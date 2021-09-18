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США: МЛС 2021

2021
Атланта Юнайтед
1:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
18' Гол
Барко Эсекьель
27' Желтая карточка
Брийян Фредерик
34' Желтая карточка
Морено Хуниор
51' Желтая карточка
Паредес Кевин
62'
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
32
Кэмпбелл
Джордж
6
Alan
Franco1
4
Уолкс
Антон
21
Белло
Джордж
5
Соса
Сантьяго
9
Россетто
Матеус
10
Морено
Марселино
7
Мартинес
Хосеф
8
Барко
Эсекьель
24
Хамид
Билл
23
Пинс
Донован
13
Брийян
Фредерик
93
Альфаро
Тони
31
Грессель
Юлиан
6
Каноуз
Расселл
5
Морено
Хуниор
30
Паредес
Кевин
7
Арриола
Пол
12
Drew
Skundrich
9
Камара
Ола
Атланта Юнайтед
5-3-2
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Хосеф 8 (1) 0.32
2. Барко Эсекьель 7 (1) 0.28
3. Морено Марселино 7 (3) 0.28
4. Уолкс Антон 2 0.08
5. Хайндмен Эмерсон 1 0.04
6. Эрнандес Рональд 1 0.04
7. Араужо Луис 1 0.04
8. Конвей Джексон 1 0.04
9. Кэмпбелл Джордж 1 0.04
10. Лопез Эрик 1 0.04
11. Леннон Брукс 0 0
12. Малрейни Джейк 0 0
13. Белло Джордж 0 0
14. Alan Franco1 0 0
15. Робинсон Майлз 0 0
16. Чол Мачоп 0 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Ола 16 (7) 0.64
2. Рейна Йорди 4 0.16
3. Арриола Пол 3 0.12
4. Асад Ямиль 2 (1) 0.08
5. Абила Рамон 2 0.08
6. Nigel Robertha 2 0.08
7. Паредес Кевин 2 0.08
8. Найяр Энди 1 0.04
9. Флорес Эдисон 1 0.04
10. Каноуз Расселл 1 0.04
11. Альфаро Тони 1 0.04
12. Йоу Гриффин 1 0.04
13. Брийян Фредерик 1 0.04
14. Хайнс-Айк Брендан 1 0.04
15. Грессель Юлиан 0 0
16. Морено Хуниор 0 0
17. Перес Эдриен 0 0
18. Drew Skundrich 0 0
19. Ньеман Моузес 0 0
20. Фелипе 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Соса Сантьяго 8 0
2. Alan Franco1 5 0
3. Морено Марселино 4 0
4. Лопез Эрик 4 0
5. Малрейни Джейк 2 1
6. Барко Эсекьель 3 0
7. Белло Джордж 3 0
8. Вольф Тайлер 3 0
9. Торрес Эрик 2 0
10. Хайндмен Эмерсон 2 0
11. Уолкс Антон 2 0
12. Кэмпбелл Джордж 2 0
13. Мартинес Хосеф 0 1
14. Эрнандес Рональд 1 0
15. Дамм Хурхен 1 0
16. Россетто Матеус 1 0
17. Адамс Мохаммед 1 0
18. Сейдич Амар 1 0
19. Конвей Джексон 1 0
20. Ибарра Франко 1 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Грессель Юлиан 5 0
2. Альфаро Тони 5 0
3. Найяр Энди 4 0
4. Брийян Фредерик 4 0
5. Морено Хуниор 4 0
6. Хайнс-Айк Брендан 4 0
7. Мора Хосеф 2 1
8. Ньеман Моузес 2 1
9. Асад Ямиль 3 0
10. Паредес Кевин 3 0
11. Рейна Йорди 2 0
12. Каноуз Расселл 2 0
13. Drew Skundrich 2 0
14. Хамид Билл 1 0
15. Арриола Пол 1 0
16. Бирнбом Стив 1 0
17. Nigel Robertha 1 0
18. Пинс Донован 1 0
19. Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атланта Юнайтед 20.69% (6) 13.79% (4) 10.34% (3) 13.79% (4) 17.24% (5) 24.14% (7)
 Ди Си Юнайтед 21.05% (8) 7.89% (3) 28.95% (11) 10.53% (4) 10.53% (4) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Атланта Юнайтед 4:0 Цинциннати Атланта Юнайтед 3:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ди Си Юнайтед 3:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 25 17 4 4 47 - 29 55
2. Нэшвилл Заявка 23 10 11 2 38 - 21 41
3. Орландо Сити Заявка 24 10 8 6 35 - 33 38
4. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 25 9 9 7 33 - 28 36
5. Нью-Йорк Сити Заявка 23 10 5 8 41 - 27 35
6. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 25 10 4 11 39 - 34 34
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 24 9 7 8 34 - 30 34
8. Интер Майами Заявка 24 9 5 10 24 - 35 32
9. Коламбус Кру Заявка 25 8 6 11 29 - 34 30
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 23 7 5 11 29 - 28 26
11. Чикаго Файр Заявка 24 6 5 13 24 - 38 23
12. Цинциннати Заявка 23 4 8 11 23 - 42 20
13. Торонто Заявка 24 3 6 15 26 - 50 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 23 13 6 4 36 - 19 45
3. Колорадо Рэпидс Заявка 23 12 7 4 34 - 23 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 24 11 5 8 37 - 37 38
5. Портленд Тимберс Заявка 24 10 4 10 34 - 41 34
6. Лос-Анджелес Заявка 24 9 6 9 37 - 34 33
7. Реал Солт-Лейк Заявка 24 9 6 9 40 - 35 33
8. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
9. Миннесота Юнайтед Заявка 23 8 7 8 24 - 29 31
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 24 6 9 9 28 - 35 27
12. Даллас Заявка 25 6 9 10 36 - 40 27
13. Хьюстон Динамо Заявка 25 4 11 10 28 - 37 23
14. Остин Заявка 24 5 4 15 22 - 36 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 12 10 1 1 25 - 13 31
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 13 7 3 3 18 - 9 24
6. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
8. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 13 5 2 6 16 - 26 17
12. Цинциннати Заявка 10 1 5 4 8 - 11 8
13. Торонто Заявка 10 1 5 4 12 - 15 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
4. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
5. Реал Солт-Лейк Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
6. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
7. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
8. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
9. Портленд Тимберс Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Хьюстон Динамо Заявка 12 4 5 3 16 - 15 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
14. Остин Заявка 11 3 2 6 15 - 17 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
6. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
7. Нэшвилл Заявка 9 2 5 2 7 - 7 11
8. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 14 2 4 8 18 - 26 10
9. Коламбус Кру Заявка 13 2 3 8 8 - 17 9
10. Нью-Йорк Сити Заявка 11 2 3 6 12 - 16 9
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 2 2 8 15 - 19 8
12. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
13. Чикаго Файр Заявка 11 1 1 9 6 - 23 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
9. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
10. Лос-Анджелес Заявка 11 3 1 7 11 - 15 10
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
12. Даллас Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
13. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо Заявка 13 0 6 7 12 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 2
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
5. Даллас Пепи Рикардо 12 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 10 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Дрю Скундрич уходит с поля. Флорес Эдисон выходит вместо него
  • 60'
    Морено Хуниор уходит с поля. Фелипе Мартинс выходит вместо него
  • 57'
    Джордж Кэмпбелл уходит с поля. Араужо Луис выходит вместо него
  • Желтая карточка
    51'
    Кевин Паредес получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Морено Хуниор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Брийян Фредерик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Барко Эсекьель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.11
4.52
3.44
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Где смотреть матч Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед онлайн




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