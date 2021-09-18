США: МЛС 2021
Атланта Юнайтед
3:2
Конец матча
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Ди Си Юнайтед
1:0
18' ГолБарко Эсекьель
27' Желтая карточкаБрийян Фредерик
34' Желтая карточкаМорено Хуниор
50' Желтая карточкаПаредес Кевин
2:0
64' ГолМартинес Хосеф
65' Желтая карточкаAlan Franco1
2:1
75' ГолФелипе
77' Желтая карточкаАльфаро Тони
81' Желтая карточкаАраужо Луис
3:1
87' ГолБелло Джордж
3:2
90' ГолФлорес Эдисон
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
24
Хамид
Билл
23
Пинс
Донован
93
Альфаро
Тони
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
22 Дамм ХурхенНападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Полузащитник
-
28 Мора ХосефПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
-
Главный тренер: Hernan Losada
Ход матча
18'
1:0
27'
34'
50'
60'
64'
2:0
65'
75'
2:1
77'
81'
87'
3:1
90'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Хосеф
|9 (1)
|0.36
|2.
|Барко Эсекьель
|7 (1)
|0.28
|3.
|Морено Марселино
|7 (3)
|0.28
|4.
|Уолкс Антон
|2
|0.08
|5.
|Белло Джордж
|1
|0.04
|6.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.04
|7.
|Эрнандес Рональд
|1
|0.04
|8.
|Араужо Луис
|1
|0.04
|9.
|Конвей Джексон
|1
|0.04
|10.
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.04
|11.
|Лопез Эрик
|1
|0.04
|12.
|Леннон Брукс
|0
|0
|13.
|Малрейни Джейк
|0
|0
|14.
|Alan Franco1
|0
|0
|15.
|Робинсон Майлз
|0
|0
|16.
|Чол Мачоп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Ола
|16 (7)
|0.64
|2.
|Рейна Йорди
|4
|0.16
|3.
|Арриола Пол
|3
|0.12
|4.
|Флорес Эдисон
|2
|0.08
|5.
|Асад Ямиль
|2 (1)
|0.08
|6.
|Абила Рамон
|2
|0.08
|7.
|Nigel Robertha
|2
|0.08
|8.
|Паредес Кевин
|2
|0.08
|9.
|Найяр Энди
|1
|0.04
|10.
|Каноуз Расселл
|1
|0.04
|11.
|Альфаро Тони
|1
|0.04
|12.
|Йоу Гриффин
|1
|0.04
|13.
|Фелипе
|1
|0.04
|14.
|Брийян Фредерик
|1
|0.04
|15.
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.04
|16.
|Грессель Юлиан
|0
|0
|17.
|Морено Хуниор
|0
|0
|18.
|Перес Эдриен
|0
|0
|19.
|Drew Skundrich
|0
|0
|20.
|Ньеман Моузес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соса Сантьяго
|8
|0
|2.
|Alan Franco1
|6
|0
|3.
|Морено Марселино
|4
|0
|4.
|Лопез Эрик
|4
|0
|5.
|Малрейни Джейк
|2
|1
|6.
|Барко Эсекьель
|3
|0
|7.
|Белло Джордж
|3
|0
|8.
|Вольф Тайлер
|3
|0
|9.
|Торрес Эрик
|2
|0
|10.
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|11.
|Уолкс Антон
|2
|0
|12.
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|13.
|Мартинес Хосеф
|0
|1
|14.
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|15.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|16.
|Россетто Матеус
|1
|0
|17.
|Араужо Луис
|1
|0
|18.
|Адамс Мохаммед
|1
|0
|19.
|Сейдич Амар
|1
|0
|20.
|Конвей Джексон
|1
|0
|21.
|Ибарра Франко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альфаро Тони
|6
|0
|2.
|Грессель Юлиан
|5
|0
|3.
|Найяр Энди
|4
|0
|4.
|Брийян Фредерик
|4
|0
|5.
|Морено Хуниор
|4
|0
|6.
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|0
|7.
|Паредес Кевин
|4
|0
|8.
|Мора Хосеф
|2
|1
|9.
|Ньеман Моузес
|2
|1
|10.
|Асад Ямиль
|3
|0
|11.
|Рейна Йорди
|2
|0
|12.
|Каноуз Расселл
|2
|0
|13.
|Drew Skundrich
|2
|0
|14.
|Хамид Билл
|1
|0
|15.
|Арриола Пол
|1
|0
|16.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|17.
|Nigel Robertha
|1
|0
|18.
|Пинс Донован
|1
|0
|19.
|Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атланта Юнайтед
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|25% (8)
|Ди Си Юнайтед
|20% (8)
|7.5% (3)
|27.5% (11)
|10% (4)
|12.5% (5)
|22.5% (9)
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =7 -6Атланта Юнайтед 4:0 Цинциннати Атланта Юнайтед 3:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ди Си Юнайтед 3:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|47 - 29
|55
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|38 - 21
|41
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 33
|38
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|35 - 30
|36
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|41 - 27
|35
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|41 - 36
|34
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|24 - 35
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 34
|30
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 28
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 38
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|23 - 42
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|26 - 50
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 23
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|37 - 37
|38
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 41
|34
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|40 - 35
|33
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|24 - 29
|31
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|28 - 35
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|36 - 40
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|28 - 37
|23
|14.
|Остин
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|22 - 36
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|25 - 13
|31
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Торонто
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|4.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 17
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|6.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|7.
|Нэшвилл
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 7
|11
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 17
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 19
|8
|12.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Даллас
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|12
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|10
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2