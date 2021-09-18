Норвегия: Типпелиген 2021
Кристиансунд
3:2
Конец матча
Стадион: Кристиансунд Зрители: 1900
Хёугесунн
1:0
9' ГолКартум Сандер Эрик
1:1
22' ГолХансен Беньямин
1:2
50' ГолСандберг Никлас
70' Желтая карточкаНилсен Снорре
2:2
76' ГолЕртсен Торгиль
3:2
88' ГолНилсен Снорре
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
11
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
-
11 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадая ЭлиасВратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
-
18 Аскар АрминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Lagos Kunga
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
9'
22'
50'
70'
76'
2:2
88'
3:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
11 Угловые 6
-
0 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюэ Бендик
|5 (2)
|0.26
|2.
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.21
|3.
|Муколли Агон
|4
|0.21
|4.
|Нилсен Снорре
|4
|0.21
|5.
|Ертсен Торгиль
|3
|0.16
|6.
|Осбак Кристоффер
|1
|0.05
|7.
|Хопмарк Андреас
|1
|0.05
|8.
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.05
|9.
|Коли Алиу
|1
|0.05
|10.
|Мава Мозес
|1
|0.05
|11.
|Сивертсен Оскар
|1
|0.05
|12.
|Каллудра Лиридон
|0
|0
|13.
|Аскар Армин
|0
|0
|14.
|Кастрати Фламур
|0
|0
|15.
|Скарсем Олаус
|0
|0
|16.
|Исаксен Йеспер
|0
|0
|17.
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ваджи Ибраима
|8
|0.42
|2.
|Вельде Кристоффер
|5
|0.26
|3.
|Лисет Сёндре
|4
|0.21
|4.
|Ндур Алиун
|4
|0.21
|5.
|Сандберг Никлас
|3 (1)
|0.16
|6.
|Стёлос Александер
|2
|0.11
|7.
|Теркильдсен Петер
|1
|0.05
|8.
|Деслер Миккел
|1
|0.05
|9.
|Хансен Беньямин
|1
|0.05
|10.
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.05
|11.
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.05
|12.
|Педерсен Торе
|0
|0
|13.
|Самуэльсен Мартин
|0
|0
|14.
|Лейте Бруно
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|2.
|Нилсен Снорре
|3
|0
|3.
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|4.
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|5.
|Кастрати Фламур
|2
|0
|6.
|Ертсен Торгиль
|2
|0
|7.
|Ульвестад Пол Эрик
|2
|0
|8.
|Скарсем Олаус
|2
|0
|9.
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|10.
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|11.
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|12.
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|13.
|Коли Алиу
|1
|0
|14.
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|15.
|Диоп Амиду
|1
|0
|16.
|Сормо Бент
|1
|0
|17.
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|18.
|Муколли Агон
|1
|0
|19.
|Аскар Армин
|1
|0
|20.
|Сивертсен Оскар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Торе
|5
|0
|2.
|Лисет Сёндре
|3
|0
|3.
|Стёлос Александер
|2
|0
|4.
|Хансен Беньямин
|2
|0
|5.
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|0
|6.
|Вельде Кристоффер
|2
|0
|7.
|Фредриксен Ульрик
|2
|0
|8.
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|9.
|Ндур Алиун
|0
|1
|10.
|Санде Мадс
|1
|0
|11.
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|12.
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|13.
|Лейте Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристиансунд
|3.85% (1)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|34.62% (9)
|Хёугесунн
|3.23% (1)
|32.26% (10)
|0
|29.03% (9)
|19.35% (6)
|16.13% (5)
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +12 =2 -6Стрёмсгодсет 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Мольде Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 5:1 Стабек
Викинг 3:2 Кристиансунд Тиллербьен 1:5 Кристиансунд Волда 2:4 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Бранн Тромсё 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =5 -7Хёугесунн 2:1 Сарпсборг-08 Бранн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Лиллестрём Одд 4:2 Хёугесунн
Мольде 5:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Сторд 2:2 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Волеренга Мьёндален 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Тромсё Русенборг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Бранн Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Хёугесунн: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|45 - 22
|36
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|27 - 22
|35
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|31 - 24
|34
|5.
|Русенборг
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|37 - 24
|31
|6.
|Викинг
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|36 - 34
|31
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 29
|28
|8.
|Волеренга
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 26
|26
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 27
|25
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 31
|24
|11.
|Одд
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 36
|23
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 24
|20
|13.
|Тромсё
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|21 - 34
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|23 - 41
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|20 - 27
|13
|16.
|Бранн
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|2.
|Мольде
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|31 - 9
|24
|3.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 8
|22
|4.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 10
|21
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 8
|20
|6.
|Викинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 13
|20
|7.
|Русенборг
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Одд
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|11.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 11
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 6
|13
|13.
|Бранн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 13
|6
|16.
|Тромсё
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|3.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|4.
|Мольде
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|5.
|Русенборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|6.
|Тромсё
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 21
|11
|8.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 14
|10
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|10.
|Одд
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 22
|9
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|14.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|15.
|Стабек
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|12 - 24
|5
|16.
|Бранн
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 21
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|20
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|17
|2
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|12
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|4.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|5.
|Хёугесунн
|Педерсен Торе
|5
|0