США: МЛС 2021
1:0
18' ГолШаффельбург Джейкоб
32' Желтая карточкаЛовитц Дэниел
39' Желтая карточкаБрэдли Майкл
1:1
74' ГолСапонг Чарльз
2:1
79' ГолГонсалес Омар
96
Ауро
Альваро
22
Ларьи
Ричи
10
Мукхтар
Хани
20
Годой
Анибал
14
Риос
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Люк Сингх
-
Главный тренер: Javier Perez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Риос ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Кадис ХондерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
Ход матча
18'
32'
39'
74'
1:1
79'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Осорио Джонатан
|4
|0.16
|2.
|Акинола Айо
|3
|0.12
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0.08
|4.
|Гонсалес Омар
|2
|0.08
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0.08
|6.
|Ларьи Ричи
|2
|0.08
|7.
|Шаффельбург Джейкоб
|2
|0.08
|8.
|Посуэло Алехандро
|1
|0.04
|9.
|Брэдли Майкл
|1
|0.04
|10.
|Маллинс Патрик
|1
|0.04
|11.
|Тсубаса Эндо
|1
|0.04
|12.
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0.04
|13.
|Делеон Ник
|1
|0.04
|14.
|Лоуренс Кемар
|1
|0.04
|15.
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.04
|16.
|Люк Сингх
|1
|0.04
|17.
|Дельгадо Марко
|1 (1)
|0.04
|18.
|Ауро Альваро
|0
|0
|19.
|Морроу Джастин
|0
|0
|20.
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мукхтар Хани
|10 (1)
|0.42
|2.
|Сапонг Чарльз
|10
|0.42
|3.
|Леаль Рэндэлл
|4
|0.17
|4.
|Мьюл Алекс
|3 (1)
|0.13
|5.
|Кадис Хондер
|2
|0.08
|6.
|Хакенсон Люк
|2
|0.08
|7.
|Циммерман Уолкер
|1
|0.04
|8.
|Махер Джек
|1
|0.04
|9.
|Анибаба Жалил
|1
|0.04
|10.
|Риос Даниэль
|1
|0.04
|11.
|Данлади Абу
|1
|0.04
|12.
|Анунга Брайан
|1
|0.04
|13.
|Кастелланос Роберт
|1
|0.04
|14.
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|15.
|David Romney
|0
|0
|16.
|Маккарти Дакс
|0
|0
|17.
|Баджи Доминик
|0
|0
|18.
|Нилис Дилан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брэдли Майкл
|7
|0
|2.
|Гонсалес Омар
|5
|0
|3.
|Дельгадо Марко
|5
|0
|4.
|Завалета Эрик
|2
|1
|5.
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0
|6.
|Ларьи Ричи
|3
|0
|7.
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|8.
|Лоуренс Кемар
|1
|1
|9.
|Мавинга Крис
|2
|0
|10.
|Ауро Альваро
|2
|0
|11.
|Боно Александер
|2
|0
|12.
|Окелло Нобл
|0
|1
|13.
|Алтидор Жози
|1
|0
|14.
|Морроу Джастин
|1
|0
|15.
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|16.
|Делеон Ник
|1
|0
|17.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|18.
|Люк Сингх
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маккарти Дакс
|5
|1
|2.
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|3.
|Мьюл Алекс
|5
|0
|4.
|Годой Анибал
|4
|0
|5.
|Хакенсон Люк
|4
|0
|6.
|Мукхтар Хани
|3
|0
|7.
|Анунга Брайан
|3
|0
|8.
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|9.
|Лаграсса Мэтт
|2
|0
|10.
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|11.
|Уиллис Джо
|1
|0
|12.
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|13.
|Махер Джек
|1
|0
|14.
|Джонстон Алистер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|Нэшвилл
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|23.68% (9)
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +2 =5 -13Торонто 0:1 Интер Майами Цинциннати 2:0 Торонто Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто Интер Майами 3:1 Торонто
Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто
Нэшвилл Последние 20 матчей: +10 =8 -2Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити
Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:1 Нэшвилл Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Торонто 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:0 Остин Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн
Последние игры между собой
Торонто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Нэшвилл: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|48 - 30
|56
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|24
|10
|11
|3
|39 - 23
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 28
|38
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 33
|38
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|35 - 30
|36
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|41 - 36
|34
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|24 - 35
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 35
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 28
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 38
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 44
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 51
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|24
|13
|7
|4
|36 - 19
|46
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 23
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|25
|9
|7
|9
|40 - 35
|34
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|27 - 29
|34
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 41
|34
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4:3 Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 38
|30
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|12.
|Даллас
|0:2 Заявка
|26
|6
|9
|11
|36 - 42
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|2:0 Заявка
|26
|5
|11
|10
|30 - 37
|26
|14.
|Остин
|3:4 Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|4.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Хьюстон Динамо
|2:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|12.
|Даллас
|0:2 Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4:3 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|14.
|Остин
|3:4 Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|7.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|8.
|Нэшвилл
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 19
|8
|12.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|17 - 8
|24
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4:3 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Даллас
|0:2 Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 30
|9
|13.
|Остин
|3:4 Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|2:0 Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|12
|3
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2