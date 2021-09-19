США: МЛС 2021
Цинциннати
1:2
Конец матча
Стадион: TQL Stadium
Нью-Йорк Сити
1:0
4' ГолBrenner da Silva
26' Желтая карточкаТажури-Шради Исмаэль
1:1
37' ГолПаркс Китон
48' Желтая карточкаКэмерон Джефф
1:2
60' ПенальтиКастельянос Валентин
69' Желтая карточкаМоралес Альфредо
74' Желтая карточкаБарреаль Альваро
77' Желтая карточкаЖассон Андрес
83' Желтая карточкаДжонсон Шон
85' Красная карточкаБарреаль Альваро
90' Красная карточкаАтанга Исаак
90' Желтая карточкаКалленс Александр
14
Хагглунд
Ник
7
Кубо
Юя
23
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Атанга ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
64 Вало ФлорианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
4'
1:0
37'
48'
60'
69'
74'
77'
83'
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Brenner da Silva
|7 (1)
|0.29
|2.
|Акоста Лусиано
|4
|0.17
|3.
|Барреаль Альваро
|3
|0.13
|4.
|Медунянин Харис
|2
|0.08
|5.
|Вальесилья Эксон
|2
|0.08
|6.
|Матаррита Рональд
|1
|0.04
|7.
|Атанга Исаак
|1
|0.04
|8.
|Кастильо Эдгар
|1
|0.04
|9.
|Локадия Юрген
|1
|0.04
|10.
|Хагглунд Ник
|1
|0.04
|11.
|Крус Аллан
|1
|0.04
|12.
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|13.
|Васкес Брэндон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастельянос Валентин
|12 (3)
|0.5
|2.
|Медина Хесус
|8
|0.33
|3.
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.29
|4.
|Паркс Китон
|4
|0.17
|5.
|Хавьер Тиаго
|3
|0.13
|6.
|Родригес Сантьяго
|3
|0.13
|7.
|Моралес Максимильяно
|2
|0.08
|8.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.04
|9.
|Амундсен Мальте
|1
|0.04
|10.
|Talles Magno
|1
|0.04
|11.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|12.
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|13.
|Джонсон Шон
|0
|0
|14.
|Барраса Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кубо Юя
|6
|0
|2.
|Вальесилья Эксон
|6
|0
|3.
|Барреаль Альваро
|4
|1
|4.
|Кэмерон Джефф
|5
|0
|5.
|Матаррита Рональд
|5
|0
|6.
|Крус Аллан
|5
|0
|7.
|Станко Калеб
|4
|0
|8.
|Акоста Лусиано
|4
|0
|9.
|Brenner da Silva
|4
|0
|10.
|Кастильо Эдгар
|3
|0
|11.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|12.
|Васкес Брэндон
|2
|0
|13.
|Харрис Кельвин
|2
|0
|14.
|Атанга Исаак
|0
|1
|15.
|Медунянин Харис
|1
|0
|16.
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|17.
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|18.
|Хагглунд Ник
|1
|0
|19.
|Дювалл Крис
|1
|0
|20.
|Вало Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастельянос Валентин
|7
|0
|2.
|Моралес Альфредо
|5
|1
|3.
|Асеведо Николас
|5
|1
|4.
|Медина Хесус
|5
|0
|5.
|Хавьер Тиаго
|3
|1
|6.
|Тораринссон Гудмундур
|4
|0
|7.
|Шано Максим
|4
|0
|8.
|Сэндс Джеймс
|4
|0
|9.
|Моралес Максимильяно
|2
|1
|10.
|Паркс Китон
|2
|1
|11.
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|12.
|Жассон Андрес
|3
|0
|13.
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0
|14.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|15.
|Джонсон Шон
|1
|0
|16.
|Калленс Александр
|1
|0
|17.
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|18.
|Амундсен Мальте
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цинциннати
|33.33% (8)
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|Нью-Йорк Сити
|14.29% (6)
|14.29% (6)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|16.67% (7)
|21.43% (9)
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =7 -9Атланта Юнайтед 4:0 Цинциннати Цинциннати 2:0 Торонто Цинциннати 0:1 Интер Майами Коламбус Кру 3:2 Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +8 =5 -7Нью-Йорк Сити 3:3 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|48 - 30
|56
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|24
|10
|11
|3
|39 - 23
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 28
|38
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 33
|38
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|35 - 30
|36
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|41 - 36
|34
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|24 - 35
|32
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 35
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 28
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 38
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 44
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 51
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|24
|13
|7
|4
|36 - 19
|46
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 23
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|25
|9
|7
|9
|40 - 35
|34
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|27 - 29
|34
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 41
|34
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4:3 Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 38
|30
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|12.
|Даллас
|0:2 Заявка
|26
|6
|9
|11
|36 - 42
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|2:0 Заявка
|26
|5
|11
|10
|30 - 37
|26
|14.
|Остин
|3:4 Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|4.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Хьюстон Динамо
|2:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|12.
|Даллас
|0:2 Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4:3 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|14.
|Остин
|3:4 Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|7.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|8.
|Нэшвилл
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 19
|8
|12.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|17 - 8
|24
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4:3 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Даллас
|0:2 Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 30
|9
|13.
|Остин
|3:4 Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|2:0 Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|12
|3
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2