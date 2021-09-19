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США: МЛС 2021

2021
Миннесота Юнайтед
2:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
4' Гол
Emanuel Reynoso2
2:0
20' Гол
Emanuel Reynoso2
24'
1
Миллер
Тайлер
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
77
Гаспер
Чейз
6
Алонсо
Освальдо
20
Трапп
Уилл
13
Финлей
Итан
17
Лод
Робин
7
Фрагапане
Франко
10
Emanuel
Reynoso2
33
Клинсманн
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
5
Стирс
Дэниэл
15
Хямяляйнен
Нико
16
Кьестан
Саша
6
Равелсон
Райан
17
Ллетгет
Себастьян
11
Грандсир
Самуэль
99
Йовелич
Деян
9
Кабрал
Кевин
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лод Робин 6 0.25
2. Emanuel Reynoso2 4 0.17
3. Эну Адриен 4 0.17
4. Фрагапане Франко 2 0.08
5. Дотсон Хассани 2 0.08
6. Абила Рамон 2 0.08
7. Коллман Брент 2 0.08
8. Финлей Итан 1 0.04
9. Хансен Николай 1 0.04
10. Трапп Уилл 1 0.04
11. Гаспер Чейз 1 0.04
12. Грегуш Ян 0 0
13. Метанир Ромен 0 0
14. Макмастер Джастин 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичарито 11 0.44
2. Равелсон Райан 5 0.2
3. Кабрал Кевин 4 0.16
4. Васкес Виктор II 3 0.12
5. Кьестан Саша 3 (2) 0.12
6. Грандсир Самуэль 2 0.08
7. Йовелич Деян 2 0.08
8. Альварес Эфраин 2 0.08
9. Ллетгет Себастьян 1 0.04
10. Зубак Итан 1 0.04
11. Дос Сантос Хонатан 1 0.04
12. Араухо Хулиан 0 0
13. Уильямс Дэррик 0 0
14. Стирс Дэниэл 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Гаспер Чейз 6 0
2. Алонсо Освальдо 5 0
3. Дибасси Бакай 5 0
4. Боксолл Михаэл 3 0
5. Трапп Уилл 3 0
6. Emanuel Reynoso2 3 0
7. Абила Рамон 1 1
8. Метанир Ромен 2 0
9. Тейлор Ди Джей 2 0
10. Грегуш Ян 1 0
11. Лод Робин 1 0
12. Эну Адриен 1 0
13. Фрагапане Франко 1 0
14. Хейс Джекори 1 0
15. Дотсон Хассани 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Дос Сантос Хонатан 5 0
2. Вильяфана Хорхе 4 0
3. Араухо Хулиан 4 0
4. Уильямс Дэррик 2 1
5. Кабрал Кевин 3 0
6. Кьестан Саша 2 0
7. Грандсир Самуэль 2 0
8. Йовелич Деян 2 0
9. Депай Ник 2 0
10. Салдана Адам 2 0
11. Чичарито 1 0
12. Васкес Виктор II 1 0
13. Бонд Джонатан 1 0
14. Равелсон Райан 1 0
15. Кулибали Сега 1 0
16. Акоста Данило 1 0
17. Альварес Эфраин 1 0
18. Харви Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Миннесота Юнайтед 12.5% (3) 20.83% (5) 12.5% (3) 4.17% (1) 25% (6) 25% (6)
 Лос-Анджелес Гэлакси 11.43% (4) 14.29% (5) 20% (7) 20% (7) 14.29% (5) 20% (7)

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Спортинг Канзас-Сити 4:0 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Спортинг Канзас-Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС
Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Заявка 26 17 5 4 48 - 30 56
2. Нэшвилл 0:1 Заявка 24 10 11 3 38 - 22 41
3. Орландо Сити Заявка 24 10 8 6 35 - 33 38
4. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 24 10 6 8 42 - 28 36
5. Атланта Юнайтед Заявка 25 9 9 7 35 - 30 36
6. Ди Си Юнайтед Заявка 25 10 4 11 41 - 36 34
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 24 9 7 8 34 - 30 34
8. Интер Майами Заявка 24 9 5 10 24 - 35 32
9. Коламбус Кру 1:1 Заявка 26 8 7 11 30 - 35 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 23 7 5 11 29 - 28 26
11. Чикаго Файр Заявка 24 6 5 13 24 - 38 23
12. Цинциннати 1:1 Заявка 24 4 9 11 24 - 43 21
13. Торонто 1:0 Заявка 25 4 6 15 27 - 50 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 23 13 6 4 36 - 19 45
3. Колорадо Рэпидс Заявка 23 12 7 4 34 - 23 43
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 25 11 5 9 37 - 39 38
5. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 24 9 7 8 26 - 29 34
6. Портленд Тимберс Заявка 24 10 4 10 34 - 41 34
7. Лос-Анджелес Заявка 24 9 6 9 37 - 34 33
8. Реал Солт-Лейк Заявка 24 9 6 9 40 - 35 33
9. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Заявка 25 6 10 9 29 - 36 28
12. Даллас Заявка 25 6 9 10 36 - 40 27
13. Хьюстон Динамо Заявка 25 4 11 10 28 - 37 23
14. Остин 1:1 Заявка 25 5 5 15 23 - 37 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Заявка 13 10 2 1 26 - 14 32
2. Нэшвилл 0:1 Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
6. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
8. Коламбус Кру 1:1 Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11. Интер Майами Заявка 13 5 2 6 16 - 26 17
12. Торонто 1:0 Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
13. Цинциннати 1:1 Заявка 11 1 6 4 9 - 12 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 12 7 2 3 14 - 7 23
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
4. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
5. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
6. Реал Солт-Лейк Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
7. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
8. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
9. Портленд Тимберс Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Хьюстон Динамо Заявка 12 4 5 3 16 - 15 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
14. Остин 1:1 Заявка 12 3 3 6 16 - 18 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
3. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
4. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
5. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
6. Цинциннати 1:1 Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
7. Нэшвилл 0:1 Заявка 10 2 5 3 7 - 8 11
8. Коламбус Кру 1:1 Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
9. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 12 2 4 6 13 - 17 10
10. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 2 2 8 15 - 19 8
12. Торонто 1:0 Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
13. Чикаго Файр Заявка 11 1 1 9 6 - 23 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Заявка 13 3 7 3 13 - 17 16
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 12 4 3 5 16 - 24 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
9. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
10. Лос-Анджелес Заявка 11 3 1 7 11 - 15 10
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
12. Даллас Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
13. Остин 1:1 Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
14. Хьюстон Динамо Заявка 13 0 6 7 12 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
5. Даллас Пепи Рикардо 12 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 11 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 10 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
1.81
5.55
8.68
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