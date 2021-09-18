Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Г О О О О Л - Флорес Эдисон бьет в цель!

87' Г О О О О Л - Джордж Белло бьет в цель!

81' Араужо Луис получил желтую карточку от судьи

77' Альфаро Тони получил желтую карточку от судьи

75' Г О О О О Л - Фелипе Мартинс бьет в цель!

65' Алан Франко получил желтую карточку от судьи

64' Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!

60' Морено Хуниор уходит с поля. Фелипе Мартинс выходит вместо него

57' Джордж Кэмпбелл уходит с поля. Араужо Луис выходит вместо него

50' Кевин Паредес получил желтую карточку от судьи