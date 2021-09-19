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США: МЛС 2021

2021
Цинциннати
1:2
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
4' Гол
Brenner da Silva
26' Желтая карточка
Тажури-Шради Исмаэль
1:1
37' Гол
Паркс Китон
48' Желтая карточка
Кэмерон Джефф
1:2
60' Пенальти
Кастельянос Валентин
69' Желтая карточка
Моралес Альфредо
74' Желтая карточка
Барреаль Альваро
77' Желтая карточка
Жассон Андрес
83' Желтая карточка
Джонсон Шон
85' Красная карточка
Барреаль Альваро
90' Красная карточка
Атанга Исаак
90' Желтая карточка
Калленс Александр
90'+8
22
Тытонь
Пшемыслав
14
Хагглунд
Ник
12
Кэмерон
Джефф
5
Вальесилья
Эксон
2
Кастильо
Эдгар
7
Кубо
Юя
6
Медунянин
Харис
23
Атанга
Исаак
11
Акоста
Лусиано
31
Барреаль
Альваро
9
Brenner
da
Silva
1
Джонсон
Шон
2
Глостер
Кристофер
4
Шано
Максим
16
Сэндс
Джеймс
20
Тораринссон
Гудмундур
7
Моралес
Альфредо
55
Паркс
Китон
17
Тажури-Шради
Исмаэль
10
Моралес
Максимильяно
19
Медина
Хесус
11
Кастельянос
Валентин
Цинциннати
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Brenner da Silva 7 (1) 0.29
2. Акоста Лусиано 4 0.17
3. Барреаль Альваро 3 0.13
4. Медунянин Харис 2 0.08
5. Вальесилья Эксон 2 0.08
6. Матаррита Рональд 1 0.04
7. Атанга Исаак 1 0.04
8. Кастильо Эдгар 1 0.04
9. Локадия Юрген 1 0.04
10. Хагглунд Ник 1 0.04
11. Крус Аллан 1 0.04
12. Кэмерон Джефф 0 0
13. Васкес Брэндон 0 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастельянос Валентин 12 (3) 0.5
2. Медина Хесус 8 0.33
3. Тажури-Шради Исмаэль 7 0.29
4. Паркс Китон 4 0.17
5. Хавьер Тиаго 3 0.13
6. Родригес Сантьяго 3 0.13
7. Моралес Максимильяно 2 0.08
8. Тораринссон Гудмундур 1 0.04
9. Амундсен Мальте 1 0.04
10. Talles Magno 1 0.04
11. Моралес Альфредо 0 0
12. Тиннерхольм Антон 0 0
13. Джонсон Шон 0 0
14. Барраса Луис 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Кубо Юя 6 0
2. Вальесилья Эксон 6 0
3. Барреаль Альваро 4 1
4. Кэмерон Джефф 5 0
5. Матаррита Рональд 5 0
6. Крус Аллан 5 0
7. Станко Калеб 4 0
8. Акоста Лусиано 4 0
9. Brenner da Silva 4 0
10. Кастильо Эдгар 3 0
11. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
12. Васкес Брэндон 2 0
13. Харрис Кельвин 2 0
14. Атанга Исаак 0 1
15. Медунянин Харис 1 0
16. Фермеер Кеннет 1 0
17. Мокоджо Камохело 1 0
18. Хагглунд Ник 1 0
19. Дювалл Крис 1 0
20. Вало Флориан 1 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Кастельянос Валентин 7 0
2. Моралес Альфредо 5 1
3. Асеведо Николас 5 1
4. Медина Хесус 5 0
5. Хавьер Тиаго 3 1
6. Тораринссон Гудмундур 4 0
7. Шано Максим 4 0
8. Сэндс Джеймс 4 0
9. Моралес Максимильяно 2 1
10. Паркс Китон 2 1
11. Ибеага Себастьен 3 0
12. Жассон Андрес 3 0
13. Тажури-Шради Исмаэль 2 0
14. Тиннерхольм Антон 1 0
15. Джонсон Шон 1 0
16. Калленс Александр 1 0
17. Родригес Сантьяго 1 0
18. Амундсен Мальте 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 33.33% (8) 4.17% (1) 16.67% (4) 20.83% (5) 16.67% (4) 8.33% (2)
 Нью-Йорк Сити 14.29% (6) 14.29% (6) 11.9% (5) 21.43% (9) 16.67% (7) 21.43% (9)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Атланта Юнайтед 4:0 Цинциннати Цинциннати 2:0 Торонто Цинциннати 0:1 Интер Майами Коламбус Кру 3:2 Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Нью-Йорк Сити 3:3 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати МЛС Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати МЛС Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити МЛС
Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 26 17 5 4 48 - 30 56
2. Нэшвилл Заявка 24 10 11 3 39 - 23 41
3. Нью-Йорк Сити Заявка 24 11 5 8 43 - 28 38
4. Орландо Сити Заявка 24 10 8 6 35 - 33 38
5. Атланта Юнайтед Заявка 25 9 9 7 35 - 30 36
6. Ди Си Юнайтед Заявка 25 10 4 11 41 - 36 34
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 24 9 7 8 34 - 30 34
8. Интер Майами Заявка 24 9 5 10 24 - 35 32
9. Коламбус Кру Заявка 26 8 7 11 30 - 35 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 23 7 5 11 29 - 28 26
11. Чикаго Файр Заявка 24 6 5 13 24 - 38 23
12. Цинциннати Заявка 24 4 8 12 24 - 44 20
13. Торонто Заявка 25 4 6 15 28 - 51 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 24 13 7 4 36 - 19 46
3. Колорадо Рэпидс Заявка 23 12 7 4 34 - 23 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
5. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 25 9 7 9 40 - 35 34
6. Миннесота Юнайтед Заявка 24 9 7 8 27 - 29 34
7. Портленд Тимберс Заявка 24 10 4 10 34 - 41 34
8. Лос-Анджелес Заявка 24 9 6 9 37 - 34 33
9. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Заявка 25 7 9 9 32 - 38 30
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
12. Даллас 0:2 Заявка 26 6 9 11 36 - 42 27
13. Хьюстон Динамо 2:0 Заявка 26 5 11 10 30 - 37 26
14. Остин 3:4 Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 10 2 1 26 - 14 32
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
6. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
8. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 13 5 2 6 16 - 26 17
12. Торонто Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
13. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Миннесота Юнайтед Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
5. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 13 6 5 2 20 - 12 23
6. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
7. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
8. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
9. Портленд Тимберс Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
10. Хьюстон Динамо 2:0 Заявка 13 5 5 3 18 - 15 20
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
12. Даллас 0:2 Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
14. Остин 3:4 Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
5. Нью-Йорк Сити Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
6. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
7. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
8. Нэшвилл Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
9. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
10. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 2 2 8 15 - 19 8
12. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
13. Чикаго Файр Заявка 11 1 1 9 6 - 23 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 11 7 3 1 17 - 8 24
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
9. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
10. Лос-Анджелес Заявка 11 3 1 7 11 - 15 10
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
12. Даллас 0:2 Заявка 14 2 3 9 17 - 30 9
13. Остин 3:4 Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо 2:0 Заявка 13 0 6 7 12 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 12 3 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Паркс Китон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Тажури-Шради Исмаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Бреннер Да Силва бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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