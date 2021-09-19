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США: МЛС 2021

2021
Цинциннати
1:1
Перерыв

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
4' Гол
Brenner da Silva
26' Желтая карточка
Тажури-Шради Исмаэль
1:1
37' Гол
Паркс Китон
22
Тытонь
Пшемыслав
14
Хагглунд
Ник
12
Кэмерон
Джефф
5
Вальесилья
Эксон
2
Кастильо
Эдгар
7
Кубо
Юя
6
Медунянин
Харис
23
Атанга
Исаак
11
Акоста
Лусиано
31
Барреаль
Альваро
9
Brenner
da
Silva
1
Джонсон
Шон
2
Глостер
Кристофер
4
Шано
Максим
16
Сэндс
Джеймс
20
Тораринссон
Гудмундур
7
Моралес
Альфредо
55
Паркс
Китон
17
Тажури-Шради
Исмаэль
10
Моралес
Максимильяно
19
Медина
Хесус
11
Кастельянос
Валентин
Цинциннати
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Brenner da Silva 7 (1) 0.29
2. Акоста Лусиано 4 0.17
3. Барреаль Альваро 3 0.13
4. Медунянин Харис 2 0.08
5. Вальесилья Эксон 2 0.08
6. Матаррита Рональд 1 0.04
7. Атанга Исаак 1 0.04
8. Кастильо Эдгар 1 0.04
9. Локадия Юрген 1 0.04
10. Хагглунд Ник 1 0.04
11. Крус Аллан 1 0.04
12. Кэмерон Джефф 0 0
13. Васкес Брэндон 0 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастельянос Валентин 11 (2) 0.46
2. Медина Хесус 8 0.33
3. Тажури-Шради Исмаэль 7 0.29
4. Паркс Китон 4 0.17
5. Хавьер Тиаго 3 0.13
6. Родригес Сантьяго 3 0.13
7. Моралес Максимильяно 2 0.08
8. Тораринссон Гудмундур 1 0.04
9. Амундсен Мальте 1 0.04
10. Talles Magno 1 0.04
11. Моралес Альфредо 0 0
12. Тиннерхольм Антон 0 0
13. Джонсон Шон 0 0
14. Барраса Луис 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Кубо Юя 6 0
2. Вальесилья Эксон 6 0
3. Матаррита Рональд 5 0
4. Крус Аллан 5 0
5. Кэмерон Джефф 4 0
6. Станко Калеб 4 0
7. Акоста Лусиано 4 0
8. Brenner da Silva 4 0
9. Кастильо Эдгар 3 0
10. Барреаль Альваро 3 0
11. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
12. Васкес Брэндон 2 0
13. Харрис Кельвин 2 0
14. Медунянин Харис 1 0
15. Фермеер Кеннет 1 0
16. Мокоджо Камохело 1 0
17. Хагглунд Ник 1 0
18. Дювалл Крис 1 0
19. Вало Флориан 1 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Кастельянос Валентин 7 0
2. Асеведо Николас 5 1
3. Моралес Альфредо 4 1
4. Медина Хесус 5 0
5. Хавьер Тиаго 3 1
6. Тораринссон Гудмундур 4 0
7. Шано Максим 4 0
8. Сэндс Джеймс 4 0
9. Моралес Максимильяно 2 1
10. Паркс Китон 2 1
11. Ибеага Себастьен 3 0
12. Тажури-Шради Исмаэль 2 0
13. Жассон Андрес 2 0
14. Тиннерхольм Антон 1 0
15. Родригес Сантьяго 1 0
16. Амундсен Мальте 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 30.43% (7) 4.35% (1) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4) 8.7% (2)
 Нью-Йорк Сити 15% (6) 15% (6) 10% (4) 20% (8) 17.5% (7) 22.5% (9)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Атланта Юнайтед 4:0 Цинциннати Цинциннати 2:0 Торонто Цинциннати 0:1 Интер Майами Коламбус Кру 3:2 Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Нью-Йорк Сити 3:3 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати МЛС Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати МЛС Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити МЛС
Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Заявка 26 17 5 4 48 - 30 56
2. Нэшвилл 0:1 Заявка 24 10 11 3 38 - 22 41
3. Орландо Сити Заявка 24 10 8 6 35 - 33 38
4. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 24 10 6 8 42 - 28 36
5. Атланта Юнайтед Заявка 25 9 9 7 35 - 30 36
6. Ди Си Юнайтед Заявка 25 10 4 11 41 - 36 34
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 24 9 7 8 34 - 30 34
8. Интер Майами Заявка 24 9 5 10 24 - 35 32
9. Коламбус Кру 1:1 Заявка 26 8 7 11 30 - 35 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 23 7 5 11 29 - 28 26
11. Чикаго Файр Заявка 24 6 5 13 24 - 38 23
12. Цинциннати 1:1 Заявка 24 4 9 11 24 - 43 21
13. Торонто 1:0 Заявка 25 4 6 15 27 - 50 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 23 13 6 4 36 - 19 45
3. Колорадо Рэпидс Заявка 23 12 7 4 34 - 23 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 25 11 5 9 37 - 39 38
5. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 24 9 7 8 26 - 29 34
6. Портленд Тимберс Заявка 24 10 4 10 34 - 41 34
7. Лос-Анджелес Заявка 24 9 6 9 37 - 34 33
8. Реал Солт-Лейк Заявка 24 9 6 9 40 - 35 33
9. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Заявка 25 6 10 9 29 - 36 28
12. Даллас Заявка 25 6 9 10 36 - 40 27
13. Хьюстон Динамо Заявка 25 4 11 10 28 - 37 23
14. Остин 1:1 Заявка 25 5 5 15 23 - 37 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Заявка 13 10 2 1 26 - 14 32
2. Нэшвилл 0:1 Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
6. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
8. Коламбус Кру 1:1 Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 13 5 2 6 16 - 26 17
12. Торонто 1:0 Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
13. Цинциннати 1:1 Заявка 11 1 6 4 9 - 12 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 12 7 2 3 14 - 7 23
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
5. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
6. Реал Солт-Лейк Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
7. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
8. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
9. Портленд Тимберс Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Хьюстон Динамо Заявка 12 4 5 3 16 - 15 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
14. Остин 1:1 Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
5. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
6. Цинциннати 1:1 Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
7. Нэшвилл 0:1 Заявка 10 2 5 3 7 - 8 11
8. Коламбус Кру 1:1 Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
9. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 12 2 4 6 13 - 17 10
10. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 2 2 8 15 - 19 8
12. Торонто 1:0 Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
13. Чикаго Файр Заявка 11 1 1 9 6 - 23 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Заявка 13 3 7 3 13 - 17 16
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 12 4 3 5 16 - 24 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
9. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
10. Лос-Анджелес Заявка 11 3 1 7 11 - 15 10
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
12. Даллас Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
13. Остин 1:1 Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо Заявка 13 0 6 7 12 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
5. Даллас Пепи Рикардо 12 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 10 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Паркс Китон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Тажури-Шради Исмаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Бреннер Да Силва бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Нью-Йорк Сити
4.97
4.25
1.96
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Где смотреть матч Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Сити онлайн




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