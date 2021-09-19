США: МЛС 2021
Миннесота Юнайтед
2:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Allianz Field
Лос-Анджелес Гэлакси
1:0
4' ГолEmanuel Reynoso2
2:0
20' ГолEmanuel Reynoso2
77
Гаспер
Чейз
20
Трапп
Уилл
13
Финлей
Итан
17
Лод
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Йовелич ДеянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
14 ЧичаритоЗащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
4'
1:0
20'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лод Робин
|6
|0.25
|2.
|Emanuel Reynoso2
|4
|0.17
|3.
|Эну Адриен
|4
|0.17
|4.
|Фрагапане Франко
|2
|0.08
|5.
|Дотсон Хассани
|2
|0.08
|6.
|Абила Рамон
|2
|0.08
|7.
|Коллман Брент
|2
|0.08
|8.
|Финлей Итан
|1
|0.04
|9.
|Хансен Николай
|1
|0.04
|10.
|Трапп Уилл
|1
|0.04
|11.
|Гаспер Чейз
|1
|0.04
|12.
|Грегуш Ян
|0
|0
|13.
|Метанир Ромен
|0
|0
|14.
|Макмастер Джастин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичарито
|11
|0.44
|2.
|Равелсон Райан
|5
|0.2
|3.
|Кабрал Кевин
|4
|0.16
|4.
|Васкес Виктор II
|3
|0.12
|5.
|Кьестан Саша
|3 (2)
|0.12
|6.
|Грандсир Самуэль
|2
|0.08
|7.
|Йовелич Деян
|2
|0.08
|8.
|Альварес Эфраин
|2
|0.08
|9.
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.04
|10.
|Зубак Итан
|1
|0.04
|11.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.04
|12.
|Араухо Хулиан
|0
|0
|13.
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|14.
|Стирс Дэниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гаспер Чейз
|6
|0
|2.
|Алонсо Освальдо
|5
|0
|3.
|Дибасси Бакай
|5
|0
|4.
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|5.
|Трапп Уилл
|3
|0
|6.
|Emanuel Reynoso2
|3
|0
|7.
|Абила Рамон
|1
|1
|8.
|Метанир Ромен
|2
|0
|9.
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|10.
|Грегуш Ян
|1
|0
|11.
|Лод Робин
|1
|0
|12.
|Эну Адриен
|1
|0
|13.
|Фрагапане Франко
|1
|0
|14.
|Хейс Джекори
|1
|0
|15.
|Дотсон Хассани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дос Сантос Хонатан
|5
|0
|2.
|Вильяфана Хорхе
|4
|0
|3.
|Араухо Хулиан
|4
|0
|4.
|Уильямс Дэррик
|2
|1
|5.
|Кабрал Кевин
|3
|0
|6.
|Кьестан Саша
|2
|0
|7.
|Грандсир Самуэль
|2
|0
|8.
|Йовелич Деян
|2
|0
|9.
|Депай Ник
|2
|0
|10.
|Салдана Адам
|2
|0
|11.
|Чичарито
|1
|0
|12.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|13.
|Бонд Джонатан
|1
|0
|14.
|Равелсон Райан
|1
|0
|15.
|Кулибали Сега
|1
|0
|16.
|Акоста Данило
|1
|0
|17.
|Альварес Эфраин
|1
|0
|18.
|Харви Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Миннесота Юнайтед
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|4.17% (1)
|25% (6)
|25% (6)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|20% (7)
|20% (7)
|14.29% (5)
|20% (7)
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =7 -5Спортинг Канзас-Сити 4:0 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Спортинг Канзас-Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|26
|17
|5
|4
|48 - 30
|56
|2.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|24
|10
|11
|3
|38 - 22
|41
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 33
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|24
|10
|6
|8
|42 - 28
|36
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|35 - 30
|36
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|41 - 36
|34
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 30
|34
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|24 - 35
|32
|9.
|Коламбус Кру
|1:1 Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 35
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 28
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|24 - 38
|23
|12.
|Цинциннати
|1:1 Заявка
|24
|4
|9
|11
|24 - 43
|21
|13.
|Торонто
|1:0 Заявка
|25
|4
|6
|15
|27 - 50
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 23
|43
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 39
|38
|5.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|26 - 29
|34
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 41
|34
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 34
|33
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|40 - 35
|33
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|25
|6
|10
|9
|29 - 36
|28
|12.
|Даллас
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|36 - 40
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|28 - 37
|23
|14.
|Остин
|1:1 Заявка
|25
|5
|5
|15
|23 - 37
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Коламбус Кру
|1:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Торонто
|1:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|13.
|Цинциннати
|1:1 Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 12
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|14 - 7
|23
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|4.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|5.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|14.
|Остин
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 18
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|6.
|Цинциннати
|1:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|7.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 8
|11
|8.
|Коламбус Кру
|1:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|9.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 17
|10
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 19
|8
|12.
|Торонто
|1:0 Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 23
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 17
|16
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 24
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|9.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Даллас
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|13.
|Остин
|1:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|12
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|10
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2