8. Ульвестад Дан Петер 1 0.05
9. Коли Алиу 1 0.05
10. Мава Мозес 1 0.05
11. Сивертсен Оскар 1 0.05
12. Каллудра Лиридон 0 0
13. Аскар Армин 0 0
14. Кастрати Фламур 0 0
15. Скарсем Олаус 0 0
16. Исаксен Йеспер 0 0
17. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ваджи Ибраима 8 0.42
2. Вельде Кристоффер 5 0.26
3. Лисет Сёндре 4 0.21
4. Ндур Алиун 4 0.21
5. Сандберг Никлас 3 (1) 0.16
6. Стёлос Александер 2 0.11
7. Теркильдсен Петер 1 0.05
8. Деслер Миккел 1 0.05
9. Хансен Беньямин 1 0.05
10. Крюгор Кевин Мартин 1 0.05
11. Фредриксен Ульрик 1 0.05
12. Педерсен Торе 0 0
13. Самуэльсен Мартин 0 0
14. Лейте Бруно 0 0

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Картум Сандер Эрик 3 0
2. Нилсен Снорре 3 0
3. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
4. Ульвестад Дан Петер 2 0
5. Кастрати Фламур 2 0
6. Ертсен Торгиль 2 0
7. Ульвестад Пол Эрик 2 0
8. Скарсем Олаус 2 0
9. Мумбанья Фарис 2 0
10. Каллудра Лиридон 1 0
11. Хопмарк Андреас 1 0
12. Осбак Кристоффер 1 0
13. Коли Алиу 1 0
14. Сивертсен Эрленд 1 0
15. Диоп Амиду 1 0
16. Сормо Бент 1 0
17. Исаксен Йеспер 1 0
18. Муколли Агон 1 0
19. Аскар Армин 1 0
20. Сивертсен Оскар 1 0
Хёугесунн
# Игрок      
1. Педерсен Торе 5 0
2. Лисет Сёндре 3 0
3. Стёлос Александер 2 0
4. Хансен Беньямин 2 0
5. Крюгор Кевин Мартин 2 0
6. Вельде Кристоффер 2 0
7. Фредриксен Ульрик 2 0
8. Теркильдсен Петер 2 0
9. Ндур Алиун 0 1
10. Санде Мадс 1 0
11. Ваджи Ибраима 1 0
12. Самуэльсен Мартин 1 0
13. Лейте Бруно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 3.85% (1) 7.69% (2) 19.23% (5) 26.92% (7) 7.69% (2) 34.62% (9)
 Хёугесунн 3.23% (1) 32.26% (10) 0 29.03% (9) 19.35% (6) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Стрёмсгодсет 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Мольде Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 5:1 Стабек
Викинг 3:2 Кристиансунд Тиллербьен 1:5 Кристиансунд Волда 2:4 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Бранн Тромсё 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хёугесунн 2:1 Сарпсборг-08 Бранн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Лиллестрём Одд 4:2 Хёугесунн
Мольде 5:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Сторд 2:2 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Волеренга Мьёндален 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Тромсё Русенборг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Бранн Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Хёугесунн: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Типпелиген Хёугесунн 1:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 3:2 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 18 11 3 4 45 - 22 36
2. Будё-Глимт Заявка 18 10 5 3 37 - 18 35
3. Кристиансунд Заявка 19 11 2 6 27 - 22 35
4. Лиллестрём Заявка 19 10 4 5 31 - 24 34
5. Русенборг Заявка 18 9 4 5 37 - 24 31
6. Викинг Заявка 18 9 4 5 36 - 34 31
7. Хёугесунн Заявка 19 8 4 7 31 - 29 28
8. Волеренга Заявка 18 6 8 4 30 - 26 26
9. Стрёмсгодсет Заявка 18 7 4 7 26 - 27 25
10. Саннефьёрд Заявка 18 7 3 8 25 - 31 24
11. Одд Заявка 19 6 5 8 27 - 36 23
12. Сарпсборг-08 Заявка 18 5 5 8 19 - 24 20
13. Тромсё Заявка 18 3 6 9 21 - 34 15
14. Стабек Заявка 18 3 4 11 23 - 41 13
15. Мьёндален Заявка 18 2 7 9 20 - 27 13
16. Бранн Заявка 18 3 4 11 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
2. Мольде Заявка 9 8 0 1 31 - 9 24
3. Хёугесунн Заявка 9 7 1 1 18 - 8 22
4. Будё-Глимт Заявка 10 6 3 1 26 - 10 21
5. Стрёмсгодсет Заявка 9 6 2 1 20 - 8 20
6. Викинг Заявка 9 6 2 1 21 - 13 20
7. Русенборг Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
8. Лиллестрём Заявка 9 5 1 3 13 - 10 16
9. Саннефьёрд Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Одд Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
11. Волеренга Заявка 9 3 5 1 17 - 11 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 3 4 2 11 - 6 13
13. Бранн Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 9 1 3 5 11 - 13 6
16. Тромсё Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
3. Волеренга Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
4. Мольде Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
5. Русенборг Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
6. Тромсё Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
7. Викинг Заявка 9 3 2 4 15 - 21 11
8. Кристиансунд Заявка 9 3 1 5 7 - 14 10
9. Саннефьёрд Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
10. Одд Заявка 10 2 3 5 9 - 22 9
11. Мьёндален Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
13. Хёугесунн Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек Заявка 9 1 2 6 12 - 24 5
16. Бранн Заявка 9 1 1 7 9 - 21 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 20 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 17 2 1
3. Викинг Бериша Ветон 12 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
4. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
5. Хёугесунн Педерсен Торе 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Хансен Беньямин бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Картум Сандер Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кристиансунд 3:2 Хёугесунн онлайн




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