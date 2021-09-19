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США: МЛС 2021

2021
Торонто
2:1
Конец матча

Стадион:
Нэшвилл
0'
1:0
18' Гол
Шаффельбург Джейкоб
32' Желтая карточка
Ловитц Дэниел
39' Желтая карточка
Брэдли Майкл
1:1
74' Гол
Сапонг Чарльз
2:1
79' Гол
Гонсалес Омар
90'+5
25
Боно
Александер
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
3
Завалета
Эрик
22
Ларьи
Ричи
4
Брэдли
Майкл
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
24
Шаффельбург
Джейкоб
99
Ачара
Ифунаньячи
6
Дуайер
Доминик
1
Уиллис
Джо
12
Джонстон
Алистер
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
27
Анунга
Брайан
10
Мукхтар
Хани
20
Годой
Анибал
23
Вашингтон
Тейлор
14
Риос
Даниэль
17
Сапонг
Чарльз
Торонто
4-2-3-1
Нэшвилл
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Осорио Джонатан 4 0.16
2. Акинола Айо 3 0.12
3. Сотельдо Йеферсон 2 0.08
4. Гонсалес Омар 2 0.08
5. Алтидор Жози 2 0.08
6. Ларьи Ричи 2 0.08
7. Шаффельбург Джейкоб 2 0.08
8. Посуэло Алехандро 1 0.04
9. Брэдли Майкл 1 0.04
10. Маллинс Патрик 1 0.04
11. Тсубаса Эндо 1 0.04
12. Ачара Ифунаньячи 1 0.04
13. Делеон Ник 1 0.04
14. Лоуренс Кемар 1 0.04
15. Присо-Мбонге Ральф 1 0.04
16. Люк Сингх 1 0.04
17. Дельгадо Марко 1 (1) 0.04
18. Ауро Альваро 0 0
19. Морроу Джастин 0 0
20. Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мукхтар Хани 10 (1) 0.42
2. Сапонг Чарльз 10 0.42
3. Леаль Рэндэлл 4 0.17
4. Мьюл Алекс 3 (1) 0.13
5. Кадис Хондер 2 0.08
6. Хакенсон Люк 2 0.08
7. Циммерман Уолкер 1 0.04
8. Махер Джек 1 0.04
9. Анибаба Жалил 1 0.04
10. Риос Даниэль 1 0.04
11. Данлади Абу 1 0.04
12. Анунга Брайан 1 0.04
13. Кастелланос Роберт 1 0.04
14. Ловитц Дэниел 0 0
15. David Romney 0 0
16. Маккарти Дакс 0 0
17. Баджи Доминик 0 0
18. Нилис Дилан 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Брэдли Майкл 7 0
2. Гонсалес Омар 5 0
3. Дельгадо Марко 5 0
4. Завалета Эрик 2 1
5. Сотельдо Йеферсон 3 0
6. Ларьи Ричи 3 0
7. Присо-Мбонге Ральф 3 0
8. Лоуренс Кемар 1 1
9. Мавинга Крис 2 0
10. Ауро Альваро 2 0
11. Боно Александер 2 0
12. Окелло Нобл 0 1
13. Алтидор Жози 1 0
14. Морроу Джастин 1 0
15. Посуэло Алехандро 1 0
16. Делеон Ник 1 0
17. Осорио Джонатан 1 0
18. Люк Сингх 1 0
Нэшвилл
# Игрок      
1. Маккарти Дакс 5 1
2. Ловитц Дэниел 5 0
3. Мьюл Алекс 5 0
4. Годой Анибал 4 0
5. Хакенсон Люк 4 0
6. Мукхтар Хани 3 0
7. Анунга Брайан 3 0
8. Леаль Рэндэлл 2 0
9. Лаграсса Мэтт 2 0
10. Сапонг Чарльз 1 0
11. Уиллис Джо 1 0
12. Циммерман Уолкер 1 0
13. Махер Джек 1 0
14. Джонстон Алистер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 22.22% (6) 14.81% (4) 11.11% (3) 14.81% (4) 11.11% (3) 25.93% (7)
 Нэшвилл 15.79% (6) 13.16% (5) 18.42% (7) 10.53% (4) 18.42% (7) 23.68% (9)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Торонто 0:1 Интер Майами Цинциннати 2:0 Торонто Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто Интер Майами 3:1 Торонто
Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто
Нэшвилл Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити
Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:1 Нэшвилл Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Торонто 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:0 Остин Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн

Последние игры между собой

Торонто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Нэшвилл: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Торонто 1:1 Нэшвилл МЛС Нэшвилл 3:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Нэшвилл МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 26 17 5 4 48 - 30 56
2. Нэшвилл Заявка 24 10 11 3 39 - 23 41
3. Нью-Йорк Сити Заявка 24 11 5 8 43 - 28 38
4. Орландо Сити Заявка 24 10 8 6 35 - 33 38
5. Атланта Юнайтед Заявка 25 9 9 7 35 - 30 36
6. Ди Си Юнайтед Заявка 25 10 4 11 41 - 36 34
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 24 9 7 8 34 - 30 34
8. Интер Майами Заявка 24 9 5 10 24 - 35 32
9. Коламбус Кру Заявка 26 8 7 11 30 - 35 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 23 7 5 11 29 - 28 26
11. Чикаго Файр Заявка 24 6 5 13 24 - 38 23
12. Цинциннати Заявка 24 4 8 12 24 - 44 20
13. Торонто Заявка 25 4 6 15 28 - 51 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 24 13 7 4 36 - 19 46
3. Колорадо Рэпидс Заявка 23 12 7 4 34 - 23 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
5. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 25 9 7 9 40 - 35 34
6. Миннесота Юнайтед Заявка 24 9 7 8 27 - 29 34
7. Портленд Тимберс Заявка 24 10 4 10 34 - 41 34
8. Лос-Анджелес Заявка 24 9 6 9 37 - 34 33
9. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Заявка 25 7 9 9 32 - 38 30
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
12. Даллас 0:2 Заявка 26 6 9 11 36 - 42 27
13. Хьюстон Динамо 2:0 Заявка 26 5 11 10 30 - 37 26
14. Остин 3:4 Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 10 2 1 26 - 14 32
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
6. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
8. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 13 5 2 6 16 - 26 17
12. Торонто Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
13. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Миннесота Юнайтед Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
5. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 13 6 5 2 20 - 12 23
6. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
7. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
8. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
9. Портленд Тимберс Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
10. Хьюстон Динамо 2:0 Заявка 13 5 5 3 18 - 15 20
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
12. Даллас 0:2 Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
14. Остин 3:4 Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
5. Нью-Йорк Сити Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
6. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
7. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
8. Нэшвилл Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
9. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
10. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 2 2 8 15 - 19 8
12. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
13. Чикаго Файр Заявка 11 1 1 9 6 - 23 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 11 7 3 1 17 - 8 24
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
9. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
10. Лос-Анджелес Заявка 11 3 1 7 11 - 15 10
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
12. Даллас 0:2 Заявка 14 2 3 9 17 - 30 9
13. Остин 3:4 Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо 2:0 Заявка 13 0 6 7 12 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 12 3 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Брэдли Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Ловитц Дэниел получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Шаффельбург Джейкоб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Торонто 2:1 Нэшвилл онлайн




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