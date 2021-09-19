США: МЛС 2021
Цинциннати
1:1
Перерыв
Стадион: TQL Stadium
Нью-Йорк Сити
1:0
4' ГолBrenner da Silva
26' Желтая карточкаТажури-Шради Исмаэль
1:1
37' ГолПаркс Китон
14
Хагглунд
Ник
7
Кубо
Юя
23
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Атанга ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
64 Вало ФлорианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
4'
1:0
37'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Brenner da Silva
|7 (1)
|0.29
|2.
|Акоста Лусиано
|4
|0.17
|3.
|Барреаль Альваро
|3
|0.13
|4.
|Медунянин Харис
|2
|0.08
|5.
|Вальесилья Эксон
|2
|0.08
|6.
|Матаррита Рональд
|1
|0.04
|7.
|Атанга Исаак
|1
|0.04
|8.
|Кастильо Эдгар
|1
|0.04
|9.
|Локадия Юрген
|1
|0.04
|10.
|Хагглунд Ник
|1
|0.04
|11.
|Крус Аллан
|1
|0.04
|12.
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|13.
|Васкес Брэндон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастельянос Валентин
|11 (2)
|0.46
|2.
|Медина Хесус
|8
|0.33
|3.
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.29
|4.
|Паркс Китон
|4
|0.17
|5.
|Хавьер Тиаго
|3
|0.13
|6.
|Родригес Сантьяго
|3
|0.13
|7.
|Моралес Максимильяно
|2
|0.08
|8.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.04
|9.
|Амундсен Мальте
|1
|0.04
|10.
|Talles Magno
|1
|0.04
|11.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|12.
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|13.
|Джонсон Шон
|0
|0
|14.
|Барраса Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кубо Юя
|6
|0
|2.
|Вальесилья Эксон
|6
|0
|3.
|Матаррита Рональд
|5
|0
|4.
|Крус Аллан
|5
|0
|5.
|Кэмерон Джефф
|4
|0
|6.
|Станко Калеб
|4
|0
|7.
|Акоста Лусиано
|4
|0
|8.
|Brenner da Silva
|4
|0
|9.
|Кастильо Эдгар
|3
|0
|10.
|Барреаль Альваро
|3
|0
|11.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|12.
|Васкес Брэндон
|2
|0
|13.
|Харрис Кельвин
|2
|0
|14.
|Медунянин Харис
|1
|0
|15.
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|16.
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|17.
|Хагглунд Ник
|1
|0
|18.
|Дювалл Крис
|1
|0
|19.
|Вало Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастельянос Валентин
|7
|0
|2.
|Асеведо Николас
|5
|1
|3.
|Моралес Альфредо
|4
|1
|4.
|Медина Хесус
|5
|0
|5.
|Хавьер Тиаго
|3
|1
|6.
|Тораринссон Гудмундур
|4
|0
|7.
|Шано Максим
|4
|0
|8.
|Сэндс Джеймс
|4
|0
|9.
|Моралес Максимильяно
|2
|1
|10.
|Паркс Китон
|2
|1
|11.
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|12.
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0
|13.
|Жассон Андрес
|2
|0
|14.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|15.
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|16.
|Амундсен Мальте
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цинциннати
|30.43% (7)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|Нью-Йорк Сити
|15% (6)
|15% (6)
|10% (4)
|20% (8)
|17.5% (7)
|22.5% (9)
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =7 -9Атланта Юнайтед 4:0 Цинциннати Цинциннати 2:0 Торонто Цинциннати 0:1 Интер Майами Коламбус Кру 3:2 Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +8 =5 -7Нью-Йорк Сити 3:3 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|26
|17
|5
|4
|48 - 30
|56
|2.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|24
|10
|11
|3
|38 - 22
|41
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 33
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|24
|10
|6
|8
|42 - 28
|36
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|35 - 30
|36
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|41 - 36
|34
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|24 - 35
|32
|9.
|Коламбус Кру
|1:1 Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 35
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 28
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 38
|23
|12.
|Цинциннати
|1:1 Заявка
|24
|4
|9
|11
|24 - 43
|21
|13.
|Торонто
|1:0 Заявка
|25
|4
|6
|15
|27 - 50
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 23
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 39
|38
|5.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|26 - 29
|34
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 41
|34
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|40 - 35
|33
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|25
|6
|10
|9
|29 - 36
|28
|12.
|Даллас
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|36 - 40
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|28 - 37
|23
|14.
|Остин
|1:1 Заявка
|25
|5
|5
|15
|23 - 37
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Коламбус Кру
|1:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Торонто
|1:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|13.
|Цинциннати
|1:1 Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 12
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|14 - 7
|23
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|4.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|5.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|14.
|Остин
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|6.
|Цинциннати
|1:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|7.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 8
|11
|8.
|Коламбус Кру
|1:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|9.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 17
|10
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 19
|8
|12.
|Торонто
|1:0 Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 17
|16
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 24
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Даллас
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|13.
|Остин
|1:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|12
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|10
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2